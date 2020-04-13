Модная история Каннского фестиваля: тулуп Пикассо, космическое мини Ванессы Редгрейв, голые ноги Джулии Робертс и кроссовки Спайка Ли

1940-е: начало

Первый Каннский кинофестиваль торжественно открылся 20 сентября 1946 года в здании городского казино, только с 1952 года его решат перенести на май. Церемония следовала золотым стандартам торжественного дресс-кода: мужчины — в смокингах, дамы — в вечерних платьях, мехах и бриллиантах.

Главной звездой первых Канн стала Мишель Морган. Актриса прославилась, сыграв с Жаном Габеном в «Набережной туманов» Марселя Карне — шедевре поэтического реализма. Романтичная Нелли в плаще и берете (костюмы к фильму делала Коко Шанель) стала одной из хрестоматийных героинь французского кино. В 1946 году в Каннах Морган получила награду за лучшую роль в фильме «Пасторальная симфония». Вечером актриса блистала в бальном платье-бюстье с роскошной накидкой из песца и безупречной укладкой платиновых волос, днем веселилась в купальнике на пляже; руки ей целовал сам Жан Кокто — прямо-таки репетиция пляжного триумфа Брижит Бардо спустя 7 лет.

В 1947 году в еще недостроенном Дворце фестивалей пройдет второй фестиваль. Звезды будут позировать на красной дорожке у входа в здание, на знаменитом променаде — набережной Круазетт — и, конечно, на пляже. Однако не все шло гладко на заре: из-за проблем с финансированием в 1948 и 1950 годах Каннский фестиваль не проводился.