Стриминговые войны: как развивались ведущие западные сервисы и за счет чего пытались обойти Netflix?

Издательство William Morrow выпустило книгу «Binge Times: Inside Hollywood’s Furious Billion-Dollar Battle to Take Down Netflix» о стриминговом буме в 2019 — 2020 годах. В этот период произошли события, изменившие стриминговый ландшафт: корпорации и другие игроки поняли, что за стриминговыми сервисами будущее, и решили создать свои платформы, которые могли бы конкурировать с Netflix, а в идеале — и превзойти его.

Мы прочитали книгу и рассказываем про путь развития важных современных стримингов и их конкуренцию с гигантом индустрии — Netflix.

Netflix начинал с подписки на DVD

Сага о Netflix, согласно популярному мифу, начинается с просроченного DVD. Будущему сооснователю стриминга Риду Хастингсу выписали штраф в 40 долларов в пункте проката сети Blockbuster за то, что тот не вернул вовремя кассету с фильмом «Аполлон 13». Тогда Хастингс задумался, что классно было бы иметь возможность смотреть фильмы и не думать о сроке. На самом деле история происхождения стримингового гиганта куда более сложна. Один из сооснователей компании Марк Рэндольф (он ушел из Netflix в 2003-м) рассказал, что идея о создании сервиса была не внезапным озарением, она родилась в процессе бесконечных мозговых штурмов. Netflix стал полноценным интернет-стриминговым сервисом в 2007-м, но компания появилась на рынке еще за десятилетие до этого. Тогда это был неприбыльный бизнес, который отправлял клиентам DVD-кассеты в красных конвертах.

В 1998-м основатель Amazon Джефф Безос обсуждал с руководителями Netflix покупку сервиса, когда Amazon решил продавать что-то кроме книг. Рэндольф отметил, что перед ними стоял выбор: продолжать работать в той же стратегии, учитывая, что их вскоре может вытеснить конкурент-гигант Amazon, или поставить все на бизнес, который пока не работает, но потенциально может стать успешным. И Netflix пошел на риск.

За последующие полтора года команда Netflix исследовала около сотни подходов, прежде чем прийти к наиболее выгодному — безлимитная аренда фильмов по ежемесячной подписке при условии, что одновременно на руках у клиента может быть не более трех фильмов. Так люди могли держать их у себя, сколько захотят — без просрочек и дедлайнов по возврату; а если они желали посмотреть что-то новое, просто возвращали DVD по почте и получали следующий фильм. В 1999-м Netflix сделал еще один важный шаг: запустил первую версию сайта, благодаря чему услугами компании начали пользоваться 239 тысяч человек. Параллельно сервис стал работать над рекомендательной моделью. Подписчики создавали на сайте виртуальные очереди за кассетами и обменивались отзывами о фильмах. Netflix просил клиентов оценить фильм, показывал эти рейтинги на сайте, а также (что впоследствии стало революционным инструментом) стал собирать данные о действиях каждого подписчика. Первый рекомендательный движок Netflix под названием Cinematch появился еще в 2000-м.

В начале нулевых создатели Netflix поняли, что в связи с развитием интернета модель DVD скоро изживет себя. В 2007-м Netflix запустил сервис Watch Now, но контент там можно было смотреть только с Internet Explorer, плюс не в лучшем качестве. К счастью, прибыльный бизнес по аренде DVD по подписке позволял поддерживать существование онлайн-версии Netflix, пока мир не был готов полноценно принять онлайн-стриминг. Собственно, сам онлайн-стриминг был бесплатным и служил дополнением к DVD-подписке. А конкуренты Netflix, в том числе сайт Unbox от Amazon и iTunes, просили по 2 — 3 доллара за аренду или 15 долларов за покупку фильмов.

В последующие годы стриминг требовал все больше ресурсов компании, что привело к одной из крупнейших ошибок в ее истории — идее выделить бизнес по аренде DVD в отдельный сервис Qwikster и заставить подписчиков платить отдельно за Qwikster и Netflix. После этого акции компании упали более чем на 75% и ушли примерно 1 миллион подписчиков. К счастью для Netflix, тогда занять их место не был готов никто из медиагигантов, и это позволило компании перестроиться и вернуться на рынок со свежими идеями.

