Помните Джорджа Маккэя из «1917»? Вообще-то он восходящая британская звезда. Вот 7 классных фильмов с ним

В прокате идет триллер Натали Бьянчери «Волк» с Джорджем Маккэем в главной роли. Он играет Джейкоба, который считает себя волком, запертым в человеческом теле. Героя отправляют в клинику, где на людях с аналогичной проблемой испытывают радикальные методы лечения.

Маккэя называют одним из самых перспективных британских актеров нового поколения. В 2017 году он получил приз Trophée Chopard на Каннском фестивале, где с ним показывали хоррор «Обитель теней». Сниматься начал еще в детстве, появившись в фильме-сказке 2003 года «Питер Пен». С тех пор британец cыграл в военной драме «Рядовой Писфул», мелодраме с Сиршей Ронан «Как я теперь люблю» и драме «За тех, кто в море», показанной в Каннах. Широкую известность Маккэю принесла главная роль в фильме Сэма Мендеса «1917», номинированном на «Оскар». Vanity Fair даже называл актера главным новым дарованием Британии. По слухам, актер также находится в числе претендентов на роль нового Джеймса Бонда.

Предлагаем поближе познакомиться с творчеством Джорджа Маккэя и рассказываем о семи фильмах с его участием, доступных на Кинопоиске.

Военная драма, получившая два «Золотых глобуса», 10 номинаций на «Оскар» и премию Гильдии режиссеров Америки. Фильм, снятый практически одним дублем, установил новую планку для военного кино, несмотря на довольно простой сюжет. Первая мировая война, 1917 год. Рядовых Блэйка (Дин-Чарльз Чепмен) и Шофилда (Маккэй) посылают доставить срочное сообщение полковнику Маккензи во Второй Девонширский батальон, чтобы тот остановил запланированную атаку. Если им это не удастся, 1600 человек попадут в ловушку и будут убиты немцами.

Романтическая комедия — дебютная режиссерская работа Рейчел Хиронс, основанная на ее же пьесе. Лора (Александра Роуч) знакомится в ночном клубе с неуклюжим парнем Райаном (Маккэй), с которым соглашается пойти на второе свидание. И чем ближе становится дата встречи, тем сильнее нервничают герои, у которых практически нет опыта в романтических отношениях. Лора и Райан обращаются за советом к друзьям и ведут себя неестественно, стараясь понравиться друг другу.

Стилистически безупречный панк-вестерн Джастина Курзеля («Кредо убийцы»). Картина снята по художественной книге Питера Кэри «Подлинная история шайки Келли». Герой романа — реально существовавший разбойник Нед Келли, поставивший на уши австралийскую полицию в 1870-х. Сама «Банда Келли» прославилась благодаря ограблениям двух банков, после которых за Недом закрепилось звание местного Робин Гуда. Маккэю как раз досталась роль бунтовщика.

Экранизация шекспировской трагедии, которая показана глазами Офелии (Дэйзи Ридли). Дания, XIV век. Оставшаяся без матери Офелия — любимая фрейлина королевы Гертруды (Наоми Уоттс), хоть ее и высмеивают другие дамы. У нее роман с принцем Гамлетом (Маккэй), который пытается узнать правду о смерти своего отца, короля Гамлета (Натаниель Паркер). Несмотря на предупреждения ее брата Лаэрта (Том Фелтон), девушка хочет помочь Гамлету добраться до истины. Вместе они понимают, что в убийстве замешан брат короля Клавдий (Клайв Оуэн). Впервые «Офелию» показали на «Сандэнсе» в 2018 году.

Военная драма Аммы Асанте, которая работала над сериалами «Миссис Америка» и «Рассказ служанки». 15-летняя Лена (Амандла Стенберг) — дочь немки и африканца, которая пытается выжить в нацистской Германии 1944 года. Она влюбляется в Лутца (Маккэй), члена гитлерюгенда и сына влиятельного офицера СС. Между героями завязываются теплые отношения. Лена и Лутц понимают, какие ужасы происходят вокруг них, и пытаются друг другу помочь. Фильм показали на кинофестивале в Торонто в 2018 году.

Драматический хоррор испанского режиссера Серхио Х. Санчеса («Невозможное»). 1968 год, Роуз (Никола Харрисон) бежит из Англии в Штаты со своими детьми, чтобы оставить прошлое позади. Они селятся в небольшом приморском городке, где за 30 лет до этого выросла сама Роуз. Но там женщина заболевает и умирает на глазах своих детей. После ее смерти в доме селится призрак жестокого мужа Роуз, который был серийным убийцей детей. Теперь 20-летнему Джеку (Маккэй) предстоит заботиться о своих младших братьях и сестрах. В картине также снялись Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») и Чарли Хитон («Очень странные дела»).

Драмеди актера и режиссера Мэтта Росса о детях, выросших вдали от цивилизации. Бен (Вигго Мортенсен, номинированный за эту роль на «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус») и Лесли (Трин Миллер) воспитывают шестерых детей в лесу. Ребята во главе со старшим сыном Бо (Маккэй) живут в гармонии с природой, умеют охотиться, изучают философию и квантовую физику, а вместо Рождества семья отмечает день рождения лингвиста и философа Ноама Хомского. Из-за неожиданных обстоятельств героям приходится вернуться в город, а детям — столкнуться с непривычным миром. «Капитана Фантастика» показали на фестивале «Сандэнс» и в Каннах.