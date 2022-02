Мистический сериал «Архив 81» основан на подкасте. Как рынок аудиоконтента влияет на кино?

Недавний хит от Netflix «Архив 81» — фильм о реставраторе, который получает заказ восстановить видеоархив погибшей исследовательницы нью-йоркского культа — не первая адаптация популярного аудиошоу. Кинопоиск рассказывает, какие еще подкасты становились сериалами, и задается вопросом, могут ли они стать самой востребованной формой интеллектуальной собственности.

Подкаст «Архив 81» появился на аудиоплатформах в марте 2016 года. Его создатели — американский саунд-дизайнер Дэниэл Пауэлл и радиопродюсер Марк Соллингер — взяли за основу концепцию found footage: в первом из трех сезонов главный герой Дэн берется за восстановление поврежденных видеокассет, на которых пропавшая режиссер-документалист Мелоди Пендрас расследует деятельность таинственной секты. Смесь мистики, хоррора и детектива помогла авторам подняться в чартах iTunes в первую тридцатку и получить положительную критику от крупных медиа. Одноименный сериал превзошел успех первоисточника: он вышел на Netflix 14 января и к концу месяца занимал третью строчку в топ-10 самых просматриваемых сериалов платформы. Здесь мы разбираемся, часто ли подкасты будут обзаводиться своими теле- и киноверсиями.

Много ли их уже адаптировано?

Большие и малые экраны обратились к подкастам еще в начале 2010-х, и началось все со стендапов и ток-шоу. Например, в 2012 году американский кабельный канал IFC запустил телеверсию «Пиф-паф-комедии» с юмористом Скоттом Окерманом в главной роли (изначально это была радиопрограмма, затем подкаст от студии Earwolf). Проект держался в телеэфире пять сезонов и закрылся в декабре 2016 года. Вскоре HBO начал транслировать политическое ток-шоу «Да спасет подкаст Америку» с участием бывших сотрудников из президентской администрации Барака Обамы, а также юмористическое аудиошоу «2 оторвы на престоле» со стендап-комиками Джессикой Уильямс и Фиби Робинсон.

«Грязный Джон»

В 2018 году ситуация изменилась: кинопродюсеры отошли от ток-шоу и переключились на другой сегмент аудиоконтента, стали чаще искать материал для адаптаций среди сюжетных подкастов — вымышленных и особенно документальных. Связано это с успехом двух сериалов. Первый из них — это «Грязный Джон» от канала Bravo, чей первый сезон рассказывает о романе Дебры Невилл и врача-красавца Джона Нехема, который оказывается психопатом-манипулятором. Проект, созданный при поддержке студии Wondery, основан на тру-крайм-расследовании журналистов The Los Angeles Times. Второй успешный кейс — это психологический триллер «Возвращение домой» с Джулией Робертс в главной роли. В центре сериала Amazon (а также его первоисточника — подкаста Gimlet Media) была история реабилитационного центра, который оказывает помощь военнослужащим, вернувшимся из горячих точек. После релиза этих двух проектов подкасты стали массово перемещаться на экраны. За последние три года появилось много экранизаций: «Предания» (Amazon), «Лаймтаун» (Facebook Watch), «Стартап» (ABC), «Дело Аднана Сайеда» (HBO), «Психиатр по соседству» (Apple TV+), «Плохой доктор» (Peacock), «Архив 81» (Netflix). О некоторых из них мы писали в нашей подборке.

Как стриминги влияют на индустрию подкастов?

Смена ориентиров переворачивает всю бизнес-модель на рынке аудиошоу. Основатель и руководитель подкаст-студии Wondery Эрнан Лопес отмечает, что его компания теперь почти не вкладывается в проекты, у которых нет кинематографического потенциала. Раньше такая стратегия казалась нерентабельной: в отличие от ток-шоу, сюжетные подкасты (будь то сериал или антология) не могли заключать долгосрочные рекламные контракты, поскольку зачастую они рассчитаны на небольшое количество эпизодов. Теперь же основные коммерческие надежды возлагаются на потенциальную продажу прав голливудским продюсерам. По подсчетам The New York Times, экранизация подкаста приносит его создателям не менее миллиона долларов (это минимальная сумма в сделках), что сильно превышает возможную прибыль от рекламы. Кроме того, успешная адаптация может привлечь новую аудиторию к остальному звуковому контенту студий.

Продакшен-компании даже стали создавать специальные подразделения, которые занимаются адаптацией собственных подкастов и готовят их к питчингу перед голливудскими продюсерами. Яркий пример — студия Gimlet Media, которая в январе 2018 года запустила отдел Gimlet Pictures. Такой подход отчасти сохраняет за создателями оригинала творческий контроль над экранизацией.

Подкасты ориентируются только на сериалы? Или на кино тоже?

