«Оскар-2022»: звезды на красной дорожке

Премия «Оскар-2022» вручена. Лучшим фильмом академики назвали «CODA: Ребенок глухих родителей» Шан Хейдер. Режиссер также получила статуэтку за лучший адаптированный сценарий. Полный список победителей можно посмотреть вот здесь, а сейчас посмотрим на тех, кто появился на красной дорожке.

