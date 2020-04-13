Модная история Каннского фестиваля: тулуп Пикассо, космическое мини Ванессы Редгрейв, голые ноги Джулии Робертс и кроссовки Спайка Ли

Гламурные 1950-е, свободолюбивые 1970-е, провокационные 1990-е — за 75 лет на легендарном киносмотре побывало множество звезд мирового кино, чьи образы одновременно и фиксировали моду своего времени, и задавали новые тенденции. Киножурналист Катерина Крупнова изучила фешен-историю Каннского фестиваля десятилетие за десятилетием.
1940-е: начало
Первый Каннский кинофестиваль торжественно открылся 20 сентября 1946 года в здании городского казино, только с 1952 года его решат перенести на май. Церемония следовала золотым стандартам торжественного дресс-кода: мужчины — в смокингах, дамы — в вечерних платьях, мехах и бриллиантах.
Главной звездой первых Канн стала Мишель Морган. Актриса прославилась, сыграв с Жаном Габеном в «Набережной туманов» Марселя Карне — шедевре поэтического реализма. Романтичная Нелли в плаще и берете (костюмы к фильму делала Коко Шанель) стала одной из хрестоматийных героинь французского кино. В 1946 году в Каннах Морган получила награду за лучшую роль в фильме «Пасторальная симфония». Вечером актриса блистала в бальном платье-бюстье с роскошной накидкой из песца и безупречной укладкой платиновых волос, днем веселилась в купальнике на пляже; руки ей целовал сам Жан Кокто — прямо-таки репетиция пляжного триумфа Брижит Бардо спустя 7 лет.
В 1947 году в еще недостроенном Дворце фестивалей пройдет второй фестиваль. Звезды будут позировать на красной дорожке у входа в здание, на знаменитом променаде — набережной Круазетт — и, конечно, на пляже. Однако не все шло гладко на заре: из-за проблем с финансированием в 1948 и 1950 годах Каннский фестиваль не проводился.
1950-е: бикини Брижит Бардо, декольте Софи Лорен и тиара Лиз Тейлор
В 1950-е в Каннах чуть сдержанный гламур послевоенного времени сменился ослепительной роскошью. На красную дорожку дамы выходили преимущественно в нарядах доминировавшего с 1947 года стиля New Look: корсетный лиф, пышная юбка, высокие перчатки и меховые палантины. Днем для прогулок по набережной и пляжу выбирали лучшие образцы расслабленной курортной моды: сарафаны с подчеркнутой талией и юбкой-колокол, брюки капри, балетки и широкополые шляпы.
Главным символом, воплотившим дух десятилетия, стала Брижит Бардо. Старлетка приехала в Канны в 1953 году вместе со своим первым мужем, режиссером Роже Вадимом. За ее плечами тогда были всего пара фильмов, включая ленту с говорящим названием «Манина, девушка в бикини», где актриса играла дочь смотрителя маяка и большую часть экранного времени проводила в купальнике. И как бы ни был прекрасен парадный образ ББ (атласное белое платье с открытыми плечами и фантазийным лифом с вышивкой, черная бархатная сумочка, отделанная жемчугом, замшевые перчатки, меховая накидка из белого песца, изящный бриллиантовый гарнитур), затмить всех и стать звездой она сумела, появившись на пляже в провокационном бикини.
Немного истории: хотя бикини на публике впервые появилось в 1946 году (дизайнер — автомобильный инженер Луи Реар — ангажировал показать свое изобретение Мишелин Бернардини, танцовщицу и стриптизершу из «Казино де Пари»), первое время консервативно настроенная общественность не была готова к такому откровенному купальному костюму. В ряде регионов Франции, Италии, а также в Испании и в некоторых штатах Америки носить бикини было запрещено. Брижит, ставшая одной из провозвестниц сексуальной революции, ответственна за популяризацию этого предмета летнего гардероба. В Каннах актриса покорила своей естественностью: минимум макияжа, волосы, развевающиеся на ветру, босые ноги. Как заметил Кирк Дуглас, очарованный Бардо: «Такого я еще не видел».
