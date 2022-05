Модная история Каннского фестиваля: тулуп Пикассо, космическое мини Ванессы Редгрейв, голые ноги Джулии Робертс и кроссовки Спайка Ли

В 2013 году Николь Кидман, вошедшая в состав жюри, буквально покорила всех своим весенним образом. Для церемонии открытия, где показывали фильм База Лурмана «Великий Гэтсби», актриса выбрала изящное платье-бюстье из органзы c цветочной вышивкой из весенней коллекции Dior, в которой Раф Симонс органично воплотил лучшие традиции легендарного модного дома: классический силуэт New Look, лаковые коралловые лодочки Dior и задорный конский хвост.