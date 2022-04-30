Лучшие визуальные шутки Эдгара Райта

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В кино путешествия из одного города в другой часто выглядят очень типично: герой садится в машину, вертолет или дрон снимают панораму города, следуют за транспортом с высоты. Но Райт способен превратить в полноценный аттракцион даже обычный переезд. Лондонский полицейский Николас Эйнджел (Саймон Пегг) перебирается из столицы в провинциальный городок, но благодаря быстрому монтажу это выглядит забавно и нескучно.