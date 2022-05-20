Что показали в третьем сезоне «Любовь. Смерть. Роботы»?

«Три робота: стратегии выхода»

Что это: Серия-сиквел, где три робота из первого сборника возвращаются в постапокалиптический мир без людей.

О чем: Будущее, где человечество вымерло. Три робота прилетают на Землю, чтобы исследовать поселения людей и поразмышлять, что же случилось. Герои отправляются к Техлантиде, нефтяной вышке посреди моря, где миллионеры-айтишники построили себе убежище, а затем в бункеры, в которых мировые лидеры прятались во время апокалипсиса. Ироничная серия с непредсказуемым финалом, которую выложили в открытый доступ на YouTube.

Кто делал: Как и в первом сезоне, за эпизод отвечала испанская Blow Studio. Режиссер — Патрик Осборн, он в 2015-м получил «Оскар» за анимационную короткометражку «Меню». Сюжет основан на рассказе лауреата премии «Хьюго» Джона Скальци («Люди в красном»).

Илья Мозжухин

«Первый сиквел в истории „Любовь. Смерть. Роботы“. Три робота из первого сезона — одни из самых горячо любимых персонажей альманаха. Герои продолжают расследование причин гибели человечества, в процессе иронизируя над людскими пороками: имея все для того, чтобы вылечить планету, люди выбрали веселье и самоудовлетворение. Ждем сиквелы по „Преимуществу Сонни“ и „Слепому пятну“».