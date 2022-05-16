Российские критики выбирают самые интересные фильмы Канн. Зельвенский ждет фильм про Никарагуа!

Каннский кинофестиваль в этом году закрыт для российской делегации, но главная премьера — новый фильм папочки боди-хоррора Дэвида Кроненберга — выйдет в прокат уже в июне, поэтому оплакивать почивший бейдж смысла нет.

Кроненберг уверен, что самые чувствительные зрители выйдут из зала уже на пятой минуте «Преступлений будущего» — not a joke, just a fact. Режиссер возвращается к изощренным телесным трансформациям, ни в чем себе не отказывая, а это значит, что мы снова будем протирать кресло попой и выкручивать себе конечности от увиденного на экране. Я могу быть не уверена в завтрашнем дне, но одно знаю точно: «Преступления будущего» будут одним из лучших фильмов года. Как говорят в интернете: «Скриньте».