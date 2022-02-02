Кто получит «Оскар» за лучшие костюмы? Разбираем номинантов

В ночь с 27 на 28 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе будут раздавать «Оскары». В категории «Лучший дизайн костюмов» сразятся как многократные номинанты и лауреаты премии Американской киноакадемии, так и новички. Историк кинокостюма Катерина Крупнова разбирает гардероб героев в фильмах-соискателях и оценивает шансы их создателей на победу.
В этом году киноакадемикам снова придется делать непростой выбор между очень впечатляющими костюмами. Стилсьюты для выживания на планете Арракис далекого будущего? Яркие платья с пышными подъюбниками танцовщиц с Вест-Сайда конца 1950-х? Хулиганские панк-эксперименты и тяжелый люкс Лондона 1970-х? Безупречный гламур четких линий и струящихся тканей в лучших традициях нуаров 1940-х? Или сложносочиненные костюмы бравых гвардейцев и прекрасных дам XVIII века? Посмотрим, чем примечательна каждая из этих работ.
Подробнее об истории категории «Лучший дизайн костюмов» и ее рекордсменах мы уже рассказывали вот здесь.
Дженни Беван
«Круэлла»
Двукратная лауреатка «Оскара» (за костюмную мелодраму «Комната с видом» и постапокалиптический экшен «Безумный Макс: Дорога ярости») имеет все шансы на третью: за битву панка и гламура она уже получила премию Гильдии художников по костюмам, награды BAFTA и Critics Choice Awards.
В «Круэлле» Disney продолжает наметившийся в «Малефисенте» тренд на переосмысление классических антигероев. Новая Круэлла (Эмма Стоун) не злодейка, а бунтарка, которая не курит и не любит мех, зато любит собак. Ее настоящее имя — Эстелла, и она гениальный дизайнер. В Лондоне она сталкивается с королевой haute couture и главным модным дизайнером Британии баронессой фон Хеллман (Эмма Томпсон) и становится ее соперницей. Ведь та беззастенчиво использует таланты девушки, и последней приходится разбудить в себе Круэллу — темную сторону личности — и уничтожить модную империю конкурентки.
Противостояние Круэллы и баронессы — это противостояние двух модных миров в Лондоне 1970-х — классического гламура Dior, Balenciaga и Givenchy и молодых дизайнеров панк-движения. Чтобы создать панк-образы, Беван опиралась на фотографии всех работ Вивьен Вествуд, вещей бренда Bodymap и коллекций Александра Маккуина. Готовясь к фильму, вместе со своей командой она не только изучила одежду 1970-х в самых лучших костюмерных, но и прошерстила знаменитый блошиный рынок на Портобелло-роуд в Лондоне и заглянула на огромную винтажную ярмарку A Current Affair в Нью-Йорке.
Мода становится для Эстеллы/Круэллы главным оружием, при помощи которого она собирается уничтожить Баронессу. Для этого Беван создала несколько выдающихся образов героини.
Для первого триумфального появления Эстеллы на балу Баронессы (белый кейп, белые перчатки и черно-белая маска — все это при помощи спички превращается в роскошное красное платье) вдохновением послужило знаменитое платье «Дерево» гуру американской бальной моды Чарльза Джеймса.
Еще один эффектный образ Круэллы — жакет и пышная юбка, в которых она взбирается на крышу автомобиля Баронессы. Милитари-жакет, который художница нашла в одном из винтажных магазинов Лос-Анджелеса, она декорировала фигурками лошадей и экипажей. А главный шоу-стоппер — многослойная юбка, которая полностью окутывает машину фон Хеллман. Она должна была быть не только длинной и объемной, но и не слишком тяжелой, чтобы Эмма Стоун могла в ней свободно передвигаться. В итоге Беван изготовила ее с помощью дизайнера Кирстен Флетчер и группы студентов, которые вручную сшивали больше пяти тысяч лепестков ткани.