В 1953 году Пабло Пикассо стал первым бунтарем в истории красной дорожки Канн, заявившись на премьеру «Платы за страх» не в смокинге, а в мешковатом вельветовом костюме и пальто из овчины.
Грейс Келли в 1955 году прибыла на фестиваль в зените славы; в Каннах она представляла картину «Деревенская девушка», за которую успела получить «Оскар». На красной дорожке актриса шла под руку со своим тогдашним возлюбленным актером Жан-Пьером Омоном, блистая в шикарном бальном платье цвета бордо и с палантином белого меха на плечах. Днем актриса позировала перед фотографами на фоне яхт в ансамбле из белой блузки с жабо, расшитых пайетками брюк капри (это был хит декады) и балеток.
Но в объективах фотографов холодную аристократичность Грейс Келли затмила пылкая сексуальность Софи Лорен: она стала самой фотографируемой актрисой Канн-55. Актриса приехала на Лазурный Берег с режиссером Витторио де Сикой представлять их совместный фильм «Золото Неаполя», который вывел Лорен в ранг международной звезды. Вечерний образ Софи — белое кружевное платье с корсетным лифом, подчеркивающим роскошное декольте, внимание к которому еще больше притягивало массивное колье, пышная юбка, длинные черные перчатки, меховая накидка — все вместе стопроцентное воплощение гламура 1950-х. Для прогулок по набережной актриса выбрала эффектное приталенное платье с белым воротником в морском стиле и расклешенной плиссированной юбкой и белые лодочки, что также соответствовало моде тех лет и невероятно шло Лорен.
В 1957 году безусловной королевой фестиваля стала Элизабет Тейлор, сопровождавшая своего мужа, продюсера Майка Тодда, представлявшего в Каннах фильм «Вокруг света за 80 дней». На красной дорожке актриса появилась в элегантном драпированном платье со спущенными плечами нежного лавандового цвета, подчеркивающего знаменитые фиалковые глаза Лиз. Образ дополняли белые оперные перчатки и декорированная камнями изящная сумочка. Голову звезды украшала роскошная старинная тиара — подарок Тодда, — которую она за несколько месяцев до этого надевала на церемонию «Оскар». Тиара датировалась примерно 1880 годом и была выполнена из бриллиантов, обрамленных в платину и золото. В своей книге «Мой роман с драгоценностями» Тейлор позже напишет: «Когда Майк Тодд подарил мне тиару, он сказал: „Ты моя королева, и, я думаю, у тебя должна быть корона“». <…> Тогда не модно было носить тиары, но я все равно надела ее, потому что он был моим королем». В декабре 2011 года на аукционе Christie’s, где была выставлена внушительная коллекция украшений актрисы после ее смерти в марте 2011 года, тиара была продана за 4,2 млн долларов.
1958 год стал триумфальным для Татьяны Самойловой, представлявшей фильм «Летят журавли» — единственную картину в истории советского и российского кино, удостоенную «Золотой пальмовой ветви». Самойловой вручили приз жюри фестиваля «Апельсиновое дерево» с формулировкой «Самая скромная и очаровательная актриса». В условиях тотального советского дефицита актрису собирали во Францию всей Москвой: Галина Волчек одолжила платье, сыгравшая в «Тихом Доне» и «Судьбе человека» Зинаида Кириенко выдала юбку и туфли. В итоге Самойлова смотрелась невероятно органично в окружении мировых звезд. Ее самый тиражируемый образ — классическое черное платье-бюстье, длинные перчатки, белое летнее пальто. А уж когда Самойлова приколола к волосам белый цветок, ее оттепельная сексуальность впечатлила даже на фоне сидящей с ней за одним столиком Джейн Мэнсфилд. Только вот выйти на пляж в купальнике актрисе бдительный комсомольский работник из советской делегации (вероятно, сотрудник КГБ) так и не позволил, о чем она с сожалением много лет спустя рассказывала в интервью.
