Что смотреть дома: 4-й сезон «Очень странных дел», «Оби-Ван Кеноби», «Красавица и дракон»

Продолжение одного из главных хитов Netflix, возвращение любимых джедаев и фильм Мамору Хосоды — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Очень странные дела», 4-й сезон
Подростки, демоны и Одиннадцатая возвращаются
Где смотреть: Netflix
1986 год. С битвы при супермаркете прошло полгода. Джейн (Милли Бобби Браун) вместе с семьей Уилла (Ноа Шнапп) переехала в Калифорнию, остальные остались в Хоукинсе, Индиана. Демоническая Изнанка не дремлет: городу угрожает загадочный Векна. Джим Хоппер (Дэвид Харбор) пытается выбраться из заточения на Камчатке. А еще есть новая напасть — убивший семью Виктор Крил (Роберт Инглунд), который как-то связан с происходящей чертовщиной. В предпоследнем сезоне (он будет разбит на две части, вторая выйдет 1 июля) братья Даффер обещают наконец-то прояснить природу Изнанки.
«Оби-Ван Кеноби», мини-сериал
Сериал-приквел про учителя Люка Скайуокера
Где смотреть: Disney+
Далекая-далекая галактика. Оби-Ван Кеноби (Юэн МакГрегор) скрывается от охотников за головами на Татуине. Параллельно он присматривает за новой надеждой джедаев Люком Скайуокером и наблюдает за тем, как укрепляется власть Дарта Вейдера в Империи.
Сольный проект о мудром Кеноби обсуждали много лет. Фильм в итоге мутировал в мини-сериал, в котором покажут превращение молодого идеалиста в сломленного старика. События шоу развиваются через 10 лет после «Мести ситхов», в роли Энакина вернулся Хейден Кристенсен, а в режиссерском кресле — Дебора Чоу, снимавшая «Мандалорца», «Железный Кулак» и «Мистера Робота».
«Красавица и дракон»
Режиссер «Летних войн» снял старую сказку в мире соцсетей
Где смотреть: Кинопоиск
Старшеклассница Судзу чувствует себя везде чужой, пока не открывает для себя виртуальный мир соцсети U, где перевоплощается в певицу Белль. Там ее слава растет как на дрожжах, но Судзу интересуют не подписчики, а загадочный Дракон, который объявил войну всему виртуальному миру.
Как нетрудно догадаться, новая работа Мамору Хосоды — вариация «Красавицы и чудовища», в которой нет заточения и стокгольмского синдрома. Режиссер «Мирай из будущего» и «Ученика чудовища» рассказывает, как тяжело переносить утрату и какие формы может принимать боль.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
«Домашнее поле», 1-й сезон
Светлана Устинова и Иван Янковский в напряженной спортивной драме
Где смотреть: more.tv
Елена Волкова (Устинова) вывела женскую футбольную команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. После этого ее позвали тренировать провинциальный мужской клуб «Красный ястреб», где все, от спонсора клуба (Игорь Верник) до лидера команды (Янковский), мечтающего руководить одноклубниками, принимают ее в штыки.
«Домашнее поле» вместе с Евгенией Бурасовой написал один из сценаристов «Трудных подростков», Иван Новиков. Драматический потенциал богатый: молодая женщина из Москвы сталкивается с нетерпимостью местных спортсменов и болельщиков, уверенных, что футбол только для настоящих мужчин.
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«Операция „Мясной фарш“»
Колин Фёрт в британской драме о спецоперации по дезинформации Гитлера
Где смотреть: Кинопоиск
1943 год. Силы союзников планируют высадиться на Сицилии. Чтобы Третий рейх ни о чем не догадался, британская разведка готовит информационную провокацию: цель MI5 — убедить Гитлера, что вторжение готовится в Греции.
Главное достоинство драмы Джона Мэддена («Влюбленный Шекспир») — актерский ансамбль. Колин Фёрт играет капитана Ивена Монтегю, офицера разведки и писателя, его соратников — Келли Макдональд и Мэттью Макфэдиен, адмирала Джона Годфри — Джейсон Айзекс, Уинстона Черчилля — легендарный Саймон Расселл Бил, а юного Яна Флеминга — Джонни Флинн.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
«ЮЗЗЗ», 1-й сезон
Криминальная драма о разборках в Ростове-на-Дону
Где смотреть: Premier
Равиль (Кузьма Котрелев) — молодой программист, живущий на Юго-Западе Ростова-на-Дону (ЮЗ). Он мечтает променять спальный район на работу в США, куда планирует увезти девушку из центра, Элю (Мария Мацель). А пока Равиль ждет грант, он решает подзаработать не совсем легальным способом.
Колоритная драма Стаса Иванова («Немцы») не забывает про классику жанра — от «Крестного отца» и «Бригады» до «Темного рыцаря». Разношерстный криминалитет и жителей ЮЗа играют Мария Машкова, Дмитрий Чеботарев, Антон Кузнецов, Гела Месхи и другие.
«Белое Рождество», 1-й сезон
Семь учеников пытаются выжить в закрытой школе
Где смотреть: Кинопоиск
Высоко в горах расположена закрытая частная школа, прозванная «Алькатрас». Ученики разъезжаются на Рождество, кроме семерых, получивших анонимные поэтические письма в черном конверте. Послание сулит чью-то погибель, и школьники, которым есть что скрывать, постараются разобраться, кто и что от них хочет.
Популярная дорама о подростковой жестокости напоминает суровую версию «Клуба „Завтрак“»: герои — отличник, хулиган, гений, красавица и прочие школьные типажи. По ходу повествования эти социальные маски будут сорваны.
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«Чрезвычайная ситуация»
Студенческая комедия превращается в социальный триллер
Где смотреть: Amazon Prime Video
Кунле (Дональд Уоткинс) и Шон (АрДжей Сайлер) хотят отметить выпуск посещением всех вечеринок. Тур отменяется, когда друзья находят дома заигравшегося в приставку соседа Карлоса (Себастьян Чакон) и отключившуюся незнакомку. Трио решает не вызывать полицию, чтобы на них ничего не подумали, а самим доставить Эмму (Мэдди Николс) домой или куда потребуется. Тем временем девушку начинает разыскивать сестра Мэдди (Сабрина Карпентер). Драмеди Кэри Уильямса («Банши: Предыстория») и Кристен Давилы («Пожалуйста, подождите») превращает студенческую комедию в социальный триллер, высмеивающий консервативные штампы.
«Доисторическая планета», мини-сериал
История динозавров от Джона Фавро
Где смотреть: Apple TV+
Масштабный документальный проект Джона Фавро о динозаврах, сделанный с учетом новейших археологических находок. За режиссерским пультом — спецы по визуальным эффектам Энджи Джонс («Оскар» за «Аватар») и Адам Валдез («Парк Юрского периода», «Король Лев»). За кадром — голос сэра Дэвида Аттенборо, который, кажется, знает о природе все (в российской версии — Николай Дроздов).
«Легенды города над морем»
Шанхай в воспоминаниях его знаменитых жителей
Где смотреть: Mubi
Живой классик и центральная фигура шестого поколения китайских кинематографистов, Цзя Чжанкэ снял документальное кино об истории Шанхая. Восемнадцать деятелей культуры, среди которых — живописец Дань-цин Чэнь, певица Ребекка Пань, писатель Хан Хана, режиссер Хоу Сяосянь, актеры Тони Люн Чу Вай и Шангуань Юньчжу, вспоминают, как менялся город на протяжении последних ста лет. Мемуары из разных районов и эпох связывает номинальный романтический сюжет о женщине, которая разыскивает возлюбленного.
Автор: Алексей Филиппов