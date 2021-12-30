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Берлинале-2022

Берлинале-2022: «С любовью и яростью» Клер Дени. Тяжеловесное кино о разрушительной силе любви

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Новый фильм Дени вызвал у критиков неоднозначную реакцию — многие возненавидели его. Мы же считаем, что это не самое комфортное, но определенно мощное кино.

Сара (Жюльет Бинош) и Жан (Венсан Линдон) нежатся в лучах солнца на Лазурном Берегу, за кадром звучит трек Tindersticks «Both sides of the blade» (так фильм и будет называться в прокате в англоязычных странах). Пара вместе уже 10 лет, и за это время их чувства не угасли; они продолжают засыпать в объятиях друг друга, а по утрам встречаются влюбленными взглядами в своей небольшой квартирке (в окне типично открыточный вид на крыши Парижа). Сара работает ведущей на радио RFI, у Жана, который когда-то был профессиональным игроком в регби, с работой не складывается — он отсидел 10 лет и все еще не встал на ноги. Пара ведет размеренную жизнь, Жан по мере сил старается помогать своей старушке-матери (ее играет звезда французской новой волны Бюль Ожье), живущей в пригородном Витри. Бабушка воспитывает сына Жана от прошлого брака, чернокожего подростка Маркуса (Иса Перица). Он оканчивает школу и переживает все обычные для этого возраста проблемы.

Хрупкий баланс семейной жизни нарушает случайно встреченный Сарой на дороге мотоциклист. Это человек из их общего прошлого — Франсуа (Грегуар Колен), бывший любовник Сары и бывший приятель Жана. Франсуа предлагает Жану работу в спортивном агентстве, тот вынужденно соглашается. Сара уверяет Жана, что все будет хорошо, но сама в это не очень верит: ее непреодолимо тянет к Франсуа.

После этого героиню Бинош кидает из стороны в сторону, она, кажется, сама не до конца отдает себе отчет в том, что с ней происходит. Сара вроде бы не хочет разрыва с Жаном, но былые чувства захлестывают ее, и вот она начинает вести двойную жизнь. Этот роман погружает Сару в водоворот лжи, она уже не может мыслить ясно и оттого совершает огромное количество ошибок, о которых будет сожалеть уже потом. Да, Франсуа — ходячий красный флаг, человек, с которым невозможно построить крепкие партнерские отношения. Жан — надежный и верный мужчина, но стабильные отношения с ним не могут дать Саре и малой толики того драйва, что дают ей тайные свидания. Так Сара оказывается перед невозможным выбором, и ее душа разрывается на куски.

На метания и страдания Сары смотреть тяжело, но не только из-за того, как она разрушает свою жизнь. Фильм  Дени — экранизация романа ее давней соратницы Кристин Анго, которая когда-то помогала режиссерке превращать исследование Ролана Барта «Фрагменты речи влюбленного» в нарративный фикшен-фильм «Впусти солнце». История фокусируется не только на любовном треугольнике, но и уходит в сторону непростых отношений Жана с его сыном Маркусом. Дени также добавляет в радиопередачу Сары довольно важные дискуссии о расизме, как раз перекликающиеся с линией Маркуса.

Эта сюжетная линия утяжеляет повествование, делая вроде бы стандартный по хронометражу двухчасовой фильм просто бесконечным. Но для Дени она принципиально важна: по ее собственным словам, невозможно зарыться в любовные отношения и вырезать себя из контекста происходящего в мире; выходя на улицу, влюбленный сталкивается с той же реальностью. Именно благодаря отсутствию даже намека на романтический эскапизм, так свойственный историям любви, «С любовью и яростью» так уместно смотрится в конкурсной программе Берлинале — фестиваля, завязанного на социально-политической повестке.

Обилие тяжеловесных крупных планов нагнетает конфликт и создает удушающую атмосферу. Эмоциональная нагрузка на зрителя тут двойная: Дени не читает морали, не осуждает героев (как, возможно, захотят сделать зрители), а почти под микроскопом исследует их переживания, мотивы и эмоции, дает нам возможность почувствовать себя и на месте запутавшейся Сары, и на месте отчаявшегося Жана, понять мотивы обоих. Эти сложные, многогранные герои могут вызвать у зрителя и отклик, и отторжение, но в любом случае они провоцируют на саморефлексию, заставляют зрителя задавать себе неприятные вопросы (в конце концов, в фильме описана довольно широко распространенная в жизни коллизия). «С любовью и яростью» — фильм-опыт, и не страшно, что для большой части фестивальной прессы этот опыт оказался неприятным. Кино Дени вообще никогда не было куском торта.

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