1960-е: классический гламур Жанны Моро и Софи Лорен, блестящая геометрия Катрин Денёв и космический шик Ванессы Редгрейв
Если первая половина 1960-х в Каннах еще по инерции продолжала достаточно консервативные традиции предыдущего десятилетия (атлас, кружева, перчатки, бриллианты, меха), то вторая часть по максимуму отразила бунтующий дух sweet sixties с обилием новых фактур и принтов и запомнилась, конечно же, главной революцией эпохи — мини-юбками.
В 1960 году Жанна Моро — звезда фильмов Луи Маля и одна из главных femmes fatales французского кино тех лет — вместе с молодым Жан-Полем Бельмондо представляла фильм «Модерато Кантабиле», за роль в котором получила серебряный приз как лучшая актриса. Моро выглядела свежо и очаровательно в белом кружевном платье в стиле New Look. Образ дополняли накидка из белого песца, белые перчатки, белый клатч и белые атласные туфли.
На набережной актриса одевалась в бренд Chanel с головы до ног: Моро была подругой и постоянной клиенткой Шанель, причем носила актриса наряды мадмуазель Коко и в кино («Лифт на эшафот», «Любовники», «Опасные связи»). Так, на одну из фотосессий на Круазетт она вышла в темно-синем костюме с красной оторочкой и в двуцветных лодочках. Этот образ, дополненный жемчужными нитками, воплотил ДНК любимого модного дома актрисы.
В 1961 году Софи Лорен снова стала самой стильной в Каннах, а ее роль в «Чочаре» принесла ей серебряную премию. Белое кружевное платье с корсетным верхом и объемной юбкой-колоколом, высокая прическа, украшенная эффектным тканевым цветком, — этот образ Лорен неизменно входит в число признанных лучшими за всю историю фестиваля.
К 1966 году консервативный гламур постепенно уступает натиску новых трендов эпохи хиппи и футуризма. Так, Катрин Денёв произвела фурор на показе фильма Анджея Вайды «Пепел». Она в прямом и переносном смысле блистала в длинном, расшитом пайетками платье-футляре в горизонтальную полоску — после фильмов Годара, в которых героини Джин Сиберг и Анны Карины появились в одежде в полоску, этот геометрический принт стал четко ассоциироваться с новой волной. Образ дополняли длинные белые перчатки и лента с бантом в копне белокурых волос Катрин — любимый аксессуар героини Денёв в «Шербурских зонтиках». Сейчас это выглядит крайне удачным сочетанием вневременной классики и бунтарства 1960-х.
Образ нового свободолюбивого поколения космической эпохи воплотила англичанка Ванесса Редгрейв, представлявшая в 1967 году вместе с Микеланджело Антониони фильм «Фотоувеличение»; он в итоге удостоился «Золотой пальмовой ветви». На красной дорожке Редгрейв появилась в экстравагантном облегающем ансамбле из мини-платья, которое можно, конечно, назвать и туникой, и плотных колгот, расшитых пайетками. На многочисленных снимках рядом с Ванессой — итальянский актер Франко Неро, с которым у актрисы в тот год начался роман, оформленный браком только в 2006 году. Но именно тогда Неро подарил Редгрейв золотой браслет с гравировкой «Франческо и Ванесса — навсегда»; надпись оказалась пророческой.
Настроение и стиль эпохи отлично передают снимки Редгрейв на пляже, где она позировала в мини-платье с геометрическим рисунком и в сетчатых колготках. Максимально расслабленные и естественные позы, длинные волосы развеваются на ветру — кажется, Джейн Биркин многому научилась у своей коллеги по «Фотоувеличению».
К концу десятилетия в Канны просочились свобода и эклектичность стиля хиппи. Так, в 1969 году создатели культового роуд-муви «Беспечный ездок» заявятся на фестиваль, будто забыв переодеться после съемок: на них брюки клеш, ковбойские шляпы, повязки на голову, казаки, плетеные сандалии. На красную дорожку режиссер и звезда фильма Деннис Хоппер, получивший приз за лучший дебют, и Питер Фонда наденут форму солдат-северян времен Гражданской войны США. Как напишут в Variety, такой провокационный выход был приемлем, «ведь униформа — допустимый вариант вечерней одежды. И в правилах не прописано, какой армии или историческому периоду какой войны она должна принадлежать».
