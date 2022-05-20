Что показали в третьем сезоне «Любовь. Смерть. Роботы»?

На Netflix вышел третий сезон анимационного альманаха «Любовь. Смерть. Роботы», где все серии отличаются друг от друга и выполнены разными командами. Всего в сезоне девять серий (на одну больше по сравнению с предыдущим сборником) от 7 до 22 минут. Создатели альманаха Тим Миллер («Дэдпул») и Дэвид Финчер («Охотник за разумом») в этот раз поставили по эпизоду. Мы посмотрели весь сезон и попросили прокомментировать его команду студии VIVIX которая готовит анимационный сериал Artificial Detective (он выйдет на Кинопоиске).
Артем Гансиор
Арт-директор. Работал над серией «Оборотни» из первого сборника «Любовь. Смерть. Роботы»
Илья Мозжухин
Режиссер анимации. Работал над эпизодом «Слепое пятно» из первого сборника «Любовь. Смерть. Роботы»
«Три робота: стратегии выхода»
Что это: Серия-сиквел, где три робота из первого сборника возвращаются в постапокалиптический мир без людей.
О чем: Будущее, где человечество вымерло. Три робота прилетают на Землю, чтобы исследовать поселения людей и поразмышлять, что же случилось. Герои отправляются к Техлантиде, нефтяной вышке посреди моря, где миллионеры-айтишники построили себе убежище, а затем в бункеры, в которых мировые лидеры прятались во время апокалипсиса. Ироничная серия с непредсказуемым финалом, которую выложили в открытый доступ на YouTube.
Кто делал: Как и в первом сезоне, за эпизод отвечала испанская Blow Studio. Режиссер — Патрик Осборн, он в 2015-м получил «Оскар» за анимационную короткометражку «Меню». Сюжет основан на рассказе лауреата премии «Хьюго» Джона Скальци («Люди в красном»).
Илья Мозжухин
«Первый сиквел в истории „Любовь. Смерть. Роботы“. Три робота из первого сезона — одни из самых горячо любимых персонажей альманаха. Герои продолжают расследование причин гибели человечества, в процессе иронизируя над людскими пороками: имея все для того, чтобы вылечить планету, люди выбрали веселье и самоудовлетворение. Ждем сиквелы по „Преимуществу Сонни“ и „Слепому пятну“».
«Плохая поездка»
Что это: Мрачная версия «Пиратов Карибского моря», превращающаяся в социальный триллер.
О чем: В далеком море люди охотились на особую акулу, и на них неожиданно напал гигантский краб, съев часть экипажа. Он поселился в трюме и заключил договор с моряком Торрином: монстр не тронет его, если тот отвезет его на остров Фейден и будет кормить по пути человеческим мясом. Моряк решил обхитрить монстра и привести его на другой необитаемый остров, чтобы краб не убивал людей. Но из-за этого команда подвергает себя риску. Торрин решил посоветоваться с другими моряками и провести голосование. А заодно вычислить трусов, которые пойдут на корм крабу.
Кто делал: Режиссером выступил Дэвид Финчер, который вместе с Тимом Миллером продюсирует антологию. Серию делала студия Миллера Blur. Она же создавала эпизоды «Ледниковый период», «Преимущество Сонни», «Оборотни» и «Костюмы» для первого сборника и «Звездную команду», «Спасательный бункер» для второго. В основу лег рассказ британского писателя-фантаста Нила Эшера.
Илья Мозжухин
«Дебют Дэвида Финчера в анимационном кино. За сценарий отвечал автор „Семи“ Эндрю Кевин Уокер. Так что драматургически это привет из 1990-х и тот Финчер, которого мы все полюбили — притягательно холодный, жуткий и умный. Визуально серия невероятно целостна: дизайн и пропорции персонажей подчеркивают их порочность и моральное уродство. Мой личный фаворит в новом сезоне. Батя зашел на вечеринку и показал, как нужно снимать кино».
«Живой пульс машины»
Что это: Наркотический трип по пустынной планете, напоминающий графику комиксов.
