«Поездка на выходные»: новый триллер Netflix со звездой «Сплетницы» в главной роли

В топе мирового и российского Netflix уже несколько дней держится триллер «Поездка на выходные». Его главная героиня отправляется в Хорватию, чтобы провести уик-энд с подругой, а потом пытается разгадать тайну ее исчезновения. Кинопоиск разбирает «Поездку на выходные» в новой рубрике «В фокусе». В ней мы собираемся рассказывать о фильмах и сериалах, которые всех заинтересовали.

Предупреждение: Netflix приостанавливает работу в России, но пока остается доступным для тех, кто оплатил подписку.

О чем это

Кристина Вульф и Лейтон Мистер

Бет (Лейтон Мистер) недавно родила ребенка и хочет развеяться, поэтому принимает приглашение своей давней подруги Кейт (Кристина Вульф) провести выходные в Хорватии. Они останавливаются в роскошном отеле и идут в клуб, где встречают двух привлекательных мужчин. А дальше провал в памяти. Бет просыпается в номере, но ее подруги нигде нет: на звонки она не отвечает, местный маскулинный коп заявление о пропаже не принимает. Помочь ей соглашается таксист-иммигрант Зейн (Зияд Бакри), а растерянная девушка начинает подозревать всех. Бывший муж Кейт явно ее презирает, а накануне она как раз ругалась с кем-то по телефону. Администратор отеля тоже что-то скрывает. А может, взбалмошная Кейт просто ее разыгрывает? Версии начинают меняться с головокружительной скоростью.

Кто создал фильм

Лейтон Мистер и Зияд Бакри

«Поездку на выходные» сняла Ким Фаррант, режиссерка двух триллеров «Чужая страна» и «Ангел мой». В первом Николь Кидман искала пропавших детей, во втором Нуми Рапас никак не могла забыть погибшую дочь. За сценарий «Поездки на выходные» отвечала британо-американская писательница Сара Алдерсон, адаптировавшая собственный роман. Она известна фэнтези-циклом для подростков про приключения семнадцатилетней девушки Лилы, которая скрывает свою влюбленность в брата и психокинетические способности (первый роман из серии, «Охотники», издан на русском языке). В целом творчество писательницы можно описать словосочетанием «пляжное чтение» (или «роман для аэропортов»). Звучит немного по-снобски, но и сама Алдерсон сочиняла свои книги, отдыхая в отелях и на индийских пляжах, а на обложке «Поездки на выходные» присутствуют все ключевые элементы отпуска: солнечные очки, теплый песок и спокойное море.

Как это выглядит

Лейтон Мистер

«Поездка на выходные» получилась довольно насыщенной: на условные десять минут хронометража приходится один-два сюжетных поворота. При этом предугадать их невозможно. Бешеный ритм фильма (периодически возникает ложное ощущение, что случайно запущен режим ускоренного просмотра) заменяет собой драматургию и проработку персонажей. Причину стоит искать в самом формате Netflix: фоновое смотрение (о нем мы рассказывали в отдельном материале) предполагает, что зритель может проспать полчаса или регулярно отвлекаться на скроллинг новостной ленты. Поэтому никакого хичкоковского саспенса в «Поездке на выходные» нет; это довольно-таки легковесный триллер, в котором залитые солнцем улочки хорватских городов (фильм снимали в Сплите, Загребе и Дубровниках) привлекают внимание едва ли не больше, чем собственно детективная интрига.

Что пишут про фильм критики?

На Rotten Tomatoes у «Поездки на выходные» пограничный средний балл — 59% (фильмы и сериалы по правилам агрегатора получают «свежий» сертификат, когда количество положительных оценок превышает 60%). В негативных рецензиях ругают блеклую игру Лейтон Мистер и критикуют нелогичные сюжетные повороты. Справедливости ради, комплименты тут тоже весьма сдержанные. Марк Кермод сравнивает триллер с «большим бокалом белого вина в пятничный вечер», а Деннис Харви из Variety отмечает, что фильм позволяет неплохо скоротать время.

Стоит ли его смотреть?

Фильм идеален для того, чтобы просто занять чем-то полтора часа, но вряд ли он будет интересен для поклонников сложных триллеров. Его высокие позиции в мировом топе Netflix (он уже несколько дней держится на первом месте) скорее объясняются сезонным спросом, чем реальными достоинствами.

Автор: Марат Шабаев