Одной из них было финансирование собственного контента. Синди Холланд, которую Netflix переманил из прогоревшего стартапа Kozmo по аренде DVD, отвечала за развитие библиотеки сервиса. В 2012 году ей поступил звонок с предложением приобрести права на сериал, который в дальнейшем станет ключевым проектом для развития Netflix, — «Карточный домик». Тед Сарандос, тогда отвечавший в том числе за создание оригинальных проектов сервиса, заплатил баснословные по тем временам 100 млн долларов за два сезона из 26 эпизодов, перебив предложения HBO, Showtime и AMC. Еще одним внезапным для зрителей и критиков ходом стало решение Netflix выпустить весь сезон «Карточного домика» целиком, не деля его на серии подобно тому, как это делали другие игроки на рынке. Принимая это решение, компания опиралась на свои данные о просмотрах: подписчики смотрели сериалы на Netflix не по одной, а по многу серий. К слову, «Карточный домик» ассоциируется с Netflix еще на одном уровне, о котором знают немногие. Знаменитый звук «ту-дум» из заставки взят из последней сцены в финале второго сезона «Карточного домика», когда главный герой, став президентом, победно дважды стучит по столу в Овальном кабинете.

После создания собственного проекта Netflix приступил к следующему важнейшему шагу — мировой экспансии. Сейчас стриминг насчитывает 222 миллиона подписчиков и представлен более чем в 190 странах мира (27 мая Netflix перестал открываться в России без VPN, ранее стриминг объявлял об уходе из страны).

Disney+ оказался более успешным, чем полагали в компании

В 2019-м Disney на дне инвесторов поделился деталями о запуске грядущего стриминга и рассказал о контенте, который появится на сервисе. В том числе про сериал «Локи», в котором к роли вернется Том Хиддлстон, и шпионский экшен «Андор» о персонаже из мира «Звездных войн» с Диего Луной.

За первый год работы на Disney+ появилось более 7500 эпизодов сериалов, 400 проектов и 100 фильмов, вышедших незадолго до этого в кинотеатрах, — таких как «Капитан Марвел» и «Король Лев». В течение пяти лет Disney планировал производить более 50 оригинальных сериалов в год, а также 10 оригинальных фильмов, документальных проектов и спешлов.

И качество, и количество контента Disney+ впечатлило аналитиков, но важнейшим фактором была стоимость подписки: доступ к стримингу можно было получить всего за 6,99 доллара в месяц. Это почти вдвое меньше, чем на тот момент стоил самый популярный план Netflix.

Disney прогнозировала, что сервис выйдет в плюс к 2024-му. Кристин МакКарти, финансовый директор Disney, планировала, что к концу 2024-го у сервиса будет от 60 до 90 миллионов подписчиков. Оказалось, что интерес к стримингу был недооценен.

В день запуска, 12 ноября 2019-го, тех, кто решил попробовать сервис, было так много, что он некоторое время был недоступен. На следующий день Disney анонсировал, что в день запуска на Disney+ зарегистрировались 10 миллионов пользователей, это превзошло ожидания компании.

На протяжении первого года работы Disney+ продолжил свой рост, придя к показателям в 73,7 миллиона подписчиков, что уже вписывалось в план к 2024-му. Годом позже, в марте 2021-го, Disney+ покорил отметку в 100 миллионов подписчиков по всему миру.

C 2020 года на дистрибуцию проектов сильно влияет пандемия. В ее начале руководство Disney решило сократить стандартное 90-дневное окно между выходом своих проектов в кинотеатрах и релизом на стриминге. Так, продолжение «Холодного сердца» и мультфильм «Вперед» вышли на Disney+ на несколько месяцев раньше запланированного срока. «Гамильтон», «Мулан» и «Душа» также миновали кинотеатры в странах присутствия сервиса и вышли сразу на Disney+. Отдельного разбора заслуживает релиз «Мулан» — фильм стал первым, представленным на сервисе по модели Premier Access (для просмотра нужно было не только приобрести подписку на Disney+, но и заплатить 29,99 доллара сверху).

Разумеется, важными активами сервиса стали фильмы и сериалы Marvel и Lucasfilm: были анонсированы «Оби-Ван Кеноби», «Мандалорец» и «Лэндо» во вселенной «Звездных войн», множество проектов по комиксам Marvel, а также «Уиллоу» — сериал-продолжение культового фильма Рона Ховарда, вышедшего в конце 1980-х.

Уверенные в своем сервисе и его контентной библиотеке, руководители Disney+ пересмотрели собственные прогнозы, запланировав к 2024 году достигнуть показателя в 230 — 260 миллионов подписчиков.

