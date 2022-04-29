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«Скорая» Майкла Бэя: головокружительная погоня с Джейком Джилленхолом и мигалками, которая может довести до инфаркта

В сети можно увидеть новый фильм классика скоростных боевиков, где, как и в его «Трансформерах», ключевую роль играют машинки. «Скорая», безусловно, стала бы здесь кинотеатральным хитом, если бы студия Universal не приостановила прокатную деятельность в России, но и в качестве домашнего развлечения эти 136 минут хронометража воздействуют поразительно.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Отставной морпех Уилл (Яхья Абдул-Матин II) говорит жене, которой срочно необходимо дорогостоящее лечение, что пошел устраиваться на работу грузчиком, а сам отправляется просить помощи у своего непутевого сводного брата Дэнни (Джейк Джилленхол). Тот по счастливому совпадению как раз едет с ребятами грабить банк в центре Лос-Анджелеса. Уилл неохотно вписывается. Ограбление, как обычно бывает, идет не по плану, звучат выстрелы, бьются витрины, и вот уже братья, преследуемые полицией и ФБР, мчатся по городу на угнанной скорой помощи. С ними два мешка денег, тяжело раненный полицейский (Джексон Уайт) и бравая медработница (Эйса Гонсалес).

«Скорая», в основе которой скромный датский триллер 2005 года, — первый ремейк в режиссерской карьере Майкла Бэя, но догадаться об этом невозможно. Почерк режиссера настолько узнаваем в каждом кадре, реплике и сюжетном повороте, что постороннее, тем более европейское, происхождение кажется абсурдом. Бэй, по его словам, оригинал и не смотрел. Он, как истинный художник, вечно переснимает один и тот же фильм — свой собственный.

И из чего состоит бэевская вселенная, хорошо известно. Каждый третий кадр — против солнца, спасибо Калифорнии. Каждый четвертый — в рапиде; есть прекрасный момент, например, как случайная собачка (в «Скорой» есть и неслучайная) медленно и красиво машет хвостиком. Привычка режиссера беспрерывно вертеть камерой и наклонять ее под интересными углами доведена в новом фильме до запредельных высот, причем в буквальном смысле: она то и дело улетает куда-то в лос-анджелесское небо, чтобы тут же по немыслимой траектории рухнуть вниз. Это делается без всякого смысла, из чистого ухарства — полное ощущение, что оператором «Скорой» работает Человек-паук.

Диалоги состоят из наигранного цинизма («Худший день их жизни — для тебя просто рабочий вторник»), неуместных шуточек, пафоса и милитаристских аббревиатур. Не забыта как бы ироническая цитата из самого себя (из фильма «Скала»). Пуля вышибает плюшевые мозги плюшевому медведю. Мелькает персонаж по прозвищу Мэл Гибсон. Там, где у обычного режиссера за преступниками гнался бы один преследователь, у Бэя их три: потерявший напарника патрульный (Седрик Сандерс), похожий на Юргена Клоппа руководитель спецназа (Гаррет Диллахант) и агент ФБР, гей и старинный приятель героя Джилленхола (Кейр О’Доннелл).

Яхья Абдул-Матин II и Джейк Джилленхол

Прошлое вообще важный элемент в мелодраматических конструкциях, на которые опираются мачистские аттракционы Бэя. Помимо по большому счету ненужного знакомства фэбээровца и грабителя и фальшиво сочувственной экскурсии в подноготную сотрудницы скорой (подсела на спиды, испортила карьеру, разошлась с добрым доктором), в фокусе фильма — отношения между братьями, разумеется, чрезвычайно непростые. Они, например, могут начать драться, пока один сидит за рулем машины, несущейся по хайвею. Покойный отец Уилла и Дэнни был знаменитым взломщиком и психопатом, что объясняет их вечно плохое настроение. Но детей он учил спустя рукава: хотя Дэнни слывет королем воров, его легкомыслие поражает воображение (открыть дверь копу во время ограбления? не забрать у заложников мобильные?). Герой Де Ниро из «Схватки» таких сообщников сразу расстрелял бы сам от греха подальше.

Впрочем, не всем быть Майклом Манном, и у Бэя свои козыри. Его поклонники, с девяностых годов скучающие по невинным развлечениям, должны остаться довольны. Фильм длинноват, изнурительно предсказуем, и болеть в этой «Скорой» особо ни за кого не хочется. А с другой стороны, сядь, Майкл Бэй, за руль моей машины — кто еще решит разнообразить полицейскую погоню операцией на селезенке и даже ее сумеет снять в духе клипа Aerosmith?

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