О чем: Марта Кивелсон вместе с напарницей Бёртон исследуют спутник Юпитера, Ио, на планетоходе. Из-за аварии напарница Марты гибнет, у нее самой поврежден скафандр, а до ближайшей базы более 40 километров. Она переживает из-за смерти Бёртон и, чтобы было проще идти до базы и вести тело напарницы, употребляет морфин и другие психотропные вещества. Они вызывают у Марты галлюцинации: ей кажется, что спутник Ио разговаривает с ней и читает стихи.
Кто делал: Курировала японская студия Polygon Pictures Inc. (сериал «Звездные войны: Войны клонов»). Поставила начинающий режиссер Эмили Дин, она стажировалась в Pixar и была консультанткой на проекте «Лего Фильм: Бэтмен». Variety включил ее в топ-10 аниматоров в 2019 году. Снято по мотивам рассказа лауреата премии «Небьюла» Майкла Суэнвика, за который он в 1999-м получил премию «Хьюго».
Илья Мозжухин
«Серия сделана в технике 3D-графики, стилизованной под 2D. Поэтому визуально очень похожа на „Рыбную ночь“ из первого сезона. Такая техника работает лучше, когда к стилизованному рендеру аниматоры добавляют характерные для 2D более графичные движения персонажей и эффекты. Здесь, к сожалению, этого нет. История также мало чем примечательна, за счет финального твиста напоминает „За разломом орла“ из первого сезона».
«Ночь мини-мертвецов»
Что это: Игрушечно-пародийный мультфильм о том, почему не стоит заниматься сексом на кладбище.
О чем: Туманная ночь, парочка приезжает на свидание к церкви у кладбища. Один из героев залезает на статую ангела, падает с нее и ломает церковь. Ее крест загорается зеленым пламенем, который пробуждает мертвецов. С этого начинается зомби-апокалипсис, который охватывает весь мир, даже Ватикан и Россию (в эпизоде показывают Москву!).
Кто делал: Милый и довольно короткий (всего 7 минут) эпизод основан на рассказе самого Миллера, который он написал в соавторстве с режиссером, аниматором и художником по спецэффектам Джеффом Фаулером (номинант на «Оскар» за анимационную короткометражку «Суслик обломался»). Адаптировали и поставили Роберт Бизи и Энди Лайон. За анимацию отвечала студия Buck, делавшая ролики для Tinder и стриминга Hulu.
Илья Мозжухин
«Одна из характерных особенностей альманаха в том, что каждый эпизод стремится отличиться визуально. Эпизод про зомби стилизован под миниатюры, снятые на макрообъектив. Реальные футажные эффекты огня и взрывов создают ощущение, что действие происходит у тебя на столе. Истории как таковой нет — скорее, сатирический сборник с любовью проработанных мизансцен про зомби-апокалипсис. Легкий и веселый эпизод в духе „Когда йогурт захватил мир“ и „Исторических альтернатив“».
«Убей, команда, убей»
Что это: Мачистский боевик про медведя-киборга.
О чем: Группа спецназа поднимается в гору, оставшись без связи. На горе она видит, что другую часть отряда зверски убили, но не враги, а странный монстр — медведь с металлическими когтями, глазом и челюстью Ему не страшно никакое оружие, и военных спасает только человек с секретной базы ЦРУ. Оказывается, что это робот-гризли — правительственная разработка, вышедшая из-под контроля.
Кто делал: Поставила Дженнифер Ю Нельсон, сделавшая сиквел «Конг-фу Панды», номинированный на «Оскар». Она работала над эпизодом «Звездная команда» из прошлого сборника. За серию отвечала студия Titmouse (делала пятый сезон «Большого рта» для Netflix и анимационный спин-офф «Пацанов» для Amazon). По рассказу Джастина Котса.
Илья Мозжухин
«Совершенно бешеный и прекрасный эпизод от Дженнифер Ю Нельсон, супервайзинг-директора всего „Любовь. Смерть. Роботы“, а также режиссера „Кунг-фу Панды“ и эпизода „Звездная команда“ из второго сезона. Кому, как не прекрасному полу, снимать мачистскую комедию про кишки, кибермедведя и пенисы?»
«Рой»
Что это: Фотореалистичный эпизод о сущности человеческой природы и цене разума.
