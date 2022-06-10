Что смотреть дома: «Бука. Мое любимое чудище», «Мисс Марвел», «Сувенир: Часть 2»

Принцесса Варвара (Любовь Аксёнова) устала ждать принца и сама отправилась на его поиски. Королевство на ушах, царь Елисей (Максим Волков) пускает в ход последние достижения техники вроде механических собак. Первым девушку находит лесное чудище Бука (Алексей Чумаков), которое вместе с подельником Зайцем (Тимур Родригез) планирует получить за Варвару выкуп. Новое прочтение «Красавицы и чудовища» с запоминающимися музыкальными номерами придумали сценаристы «Садко» и один из режиссеров «Алиса знает, что делать» Виктор Глухушин.

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