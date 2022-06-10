Что смотреть дома: «Бука. Мое любимое чудище», «Мисс Марвел», «Сувенир: Часть 2»

Обаятельная музыкальная анимация, новый сериал Marvel, продолжение арт-хита Джоанны Хогг — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Бука. Мое любимое чудище»
Строптивая принцесса встречает монстра с добрым сердцем
Где смотреть: Кинопоиск
Принцесса Варвара (Любовь Аксёнова) устала ждать принца и сама отправилась на его поиски. Королевство на ушах, царь Елисей (Максим Волков) пускает в ход последние достижения техники вроде механических собак. Первым девушку находит лесное чудище Бука (Алексей Чумаков), которое вместе с подельником Зайцем (Тимур Родригез) планирует получить за Варвару выкуп. Новое прочтение «Красавицы и чудовища» с запоминающимися музыкальными номерами придумали сценаристы «Садко» и один из режиссеров «Алиса знает, что делать» Виктор Глухушин.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
«Мисс Марвел», мини-сериал
Сериал про первую супергероиню-мусульманку
Где смотреть: Disney+
16-летняя Камала Хан (дебютантка Иман Веллани) обожает видеоигры, супергероев, носит футболки с Мстителями и Капитаном Марвел, пишет фанфики, рисует и вообще глубоко погружена в гик-культуру. Однажды она обретает суперсилу: теперь девушка может защищать родной Нью-Джерси при помощи инопланетного браслета.
С сериалом Биша К. Али связаны большие надежды: Камала Хан — одна из самых молодых супергероинь Marvel (комикс вышел в 2014-м), которую не нужно вписывать в современные реалии. Американка пакистанского происхождения, она оказывается на перепутье — между взрослой жизнью и уходящим детством, между традициями ислама и любовью к гик-культуре, а также между людьми и супергероями.
«Сувенир: Часть 2»
Тильда Суинтон и Онор Суинтон-Бирн в драме о любви и кино
Где смотреть: Кинопоиск
1980-е, Лондон. Молодая постановщица Джулия (Онор) приступает к съемкам дебютной картины — фантасмагорической мелодрамы о гибели возлюбленного, с которым она долгое время находилась в созависимых отношениях. Работа над картиной и диалоги с психотерапевтом и матерью Розалиндой (Тильда), которая делает посуду своими руками, помогают пережить потерю.
Кем был и почему умер возлюбленный Джулии, говорится в первом «Сувенире», но фильмы можно смотреть и по отдельности. Дилогию Джоанны Хогг пронизывает общая тема — отношения между реальностью, памятью и кино. В сиквеле появляется Ричард Айоади — с белыми кудряшками и ресницами.
Смотрите фильм на Кинопоиске в Плюсе
«Ирма Веп», 1-й сезон
Алисия Викандер в сатирическом сериале про киноиндустрию
Где смотреть: HBO
Голливудская дива Мира (Викандер) приезжает в Париж на съемки. Она устала от супергероики и переживает разрыв с возлюбленной, поэтому остро нуждается в перезагрузке. Режиссер Рене (Венсан Макен) это и предлагает: он работает над ремейком немого сериала Луи Фейада «Вампиры» и заставляет всех поверить, что кино — это реальность.
Бывший кинокритик Оливье Ассайас уже снимал одноименный фильм четверть века назад; с тех пор в киноиндустрии накопились новые штампы, достойные осмеяния. В эпизодах появятся Кристен Стюарт и Ларс Айдингер — в роли артиста, завязавшего с гей-культурой («они там все коммунисты»).
«Прорваться в NBA»
Адам Сэндлер в трагикомедии о поисках баскетбольных талантов
Где смотреть: Netflix
Стэнли Шугармен (Сэндлер) — баскетбольный скаут Philadelphia 76ers, который давно мечтает стать тренером. Нелегкая заносит его в Испанию, где обнаруживается талантливый стритболист Бо Круз (профи Хуанчо Хернангомес), у которого непростое прошлое и несокрушимая, как и у Стэнли, любовь к спорту. Для обоих это шанс что-то изменить в жизни. Сценарий фильма написал Уилл Феттерс, соавтор новой версии «Звезда родилась», среди продюсеров — Сэндлер и суперзвезда NBA Леброн Джеймс, а Куин Латифа играет Терезу Шугармен — супругу Стэнли.
