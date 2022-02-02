Кто получит «Оскар» за лучшие костюмы? Разбираем номинантов

В судьбе Стэна важную роль играют три разные женщины. Первая — Зина (Тони Коллетт), некогда блиставшая на цирковой сцене с мужем, с которым они и разработали уникальный код. Доминирующие цвета в ее гардеробе — зеленый и золотистый, отсылающие к растениям и солнцу; они говорят о ее доброй натуре. Запоминающийся сценический наряд Зины выдержан в модных трендах 1920-х годов, когда она находилась в зените славы. Золотистая вышивка на ткани была сделана в Индии, и уже на месте ее состарили, чтобы у зрителя создалось впечатление, что эту вещь героиня носит на протяжении 15 лет. По признанию Секейры, этот костюм — один из его самых любимых.