1970-е: корзина Джейн Биркин, богемный шик и вневременная классика Роми Шнайдер
Эклектичные 1970-е в Каннах отличались смелыми сочетаниями и большей демократичностью нарядов на красной дорожке. В 1972 году пристальное внимание публики и фотографов привлекла итальянская актриса Клаудия Кардинале в достаточно экстравагантном наряде — длинном атласном платье с глубоким декольте и причудливым болеро в сине-красную клетку, эффектно завязанным под грудью. Из аксессуаров — типичные для 1970-х изделия из замши: босоножки на платформе и клатч. Из окружения — знаменитый режиссер Франческо Рози, который привез в Канны свой фильм «Дело Маттеи» (он получит за него «Золотую пальмовую ветвь»), и известный кинопродюсер и по совместительству муж Клаудии, Франко Кристальди, который был продюсером картины.
Самой яркой парой Каннского фестиваля в 1974 году стали главный enfant terrible парижской богемы Серж Генсбур и Джейн Биркин, его гражданская жена и муза. Талантливые, свободные, раскрепощенные, они сделали гимном своей любви песню «Je t’aime… moi non plus» («Я тебя люблю… Я тебя тоже нет»), которая всколыхнула общественность тех лет своей провокационностью — уж слишком откровенными были вздохи и стоны исполнителей. «Je t’aime…» осудил папы римского, после чего Генсбур скажет, что папа — его лучший пиар-менеджер. Свою любимую плетеную корзинку (по легенде, Джейн купила ее в одной из рыбацких деревушек Лазурного побережья) актриса брала с собой не только на прогулки по пляжу, но и на красную дорожку. Клатчи, минодьеры и прочие вечерние сумочки — это ведь так скучно и избито. Блестящее серебристое платье в стиле ревущих двадцатых с вкраплениями золотых и черных элементов и поясом-лентой она смело сочетала с изящными серебристыми туфлями и той самой корзиной.
Другой вечерний туалет — бледно-розовое бархатное платье асимметричного кроя с высоким разрезом и двойным поясом из бусин — Биркин также дополнит любимой корзиной.
Стоит ли упоминать, что этот аксессуар она не выпустила из рук, когда снималась для знаменитой пляжной фотосессии с Генсбуром? Джинсы клеш, белая футболка, минимум макияжа, растрепанные длинные волосы, нежная улыбка, любовь в глазах — вот слагаемые безупречного каннского образа Биркин.
Платья в богемном стиле также популярны среди актрис 1970-х. Взять хотя бы золотистое платье Натальи Бондарчук, которое придумал «красный Диор» Вячеслав Зайцев. В нем в 1972 году она представляла «Солярис» вместе с Андреем Тарковским и Донатасом Банионисом. Или струящийся красно-голубой наряд с психоделическим рисунком и поясом-лентой ее тезки Натали Вуд на фестивале 1976 года.
Классика в 1970-х оставалась в почете. В 1978 году церемонию открытия Каннского фестиваля вела Роми Шнайдер, одна из самых стильных актрис того времени, которой уроки стиля преподнесла сама Коко Шанель. Роми с ней познакомил Лукино Висконти, снявший актрису в своей новелле «Работа» из киноальманаха «Боккаччо 70», над костюмами которого работала Коко. Именно она превратила «австрийскую булочку» в элегантную француженку. Потом говорили: то, что носит Роми, носит весь Париж! На красной дорожке Шнайдер появилась вместе со своим вторым мужем Даниэлем Бьязини. Актриса выбрала элегантное черное платье на тонких лямках, лиф украшала цветочная вышивка. Массивные серьги-подвески прекрасно гармонировали с нарядом и прической актрисы: гладко зачесанные на прямой пробор волосы убраны в пучок. На шею Роми периодически накидывала струящийся длинный шарф в тон платью.
