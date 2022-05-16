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«Клон»: триллер с двумя Карен Гиллан, одна из которых лишняя

Новый фильм Райли Стернса («Искусство самообороны», «Изъяны») размывает границы sci-fi-триллера, смешивая психологическую драму, экзистенциальную притчу и «Голодные игры».

Павел Пугачев

Кинокритик, редактор сайта журнала «Сеанс»

Не все отношения выдерживают испытания разлукой и видеосвязью. Бойфренд Сары (Карен Гиллан) уехал работать далеко-далеко, в чужеземную IT-компанию. Но, судя по их короткому и нервному видеосозвону, говорить им особо не о чем: она все пытается сказать, как скучает, он всячески показывает, как занят. Так что живется Саре довольно тоскливо. Проведя вечер с бутылкой вискаря и фоновым просмотром порно, она обнаруживает себя в луже кровавой рвоты. Врач говорит, что дела совсем плохи: у нее неизлечимая смертельная болезнь, процент излечений сравним со статистической погрешностью.

Участливая медработница советует планировать похороны заранее и вручает рекламную брошюру программы «Замена»: новые технологии позволяют создать полностью идентичную копию человека. В случае неизлечимой болезни или необоримого стремления к суициду можно оставить вместо себя клона, дабы «не дать смерти причинить боль вашим близким» (на этом месте в рекламном ролике клон радостно обнимается с новой семьей, пока оригинал на периферии кадра грустно висит на ручке двери). Дубля можно воспитать, чтобы он полностью усвоил ваши вкусы и интересы, и по закону именно он будет работать и выплачивать все долги умершего. Так что можно спокойно уходить, но если бы все было так, то не было бы этой истории. Собственно, на возможные издержки клонирования прямо намекает открывающая фильм сцена изобретательной — с применением арбалета, садовых ножниц и теннисного стола — дуэли двух идентичных мужчин.

Короче, болезнь вдруг отступает, а двойник Сары (они отличаются только цветом глаз — за этот производственный брак дали пятипроцентную скидку) нравится близким куда больше оригинала. Она и добрее, и общительнее, и целлюлита у нее нет. Сделать клона — раз плюнуть в пробирку, а вот избавиться от него куда сложнее: после определенного срока пребывания на земле у копии тоже появляется право на жизнь. Единственный легальный выход — организовать под государственным присмотром плановую смертельную дуэль, победитель которой получит закрепленный законом статус оригинала. Сара, потратившая остатки сбережений на злополучное клонирование, ищет самого дешевого тренера, им оказывается замкнутый чудак Трент (Аарон Пол), помимо уроков владения разными видами оружия и рукопашного боя заставляющий ученицу наблюдать за процессом вскрытия трупа в морге и смотреть трешевые хорроры с литрами бутафорской крови.

Аарон Пол

«Клон» — предельно неспешный фильм, его траектория прямолинейна. Нервные и не слишком приятные герои обитают в узнаваемом любому петербуржцу пейзаже — фильм был снят в Финляндии (на секунду мелькает артистка София Хейккиля, блиставшая в недавнем хорроре «Скрежет», тоже по-своему осмыслявшем тему двойничества). Богатая кислородом финская атмосфера оказывает благотворный седативный эффект, не дающий зрителю совсем сойти с ума и застрять в собственных неврозах во время просмотра. При этом перспектива, с которой Райли Стернс смотрит на изъезженную вдоль и поперек тему клонирования, довольно нова; предыдущий фильм режиссера, «Искусство самообороны», тоже был ревизией классического сюжета — «дохляк в спортзале учится быть крутым». Собственно, фильм и цепляет именно идеологическим ракурсом. Вместо того чтобы обмусоливать морально-этические вопросы биополитики (хотя финал фильма находит чем удивить и в этом разрезе), Стернс пристально вглядывается в того, кто решился клонировать себя — кажется, что лишней в этой жизни Сара стала задолго до того, как ее место занял милый дубль.

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