«Близкие друзья», 1-й сезон
Переосмысление квир-хита 20-летней давности
Где смотреть: Peacock
Новый Орлеан, штат Луизиана. Жизнь десятков людей, увлеченных клубной культурой, меняется, когда в ночное заведение приходит вооруженный человек. Пережить трагедию многим помогает сплоченность квир-сообщества.
«Близкие друзья» — переосмысление культового сериала Расселла Т. Дэвиса («Доктор Кто», «Это грех»). Шоураннер Стивен Данн отмечает, какое огромное влияние шоу оказало на него и других небинарных детей в 1990-е. Среди актеров, сыгравших в новой версии, — Ким Кэтролл и Джульетт Льюис.
«Внебрачные связи»
Леа Сейду в экранизации романа Филипа Рота
Где смотреть: Кинопоиск
Немолодой американский писатель Филип (Дени Подалидес) работает в Лондоне над новой книгой. Его творческий метод включает секс с замужней англичанкой (Сейду), разговоры по телефону с бывшей любовницей, умирающей от рака, и бывшей студенткой, угодившей в психиатрическую лечебницу, а также ссоры с женой (Анук Гринбер), которая что-то подозревает.
Восьмикратный участник Каннского кинофестиваля, француз Арно Деплешен («Боже мой!», «Призраки Исмаэля») экранизировал роман классика американской литературы Филипа Рота «Обман». Первоисточник состоял только из диалогов — режиссер изобрел для них романтические (в своем представлении) обстоятельства.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
«Женщина в состоянии развода», 1-й сезон
Мария Машкова в комедии о выборе между ребенком и одиночеством
Где смотреть: KION
Вере (Машкова) 32 года, она в разводе, работает в стоматологии, изучает французский, ходит на йогу и заботится о коте. Все хорошо, только окружающие помешаны на отношениях, семье и детях, а посещение гинекологического кабинета оборачивается пренеприятнейшим известием. У Веры — симптомы ранней менопаузы: если рожать, то как можно скорее.
KION продолжает ставить диагнозы российскому обществу: если в «Почке» взяточница сталкивалась со сложной системой пересадки органов, то героиня «Женщины…» обречена пройти через девять кругов отечественного домостроя. Сценарий написала Настя Кузнецова («Иванько», «Чики»), во второстепенных ролях появляются Анна Котова (лучшая подруга), Максим Лагашкин (начальник), Данила Якушев (сосед с дрелью).
«Нелегал»
Таинственная одиссея киргиза в Республике Саха
Где смотреть: Кинопоиск — с 12 июня
Юный Нурбек (Эржан Даулетбеков) приезжает из Бишкека в Якутск. Ничто не остановит его на пути к загадочной цели: ни безжалостные законы, ни рабский труд, ни дикая природа. Новый фильм Дмитрия Давыдова («Пугало», «ЫТ») меняет жанр под стать декорациям: «Нелегал» — это и остросоциальный кошмар о нетерпимости, и притча, и семейная разговорная драма.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске с 12 июня
«Деревья мира»
Драма о женщинах во время геноцида в Руанде
Где смотреть: Netflix
1994 год, Руанда. Во время геноцида тутси четыре женщины с разным жизненным опытом (Элиан Умугире, Чармэйн Бингва, Элла Кэннон и Бола Колеошо) прячутся в подвале. Там им предстоит провести несколько жутких месяцев, полагаясь только на взаимную моральную поддержку.
Режиссерский полнометражный дебют Аланны Браун, написавшей сериал «Слепые пятна», основан на реальной душераздирающей истории. Фильм получил 11 наград на международных фестивалях — от Финикса до Нигерии и Швейцарии.
Автор: Алексей Филиппов