Один из самых ярких бьюти-образов Круэллы — ее появление на мотоцикле с символичной надписью «The Future» в виде маски на пол-лица. Это отсылка к обложке альбома Sex Pistols «Never Mind the Bollocks»: Беван подумала, что Эстелла могла слушать эту группу и вдохновиться ее альбомом.
Подробнее обо всех костюмах в «Круэлле» читайте здесь.
Пол Тэйзуэлл
«Вестсайдская история»
Пол Тэйзуэлл известен прежде всего своими театральными работами (нашумевший мюзикл «Гамильтон»). «Вестсайдская история» стала самым крупным кинопроектом в его карьере и принесла Тэйзуэллу первую номинацию на «Оскар». Он остался в тени Дженни Беван на всех уже врученных премиях (от Гильдии художников по костюмам до BAFTA), поэтому у него меньше шансов на главную награду, хотя радужные костюмы в новой версии знаменитого мюзикла заслуживают всяческих похвал.
Стивен Спилберг хотел сделать свою адаптацию «Вестсайдской истории» реалистичной настолько, насколько вообще позволяет жанр. Максимальной аутентичности он требовал и от костюмов. На препродакшен у Тэйзуэлла было шесть месяцев и команда из 15 человек (костюмеры, закупщики, иллюстраторы). Хореография, которой очень много в мюзикле, требует особой функциональности от одежды, поэтому все пришлось шить с нуля.
Чтобы добиться максимальной достоверности на экране, Тэйзуэлл пристально изучал по фотографиям и каталогам одежду того времени и то, как люди ее носили, как она сидела на их фигурах. Также он вдохновлялся фотоработами Брюса Дэвидсона и Гордона Паркса — фотографии последнего во многом определили палитру костюмов.
В фильме действуют две уличные банды противников — «Ракеты» и «Акулы». «Ракеты» носят голубые джинсы, рубашки из денима, кожаные куртки, в то время как «Акулы» предпочитают слаксы нейтральных тонов, гуаяберы и поло. Потомки белых европейских иммигрантов выглядят неопрятно в своих застиранных джинсах и поношенных кожанках, в то время как представители латиноамериканского комьюнити куда более трепетно относятся к своему гардеробу. По словам Тэйзуэлла, люди из числа меньшинств тогда одевались так, чтобы продемонстрировать, что они уважают себя, и тем самым стремились добиться уважения других.
Марию сыграла 17-летняя колумбийка Рэйчел Зеглер. Ее первый экранный образ — сознательный оммаж Натали Вуд из фильма 1961 года: белое кружевное платье, похожее, по словам художника, на наряд для конфирмации, и красный ремень, который ей отдает подруга Анита. Когда же Мария отправляется на свидание с Тони, она надевает актуальную бежевую юбку-карандаш и красно-коричневый кардиган. Тем самым героиня пытается отдалиться от образа, который навязывает ей семья, и утвердиться как самостоятельная личность.
Аниту сыграла Ариана ДеБос, и она уже получила за эту роль номинацию на «Оскар». Главный наряд героини — яркое платье в танцевальном номере на песню «Америка». Здесь Тэйзуэлл показал себя виртуозом в использовании цвета, одев Аниту в жизнерадостное желтое платье с открытыми плечами и в красную нижнюю юбку. По его словам, этот наряд — энергетический взрыв характера Аниты, выражение ее счастья быть частью Америки и того, как она вовлекает всех членов комьюнити разделить с ней эту радость.
Подробнее о костюмах в новой и старой версиях «Вестсайдской истории» читайте здесь.
Жаклин Уэст и Роберт Морган
«Дюна»
Этот тандем — основные конкуренты Дженни Беван в оскаровской гонке: они уже получили награду Гильдии художников по костюмам в категории «Фантастический фильм: фэнтези и сказки». Для Жаклин Уэст это четвертая номинация на «Оскар», а для Роберта Моргана — первая.