Hulu в итоге был поглощен Disney

Стриминг-сервис был запущен в марте 2008-го. Его основатель — Джейсон Килар, впоследствии ставший генеральным директором WarnerMedia.

К марту 2009-го Hulu вошел в тройку самых популярных видеостримингов. Зрителей привлекло разнообразие бесплатного контента — от винтажных сериалов NBC, таких как ситком «Флот МакХэйла» 1962 года, до новейших эпизодов «Симпсонов». Но быстрое развитие сыграло с сервисом дурную шутку: кабельные телепровайдеры начали требовать убирать их проекты из бесплатного доступа. Руководство хотело создать платную версию сервиса, а партнеры — увеличить количество рекламы.

Одним из возможных решений считали потенциальное слияние с Netflix — в результате мог получиться «фримиум-сервис», в котором рекламный сервис Hulu соединялся бы с премиальным контентом Netflix. Впрочем, дальше разговоров с руководством Netflix эта идея не пошла.

Позже, в июле 2013-го, владельцы сервиса анонсировали, что они верят в него и вкладывают в развитие 750 млн долларов. Это привело к тому, что к январю 2020-го количество подписчиков Hulu выросло до 30 миллионов — во многом благодаря оригинальному контенту сервиса, например сериалу «Рассказ служанки», приобретенному у MGM Television.

Благодаря стабильному финансированию Hulu смог не только участвовать в торгах с Netflix и Amazon, но и выигрывать в них. Так на сервисе появились сериалы «И повсюду тлеют пожары» и «Великая». Впрочем, из-за конкуренции цены на проекты становились все выше, и во многих случаях Hulu пришлось уступить. Так, например, адаптация комикса Нила Геймана «Песочный человек» ушла к Netflix.

Сделка с Disney, по которой к ней перешла большая часть активов 20th Century Fox, также принесла компании контрольный пакет Hulu (ее заключили в мае 2019-го). Изначально казалось, что Hulu станет важным элементом стратегии Disney, но в связи с крайне успешными результатами Disney+ более вероятно, что Hulu останется в тени и, вероятно, станет одной из частей стриминга.

Apple TV+ пришел от минимализма к «Оскару»

Apple впервые показала серьезность своих намерений ворваться в Голливуд в ноябре 2017 года, когда она обошла Netflix в гонке за права на сериал «Утреннее шоу». Трансформация случилась, когда в Apple пришли два бывших руководителя Sony Pictures Television, Зак Ван Амбург и Джейми Эрлихт, работавшие над такими хитами, как «Во все тяжкие», «Щит» для FX и «Корона». Их наняли руководить библиотекой сервиса. Назначение Ван Амбурга и Эрлихта оказалось удачным: благодаря им Apple сотрудничала со Стивеном Спилбергом, Опрой Уинфри, Октавией Спенсер, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стивом Кареллом, Билли Крудапом и другими.

Амбициозность Apple доказало ценообразование и глобальное позиционирование стриминга. Apple TV+ запустился 1 ноября 2019-го более чем в 100 странах и стоил всего 4,99 доллара в месяц — меньше, чем любой крупный существовавший сервис на тот момент. Также любой, кто покупал продукт Apple, получал год подписки на Apple TV+ в подарок.

Многие задавались вопросом, как сервис сможет привлечь подписчиков, учитывая то, что Apple TV+ запускался всего с восемью сериалами и одним фильмом, без какой-либо библиотеки контента. Студийные руководители думали, что Apple стоило бы приобрести Sony Pictures Entertainment, слухи о продаже которой на тот момент ходили на протяжении нескольких лет.

Несмотря на то что Apple TV+ запустился чуть раньше, чем Disney+, первенство не дало ему большого преимущества. Компания не раскрывает, сколько людей пользовались сервисом на старте, но цифры явно были невысокими.Впоследствии Apple нашла свою нишу. Sony продала ей фильм «Грейхаунд» с Томом Хэнксом из-за неопределенности, связанной с закрытием кинотеатров. После того как фильм показали на стриминге, количество подписчиков существенно возросло. Увидев положительный результат «Грейхаунда», Apple начала вкладываться в подобные проекты — в частности, за 25 млн долларов был приобретен фильм «CODA: Ребенок глухих родителей», который впоследствии взял «Оскар» как лучший фильм. Среди будущих полнометражных проектов стриминга — триллер-вестерн Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро.

Среди сериалов главным успехом на данный момент является спортивный комедийно-драматический телесериал «Тед Лассо», который получил народное признание и в прошлом году принес сервису 20 номинаций на «Эмми», что стало рекордом среди первых сезонов комедийных проектов.

