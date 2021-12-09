Малкольм МакДауэлл: «Если бы мне сказали, что я буду говорить о „Заводном апельсине“ спустя 50 лет, я бы посмеялся»

— Я рад, что вы задали этот вопрос, потому что у костюма действительно есть своя история. Перед тем как мы начали снимать фильм, я приезжал домой к Стэнли по два или три раза в неделю, иногда мы смотрели кино, и он обычно заказывал на дом цыпленка из китайского ресторана. Однажды мы с ним шли к моей машине, и Стэнли спросил о том, что, на мой взгляд, должен носить мой герой. Я пустился в пространные рассуждения о том, что это должен быть какой-то футуристический стиль. Затем мы стали обсуждать, что есть в моем гардеробе, и выяснилось, что я в основном носил джинсы и футболки, а в машине у меня лежала спортивная форма для игры в крикет. Стэнли попросил, чтобы я ее надел, и мы решили, что Алекс будет выглядеть именно так. Форма для крикета белого цвета — так и появился легендарный белый наряд. А потом я как-то увидел на кассе одного из бутиков витрину с искусственными ресницами и подумал, что Стэнли удивится, увидев целую коробку этих дамских предметов. Когда я привез их ему, Стэнли попросил меня наклеить ресницы, затем снял меня сначала с ресницами только на одном глазу, а потом и на обоих глазах. Признаюсь, это было странное ощущение. На следующий день Стэнли позвонил мне со словами: «Я смотрю на твои фотографии, те, на которых ресницы наклеены только на одном глазу. Смотришь на твое лицо и чувствуешь, что с ним что-то не так, но что именно, понять не можешь». Вот так и родился этот образ.