Оба дизайнера — ярые фанаты книги Герберта, разделившие концептуальное видение режиссера Дени Вильнёва: «Никаких космолетов и инопланетян!» Уэст и Моргану надо было обходить все шаблоны массовой кинофантастики. Они одели героев в стилистике футуристического Средневековья, сделав упор на психологию персонажей, и решили, что главное в одежде персонажей вне зависимости от принадлежности к дому или ордену — функциональность.
Исходной точкой для разработки костюмов стало четкое определение стилистики и цветовой палитры трех планет — Арракиса, Каладана и Гьеди Прайма, — у каждой из которых свой климат и своя армия. Так, в костюмах Атрейдесов преобладает темно-зеленый, поскольку на их планете Каладан прохладно, часто идут дожди и много деревьев. Харконнены, жители мрачного Гьеди Прайма, где солнце скрыто за плотным слоем грязевых облаков, символично облачены во все черное.
Жители пустынного Арракиса, наоборот, носят одежду песочно-желтого и бежевого оттенков. Поэтому стилсьюты фременов в новой «Дюне» не черные, как в линчевской версии, а серо-грязно-песочные, позволяющие их обладателям слиться с ландшафтом скалистой пустыни. Уэст и Морган дополнили их полупрозрачными газовыми плащами и накидками, которые служили героям дополнительным камуфляжем.
Но самым сложным было придумать техническую сторону стилсьютов. Художники решили, что в ботинках костюма находятся насосы, которые собирают всю жидкость в специальные мешочки, там она превращается в газ, а он дальше идет по трубкам. Чтобы актеры смогли выдержать съемки в 40-градусную жару в Абу-Даби, Уэст и Морган сделали в костюмах дополнительный охлаждающий слой.
Для каждой из армий также была придумана военная форма определенного цвета. Для элитных имперских бойцов-сардаукаров — белые бронескафандры с красными знаками различия, зловеще светящимися в темноте. Атрейдесы носят серые доспехи, в которых можно усмотреть черты брутализма (любимого архитектурного стиля Дени Вильнёва, которым он увлекся еще на съемках «Бегущего по лезвию 2049»), оригами и супергеройских костюмов из вселенных DC и Marvel. Харконнены же напоминают гигантских насекомых в чешуйчатых латах и шлемах, похожих на муравьиные головы.
Подробнее о всех костюмах в «Дюне» читайте здесь.
Луис Секейра
«Аллея кошмаров»
Луис Секейра, канадец португальского происхождения, уже сотрудничал с Гильермо дель Торо на сериале «Штамм» и фильме «Форма воды» (премия Гильдии художников по костюмам и номинация на «Оскар»). За свою новую работу он заслуженно удостоился номинаций на ряд престижных наград — от Гильдии художников по костюмам до BAFTA, но всякий раз уступал приз Дженни Беван с непобедимой «Круэллой». Очень вероятно, что на церемонии вручения «Оскара» этот сценарий повторится.
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо — уже вторая экранизация одноименного романа Уильяма Линдсэй Грешама. Первая вышла на экраны в 1947 году и принадлежит к числу лучших голливудских нуаров. В отличие от предыдущих работ дель Торо, здесь нет мистики, зато есть суровая реальность, а монстры имеют вполне человеческий облик. Главный герой Стэн Карлайл (Брэдли Купер) готов на все, чтобы вырваться из нищеты. Он проходит путь от ассистента цирковых номеров на захолустной передвижной ярмарке до успешного менталиста по прозвищу Великий Стэнтон в фешенебельном клубе «Copa», где собирается высший свет Буффало. Однако опасный коктейль из амбициозности, алчности и ощущения своей власти над людьми сыграет с ловким мошенником злую шутку.