1980-е: Леди Ди в голубом, соломенная шляпка Розанны Аркетт и плюшевая игрушка Чиччолины
В это десятилетие на фестивале доминировали акцентные плечи, насыщенные цвета и блестящие ткани. В 1983 году Настасья Кински под руку с Жераром Депардье представляла провокационный фильм Жан-Жака Бенекса «Луна в сточной канаве». Молодая актриса выбрала элегантное белое платье Christian Dior из весенне-летней коллекции. Асимметричный вырез горловины и рукава — летучая мышь, переживавшие тогда бум, комплиментарно смотрелись на хрупкой фигуре Настасьи, а фантазийный черно-белый широкий пояс, отделанный стеклярусом, еще больше подчеркивал ее тонкую талию.
В 1987 году Канны, где проходил гала-вечер в честь знаменитого британского актера Алека Гиннесса, посетила принцесса Диана. Леди Ди стала самой яркой гостьей фестиваля, выбрав наряд своего любимого дизайнера Кэтрин Уокер. Нежно-голубое шифоновое платье с летящим длинным шарфом, превратившимся в шлейф, было вдохновлено хрестоматийным образом голливудской звезды Грейс Келли из хичкоковского фильма «Поймать вора». Плиссированный наряд в античном стиле — дело рук и фантазии легендарной Эдит Хэд, любимейшей художницы по костюмам привередливого Хичкока.
Красный цвет, декольте и объемные плечи — на это сделали ставку в своих образах Софи Лорен с Элизабет Тейлор и определенно выиграли.
Блестящие платья обеспечили особый шик звездным выходам первой девушки Бонда Урсулы Андресс в 1986-м и королевы аэробики Джейн Фонды в 1989-м.
Один из самых изобретательных нарядов продемонстрировала в 1988 году американская актриса Розанна Аркетт, которая вместе со всей съемочной группой во главе с режиссером Люком Бессоном представляла фильм «Голубая бездна». Она выбрала платье в черно-белую клетку виши с рукавами-фонариками, глубоким вырезом в форме сердца, который сбоку украшали черные банты, с подчеркнутой талией, пышной юбкой выше колена с подъюбником — смелый микс пинапа и бурлеска. Все это сочеталось с черными колготками и черными элегантными лодочками, венчала образ чудесная соломенная шляпка, отделанная черной лентой и украшенная белым цветком. Кажется, такой наряд больше бы подошел для Аскота, чем для Канн.
Не обошлись без провокаций: в 1980 году звезда низкобюджетных хорроров Бобби Бреси позировала перед фотокамерами и изумленной публикой в черном платье с откровенным лифом из абсолютно прозрачного тюля.
Спустя восемь лет по части обнаженки ее переплюнет другая фигуристая блондинка — Чиччолина. В 1988 году порнозвезда появилась на красной дорожке в белом платье, где глубина вырезов и высота разрезов не оставляла простора для воображения. Ее выход стал одним из самых заметных событий фестивальной жизни 1980-х, и пока что Чиччолину в венке, белых чулках, капроновых перчатках и с трогательной розовой игрушкой, прижатой к обнаженной груди, еще никто не перещеголял.
1990-е: конусообразный бюстгальтер Мадонны, распахивающаяся юбка Шэрон Стоун и минимализм Кейт Мосс
В последнее десятилетие XX века звезды выгуливали на красной дорожке наряды haute couture, кто-то предпочитал эпатаж и эксцентричность, а кто-то выбирал проверенную классику. Появление Мадонны на премьере документального фильма «В постели с Мадонной» в 1991 году стало настоящей сенсацией. Наряд был с интригой: сперва певица была укутана в розовую атласную накидку с белой подкладкой. Но когда она ее эффектно скинула, взору публики предстала поп-дива в шелковом конусообразном бюстгальтере от Готье и панталонах в стиле 1940-х. Как воскликнул кто-то из толпы: «Такого Канны не видели со времен Брижит Бардо в бикини!» Готье также придумал эпатажный корсет Мадонны с чашечками-конусами для ее мирового тура Blond Ambition World Tour 1990 года, события которого и легли в основу документального фильма, показанного в Каннах.
