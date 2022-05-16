Российские критики выбирают самые интересные фильмы Канн. Зельвенский ждет фильм про Никарагуа!

17 мая стартует юбилейный, 75-й Каннский кинофестиваль. Российские журналисты в этом году до мероприятия не доберутся, поэтому мы расспросили их о том, какие фильмы они надеются когда-нибудь увидеть в прокате.
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
Очень жду среди прочего «Звезды в полдень» Клэр Дени. Это, насколько можно понять, экранизация романа середины 1980-х про молодую американку (Маргарет Куэлли), которая пытается сбежать из Никарагуа во время революции. Сандинисты, контрас, ЦРУ, влюбленный английский бизнесмен и прочий Грэм Грин совсем не то, чего ожидаешь от Дени — ужасно интересно, что получилось.
Катя Карслиди
Главная редакторка Film.ru, создательница проекта Cinemaholics
Каннский кинофестиваль в этом году закрыт для российской делегации, но главная премьера — новый фильм папочки боди-хоррора Дэвида Кроненберга — выйдет в прокат уже в июне, поэтому оплакивать почивший бейдж смысла нет.
Кроненберг уверен, что самые чувствительные зрители выйдут из зала уже на пятой минуте «Преступлений будущего» — not a joke, just a fact. Режиссер возвращается к изощренным телесным трансформациям, ни в чем себе не отказывая, а это значит, что мы снова будем протирать кресло попой и выкручивать себе конечности от увиденного на экране. Я могу быть не уверена в завтрашнем дне, но одно знаю точно: «Преступления будущего» будут одним из лучших фильмов года. Как говорят в интернете: «Скриньте».
Павел Пугачев
Критик, редактор сайта журнала «Сеанс»
Для кого-то Армагеддон — это новостные сводки, а для кого-то — воспоминания о юности. Один из моих любимых режиссеров, Джеймс Грэй уже почти 30 лет снимает про то, что относительно недавно описали емким интернет-мемом «мужская депрессия». Его герои — не то чтобы лузеры, но вечно сомневающиеся в себе мужчины, решающие глубоко личные вопросы максимально странными путями (в частности, понурый Брэд Питт в картине «К звездам» проделывал путь через всю Солнечную систему, дабы взглянуть в глаза бросившему его отцу и определиться, стоит ли разводиться с Лив Тайлер).
Про сюжет «Времени Армагеддона» не понятно примерно ничего, кроме того что это вновь глубоко личная история. На сей раз еще буквально автобиографическая. Режиссер окунулся в свою юность, в 1980-е, и снял «coming-of-age-драму о гонке поколений за американской мечтой». Каст внушительный: Джереми Стронг, Энтони Хопкинс, Энн Хэтэуэй. Может, это его персональная версия «Наследников»?
Марион Котийяр и Гольшифте Фарахани в новом фильме любимейшего француза. Арно Деплешен — режиссер, которого другие избегают, а я только лишь ради его картин готов ехать на фестиваль. Вселенная невротика-интеллектуала всякий новый раз удивляет чуть ли не с каждым кадром, с каждым монтажным переходом и с каждой неожиданной деталью. Кино Деплешена для меня и есть современный кинематограф, в котором он не отсекает традиций, а лишь исследует их и переформулирует.
Владислав Шуравин
Критик Film.ru, автор «Кино ТВ»
Хотя француз-абсурдист Квентин Дюпьё уже сравнялся с гиперпродуктивным Хон Сан-су и выпускает по новому фильму чуть ли не на каждом большом фестивале, его работы ждешь с детским нетерпением. По сюжету компания мстителей в трико, возмутительно похожих на могучих рейнджеров, находится на грани раскола. Чтобы поднять командный дух, они решают дружно отправиться в недельный ретрит. Кино наверняка будет соткано из метатекстуальных подмигиваний и бессмысленных комедийных гэгов (другие у Дюпьё не водятся), а одну из главных ролей там исполнит нестареющий трикстер Бенуа Пульворд. «Курение вызывает кашель», скорее всего, затеряется на фоне долгожданных опусов Кроненберга и Грэя, но так даже лучше: режиссеру, как и его фильмам, комфортнее удивлять публику в статусе явных аутсайдеров.
Из Канн я больше всего жду новый фильм Сергея Лозницы «Естественная история разрушения». Это кино как бы составляет трилогию с прошлогодней каннской премьерой Лозницы «Бабий Яр: Контекст», совмещающей в себе одновременно впечатляющую монтажную и архивную работу, и «Аустерлицем», фильмом о коммодификации катастрофы ХХ века. «Естественная история разрушения» снова обращается к архивам, но отталкивается от текста В. Г. Зебальда, в котором он описывает стыдливо замалчиваемые массовые разрушения немецких городов союзниками и уничтожение ими мирного населения.
Как и актуальные сегодня «Майдан» и «Донбасс», «Естественная история разрушения» — это сложная, складчатая работа с непростым материалом — реальностью, монтажное сопротивление ее окаменению в нерефлексивных структурах злоупотребления властью.
Тома Ходова
Кинообозревательница
Француженка Миа Хансен-Лёв продолжает запечатлевать течение жизни — тихо и без пафоса. В прошлом году она тоже участвовала в Каннах с «Островом Бергмана», в котором героиня не может выбрать между реальностью и прошлым. В новом фильме «Одним прекрасным утром» режиссерка продолжает тему бывшей любви, преследующей тебя как привидение. Одинокая мать Сандра (Леа Сейду) живет в Париже со своей дочерью. Она вынуждена ухаживать за своим больным отцом и вдруг в этот непростой жизненный период встречает бывшего любовника Клемента. Не удивлюсь, если фильм основан на собственном опыте Хансен-Лёв, а на премьере где-то будет икать ее бывший партнер Оливье Ассайас.
Катя Загвоздкина
Корреспондент BURO.
В новых реалиях с прокатом фильмов компаний-мейджоров в России все еще хуже, чем с независимыми проектами: если артхаусное кино нужно долго ждать, то большое студийное на территорию РФ теперь вообще не въездное (по крайней мере, легально его не посмотришь). Из того, что покажут в Каннах, я жду «Топ Ган: Мэверик» — продолжение фильма про отчаянного пилота, снятого в 1986 году. С выхода первой части, как можно подсчитать, прошло больше 30 лет, но в этой экранной вселенной мало что изменилось: Том Круз за штурвалом самолета, Том Круз в очках-авиаторах мчится на мотоцикле в закат, Том Круз дерзит начальству и ослепительно улыбается девушкам. Как в случае с другими подобными проектами, есть опасения, что это такая встреча ветеранов. Эд Харрис и Вэл Килмер выглядят совсем не так, как в 1986-м. Том Круз, честно говоря, тоже, он уже перешел в разряд артистов, которых чествуют за lifetime achievements, вклад в кино; в Каннах по случаю его приезда даже организуют какое-то специальное мероприятие. Но этот блокбастер — то, в чем сейчас хочется забыться на два часа.
Алихан Исрапилов
Автор Film.ru и Cinemaholics
Пару лет назад я влюбился в фильм «Мартин Иден» — игровой дебют итальянского документалиста Пьетро Марчелло. Это вольная экранизация романа Джека Лондона, которую перенесли в Неаполь 1960-х и превратили в очень красивую и немного заумную историю о пагубном индивидуализме. В этом году Марчелло вновь представит фильм на основе любимой классики. В этот раз он экранизировал «Алые паруса» Александра Грина. Правда, действие перенес во Францию, а еще добавил в фильм песни и пляски. Засматриваюсь на единственный кадр и с придыханием жду.
Автор: Кира Голубева