Приступая к работе, Луис Секейра (на препродакшен было выделено 13 недель) посмотрел оригинал 1947 года, однако дель Торо сразу предупредил: они будут рассказывать ту же историю, но по-другому. Главной задачей для художника стало воссоздание в костюмах эстетики фильмов-нуаров с поправкой на цветное изображение. «Как воплотить нуарную концепцию в цвете? При помощи света, отражения, тона каждой детали… Дель Торо хотел, чтобы я использовал всевозможные фактуры, которые бы выигрышно смотрелись при особом освещении, каждый наряд должен был рассказывать свою историю».
Для погружения в эпоху художник тщательно изучил фотографии 1930 — 40-х годов. В лос-анджелесских прокатных ателье почти вся одежда нужного периода была арендована для других проектов. Секейра отправился в Европу, исколесил Италию, Испанию, Париж и Лондон в поисках тканей, покупал украшения, посещал винтажные магазины и рынки. «Я люблю собирать коллекцию красивых вещей, будь то украшение или ткань для костюма. Вместе они позволяют сложить законченный образ». В итоге 90% костюмов было отшито с нуля, ведь старые вещи не пережили бы съемок под дождем в ярмарочных сценах и не смотрелись бы роскошно в городских. В команде Секейры работало пятеро закройщиков, двенадцать портных, а также внешние подрядчики, и они делали всё: нижнее белье, шляпы, обувь, галстуки.
Дель Торо сразу дал установку — максимально контрастно и достоверно показать два полярных мира: захудалая передвижная цирковая ярмарка и фешенебельная городская среда. Обитатели ярмарки бедны, они переживают последствия Великой депрессии; их одежда изношена, поэтому сшитые вещи пришлось специально фактурить, чтобы они выглядели так, как будто их носят уже долгие годы. Для одежды в сценах в Буффало, наоборот, пошли в ход изысканные ткани: бархат, атлас, шелк. Мужские костюмы отшивались по лекалам подлинных образцов 1939 года, которые удалось раздобыть Секейре.
Гардероб ключевых персонажей отражает их характеры и эволюцию. Наиболее показательную трансформацию переживает Стэнтон. В ярмарочных сценах его одежда сильно поношена, при этом в палитре преобладают коричневые оттенки (возможный намек на то, что герой — человек земной и вроде бы не так и плох). В его небогатом арсенале пара брюк, несколько рубашек и куртка. Однако перебравшись в большой город, Стэнтон начинает одеваться как нувориш, отпускает усы а-ля король Голливуда Кларк Гейбл, щеголяет в безукоризненно сшитых костюмах, пальто и начищенных ботинках. Помимо идеально сшитого смокинга частью его сценического образа становится черная повязка с символичным изображением третьего глаза.
В судьбе Стэна важную роль играют три разные женщины. Первая — Зина (Тони Коллетт), некогда блиставшая на цирковой сцене с мужем, с которым они и разработали уникальный код. Доминирующие цвета в ее гардеробе — зеленый и золотистый, отсылающие к растениям и солнцу; они говорят о ее доброй натуре. Запоминающийся сценический наряд Зины выдержан в модных трендах 1920-х годов, когда она находилась в зените славы. Золотистая вышивка на ткани была сделана в Индии, и уже на месте ее состарили, чтобы у зрителя создалось впечатление, что эту вещь героиня носит на протяжении 15 лет. По признанию Секейры, этот костюм — один из его самых любимых.
Молли (Руни Мара) — юная циркачка, демонстрирующая номер с током, проходящим сквозь ее тело. Самая чистая и совестливая героиня картины. Гильермо дель Торо сразу определил, что ее главным цветом будет красный как символ жизни — от выцветших теплых оттенков в ярмарочных сценах до ярких и холодных тонов в городе. Хотя с переездом в город, где Молли становится верной ассистенткой Стэнтона, героиня обзаводится красивыми эффектными вещами, она, в отличие от своего возлюбленного, сохраняет связь с корнями и под модным красным пальто продолжает носить достаточно лаконичные и скромные наряды. Ее доброта и наивность отражаются в деталях, будь то красные бабочки, которые украшают ее черный сценический наряд, или брошь в виде оленя на лацкане гламурного пальто, которое неизбежно рождает ассоциации с главной героиней «Формы воды».