HBO Max притеснил кинопрокат

В 2020-м HBO Max вышел на рынок несколькими месяцами позже стримингов-конкурентов — Disney+, Apple TV+ и Peacock. За некоторое время до этого, когда руководство конгломерата Warner Bros. Discovery пыталось выбрать название будущему сервису, рассматривались в первую очередь варианты, содержавшие Warner Bros.: несмотря на то что щит WB не обладал узнаваемостью Disney, это все равно был известный бренд с примерно вековой историей. В итоге решили, что новый сервис должен базироваться на бренде HBO.

С этим, однако, возникла другая проблема: на рынке уже были два стриминг-сервиса с HBO в названии — HBO Go и HBO Now, — и название HBO Max неизбежно вызвало бы вопросы у потенциальной аудитории. Впоследствии, к концу июля 2020-го, HBO Go прекратил работу, а HBO Now в процессе ребрендинга совместили с HBO.

Во главе контентной библиотеки нового сервиса планировалось поставить специальный эпизод «Друзей», где бы актерский состав сверхпопулярного ситкома собрался вместе. Но его выход пришлось отложить. Несмотря на то что директор по контенту Кевин Райлли сделал все возможное, чтобы производство спешла во время пандемии прошло с учетом всех мер безопасности, звезды «Друзей» и руководители HBO Max посчитали, что выход реюниона в то время, когда многие люди были разделены со своими семьями и близкими, сформировал бы неверный посыл.

HBO Max запустился со всего шестью оригинальными сериалами, среди которых была романтическая комедия «Личная жизнь» с Анной Кендрик. Первые результаты были не самыми радужными: к июлю 2020-го на HBO Max подписались около 4,1 миллиона человек. Еще хуже оказалась статистика так называемых активаций — среди тех, для кого подписка на HBO Max была доступна бесплатно благодаря оплате телевидения или кабельного. Благодаря этому на HBO Max пришли всего 3,1 миллиона человек — треть от тех, кто в теории мог бы это сделать.

К ноябрю 2020-го ситуация улучшилась — благодаря сделке с Amazon HBO Max появился на «умных телевизорах» Amazon Fire TV, что дало сервису охват в 50 миллионов домохозяйств. При этом важной проблемой сервиса оставалась нехватка «якорного» сериала — хита, который мог бы стать для HBO Max своим «Мандалорцем». Одним из таких в итоге оказался комедийный триллер «Бортпроводница» с Кейли Куоко из «Теории большого взрыва».

В попытках усилить библиотеку сервиса руководство Warner Bros. приняло сложное решение: выпустить сиквел хитовой «Чудо-женщины» по комиксам DC на HBO Max по подписке в один день с кинопремьерой. Решение вызвало бурные споры, но это ничто по сравнению с тем, что было дальше. Warner Bros. решили выпустить 17 фильмов, запланированных на 2021 год, на HBO Max параллельно со стартом проката. Эту меру встретили с большим количеством скепсиса и критики, особенно учитывая, что Warner Bros. не поставили в известность большинство представителей съемочных групп этих фильмов. В итоге часть фильмов выстрелила в прокате, часть показала скромный результат, а Warner Bros. предстояло решить большое количество конфликтов и выплатить компенсации многим недовольным актерам и режиссерам. Помимо этого, из-за решения перейти к гибридной модели релизов Warner Bros. потеряли Кристофера Нолана, сотрудничавшего со студией на протяжении почти 20 лет. Нолан, являющийся приверженцем традиционной кинопрокатной системы, раскритиковал решение «уорнеров». Свой следующий фильм, посвященный американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, он выпустит в сотрудничестве с Universal.

Amazon Prime Video экспериментировал с контентом

Стратегия Amazon и их подход к контенту несколько отличается от других стримингов. Однажды основатель компании Джефф Безос сказал в интервью: «Когда мы выигрываем „Золотой глобус“, это помогает нам продать больше обуви. Влияет это напрямую: подписчики системы Prime покупают на Amazon больше, чем те, у кого нет подписки. Когда люди платят за подписку, они смотрят по сторонам и думают, какую еще выгоду из нее они могут получить».

Изначальным планом компании было приобретение уже снятых фильмов и взаимодействие с другими дистрибьюторами. Среди этих фильмов были «Любовь — болезнь», «Холодная война» и «Коммивояжер», которые принесли компаниям несколько номинаций на «Оскар», а «Коммивояжер» и вовсе забрал статуэтку за лучший фильм на иностранном языке. Дистрибьюторы занимались распространением фильмов в кинотеатрах, а Amazon стал огромным складом контента, где фильмы можно было купить, взять в аренду и, в конце концов, посмотреть по подписке без дополнительной оплаты.

