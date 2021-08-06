«Последний богатырь»: как создавались сказочные костюмы жителей Белогорья

Трилогию «Последний богатырь» теперь можно посмотреть на Кинопоиске в Плюсе. В честь этого мы рассказываем, как она создавалась, как придумывались и снимались волшебные места и сказочные персонажи Белогорья. На очереди — история костюмов главных героев. Почему Илья Муромец весь в белом? Тяжелая ли корона у Варвары? И как свитер Данилы Багрова снова проник в новую российскую сказку?
Чур наш сказ не перебивать! Это его третья часть. А вот тут первая и вторая.
Какая сказка без красивых костюмов? В зависимости от истории они могут быть историческими или фэнтезийными. В «Последнем богатыре» микс таких костюмов, отвечали за которые художники по костюмам Марина Ананьева, Ирина Лунина и Ирина Чепенко. Им хотелось использовать в костюмах сказочные традиции, но в новом прочтении.
Главная тема фильмов, как и в любой сказке, — дорога, путешествие героя и его трансформация. В трилогии очень много действия, что влияет и на создание костюмов. Ведь нужно увязать образы героев с пластическим гримом, трюками и спецэффектами. Но начать пришлось все равно с базы — исторической основы.
«Мы перелопатили много материала по народному костюму, — рассказывает Марина Ананьева. — Еще в первой части предполагалось показать Белогорье и жителей этого государства. А во второй части практически все действие разворачивается в этой волшебной стране, появляется массовка. Перед нами стояла задача создать образы жителей Белогорья так, чтобы они были одновременно и сказочные, и не совсем народные, в привычной сегодня концертной трактовке».
Сначала определились с общей цветовой гаммой. Поскольку это Белогорье, то основным цветом стал белый с декоративными отделками с использованием красного, теплых охристых и частично холодных цветов.
«Мы опирались на чувашские источники, — продолжает делиться Марина Ананьева. — Их декорирование костюмов казалось нам необычным. У нас получилась некая смесь древнерусского силуэта, расклешенного, с зауженными рукавами, и декора с красными, бордовыми, вишневыми отделками. Его мы позаимствовали из удмуртских и марийских костюмов».
В костюмах для фильма также можно найти много мотивов из других народных костюмов — болгарских, румынских, молдавских. Из них брались элементы, которые можно было использовать, не уходя в чуждую этнографическую историю.
Всего было сделано более 200 костюмов для массовки, а вместе с персонажами и дублями (в которых костюмы могут портиться, поэтому шьется сразу несколько комплектов) — около 400. «В кино часто делается одинаковый дизайн отделки, просто в разных палитрах, — объясняет Марина Ананьева. — Но мы решили, что не будем повторяться вообще, а сделаем, как на самом деле поступали в деревнях: каждый шьет свое. Здесь каждый комплект массовочной одежды уникален, второго такого нет».
Поскольку главная аудитория фильмов — молодежь, то создатели костюмов пытались немного осовременить героев. Поэтому богатыри иногда выглядят так, словно они появились из видеоигры, а не из былины. Например, Алеша Попович носит не кольчугу, а короткий кожаный полудоспех с тисненым рисунком, основанным на кельтских узорах. Посеребренные ремешки доспеха должны вызывать ассоциации еще и с викингами.
В женских костюмах тоже ушли от исторической достоверности. Многослойность тех нарядов — нижняя рубаха, верхняя рубаха, кафтан, накидка — не подходила экшен-героиням трилогии. Ведь и Василиса, и Варвара не уступают мужчинам и активно сражаются на мечах и не только, что невозможно делать в платье-«матрешке».
Иван
Главный герой сказки — персонаж из нашего мира, но с волшебным секретом: он сын Ильи Муромца, а значит, тоже богатырь. За всю трилогию происходит преображение Ивана: он мужает и из афериста превращается в достойного, глубокого и противоречивого персонажа. По сути, это несколько разных образов, что и нужно было отразить в костюмах.
Для каждого персонажа художницы придумали свой цвет, и Ивану достался черный, потому что в первом фильме он экстрасенс-обманщик. «Его нужно было сделать стильным, презентабельным, но не дорогим показушным, а с неким дизайнерским уклоном, — говорит Марина Ананьева. — У него интересная стрижка, современная оправа очков и модный удлиненный силуэт с капюшоном. Мы также сделали Ивану специальное магическое украшение. Для него еще в эскизах разрабатывали пропорциональные соотношения в одежде, чтобы и актеру шло, и работало на двойственный образ человека из современного мира и сказочного».
