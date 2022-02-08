Как должен выглядеть идеальный «Оскар»? Мы собрали лучшие моменты из истории премии

В ночь с 27 на 28 марта состоится 94-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. «Оскар» — это не только раздача призов, но и масштабное шоу с яркими сложными номерами и внезапными курьезами. Но, несмотря на все усилия организаторов, рейтинги церемонии с каждым годом падают все ниже и ниже. Мы решили собрать рецепт идеального «Оскара» из самых интересных моментов из прошлого премии.

Красная дорожка, которая разойдется на мемы

Бенедикт Камбербэтч прыгает за спинами музыкантов группы U2 на красной дорожке «Оскара» в 2014 году

Ковровая дорожка перед церемонией — настоящий модный показ (подробнее о ее истории мы уже писали). Но просто ходить по ней в дорогих нарядах недостаточно: чтобы выделиться, нужно придумать что-нибудь забавное. Например, так сделал Бенедикт Камбербэтч в 2014 году, подпрыгнув за спинами музыкантов из рок-группы U2 и тут же став мемом. Иногда мемом можно стать поневоле: в 2012 году Анджелина Джоли пришла на «Оскар» в классическом черном платье с разрезом, показать который можно было, выставляя обнаженную ногу. Эта нога и стала полноценным героем фотожаб (ее добавляли на картины и культовые фотографии вроде высадки американцев на Луну), а также «завела» собственный Twitter-аккаунт.

Наряд со смыслом

Джен Фонда на церемонии «Оскара» в 1972 году Шер на церемонии «Оскара» в 1986 году

Если подпрыгивать не хочется, место в истории можно обеспечить с помощью экстравагантного образа. Например, Джейн Фонда в 1972 году пришла на церемонию в брючном костюме Yves Saint Laurent, явно напоминающем френч Мао. Актриса в то время была ярой коммунисткой и даже посещала Северный Вьетнам, поэтому решила выбрать для «Оскара» более строгий, сдержанный наряд, напоминавший о войне.

А Шер в 1986 году была так возмущена, что ее не номинировали за роль в «Маске» Питера Богдановича, что явилась на церемонию в протестном кроп-топе со стразами, набедренной повязке, кашемировом плаще и головном уборе из петушиных перьев.

Бодрое открытие

Хью Джекман на церемонии «Оскара» в 2009 году

Начинать с комедийного монолога — плохая идея (следующие четыре часа и так будут состоять из одних разговоров). Лучше сразу взбодрить зрителя чем-то оригинальным, как Хью Джекман в 2009 году, который решил вспомнить всех громких номинантов в бодрой песне, а заодно посмеяться над мировым экономическим кризисом. Но яркий мюзикл — это не только песни с танцами, но и эффектные декорации. В том году они были тоже особенными: Академия якобы урезала бюджет, поэтому все декорации Джексон создавал в гараже вручную. В итоге пришлось сидеть в картонных декорациях а-ля «Миллионер из трущоб» и вытаскивать на сцену Энн Хэтэуэй, чтобы разыграть с ней эпизод из «Фрост против Никсона».

Проверенный ведущий

Билли Кристал на церемонии «Оскара» в 2004 году

Лучше не рисковать, а довериться известному и опытному комику, который вел церемонию в прошлом. Предлагаем обратиться к Билли Кристалу, звезде ромкома «Когда Гарри встретил Салли» (он был ведущим девять раз). Кристал всегда балансировал между вкрадчивостью, старомодным юмором и жесткими подколами в духе Рики Джервэйса (их стиль неоднократно сравнивали), а его появление в маске Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят» в 1992 году многие до сих пор считают одним из лучших оскаровских моментов.

Красочный выход на сцену

Падение Дженнифер Лоуренс на церемонии «Оскара» в 2013 году

Путь от зрительного зала до заветной статуэтки — это едва ли не самая формальная часть «Оскара», в которую трудно внести разнообразие. Но можно попытаться, как Роберто Бениньи в 1999 году, который вскочил на спинку кресла, активно тряс руками, а до сцены добирался вприпрыжку едва ли не по головам звезд. Есть и более травмоопасный вариант: Дженнифер Лоуренс в 2013 году запуталась в длинном подоле и упала на ступеньки (через год этот же трюк она повторила уже на ковровой дорожке).

