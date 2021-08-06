«Последний богатырь»: как создавались сказочные костюмы жителей Белогорья

Трилогию «Последний богатырь» теперь можно посмотреть на Кинопоиске в Плюсе. В честь этого мы рассказываем, как она создавалась, как придумывались и снимались волшебные места и сказочные персонажи Белогорья. На очереди — история костюмов главных героев. Почему Илья Муромец весь в белом? Тяжелая ли корона у Варвары? И как свитер Данилы Багрова снова проник в новую российскую сказку?

Чур наш сказ не перебивать! Это его третья часть. А вот тут первая и вторая.

Какая сказка без красивых костюмов? В зависимости от истории они могут быть историческими или фэнтезийными. В «Последнем богатыре» микс таких костюмов, отвечали за которые художники по костюмам Марина Ананьева, Ирина Лунина и Ирина Чепенко. Им хотелось использовать в костюмах сказочные традиции, но в новом прочтении.