Но как передать в современной одежде принадлежность персонажа к былинному миру? «В первой части здорово сыграл современный свитер с текстурой кольчуги, — делится Ананьева. — Нужно было показать, что все-таки в этом городском прощелыге есть богатырская кровь. Этот свитер вязали из полотна, которое сначала распускали на ленты. В итоге получилась модная коллекционная вещь. К нам даже обращались фанаты фильма с вопросами, где ее можно заказать или купить. Этот свитер стал по-своему знаковым, как свитер Бодрова из «Брата 2».
Идея оказалась такой удачной, что ее продолжили в других фильмах франшизы. Свитера с былинной фактурой продолжали появляться на главном герое, правда, его одежда стала более приглушенных тонов. Ведь главным здесь был не его внешний вид, а тема дороги, путешествия, которое проделывает Иван. Были важны удобство и функциональность костюма для работы актера, трюков и действия.
Несмотря на простоту образов Ивана, с его костюмами пришлось возиться так же, как и со сказочными. «Для этих фильмов приходилось изготавливать все, даже современную одежду, — продолжает Марина Ананьева. — Потому что она участвовала в экшен-сценах: что-то горело, что-то отрывалось, или ее нужно было дырявить для каскадерских тросов. Мы делали копии по каким-то образцам модной или молодежной одежды».
Во второй части Иван стал спокойнее, и его гардероб тоже. Но так как он постоянно наведывается из Белогорья в Москву, то и одежда его осталась современная. «Во втором фильме еще было много сатиры: внедрение в сказочную историчность современных вещей казалось нам весьма забавным, — объясняет Ананьева. — В отличие от третьего фильма, где, конечно, юмора много, но затрагиваются и более глубокие темы». Поэтому в финале трилогии образ главного героя подобран так, чтобы ничто не отвлекало зрителя от поиска Иваном ответов на важные для себя вопросы.
Василиса
Василиса умеет превращаться в лягушку и обратно — именно от этого и отталкивались художники в поисках трактовки образа главной героини. И цветовую гамму ей решили сделать изумрудно-бирюзовую.
«Мы потратили очень много времени на подбор цвета, красили ткани в разные оттенки, — говорит Марина Ананьева. — Обсуждали с оператором и режиссером, какой оттенок зеленого ей лучше всего подойдет. Ведь он должен также выделяться на фоне других цветов, например на фоне лесной зелени, альпийских лугов, скал и стен в темнице».
В итоге выбрали бирюзовый, потому что этот цвет смотрелся лучше всего на всех фонах, с которыми героине придется столкнуться. На экране у Василисы был бирюзовый костюм с кожаными отделками и вышивкой теплыми нитками мулине. Вообще, очень многие декоративные элементы в костюме Василисы (и не только) были сделаны вручную, чтобы органичность и рукотворность этих вещей действовали на зрителя.
Василисе как настоящей воительнице предстояло забираться на деревья, драться или прыгать в воду, поэтому ей сделали высокие плетеные сапоги, рубаху с разрезами, пояс и специальные наручи для стрельбы из лука. Еще ей придумали смешной капюшон, который также можно носить через плечо в виде сумки. В некоторых сценах он скрывал лицо героини, а когда на съемках было холодно, Мила Сивацкая могла им укрываться.
Во втором фильме Василиса — уже невеста Ивана, поэтому ее одеяние стало более нарядным. Художницы придумали замшевый кафтан с цветной вышивкой и плетеным кожаным поясом. Бирюзовый цвет остался, но его сделали светлее.
В третьей части Василиса готовится к свадьбе, и художницы решили высветлить ее бирюзовый цвет до почти белого. Позже в финале истории Василиса появляется на ярмарке уже в белом платье — плетеное из шелковых косичек и расшитое деревянными бусинами, оно также сделано вручную.
На самом деле, у Василисы был еще один белый наряд — свадебное платье, прототипом которого, по словам художниц, стало реальное платье от Валентино, расклешенное, со вставками и широким станом. В фильм, к сожалению, сцена со свадебными платьями Василисы и Бабы-яги не вошла.