Психиатр Лилит Риттер (само имя намекает, что с такой женщиной лучше не связываться) в гипнотическом исполнении Кейт Бланшетт красива, умна и вероломна. Ключевым референсом для нее дель Торо выбрал голливудскую кинодиву 1940 — 50-х Лорен Бэколл. Лилит — любимая героиня Секейры: «У Риттер элегантно оформленный кабинет, и сама она излучает элегантность, шик, аристократизм. Мне было интересно создавать одежду, которая могла выразить эти качества через линии и фактуру… Все вращалось вокруг работы с фигурой Кейт, чтобы она выглядела максимально привлекательно, а это несложно».
Роскошные вечерние платья, бархатные кейпы, вдохновленные парижскими модными эскизами 1940-х, говорят о персонаже красноречивее, нежели слова. В гардеробе Лилит преобладают черный цвет, намекающий на темную сторону ее личности, и металлические стальные оттенки, символизирующие не только богатство, но и непоколебимую уверенность в себе, помноженную на холодность рассудка.
Массимо Кантини Паррини и Жаклин Дюрран
«Сирано»
Львиную долю нарядов для красочного мюзикла «Сирано» придумал Массимо Кантини Паррини, один из самых признанных итальянских художников по костюмам, четырехкратный лауреат национальной кинопремии «Давид ди Донателло», в прошлом году впервые выдвигавшийся на «Оскар» за «Пиноккио» Маттео Гарроне. Жаклин Дюрран, дважды лауреатка премии Американской киноакадемии («Анна Каренина» и «Маленькие женщины»), постоянно сотрудничающая с режиссером Джо Райтом, отвечала исключительно за гардероб Роксаны. Работу звездный тандем проделал более чем достойную, но вот награду оскаровской ночью они вряд ли получат: слишком сильна конкуренция.
Эдмон Ростан написал пьесу «Сирано де Бержерак» в 1897 году, она была вдохновлена жизнью и творчеством французского писателя, поэта, философа, гвардейца, который в равной степени виртуозно владел как словом, так и шпагой. Эту пьесу много раз адаптировали как для сцены, так и для экрана. Главное отличие версии Джо Райта, основанной на одноименном мюзикле Эрики Шмидт, — физический изъян красноречивого героя. Вместо большого носа признаться в чувствах своей прекрасной кузине Роксане бравому гвардейцу теперь мешает рост. Ведь Шмидт написала мюзикл (и затем сценарий фильма) специально для своего мужа Питера Динклэйджа.
Чтобы придать большей легкости визуальному ряду мюзикла, Райт и Паррини решили перенести действие из барочного XVII века (действие пьесы Ростана начинается в 1640 году) в рокайльный XVIII век. По мнению художника, 1600-е были весьма строгим и жестким периодом, в то время как 1700-е позволили одеть героев в воздушные наряды, более соответствующие эстетике мюзикла с песнями и танцами.
Вдохновение Паррини черпал в акварельной живописи XVIII века, которую часами изучал в художественных музеях Лондона и Рима. Поэтому для придания легкости образам он решил использовать тонкие воздушные ткани и повторять нежные рокайльные цвета в костюмах, накладывая слои материи друг на друга. «Я выбрал пастельные оттенки для знати, земляные для буржуазии и крестьян, цвет слоновой кости для духовенства и песочные тона для военных». Паррини также решил обойтись без украшательств и орнаментов — никаких принтов, полос, парчи или кружев.