Чтобы угнаться за Netflix, Amazon начал покупать права на фильмы и популярные телешоу — например, еще в 2011-м компания заплатила 20th Century Fox около 240 млн долларов, чтобы на Amazon появились «Миссис Даутфайр», «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «24» и «Секретные материалы», «Баффи — истребительница вампиров». На стриминге было 40 тысяч единиц контента. Но вскоре, как и в случае с Netflix, пришло осознание, что Amazon нужен свой, оригинальный контент, который мог бы отличать сервис от конкурентов.

С 2015-го Amazon начал работу над своими проектами. Так, в 2015-м вышел первый фильм Amazon «Чирак» Спайка Ли, который после ограниченного проката стал доступен на стриминге. Чуть позже, в 2016-м, вышел фильм «Манчестер у моря», который принес Amazon несколько номинаций на «Оскар» и статуэтку за лучший сценарий.

С сериалами дело обстояло сложнее. Потратив 72 млн долларов на производство и маркетинг сериала «Человек в высоком замке» по одноименному роману Филипа Дика, Amazon привлек 8 миллионов зрителей за первый сезон и прирост в 1,15 миллиона подписчиков. Это было далеко от ожиданий руководства, которое видело в «Человеке в высоком замке» потенциального конкурента «Игры престолов».

Низкие результаты «Человека в высоком замке» привели к тому, что руководство Amazon решило создавать контент по стандартизированному чек-листу из 12 характеристик. Это, разумеется, не сработало. «Романовы», созданные Мэттью Уайнером («Безумцы»), и мини-сериал «Слишком стар, чтобы умереть молодым» Николаса Виндинга Рефна оказались крайне незапоминающимися и пополнили коллекцию дорогих промахов Amazon.

Это привело к увольнению главы контентного подразделения Роя Прайса, которого заменила Дженнифер Салке из NBC Entertainment, ранее работавшая над сериалами «Это мы» и «Хорошее место». Под руководством Салке оригинальный контент Amazon расцвел. Сервис сфокусировался на глобальной экспансии, заказывая сериалы из Индии, Японии, Великобритании, Германии, Мексики и других стран. Вместе с тем на сервисе начали выходить настоящие хиты: «Удивительная миссис Мейзел», «Дрянь», «Джек Райан», «Пацаны» и другие. Иронично, что все эти сериалы изначально разрабатывались под руководством Прайса.

Одним из факторов будущего успеха и развития каталога Amazon считает сделку с MGM (ее закрыли в марте 2022-го за 8,5 млрд долларов). После нее в распоряжении Amazon оказались 4 тысячи фильмов, 17 тысяч телеэпизодов и несколько кинофраншиз, в рамках которых можно создавать переосмысления, продолжения или сериальные адаптации. Среди них, например, «Молчание ягнят», «Великолепная семерка», «Четыре свадьбы и похороны», а также франшизы «Джеймс Бонд», «Рокки/Крид», «Робокоп», «Розовая пантера» и другие. Сериальное подразделение MGM TV ответственно за создание таких проектов, как «Фарго», «Рассказ служанки», «Викинги», «Звездные врата», — эти и многие другие шоу помогут укрепить и без того неплохие позиции библиотеки Amazon.

Контратака от Netflix: как стриминг отреагировал на конкуренцию

В то время как глобальная пандемия повлияла на кинопрокат, концерты, фестивали и спортивные мероприятия, Netflix активно набирал обороты, становясь главным пристанищем для всех скучающих дома людей. Этому способствовало появление ярких проектов, таких как экшен-фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом, реалити «Пол — это лава» и документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Вместе с тем Netflix активно работал и на поле престижного телевидения. В 2020 году проекты стриминга набрали 160 номинаций на «Эмми», обойдя HBO и других конкурентов.

За первые полгода 2020-го Netflix получил столько же подписчиков, сколько за весь 2019-й. Впрочем, к лету 2020-го этот рост несколько затормозился. Вероятно, на это повлияло открытие кинотеатров после локдауна. В Канаде они распахнули свои двери в июне, в Мексике — в августе, а в США только к концу лета — началу осени. Однако за первые девять месяцев года выручка сервиса выросла на 73%.