Баба-яга
В «богатырской трилогии» этот персонаж положительный — 600-летняя знахарка, которая помогает Ивану и Василисе. Создателям фильма пришлось постараться, чтобы по-новому придумать этот привычный нам сказочный образ и уйти от героинь Георгия Милляра и Лии Ахеджаковой, сыгравшей Ягу в первом российском фильме Disney «Книга мастеров». Художницам по костюмам очень помогли пластический грим и прическа новой Бабы-яги. Ее внешний вид придумался быстро: лесная ведунья в войлочной накидке.
Приступая к дизайну костюма, для всех персонажей создают мудборд, где есть эскизы, палитра и даже материалы, из которых эти костюмы и будут изготовлены. Художники смотрят, как фактуры работают вместе. У Яги был вот такой мудборд.
Накидку Бабы-яги из валяной шерсти сделала художница по костюмам и валяльщица Ольга Фроленкова, которую Марина Ананьева специально пригласила в проект. «Мастерица сделала для нас очень сложные фактуры. Одеяние Бабы-яги будто соткано из лесных фактур: шишки, трава, веточки, грубая шерсть, кора и мхи. Это шубейка с капюшоном, вся в заплатах из природных материалов».
Во втором фильме герои отправляются в путешествие и попадают в настоящую зиму. Всех спасает Баба-яга — выдает героям своеобразные шубы. По задумке художниц эти шубы «выросли» из лоскутков войлока из сумки Бабы-яги, поэтому они такие неровные и очень разные. Шубы сделаны из бракованных овчинных шкур с залысинами. В них вшивали валяные элементы вручную, потому что ни одна машинка не возьмет такую шкуру. Швеи придерживались природного рельефа шкуры и использовали его для создания фактур.
Съемки этих сцен были в декабре в Пермском крае, и перед художницами стояла сложная задача: костюмы должны были выдержать морозы. «У нас было четыре шубы, и мы подшивали им пуховые платки. Они действительно теплые, проверенные временем, — рассказывает Марина Ананьева. — Кроме этого, мы использовали высокотехнологичное нижнее белье с электрообогревом на батарейках или аккумуляторах. Его нам делала фирма-производитель подобных вещей для снайперов и тех, кто подолгу сидит в засаде на улице. Но, как говорили нам актеры, платки пуховые тело и душу грели гораздо больше».
В третьем фильме художницы наполнили одежду Яги разными знаками и символами и чуть серьезнее проработали ее внутреннюю «начинку», ведь в квартире Ивана Баба-яга снимает свой кафтанчик из заплаток и впервые предстает в одном платье. Его расшили рунами и буквами. Сцена эта короткая, но внимательный зритель успеет рассмотреть наряд.
Кощей
Образ Кощея выстраивался долго: изначально был референсный эскиз с измененными пропорциями тела, и художницы по костюмам какое-то время пытались превратить эту идею в реальный образ. В итоге придумали, что тело Кощея практически состоит из доспеха: как и его учитель Белогор-Роголеб, герой жил под землей и пока дожидался своего освобождения, его кожаные латы проросли шипастыми ветками.
Доспехи Кощея сделаны из кожи. Первый слой — анатомический панцирь, две его части соединяются ремешками, а поверхность сконструирована из переплетенных корней, специально обработанной кожи, веток, металлических деталей, пряжек.
В нашей стране мастера по таким кинодоспехам не существует, поэтому художницы воспользовались дружбой с болгарскими мастерами, с которыми познакомились на картине «Он — дракон» в Болгарии. Они порекомендовали своего соотечественника, мастера Пенко Витанова, работавшего над доспехами для фильмов «300 спартанцев» и «Геракл». «Это уникальный специалист, — говорит Марина Ананьева. — Мы через переводчицу чудом передали ему наши технические задания, рисунки и фото макета плетения золотистых жилок доспеха. Он увидел, понял образ и прислал нам три доспеха с дублями — ровно то, что мы ждали и надеялись получить».
Корону Кощея делали отечественные бутафоры по макету художниц по костюмам. Ее отлили из современного легкого сплава, форму сделали по пропорциям к росту и внешнему виду Константина Лавроненко, его движениям и походке.