Поскольку Паррини хотел создать уникальный мир, об арендованных костюмах не могло быть и речи. Вместе с командой он с нуля изготовил более 700 нарядов для «Сирано». Учитывая специфику жанра, выбор пал на натуральные ткани типа шелка и льна, а также на органзу, которые были одновременно деликатными и объемными. «Мне нравилось использовать материалы, которые должны были предстать в движении. Например, так замечательно видеть солдат в строгой форме, которая становится легкой как воздух, когда они внезапно начинают танцевать».
Вместе с режиссером Джо Райтом Паррини решил, что Сирано — унтер-офицер определенного ранга, поэтому он не будет менять свой костюм вплоть до финала картины, когда становится бедняком. При этом дизайнер придумал хитрость, благодаря которой внешний облик Сирано мог варьироваться на протяжении фильма. Он разместил пуговицы по швам униформы не только главного героя, но и всех солдат. Таким образом, можно было видоизменять образ в зависимости от сцены или ситуации. «Мы могли снять рукава с жакетов, превратив их в жилеты, застегнуть фалды, чтобы укоротить подол кафтана, или, наоборот, расстегнуть, чтоб актеры могли свободно двигаться в сценах драк и танцев».
Вся униформа солдат сшита изо льна. Чтобы добиться нужного цвета, Паррини многократно экспериментировал с окрашиванием. «Я пытался добиться такого оттенка красного, который бы менялся в зависимости от освещения. Было очень непросто найти нужную ткань и нужный цвет, а мы изготовили 300 единиц солдатской формы с нуля». Также пришлось фактурить и старить костюмы, чтобы было похоже на то, что в них сражались месяцами.
Гардероб красавицы Роксаны (Хейли Беннет), который придумала Жаклин Дюрран, состоит из воздушных нарядов. В нем преобладают желтый, белый и бежевый цвета, символизирующие чистоту ее сердца, а жизнерадостные голубой и зеленый говорят о силе духа героини.
Больше всего Паррини понравилось одевать графа де Гиша (Бен Мандельсон), который предпочитает розовый цвет, что делает его похожим на опереточного злодея.
Своими любимыми костюмами в фильме Паррини называет белоснежные наряды монахинь из финала картины. Вдохновленные свадебными платьями Кристобаля Баленсиаги 1960-х, они совсем не похожи на монашескую одежду эпохи, зато, по мнению художника, делают героинь похожими на прекрасных пришелиц.
15 марта в лос-анджелесском Институте моды, дизайна и мерчендайзинга открылась выставка «Искусство дизайна костюмов в кино», на которой представлены наряды из самых значимых фильмов, снятых в 2021 году. Конечно же, все внимание к костюмам из нашей оскаровской пятерки.
Свое решение академики будут оглашать в ночь с 27 на 28 марта. А мы напоминаем, что еще не поздно принять участие в нашей традиционной игре «Угадай победителя „Оскара“!». В этом году вы можете выиграть годовую подписку Плюс Мульти с Амедиатекой и худи с фирменным дизайном от Кинопоиска.
Автор: Катерина Крупнова
Фото: Jason Merritt / Getty Images, Rich Fury / Getty Images, © Sears, Roebuck and Co., 1958, Bruce Davidson. Brooklyn Gang: Summer 1959, 1998 © 2022 Twin Palms Publishers, Gordon Parks. Segregation Story, 2011 © The Gordon Parks Foundation, Gordon Parks. Collected Works, 2012 © The Gordon Parks Foundation, Stefanie Keenan / Getty Images for CDGA, Christopher Polk / Getty Images for JumpLine, Kerry Hayes / © Searchlight Pictures / Courtesy Everett Collection / «Легион-Медиа», Bettmann / Contributor / Getty Images, Kobal Foundation / Getty Images, Henry Waxman / John Kobal Foundation / Getty Images, All Star Picture Library / «Легион-Медиа», Franco Origlia / Getty Images, Rachel Luna / Getty Images, Album / Oronoz / «Легион-Медиа», © 2022 FIDM Museum & Library, Inc.