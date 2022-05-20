Что смотреть дома: 4-й сезон «Очень странных дел», «Оби-Ван Кеноби», «Красавица и дракон»

Старшеклассница Судзу чувствует себя везде чужой, пока не открывает для себя виртуальный мир соцсети U, где перевоплощается в певицу Белль. Там ее слава растет как на дрожжах, но Судзу интересуют не подписчики, а загадочный Дракон, который объявил войну всему виртуальному миру.

Как нетрудно догадаться, новая работа Мамору Хосоды — вариация «Красавицы и чудовища», в которой нет заточения и стокгольмского синдрома. Режиссер «Мирай из будущего» и «Ученика чудовища» рассказывает, как тяжело переносить утрату и какие формы может принимать боль.