О чем: Доктор Африэль с Земли изучает Рой — космическую экосистему, где живет несколько видов древнейших инопланетных существ. Африэль просит землянку Галину Мирную, которая уже много лет наблюдает за Роем, рассказать об одном виде. Доктор хочет использовать их как рабов на Земле, но Рой узнает о его планах и наказывает пришельца.
Кто делал: Режиссер — Тим Миллер («Дэдпул»), продюсирующий альманах наряду с Финчером. За анимацию отвечала его Blur Studio, специализирующаяся на синематиках. Студия делала ролик для League of Legends, а также работала над спецэффектами ко второму «Сонику». Эпизод снят по мотивам рассказа Брюса Стерлинга («Машина различий»).
Артем Гансиор
«С точки зрения визуального стиля все лаконично и сбалансировано. Можно сказать, что некоторые образы слишком очевидные, но в рамках короткого метра это очень хорошее решение. И похоже, что Blur Studio нашла свой стиль в „Любовь. Смерть. Роботы“. С точки зрения сценария в серии слишком много вводных, чтобы вместо реплик-объяснений у героев были осмысленные диалоги».
«Крысы Мейсона»
Что это: Версия «Рататуя», где крысы не готовят, а устраивают бунт.
О чем: Фермер находит у себя в амбаре крыс с арбалетами, которые на него нападают. Тогда он обращается в специальную компанию по уничтожению грызунов, где ему продают специального робота-убийцу. Но эволюционировавшие крысы знают, как дать отпор технике.
Кто делал: Эпизод Карлоса Стивенса («Письмо алхимика») и шотландской компании Axis Studios. Студия делала «Руку помощи» для первого сборника и «Высокую траву» для второго. Этот эпизод основан на рассказе Нила Эшера.
Артем Гансиор
«Бесконечно глубокая, но при этом простая как мир тема, выраженная в шутливой форме и стилистике. Чем-то напомнило классические фильмы Pixar, только с кишками, кровью и расчлененкой. Отличный коктейль».
«Погребенные в сводчатых залах»
Что это: Отряд спецназа оказывается в ловушке древнего зла. Еще один настолько фотореалистичный эпизод, что кажется, будто это настоящая съемка.
О чем: Солдаты пытаются спасти заложника и оказываются в пещере, где находят человеческие скелеты. На них нападают белые пауки с лицами, и, убегая от них, герои оказываются у древнего мистического памятника.
Кто делал: Режиссер — Джером Чен, работавший над спецэффектами для «Стюарта Литтла» (номинировался за них на «Оскар»). За анимацию отвечала Sony Pictures Imageworks («Человек-паук: Через вселенные», «Монстры на каникулах»). По рассказу писателя Алана Бакстера, специализирующегося на хоррорах и триллерах о сверхъестественном.
Артем Гансиор
«Визуально реализм сильно ограничен в творческих решениях, поэтому первую половину эпизода думалось: а зачем делать его в 3D? Возможно, здесь был упор на техническую реализацию игрового движка Unreal Engine, так как сюжетно серия — классический блокбастер в духе „Звездного десанта“. Попкорн, кола — и смотреть».
«Джибаро»
Что это: Сказка в средневековом антураже, которая вполне могла бы быть клипом Карди Би или Megan Thee Stallion (правда, с меньшим количеством крови).
О чем: Рыцари устраивают привал в лесу у озера, как вдруг оттуда всплывает девушка. На ее зов воины заходят в воду и тонут из-за тяжелых доспехов. Одному случайно удается спастись, но лесная ведьма его просто так не отпустит.
Кто делал: Поставил и написал Альберто Мьельго, получивший в этом году «Оскар» за короткометражку «Стеклоочиститель». Разработкой занималась его же студия Pinkman.tv. Мьельго также делал «Свидетеля» для первого сезона.
Артем Гансиор
«Фирменный стиль Мьельго с технической реализацией, вышедшей на новый уровень, добавить нечего. Мозг работает на 120%, пытаясь осмыслить, что хотел сказать автор, а в конце, словив волну дофамина, приходишь к субъективному пониманию. И через секунду снова задумываешься: „А правильно ли я все понял?“ И пересматриваешь еще раз… Это чистый арт. Лучшее окончание сезона».
Автор: Лиза Кузнецова