На церемонии открытия фестиваля 1992 года Софи Марсо удачно дополнила красное декольтированное платье черным палантином в крупный белый горох и массивными золотыми серьгами, что добавило ее природному французскому шарму испанской страстности Кармен.
В 1993 году большая поклонница модного дома Dior и лицо аромата Poison c 1985 года, француженка Изабель Аджани примерила на себя неожиданный фриковатый образ: экстравагантное черное платье на пуговицах с пышным белым подъюбником, причудливая черная шляпка с вуалью, черные перчатки, черные колготки и черные ботильоны на каблуке. Готичный лук завершили локоны, уложенные в духе XIX века, а легкая безуминка в глазах и озорная улыбка органично дополняли эксцентричный облик. Но все же на хеллоуиновской вечеринке такой образ смотрелся бы уместнее.
В 1997 году, уже будучи председателем жюри, Аджани восстановила свою элегантную репутацию: она появилась в элегантном костюме из золотистой парчи, созданном Джоном Гальяно для Dior. Темные очки, массивные бриллиантовые украшения, элегантная сумочка — этот образ безоговорочно вошел в списки самых удачных каннских выходов 1990-х.
В 1995-м Шэрон Стоун пришла в серебристом наряде Valentino на премьеру документальной ленты о мире высокой моды под символичным названием «Нараспашку» и буквально стала живой афишей этого фильма. Широким жестом актриса распахнула атласную юбку на пуговицах, и перед взором восторженных фотографов и публики открылась нижняя часть расшитого мелкими камнями боди. Такой провокацией звезда «Основного инстинкта» вновь подтвердила статус секс-символа кино той эпохи.
Муза Педро Альмодовара Виктория Абриль тоже похулиганила на фестивале 1997 года. Спереди ее наряд — клубный пиджак, белая рубашка и красный галстук — вроде бы говорили о деловом настрое, хотя отсутствие юбки или брюк могло насторожить. Со спины пиджак расходился в стороны от воротника и демонстрировал панталоны со стрингами поверх них — китч по-альмодоварски!
Королевой минимализма Канн второй половины 1990-х стала супермодель Кейт Мосс, которая сопровождала своего тогдашнего бойфренда Джонни Деппа. На премьеру фильма «Храбрец» в 1997 году она надела лаконичное серое платье-футляр Narciso Rodriguez. Ее самый удачный выход — премьера «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» в 1998 году: винтажное коктейльное платье с лифом, декорированным перьями. Мосс сама обожала этот наряд, и не случайно, немного переосмыслив дизайн, представила похожую модель в коллекции для Topshop 2014 года.
2000-е: платье-фонарик Бьорк, беременная Джоли и красный дуэт Беллуччи—Марсо
Каннская дорожка нулевых стала полем битвы модных домов — от Chanel до Balenciaga, — но и для эпатажа место находилось.
В 2000 году Бьорк, которая в итоге получила приз за лучшую женскую роль в «Танцующей в темноте» Триера, надела на красную дорожку причудливое розовое платье из тюля, напоминающее китайский бумажный фонарик. Этот наряд придумал для исландки Марьян Пежоски, эксцентричный македонский дизайнер, основатель и креативный директор бренда KTZ, идеально подходящего всем адептам экстравагантного стиля. Пежоски также автор знаменитого платья «умирающий лебедь», в котором Бьорк будет щеголять на церемонии «Оскара» в 2001 году.
Но вернемся в Канны: на певице юбка-оригами, цветочная аппликация из пайеток на лифе, розовые колготки, замшевые мюли цвета морской волны, сумочка в виде белого медведя. Неформалка Бьорк, заявлявшая, что мода — это фашизм, а глянцевые журналы подчиняют женщин, смотрится в этом образе достаточно органично.
В нулевые многие актрисы продолжили тренд на минимализм, заданный в конце 1990-х Кейт Мосс. Так, в 2004 году на премьеру «Трои» Дженнифер Энистон пришла под руку с мужем Брэдом Питтом, надев лаконичное белое платье Atelier Versace c блестящим ромбовидным узором. В 2005 году на премьере фильма «Лемминг» Шарлотта Генсбур продемонстрировала отличный пример гламурного минимализма в черном кожаном платье Balenciaga с лифом, украшенным перьями. И снова привет Кейт!
