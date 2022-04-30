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Лучшие визуальные шутки Эдгара Райта

С 1 мая в онлайн-кинотеатре Кинопоиска по подписке можно посмотреть эстетский ретрохоррор «Прошлой ночью в Сохо». Его снял Эдгар Райт — известный синефил и гик со стажем. По этому случаю решили вспомнить визуальные шутки, которыми славятся его работы.

Комнатный рейв

«Долбанутые», 1-й сезон, 6-я серия

Карьера Райта стартовала на телевидении — он снял два сезона культового ситкома «Долбанутые» про случайных незнакомцев Тима (Саймон Пегг) и Дейзи (Джессика Хайнс), которые притворяются парой, чтобы снять понравившуюся квартиру. В одной из серий к ним в гости заглядывает тусовщик Тайрус (Майкл Смайли). После затяжного рейва он готов двигаться даже в такт закипающего чайника и телефонного звонка.

Говорящий телевизор

«Зомби по имени Шон»

Комедийный хоррор Райта показывает, как Великобританию накрывает зомби-эпидемия. Главный герой Шон (Саймон Пегг) мог бы догадаться об этом чуть раньше, так как быстрое переключение каналов явно на что-то намекает.

Релокация за 20 секунд

«Типа крутые легавые»

В кино путешествия из одного города в другой часто выглядят очень типично: герой садится в машину, вертолет или дрон снимают панораму города, следуют за транспортом с высоты. Но Райт способен превратить в полноценный аттракцион даже обычный переезд. Лондонский полицейский Николас Эйнджел (Саймон Пегг) перебирается из столицы в провинциальный городок, но благодаря быстрому монтажу это выглядит забавно и нескучно.

Эпичность на пустом месте

«Армагеддец»

Даже самое будничное действие можно снять так, будто от него зависит судьба мира. Именно так выглядит разливание пива в алкогольной комедии «Армагеддец».

Избиение под хитовые ритмы

«Зомби по имени Шон»

А еще Райт отлично понимает, когда музыка должна синхронизироваться с действием. В этой сцене главные герои избивают зомби под песню Queen с говорящим названием «Don’t Stop Me Now».

Воспроизведение комиксных и видеоигровых приемов

«Скотт Пилигрим против всех»

Яркий стиль Райта идеально подходит для экранизации комиксов. К сожалению, с Marvel он не сработался и не стал режиссером «Человека-муравья». Зато снял «Скотта Пилигрима» по мотивам серии комиксов Брайна Ли О’Мэлли и мастерски перенес на экран характерные приемы комиксов и визуальные эффекты 8-битных видеоигр.

Пародийный трейлер

В 2007 году Квентин Тарантино и Роберт Родригез решили воскресить эстетику эксплуатационного кино и выпустили проект «Грайндхаус», состоящий из фильмов «Доказательство смерти» и «Планета страха». В аутентичном варианте «Грайндхаус» показывался двойным сеансом, а в перерывах между лентами демонстрировались трейлеры вымышленных фильмов категории Б. Один из них снял Эдгар Райт. Его полутораминутный ролик под названием «Не» (Don’t) стилизован под британские хорроры 1970-х, которые выпускала студия Hammer.

Прыжки через заборы

У каждого хорошего режиссера должны быть фирменные шутки. У Райта они тоже есть: в трилогии «Корнетто» («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Армагеддец») герои Саймона Пегга постоянно пытаются перепрыгнуть через забор, но результат оказывается разным.

Криминальный мюзикл

«Малыш на драйве»

После трилогии «Корнетто» и «Скотта Пилигрима» режиссер отошел от комедийного жанра и снял криминальную драму «Малыш на драйве». Но любовь Райта к синхронизации музыки и действия тут достигла пика: каждая песня здесь поставлена будто в мюзикле. Вряд ли это можно назвать шуткой, но сцены все равно вызывают улыбку.

Музыкальный хоррор

«Прошлой ночью в Сохо»

Последний фильма Райта и вовсе лишен комедийных элементов, зато выходит на новый уровень в плане хореографии актеров и камеры. Главная героиня Элоиз (Томасин МакКензи) попадает из XXI века в Лондон 1960-х и оказывается в теле девушки Сэнди (Аня Тейлор-Джой). В одной из сцен Сэнди танцует с героем Мэтта Смита, но периодически меняется местами с Элоиз, и тут Райт выходит на новый уровень.

Автор: Марат Шабаев

Трогательная приключенческая комедия о путешествии в компании собаки со сложным характером
В главных ролях:Ченнинг Татум, К’Орианка Килчер, Итан Сапли
Режиссер:Рид Каролин, Ченнинг Татум
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