«Затерянный город»: Ченнинг Татум топлес, Сандра Буллок в пайетках и их приключения в комических джунглях

Очередная вариация вечного сюжета ромкомов — веселые злоключения заклятых друзей в экзотической стране с поправкой на гендерные стандарты современности. Не всегда романтическая, но, безусловно, смешная.



Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Лоретта Сейдж (Сандра Буллок) — вдова, целыми днями лежащая в ванне с бутылкой шардоне, и в то же время автор популярных эротико-приключенческих романов. На их мягких обложках изображена главная героиня — Анджела Лавмор, Индиана Джонс в юбке, которая неизменно красуется в объятиях своего спутника Дэша, длинноволосого блондина в рубашке, распахнутой на мускулистой груди. У позирующего для этих обложек Алана (Ченнинг Татум) фан-база едва ли не больше, чем у самой писательницы, так что их отношения оставляют желать лучшего. Но, когда Лоретту прямо с презентации ее книжки похищает эксцентричный миллиардер (Дэниэл Рэдклифф), который рассчитывает отыскать гробницу с сокровищем на тропическом острове (якобы только Лоретта может прочесть надпись, указывающую путь к кладу), Алан немедленно отправляется ее спасать.

Прежде чем зритель успеет произнести «Роман с камнем», Сандра Буллок неохотно натянет для своей презентации лиловый комбинезон с пайетками, и станут кристально ясны две вещи: во-первых, ровно в таком виде она будет следующие полтора часа бегать по джунглям, а во-вторых, совсем плохим этот фильм быть не может.

«Затерянный город», приключенческая комедия братьев Ни (авторов «Банды грабителей», фантазии по мотивам Марка Твена), редко отходит от проверенной временем формулы и мало что к ней добавляет: писатель оказывается в шкуре собственного персонажа, изнеженные горожане попадают в джунгли, мужчина и женщина с трудом друг друга терпят, но опасность их сближает, и так далее. Однако все эти пыльные клише извлечены из гробницы и пущены в дело с таким искренним воодушевлением, что им трудно не заразиться.

Гендерный баланс, привычный по романам Хаггарда и фильмам Джона Хьюстона, подвергся корректировке, но лишь до известной степени: герои не поменялись ролями, а по-новому поделили отдельные свойства. Так, Лоретта — мозг предприятия: ее познания в лингвистике и истории (правда, символически доставшиеся по наследству от покойного мужа-археолога, то есть опять-таки от мужчины) позволяют лишь ей на всем белом свете расшифровать пару значков на старинном свитке. При этом спасать все равно нужно именно ее, и именно она посреди Атлантического океана выглядит так, словно сбежала с новогодней вечеринки в «Студии 54».

Дэниэл Рэдклифф и Сандра Буллок

Что касается Алана, то он, несмотря на брутальный вид, физически оказывается весьма уязвим, чешется от воды, получает по морде и так далее. Он же в этой паре подвергается отчаянной объективации (в самой козырной сцене наверняка использован дублер, но поклонники Татума найдут здесь, чем перебиться в ожидании триквела «Супер Майка»). Кроме того, он туповат и плавает в значениях слов. Правда, во второй половине Алан резко умнеет и вообще приходит в норму, что помогает, видимо, «рому», но, очевидно, вредит «кому». Романтическую линию «Города» все равно бывает трудновато, что называется, купить, но оба артиста, особенно Буллок — такие глыбы и иконы жанра, что их взаимодействие в кадре зачаровывает независимо от обстоятельств, и вообще в этой паре что-то, несомненно, есть.

Рэдклиффу тоже определенно идет быть злодеем (в фундаменте его злодейства комплексы из-за того, что папа назвал его женским именем Эбигейл и передал свою империю младшему сыну). Небольшая по объему, но физически насыщенная и вообще запоминающаяся роль у Брэда Питта; чем меньше мы о ней тут расскажем, тем лучше. В чисто комических эпизодах — колоритная Давайн Джой Рэндольф, которая играет целеустремленную ассистентку Лоретты, и Оскар Нуньес (Оскар из «Офиса») в неприкрыто расистском образе латиноамериканского пилота, влюбленного в козу.

Наверное (даже точно), этот фильм мог быть взрослее, рискованнее и смешнее. Но и в таком виде «Город» — предложение, от которого сегодня особенно трудно отказаться, концентрированный эскапизм.