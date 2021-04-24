«Оскар-2022»: звезды на красной дорожке

Премия «Оскар-2022» вручена. Лучшим фильмом академики назвали «CODA: Ребенок глухих родителей» Шан Хейдер. Режиссер также получила статуэтку за лучший адаптированный сценарий. Полный список победителей можно посмотреть вот здесь, а сейчас посмотрим на тех, кто появился на красной дорожке.
Джейми Ли Кёртис
Лили Джеймс
Тимоти Шаламе
Зендея
Наоми Скотт
Трэйси Эллис Росс
Деми Синглтон
Санийя Сидни
Рози Перес
Уэсли Снайпс
Джош Бролин с супругой Кэтрин Бойд
Дени Вильнёв
Юн Ё-джон
Коди Смит-Макфи
Ренате Реинсве
Алана Хаим
Джессика Честейн
Лупита Нионго
Кеннет Брана
Киран Хайндс
Брэдли Купер с мамой
Рами Малек
Джейн Кэмпион
Джесси Племонс и Кирстен Данст
Эми Шумер
Дэвид Ойелоуо с женой Джессикой
Стивен Спилберг, Рита Морено и Ариана ДеБос
Ариана ДеБос
Марли Мэтлин
Эмилия Джонс
Команда фильма «CODA: Ребенок глухих родителей»
Николь Кидман
Оливия Колман
Эндрю Гарфилд
Джейкоб Элорди
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
Джейми Дорнан и Амелия Уорнер
Джуди Денч
Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит
Катрина Балф
Ава ДюВерней
Дж. К. Симмонс
Симу Лю
Джесси Бакли
Синтия Эриво
Мэгги Джилленхол
Ума Турман
Винус Уильямс и Серена Уильямс
Билли Айлиш
Зои Кравиц
Дженнифер Гарнер
Дилан Майер и Кристен Стюарт
Тиффани Хэддиш
Майя Рудольф и Пол Томас Андерсон
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Джейк Джилленхол
Дэниэл Калуя
Эллиот Пейдж
Куин Латифа
Николай Костер-Вальдау
Билл Мюррей
Вуди Харрельсон
Рэйчел Зеглер
Сэмюэл Л. Джексон с женой ЛаТаней Ричардсон
Эштон Кутчер и Мила Кунис
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