Королевой цвета нулевых оказалась Анджелина Джоли, которая на протяжении всей своей творческой карьеры на красной ковровой дорожке предпочитала черный. В 2007 году она была ослепительна в канареечно-желтом платье с драпировкой Emanuel Ungaro. А в 2008 году уже беременная двойняшками актриса под руку с Брэдом Питтом выступила в струящемся платье Max Azria Atelier цвета весенней листвы. Наряд запомнился A-силуэтом с завышенной в стиле ампир талией и глубоким декольте — все это эффектно подчеркивало изменившуюся фигуру Джоли.
В нулевых также отчетливо наблюдалось увлечение звезд ориентальными мотивами. В 2001 году Летиция Каста пришла на премьеру фильма «Мулен Руж» в стилизованном кимоно и с цветком в волосах, а в 2007 году Ева Грин предстала в образе гейши, выбрав наряд Christian Dior Couture.
Звезда Болливуда Айшвария Рай для своего первого приезда в Канны выбрала желтое сари. А уже на следующий год вошедшая в состав жюри актриса на церемонию открытия надела наряд известного индийского дизайнера и художницы по костюмам Ниты Лулы. И хоть это уже не было традиционное сари, в фасоне и декоре юбки сразу же угадывался национальный колорит.
В 2007 году китаянка Гун Ли произвела ошеломительный эффект, выбрав платье Roberto Cavalli из струящегося болотного шелка с золотистыми вставками. Образ был выдержан в египетском стиле и дополнен массивными серьгами подвесками.
В 2009 году Софи Марсо и Моника Беллуччи, не сговариваясь, пришли на каннскую премьеру совместного фильма «Не оглядывайся» в красных платьях. И хотя порой трудно было понять, где заканчиваются наряды звезд и начинается красная дорожка, появление экранных партнерш получилось эффектным. Марсо выбрала платье-бюстье Saint Laurent, а Моника Беллуччи — декольтированный наряд Christian Dior. Актрисы постоянно держались за руки, обнимались и, кажется, на 100% отыгрывали сюжет картины, посвященной теме двойничества и потери идентичности.
2010-е: кутюр, винтаж и борьба с дресс-кодом
В это десятилетие продолжилась тенденция на тяжелый люкс, звезды выходили к фотографам во впечатляющих украшениях ювелирных домов, а также остроумно подбирали наряды в винтажных коллекциях.
В 2010 году не знающая модных провалов Кейт Бланшетт снова стала королевой красной дорожки Канн. На премьеру фильма «Робин Гуд» актриса пришла в фантазийном черно-серебристом платье Alexander McQueen. Дизайнер сам выбрал для Бланшетт этот наряд из своей коллекции Pre-Fall 2010. Главная изюминка платья — его креативный орнамент, орел и розы. Идут актрисе и вырез «лодочка», и асимметричная юбка из белого тюля. Дополняют образ бриллиантовые серьги в виде птиц и массивные браслеты Van Cleef & Arpels. Наряд стал своего рода трибьютом Маккуину, который покончил с собой за три месяца до фестиваля.
В 2013 году Николь Кидман, вошедшая в состав жюри, буквально покорила всех своим весенним образом. Для церемонии открытия, где показывали фильм База Лурмана «Великий Гэтсби», актриса выбрала изящное платье-бюстье из органзы c цветочной вышивкой из весенней коллекции Dior, в которой Раф Симонс органично воплотил лучшие традиции легендарного модного дома: классический силуэт New Look, лаковые коралловые лодочки Dior и задорный конский хвост.
Заигрывание c ретростилем достигло апогея в 2019 году, когда юная Эль Фаннинг пришла на премьеру фильма Тарантино «Однажды в… Голливуде» и вышла на красную дорожку в тотал-лук Dior: объемная полупрозрачная блуза, пышная плиссированная юбка А-силуэта цвета черной смородины, черные лодочки и широкополая соломенная шляпа. Кристиан Диор был бы крайне доволен.