Эффектное получение приза

Эдриан Броуди и Холли Берри на церемонии «Оскара» в 2003 году

Голливуд любит романтические сюжеты, поэтому поцелуй на сцене не повредит. Но лучше заручиться согласием партнера, ведь последствия могут быть неприятными. Эдриан Броуди в 2003 году был так окрылен победой, что прильнул к Холли Берри, которая представляла номинацию. И ей это вообще не понравилось. А по нынешним временам такое может даже ударить по карьере. Так что все-таки сначала надо спросить!

Яркая гражданская позиция

Сашин Маленькое Перо отказывается принимать награду Марлона Брандо в 1973 году

Марлон Брандо в 1973 году, протестуя против дискриминации коренных жителей Америки, на церемонию не явился и отправил вместо себя за статуэткой дочь индейского вождя Сашин Маленькое Перо. А Патриция Аркетт в 2015 году, получая награду за «Отрочество», обвинила индустрию в неравноправии, потому что у мужчин-актеров гонорары больше, чем у женщин.

Но самый яростный монолог принадлежит Майклу Муру. В 2003 год документалист осудил политику Джорджа Буша-мл. и несправедливую войну в Ираке, разделив публику: одни аплодировали словам режиссера, а другие активно его освистывали.

Кейтеринг

Эллен ДеДженерес угощает пиццей гостей церемонии

Церемония длится четыре часа (и это не считая ковровой дорожки!), так что за это время все успевают зверски проголодаться. Это решила исправить Эллен ДеДженерес в 2014 году и заказала звездам пиццу. Маленький жест, зато вспоминается до сих пор. Потом с довольными и сытыми гостями можно сделать одно из самых знаковых селфи в истории.

Запоминающийся танцевальный номер

Зрелищному шоу всегда нужна щепотка экзотики. В 1997 году танцор Майкл Флэтли, хореограф культового шоу ирландских танцев Lord of the Dance, вместе со своей труппой станцевал отрывок из шоу на фоне видеоролика с нарезкой классических сцен из истории кино (от Потемкинской лестницы из «Броненосца „Потемкин“» до сражения на небоскребе из «Кинг-Конга»). Вряд ли это был уместный номер (как эти элементы вообще связаны?), зато он запомнился надолго.

Слом стереотипов

Создатели и актеры фильма «Паразиты» на церемонии вручения «Оскара» в 2020 году

Фантастические блокбастеры, супергеройские фильмы и дорогие боевики — все это привлекает массового зрителя. Поэтому номинация марвеловской «Черной Пантеры» на «Лучший фильм» в 2019 году — отличный ход. Такие перемены всегда остаются в истории, как и триумфальная победа корейских «Паразитов». Картины на иностранном языке (например, «Жизнь прекрасна» или «Рома») и до этого претендовали на главный приз Американской киноакадемии, но никогда его не получали (даже французский «Артист» все-таки был немым фильмом). Но в 2019 году все изменилось. Можно предположить, что академики наконец-то научились включать субтитры.

Неожиданный твист в финале

Продюсер «Ла-Ла Ленда» Фред Бергер зачитывает победную речь, а за его спиной открывают правильный конверт

После объявления победителя многие выключают трансляцию, и те, кто сделал так в 2017 году, об этом решении пожалели. Тогда «Оскар» выдал по-настоящему драматический финал: сначала лучшим фильмом объявили мюзикл «Ла-Ла Ленд», и создатели уже поднялись на сцену, но через несколько минут выяснилось, что организаторы премии перепутали конверты, и лучший фильм — инди-драма «Лунный свет». Этот момент тут же превратился в мем, а церемония приобрела неожиданную драматургию, переплюнуть которую будет трудно. Но мы верим в гениальность голливудских сценаристов.

Автор: Марат Шабаев

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images, Bettmann / Getty Images, PictureLux / Legion-Media, Kevin Winter / Getty Images, Brian Vander Brug / Getty Images, Robert Gauthier / Getty Images, Rachel Luna / Getty Images