Костюм Кощея практически не меняется на протяжении всех трех частей, но это не значит, что у художниц было мало работы. В третьем фильме у героя столько действия, что Константину Лавроненко потребовалось несколько дублеров, соответственно, пришлось делать несколько доспехов. «Однажды у нас было четыре Кощея одновременно: дублер-мотоциклист, дублер-каскадер для драк, дублер-каскадер для тросов и основной актер. Даже современную вещь купить в таких количествах бывает сложно», — говорит Ананьева. Поэтому болгарские мастера заранее сделали несколько экземпляров костюма для съемок.
Варвара
В отличие от предыдущих героев, у Варвары-красы, длинной косы, в сказках нет какого-то определенного образа, и у актрисы Екатерины Вилковой с художницами по костюмам и гриму был полный карт-бланш. Длинную косу Варваре оставили, но саму героиню сделали более западной, чуждой нашей сказке, ведь она оказалась не той, за кого себя выдает, как и ее муж Добрыня.
«Мы посчитали, что наряды Варвары должны напоминать Западную Европу, и сделали ей немного чужой силуэт, — рассказывает художница по костюмам Марина Ананьева. — Зритель, любуясь ее внешним видом, должен был подсознательно понимать, что она другая, холодная, чужая».
Один из таких западных нарядов — серебристо-серое платье из гобеленовой ткани с серебристым мехом и вытканными листьями и единорогами.
В цветовой гамме Варвары два магических цвета — красный и фиолетовый. Ткани для ее нарядов нашли в Индии, где, по словам Марины Ананьевой, шелк и бархат ткут еще на английских станках прошлого века. «Мы долго искали нужные цвета — бархат фиолетовый и кровавый, на шелковой основе, дающей струящийся эффект».
Основной костюм Варвары — роскошное пурпурное платье с длинными рукавами, под которым скрывается ее боевой костюм. «Пурпур — цвет власти, во всяком случае, согласно имперскому Риму. Платье должно было струиться и двигаться красиво, ведь Варвара в этом костюме машет рукавами и выпускает нити, которые оплетают людей, подавляют их волю и превращают в изваяния. Поэтому для визуального акцента на рукавах у нее сделаны широкие богато украшенные манжеты».
Сложность с этим императорским нарядом была в том, что потом Варвара должна была в нем драться, и нужно было придумать так, чтобы актрисе было удобно это делать. «Мы решили оставить внизу кафтанчик, который давал бы возможность кувыркаться и прыгать, — объясняет Ананьева. — Потом Варвара в этом кафтанчике появляется в современном мире, и нужно было, чтобы он не выглядел слишком сказочным. В итоге получился ансамбль словно из коллекций иранских или арабских модельеров — именно у них в мужской и женской моде существуют такие кафтанчики. Так что у Варвара под эти имперским платьем еще боевая версия костюма для джиу-джитсу».
Сложности возникли и с короной Варвары. Были варианты сделать ее бутафорской или из металла, но Екатерина Вилкова по сюжету должна была много двигаться, драться, скакать на лошади, и корона нужна была удобная. «В итоге сплели ее из кружев, а потом методом гальванизации напылили металл. Сначала медь, а поверх меди и серебро, — рассказывает Ананьева. — Получилась настоящая драгоценная корона, которая к тому же ничего не весит».
Второй важный костюм Варвары в первой части — красный ансамбль. Это двойной наряд для семейной пары злодеев. В финале Варвара и Добрыня Никитич оба появляются в кроваво-красном, когда всем становится ясен их злой замысел. В этот момент супруги предвкушают полную власть над страной. У Варвары платье из шелкового алого бархата из Индии. А у Добрыни черненый доспех с золотыми украшениями и солнечным знаком надет на бархатный алый поддоспешник и красно-кирпичную рубаху, тоже украшенную золотом.
Во втором фильме у Варвары уже нет такого количества нарядов. Она «разжалована» и потому выглядит скромнее, но не менее красиво. Варвара по-прежнему много бегает и дерется, к тому же периодически превращается в сову, поэтому художницы придумали ей темно-серый кафтан с металлическими цепочками на груди виде перьев. Сначала этот рисунок хотели выложить настоящими перьями, но потом решили сделать более современный вариант, который еще и отсылка к известному платью Александра МакКуина.
Галина
Этот персонаж раскрывается только во втором и третьем фильмах франшизы: из скромной домработницы Ивана она трансформируется в могущественную и властную колдунью-злодейку. Ее природа описывается как дымная, и поэтому художницы по костюмам придумали ей два особенных платья, отправной точкой для которых стали струи дыма.