Будущее стриминга казалось не таким безоблачным летом 2017-го, когда Disney объявил о запуске собственного стриминга. Всего через неделю после анонса Disney Netflix подписал контракт с самым плодовитым шоураннером ABC — Шондой Раймс, создательницей хитовых проектов «Анатомия страсти» и «Скандал». По данным двух источников, сделка обошлась Netflix в 150 млн долларов. Сервису нужен был производитель хитов, а Раймс после многолетней работы над «Анатомией страсти» хотелось попробовать что-то новое.Руководители стриминга понимали, что медиакомпании, запускающие свои сервисы, не будут оставлять свои фильмы и сериалы в каталоге Netflix, и фокусом сервиса стало производство оригинального контента. Компания дала зеленый свет разнообразным сериалам — от футуристического «Видоизмененного углерода» до скандальной молодежной драмы «13 причин почему». Вдобавок сервис инвестировал в локальное производство, чтобы привлечь подписчиков со всего мира. Вместе с инвестициями в дубляж и развитием рекомендательной модели это привело к активному росту базы зарубежных подписчиков сервиса. Немецкая «Тьма», датский «Дождь», индийские «Сакральные игры», французский «Люпен» и другие проекты нашли аудиторию и вне стран, в которых были созданы.

Вместе с тем Netflix продолжил искать таланты. В феврале 2018-го компания заключила пятилетнюю сделку с Райаном Мёрфи, продюсером «Американской истории ужасов» и «Хора», которая обошлась Netflix в 300 млн долларов. Пять месяцев спустя трехлетний контракт на 100 млн долларов со стримингом подписал Кенья Беррис, создатель ситкома «Черная комедия» про семью афроамериканцев. Сделка с Шондой Раймс также оправдала себя — «Анатомия страсти» является одним из самых просматриваемых шоу на Netflix, а в 2020-м на стриминге вышел сериал «Бриджертоны», ставший на некоторое время самым успешным проектом сервиса.

«Игра в кальмара» и будущее стриминговой гонки

«Игра в кальмара» вышла не в глобальной телесети, не на развивающихся сервисах вроде Disney+ или HBO Max. Мировой феномен из Южной Кореи мог появиться на свет лишь на одном стриминге — на Netflix.

Всего через несколько дней после релиза сериал вышел на первое место по популярности в 90 странах. Сериал возглавляет топ Netflix с 1,65 млрд часов смотрения. Глобальному успеху «Игры в кальмара» поспособствовала инвестиция в озвучку и перевод субтитров более чем на 30 языков. На момент выхода проекта никто из конкурентов к этому показателю не приблизился. Но и до релиза «Игры в кальмара» неанглоязычные проекты Netflix становились все популярнее: их просмотры на сервисе среди подписчиков США с 2019 года выросли на 71%, согласно данным компании, предоставленным изданию Vulture.

Как и в 2013-м, когда Netflix навсегда изменил телевидение выпуском «Карточного домика», его потенциальные конкуренты столкнулись с проблемой ресурсов, чтобы угнаться за флагманом. Сейчас мы видим первые попытки выхода стриминговой войны на глобальный рынок. Например, на Apple TV+ в 2021-м появился научно-фантастический триллер «Доктор Брейн» по одноименному южнокорейскому цифровому комиксу.

Здесь еще стоит уделить внимание HBO Max и Disney+ как наиболее быстро развивающимся сервисам. В середине прошлого года HBO Max начал выходить за пределы США, но из-за действующей контентной сделки с британским медиаконгломератом Sky сервис не запустится в Великобритании, Германии и Италии до 2025 года.

Disney+ на данный момент является главным конкурентом Netflix, по крайней мере, на внутреннем рынке. За первые два года работы сервис стал доступен в более чем 50 странах и набрал более 120 миллионов подписчиков. Аналитики предсказывают, что Disney+ опередит Netflix уже к 2024-му. Однако с точки зрения неанглоязычного контента Disney+ пока находится на позиции экспортера. Заказывать зарубежные проекты стриминг начал лишь в прошлом году — но уже к 2024-му у сервиса запланирован выход 50 единиц иностранного контента.

В свете активного роста Disney+ многие аналитики и руководители предрекают падение Netflix. В Netflix полагают, что ключевое преимущество Disney, заключающееся в их многолетнем семейном бренде, становится важным препятствием в их развитии. Выход таких проектов, как ставшие хитами Netflix «Игра в кальмара», «Бриджертоны» или «Испытание соблазнов», на Disney+ вряд ли возможен.