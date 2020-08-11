«Одна»: мелодрама о девушке, которая выжила

Реальные события, которые легли в основу драмы-катастрофы Дмитрия Суворова, — самый мощный аттракцион этой крепкой, но нерешительной картины.

Павел Пугачев Кинокритик, редактор сайта журнала «Сеанс»

Лариса (Надежда Калеганова) и Володя (Максим Иванов), студенты из Благовещенска, встретившись после короткой разлуки (Лариса уезжала поступать в МГУ, но неудачно), решают скрепить любовь узами брака. Несмотря на бытовые трудности и недоумение родителей, молодожены настроены серьезно. Худо-бедно обустроив квартиру, доставшуюся Володе в наследство от бабушки, они собираются в свадебное путешествие. В Крым лететь дороговато, и Лариса с Володей отправляются в романтическое путешествие по дальневосточной тайге. Проведя несколько незабываемых ночей в палатке, довольные герои собираются обратно, но рейс Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск окажется роковым. Столкнувшись с военным бомбардировщиком (диспетчеры напортачили), самолет падает посреди тайги. Чудом выжившей Ларисе придется опробовать в ближайшие дни все только что полученные навыки туриста и радикально переосмыслить свою жизнь.

Фильму очень не хватает титра «Это все еще реальная история», который бы возникал посреди действия. Несмотря на ряд драматургических натяжек (без уссурийского тигра в тайге можно было и обойтись), детали, которые кажутся наиболее фантастическими, взяты из реальной жизни. 24 августа 1981 года стратегический бомбардировщик Ту-16 действительно столкнулся с гражданским бортом Ан-24, на борту которого была Людмила Савицкая. Женщина чудом выжила при падении с пятикилометровой высоты, организовала себе нечто вроде убежища из обломков самолета, где пряталась двое суток, дожидаясь спасателей, а вернувшись в город, получила компенсацию в 75 рублей.

Максим Иванов и Надежда Калеганова

Создатели «Одной» пошли по пути наименьшего сопротивления, сварив из этой истории жанровую кашу, в которой все на месте, но ничего не удивляет. Фильм следует по давно проторенной Голливудом, но слабо освоенной у нас жанровой колее survival drama («драма о выживании»). Заметно, что из всего богатства подобных фильмов (от «Выжившего» до «Человек — швейцарский нож») создатели «Одной» больше всего полюбили относительно недавний «Во власти стихии» Бальтасара Кормакура, где романтический вояж тоже обернулся спасением жизни и размышлениями об отношениях. Лариса с раненой ногой спасается от диких животных, борется с водной стихией, но больше всего страдает от отсутствия сигарет. Суровые дни в тайге перебиваются романтическими флешбэками, которые подробно знакомят нас с историей любви Ларисы и Володи. В одном из эпизодов (это, кстати, реальная деталь) герои идут в кинотеатр на итальянский треш «Чудеса еще случаются», героиня которого чудом выживала при авиакатастрофе в джунглях. Ирония судьбы бывает и такой.

Параллельно в большом мире организуются поиски разбившегося самолета, а присланный из столицы сотрудник госбезопасности Князев (Виктор Добронравов) выясняет обстоятельства инцидента, грозным взглядом исподлобья смотрит на каждого встречного и настоятельно рекомендует всем помалкивать. Кажущаяся сегодня смелой критика властных структур, повсеместной коррупции и приводящей к катастрофам боязни получить от начальства по голове (тут «Одна» топчется на той же территории, куда более решительно заходит «Нулевой пациент») сталкиваются с мелодраматической политкорректностью современного российского кино, которое стремится примирить всех со всеми и сгладить острые углы «неоднозначного прошлого». Наш кагэбэшник очень строг, но и его холодное сердце неизбежно оттаивает, стоит только родителям показать ему фотографии своих детей, оказавшихся на злополучном борту. Главное, прорваться в нужный кабинет.

Самое ценное и по-человечески трогательное в «Одной» — документальный эпилог, в которой появляется сама Лариса Савицкая. При всей технической сноровке создателей (особенно хочется отметить эпизод крушения самолета, снятый будто одним непрерывным планом) и стараниях ведущих актеров живой человек в кадре, честно рассказывающий свою историю, вызывает больше эмоций, чем этот крепко сбитый фильм на вечер.