Выбор цвета часто имеет решающее значение в том, насколько запоминающимся получится образ. В 2015 году звезда фильма «12 лет рабства» Лупита Нионго покорила Канны, выйдя на дорожку в летящем плиссированном платье Gucci насыщенного мятного оттенка, глубокое декольте украшали шелковые цветы. Ярко-фиолетовая помада отлично гармонировала с цветом платья, а высокая прическа с лентой в национальном африканском стиле, по признанию актрисы, отсылала к прическам жительниц Уганды. Не обошлось без эффектных украшений — серьги-капли и массивные кольца Choprad прекрасно дополнили образ Лупиты.
Самым смелым выходом фестиваля 2016 года стало появление Беллы Хадид в алом платье Alexandre Vauthier Couture. Глубокое декольте лифа и высокие разрезы юбки создавали впечатление, что на девушке не было нижнего белья. Но это удачный трюк модельера: на самом деле, в платье было вшито специальное трико, которое позволило надеть откровенный наряд. Кстати, в интервью Хадид признавалась, что была очень смущена и что такая утрированная сексуальность а-ля Джессика Рэббит, ей не свойственна. Девушка шутливо заметила, что на красной дорожке была не она, Белла, а скорее, ее альтер эго Белинда — настоящая женщина-вамп.
2010-е — время осознанного потребления, бережного отношения к вещам, ресайклинга и апсайклинга. Поэтому винтаж, то есть дизайнерские вещи, которые были созданы в промежутке между Первой мировой войной и 1990-ми годами, стал крайне востребован. Звезды следовали этому тренду, выбирая для красной дорожки шедевры кутюрных коллекций прошлых десятилетий. Так, Кейт Мосс невероятно шло красное винтажное платье Halston, а Пенелопа Крус была по-королевски роскошна в наряде Chanel.
Некоторые сторонницы осознанного потребления, например Кейт Бланшетт, повторно выгуливали наряды из собственных запасов. В 2018 году актриса, возглавившая жюри, появилась в изысканном черном полупрозрачном кружевном платье Armani Prive, которое она уже надевала на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в 2014 году. Ей удалось придать образу свежести при помощи других украшений и новой прически.
В 2016 году Джулия Робертс, пришедшая на премьеру фильма «Финансовый монстр», сначала позировала перед камерами в классическом черном платье Armani Prive и туфлях на шпильке, однако, направившись к знаменитой каннской лестнице, актриса демонстративно сняла обувь и пошла босиком. Такая борьба с дресс-кодом была вызвана неприятным инцидентом 2015 года, когда нескольких дам не пустили на показ фильма «Кэрол», потому что они были без каблуков.
В 2018 году эстафету бунтарства у Джулии Робертс переняла Кристен Стюарт. Она появилась в серебристом мини-платье Chanel и черных туфлях Christian Louboutin, которые затем поспешно сняла. После в интервью актриса заявила, что, дескать, мужчинам никто не предписывает носить платья и каблуки, а с чего женщина должна подчиняться каким-то ограничениям?
2020-е: кроссовки Спайка Ли и позолоченные бронхи Беллы Хадид
Из-за пандемии коронавируса фестиваль в 2020 году было решено не проводить. Модный реванш звезды взяли в 2021 году: глава жюри Спайк Ли вышел на красную дорожку в костюме Louis Vuitton цвета фуксии и кроссовках Nike, а главной фешен-звездой фестиваля стала Белла Хадид. На церемонию открытия модель пришла в винтажном наряде Jean Paul Gaultier, в котором Наоми Кэмпбелл выходила на подиум в 2002 году. Белое силуэтное платье с контрастным декором из черного фатина произвело ожидаемый фурор. Но самым эффектным стало появление Хадид в провокационном наряде из осенне-зимней кутюрной коллекции Дэниэла Роузберри для Schiaparelli — черном облегающем платье с глубоким декольте, которое символично прикрывает украшение в виде бронхов, выполненное из позолоченной латуни. Шедевр сюрреалистического гламура и актуальное модное высказывание.
Автор: Катерина Крупнова
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