«Волшебные костюмы Галины — самые сложные на проекте! — говорит Марина Ананьева. — Поскольку она летает на дымном волке, окруженная струящимися облаками дыма, мы придумали ей платье как бы из лент, чтобы они визуально продолжали идею струй дыма и придавали героине текучесть, воздушность. Платье выложили газовыми лентами, которые создают эффект, будто оно все дымится и трепещет. Эти вырезанные по косой ленты пришивали ребром, чтобы платье жило во время движения.
Чтобы понять, сработает ли концепт, команда художниц сначала сшила несколько макетов этого платья, которые примерили с Еленой Валюшкиной. Актриса принимала разные магические позы в этом наряде, чтобы убедиться: никакие движения не разрушают красоту костюма.
Платье из третьей части сделано по такому же принципу: шифоновые ленты выложены по рельефной фигуре. Предыдущие были в синей гамме, но в финале трилогии Галина — главная антагонистка, и художницы добавили в наряд злые красные ленты. «Где-то они переплетаются, где-то расходятся, как будто струи дымных волнений, а в полете на дымном волке магическим хвостом за ней развеваются», — говорит Марина Ананьева.
Во втором фильме у Галины есть головной убор, который также соответствует дымной концепции. Его сделали как и корону Варвары: сначала сплели из металлического кружева, затем собрали в похожие на перья лепестки и гальванизировали сначала медью, а потом серебром.
Старец
Загадочный персонаж в исполнении Тимофея Трибунцева сохраняет силы добра в Белогорье и помогает Ивану во всех фильмах. Визуально его костюм перекликается с костюмом Бабы-яги. Как объясняет Марина Ананьева, одежда Старца несет следы всего, что происходило с этим персонажем в жизни. Его халат весь зашит-перешит, весь в узоре заплаток — этакий калейдоскоп тканей и фактур, расписанный вручную.
Мохнатую шапку Старец получил по счастливой случайности. «Сначала мы распустили старые майки и связали ему собственную шапочку даже для дублей, — говорит художник по костюмам. — Но продюсеры ее не утвердили: им так понравилась эта чудная шапка с белым пятном, которую мы нашли в костюмерной! Она своей нелепостью оказалась самой правильной и настоящей. Просто прилипла и сроднилась с персонажем. Она у нас в единственном экземпляре, поэтому мы ее бережем».
Финист
Персонаж из второго фильма — конкурент Ивана по части настоящего богатырства и его соперник в делах сердечных. Финиста художницы по костюмам называют комедийным и даже комиксным. Поэтому его образ придумали нарочито «самоварным».
«Он лучше всех и наряднее: у него и доспех блестящий начищенный, и шлем импозантный с хвостом и птичьими крыльями, и перья в орнаменте, и чешуйки птичьи, а не драконьи, — объясняет Марина Ананьева. — И это в его образе не случайно, он ведь Ясный сокол. Но замашки у него хорохористые, петушиные: он о себе постоянно сочиняет сагу, надиктовывает песни и былины. Этакий петух! Сияющий, как самовар, но зато очень честный, надежный, стальной, крепкий».
Илья Муромец
Легендарный богатырь и отец Иван в первом фильме появляется лишь в конце, зато активно действует во второй картине. Вместе с ним в трилогии есть еще 15 богатырей, и, хотя мы видим их только мельком, у каждого свой уникальный костюм: доспехи, поддоспешник, рубашка — нет ни одного похожего наряда, каждый украшен индивидуально. Доспехи для фильма делала мастерская «Кречеты» под руководством Сергея Власова, а кожаные доспехи делала питерская компания «Сокол».
Но костюм Муромца стал для художниц самым сложным. Хотелось создать былинный, но при этом современный образ. Референсами послужили работы известной советской художницы по костюмам Ольги Кручининой, создавшей сказочных героев для фильмов «Садко», «Илья Муромец», «Каменный цветок».
«Ольга Семеновна легко работала на сочетаниях белого и черного — это сложные цвета для кино, — продолжает Марина Ананьева. — Обычно все операторы просят: „Только не белое, чтобы не „горело“, и не черное, чтобы не „проваливалось“. Но для Ильи хотелось именно белого».
