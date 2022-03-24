«Предложение», от которого можно отказаться. Станислав Зельвенский ругает сериал о съемках «Крестного отца»

Проект Paramount+ мог бы стать образцовым примером фильма о великом фильме, а в итоге получился набор небезынтересных, но очевидных сюжетов из истории Голливуда 1970-х.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

У победы, сказал президент Кеннеди, сто отцов, и «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы, почти официально лучший фильм всех времен и народов, никогда не ходил в сиротах. Сам Коппола, например, десятилетиями иронизировал над шефом Paramount Pictures Робертом Эвансом, утверждавшим, что это он, Эванс, защитил трехчасовую авторскую сборку фильма (от себя и защитил, парировал Коппола). Стартовавший на днях сериал «Предложение», выпущенный все той же Paramount, на протяжении десяти часов представляет еще одного недостаточно, видимо, воспетого героя этой истории — продюсера «Отца» Альберта С. Радди. Радди сейчас 92 года, он вполне активен — спродюсировал, например, последнего Клинта Иствуда, — и его фамилия в титрах «Предложения» мелькает как минимум трижды. Он главный герой в исполнении Майлза Теллера, он исполнительный продюсер, и сериал, написано, «основан на опыте Альберта С. Радди на производстве „Крестного отца“».

Действие начинается издалека, в середине 1960-х: Эл Радди, амбициозный молодой человек, бросает офисную работу и придумывает ситком про нацистский лагерь для военнопленных, а писатель Марио Пьюзо (Патрик Галло), переживая из-за безвестности и долгов, неохотно садится за роман про мафию. Впрочем, уже в первой серии «Крестный отец» становится бестселлером, Эванс (Мэттью Гуд) кидает Радди на экранизацию, и тот отстаивает спорную кандидатуру Фрэнсиса Копполы (Дэн Фоглер). К этому сразу стоит привыкнуть: неопытный, но сверхъестественно прозорливый Эл отстаивает, а то и придумывает все хорошее, из чего потом сложится фильм.

Майлз Теллер и Джуно Темпл

Теллер-Радди при этом выглядит довольно блекло и часами не меняет выражения лица, что не мешает ему буквально на ходу найти любовь (Нора Арнезедер в роли Франсуазы Глейзер, женщины интересной судьбы) и поддержку (Джуно Темпл в роли всезнающей ассистентки). В публичной истории «Крестного отца» катастрофически мало женщин, и очень заметно, как сценаристы из кожи вон лезут, пытаясь как-то решить эту проблему — без особого успеха.

Гуд потешно изображает легендарного нарцисса Эванса, а например, Берн Горман делает яркую карикатуру из его босса Чарли Блудорна, далекого от кино магната, который купил тонувшую Paramount. Но всем понятно, что вопросы кинопроизводства, даже такого исключительного, широкого зрителя волнуют постольку-поскольку, и экскурсия по Paramount 1970-х (здесь есть и буквально подобный эпизод) — развлечение не на десять серий.

Отчасти сериал спасает неймдроппинг, в котором ведущие творческие силы «Предложения» знают толк: шоураннер Майкл Толкин когда-то написал «Игрока», наполовину состоящего из звездных камео, а режиссер первых серий Декстер Флетчер — автор «Рокетмена» и частично «Богемской рапсодии». Сделать из Пачино или Брандо полноценных персонажей они не решились (как вы себе это представляете?), но те, разумеется, появляются наравне с Робертом Редфордом, Эли Макгроу, Фрэнком Синатрой, который тут главный злодей, и другими героями Голливуда пятидесятилетней давности. Что-то получается небезынтересно (Пачино), что-то ужасно (Синатра), но почему-то такие вещи всегда разглядываешь с интересом. В смысле двойничества лидирует Фоглер, который исключительно похоже имитирует копполовскую жестикуляцию и манеру говорить.

Дэн Фоглер

Главная находка, а заодно и главный провал — параллельная криминальная линия; тоже основанная на исторических фактах эпопея нью-йоркского мафиозо Джозефа Коломбо (Джованни Рибизи), который заинтересовался съемками «Отца». Здесь не вышло просто ничего. Сцены из мафиозной жизни, снятые с беспрерывными подмигиваниями Копполе («Оставь чертовы канолли», — говорят на первой минуте сериала), выглядят жалкой самодеятельностью. Сюжет про то, как мафия угрожает авторам фильма, — поддавки с нулевыми ставками: фильм снят, все живы. Джованни Рибизи впервые, может быть, в жизни играет из рук вон плохо, на него больно смотреть.

И по большому счету «Предложение», увы, барахло. Все опошлено, все понарошку. Самые ударные сцены — анекдоты, пересказанные участниками и летописцами уже сотни раз. То, что добавлено от себя, — клише и необязательный фон. Саундтрек сверхочевидный. Синефилия — герои роняют слюни то на «Робин Гуда» с Эрролом Флинном, то на «Планету обезьян» — дешевая. Тщеславие Радди — смешное. Сериал кое-как выезжает на колорите, и смотреть его в основном нескучно, но от такого проекта хотелось большего, чем прочитанной по ролям «Википедии» пополам с фанфиком.