Муромцу придумали нарядный белый замшевый кафтан с лиловыми узорами: это торжественное, не бытовое одеяние, потому что мы видим героя на празднике — Богатырских играх. Затем Муромец в этом белом кафтане отбивает атаку врагов — то есть актеру пришлось выполнять множество трюков в таком непрактичном костюме, но художницы решили рискнуть. Образ дополнили замшевым терракотовым плащом и кожаными аксессуарами. «Он получился мегаположительным и возвышенным», — улыбается Ананьева.
Вышивку для всех костюмов трилогии, включая Муромца, делали питерские мастерицы «Пчела и Шнитт», принадлежащие художникам по костюмам Надежде Васильевой и Ольге Михайловой (не так давно мы рассказывали об их работе над фильмом «Конек-Горбунок»). «Они сделали для нас так называемую разрушенную вышивку, — делится Марина Ананьева. — Потому что у Ильи Муромца в загробном мире еще одно белое одеяние, но обычная вышивка туда бы не подошла, нужно было передать тлен. И они сделали очень красивую разбитую вышивку на тлеющей марле».
Черный богатырь
Таинственный приспешник Галины в третьей части — порождение Зла. Он появляется из темного озера, весь закован в черные латы, и никто не видит его лица.
Придумать, как выглядит такой богатырь, было не так-то просто. «Мы долго пытались выяснить у авторов его природу, что это — зверь, человек, камень, сгусток какой-то энергии, — вспоминает Марина Ананьева. — Богатырь появляется из черной вязкой субстанции зла, и нужно было сделать так, чтобы он выглядел загадочно, опасно, зловеще, чтобы природа Тьмы считывалась с первого взгляда. У нас были длинные обсуждения, много вариантов и эскизов. И мы придумали, что его амуниция будет похожа на кусок обугленного металла с бороздками дамасской стали. Но броня его богатырская все-таки не совсем русская, на грани западной эстетики военного доспеха».
Помог создать такой образ концепт-художник Индар Джендубаев (режиссер фильма «Он — дракон»), работавший на второй и третьей частях трилогии. В кузнице мастерской «Кречеты» вместе с Сергеем Власовым они работали целую ночь: сначала сделали доспехи из пластилина, а затем выковали форму из настоящего металла, по которой затем отливался доспех из пластика уже для съемок. «Потому что металл в данном случае было бы невозможно носить. Ведь герой летает и падает, и участвует в разном экшене, — объясняет Ананьева. — Но технологически сначала нужно было выковать все из металла. Потом по металлу можно уже отлить несколько копий пластикового доспеха».
Долго думали и над шлемом богатыря. «Хотелось, чтобы он не был похож на „Чужих“, на позднее Средневековье, — продолжает Ананьева. — Не был однозначно историческим или напоминал что-то известное из фантастики».
В целом доспехи хотелось сделать уникальными, не похожими ни на что. Для их внешнего вида референсами послужила булатная дамасская сталь. «Когда ее куют, на поверхности появляется красивый структурный рисунок из извилистых линий, — объясняет художница по костюмам. — Мы сделали их симметричными и распространили на все части доспеха».
В доспехах в фильме работали Виктор Хориняк и Роберт Кун, постановщик боев из казахстанской школы сценического боя «Кун-До», который ставил основную массу боев для фильма. «Мы примеряли металлический доспех и на Витю, и на Роберта и только потом изготавливали его из пластика, — продолжает Ананьева. — На пластике рисунок выжигался, чтобы казалось, что доспех сделан из чугуна с наплывами, которые появляются в процессе плавки. Потом пластик вручную расписывался в мастерской „Кречет“, чтобы создать ощущение заплавленного металла».
Нижняя часть доспеха была сделана из кожи. Нужно было скрыть человеческое тело, поэтому сделали рваную кожаную тунику. Также для богатыря придумали тяжелые ботинки на каблуке, чтобы у него была тяжелая поступь.
Всего было сделано два костюма Черного богатыря, и они наряду с костюмами Кощея были самыми сложными в обслуживании. Персонажа одевали несколько человек одновременно, потому что доспех на ремнях и застежках требовал последовательного сбора. А в сцене, когда Черный богатырь выходит из темного озера, актеру предстояло погрузиться в черную жижу с головой, что губительно сказывалось на костюме. Его приходилось чистить и спасать.
Автор: Надежда Маркалова
Фото: Пресс-служба студии Disney