Обложка подкаста Ghostwriter Обложка подкаста Treat

Сериалы — приоритетная форма для адаптаций, поскольку они соблюдают ту же временную структуру, что и аудиошоу, с разбивкой на эпизоды и сезоны. Однако полнометражные экранизации также могут стать трендом. В расчете на них появился даже новый формат аудиопроектов. Студия Cadence13 активно развивает жанр podcast movie — это законченные сюжеты со стандартным кинематографическим хронометражем (от полутора до двух часов). Такие проекты зарабатывают не на рекламе, а на платной подписке (эта опция появилась в Spotify и Apple Podcasts весной 2021 года) и, самое главное, на продаже авторских прав кинопродюсерам. «Бизнес-план заключается в том, чтобы создать в премиальном сегменте интеллектуальную собственность и затем отправить ее на экраны», — комментирует Крис Коркоран, контент-менеджер Cadenсe13. Пока в активе у компании два готовых проекта — психологический триллер Ghostwriter с Кейт Марой и Адамом Скоттом, а также хоррор о подростках и Хеллоуине Treat с Кирнан Шипкой. К слову, приглашение крупных кинозвезд к участию в подкасте — частый маркетинговый трюк не только у Cadence13 или у упомянутой выше QCode, но и у всей индустрии подкастинга. Так киносообщество, а также обычные слушатели активнее привлекаются к премиум-контенту.

Остальные студии следуют тенденции: в апреле 2021 года сервис Two-Up («Лаймтаун») выпустил podcast movie в жанре сай-фай-триллера — Shipworm, а в августе состоялась премьера апокалиптической драмы от Gen-Z Media — Iowa Chapman and the Last Dog о дружбе 12-летней девочки и единственной выжившей на Земле собаки.

Как реагируют кинопродюсеры?

После успеха «Грязного Джона» и «Возвращения домой» крупные кинокомпании стали вкладываться в рынок подкастов. К примеру, медиагигант Amazon в конце 2020 года за 300 млн долларов купил подкаст-студию Wondery. Кроме того, студии стали заключать с популярными подкаст-сервисами first-look deal, то есть контракты, которые дают право приоритетного отбора проектов. Яркий пример — сделка между Spotify и компанией Chernin Entertainment, известной по фильмам «Ford против Ferrari», «Великий шоумен», трилогии «Восстание планеты обезьян», сериалам «Новенькая», «Видеть», «По правде говоря». Такие соглашения, во-первых, позволяют избежать конкуренции с другими студиями за права на тот или иной продукт; во-вторых, сокращают стоимость покупки (продюсеры, почти как дольщики в недвижимости, приобретают контент на стадии разработки, когда он еще не стал популярным и, соответственно, не вырос в цене). По подсчетам The New York Times, за последние четыре года Spotify, Amazon, SiriusXM и iHeartMedia суммарно вложили более 2 млрд долларов в индустрию подкастов, что увеличило количество аудиошоу более чем в три раза.

Обложка подкаста Blackout Обложка подкаста Hank the Cow Dog

Как сообщает Forbes, адаптации подкастов привлекательны для стримингов, поскольку права на такую интеллектуальную собственность сравнительно недорогие, к тому же у популярных шоу уже есть своя аудитория. Кроме того, судя по словам основателя крупной подкаст-студии QCode Роба Хертинга (в числе его самых успешных аудиопроектов — мистический триллер Blackout с Рами Малеком и детское шоу Hank the Cow Dog с Мэттью МакКонахи), продюсеры устали вкладываться в старые франшизы и с охотой берутся за свежие истории.

Получается, подкасты — теперь главный источник идей для Голливуда?

Пока рано так говорить. Беллетристика и публицистика все еще остаются ключевым рынком интеллектуальной собственности для фильмов и телепроектов, но подкасты составляют им приличную конкуренцию. К примеру, студия QCode за последние два года продала права на разработку адаптаций 12 подкастов. А успехи недавних сериалов вроде «Архива 81» говорят о том, что бизнес-схема podcast-to-TV оправдывает себя. Отчасти это неудивительно: аудиошоу — недорогой с точки зрения производства контент (к примеру, большинство шоу QCode стоят несколько сотен тысяч долларов, что сильно меньше среднестатистического бюджета телепроекта), а значит, продюсеры не боятся идти на финансовый риск и вкладываться в разработку экспериментального продукта. Кроме того, у подкастов на кинофестивалях появляются отдельные конкурсные программы — в 2021 году Tribeca Festival в Нью-Йорке стал первым международным смотром, в рамках которого за награду боролось 12 аудиопроектов в категориях «Фикшен» и «Нон-фикшен».

А фильмы как-то адаптируются под подкасты?

Телешоу регулярно получают продолжение в форме подкастов. Например, в дополнение к документальному проекту «Аллен против Фэрроу» были записаны аудиоэпизоды, которые не вошли в итоговую телеверсию: слово взяла бывшая няня из дома Миа Фэрроу — одна из ключевых свидетельниц скандальной истории, с которой создателям удалось связаться уже после завершения съемок. То же касается и мини-сериала HBO «Чернобыль»: после релиза каждой серии сценарист и продюсер проекта Крэйг Мэйзин выпускал аудиоэпизод, где подробно рассказывал об изученных свидетельствах и давал дополнительную информацию о событиях.

Анимационная версия подкаста Office Ladies на YouTube-канале ComedyCentral

У сериалов «Офис» и «Наследники» были подкасты в жанре behind-the-scenes, где режиссеры и актеры подробно рассказывали о съемочном процессе. Сериал «Корона» предлагал анализ эпизодов в аудиоформате — эти критические материалы выходили в течение месяца после премьеры каждого из сезонов (в схожем формате HBO сделал аудиодополнение к «Стране Лавкрафта»). Наконец, Marvel активно развивает свою аудиовселенную: вдобавок к подкасту о Росомахе Wolverine: The Long Night в конце 2021 года студия совместно с SiriusXM разработала серию аудиоисторий Marvel’s Wastelanders. Первые сезоны проекта, посвященные Звездному Лорду, Соколиному Глазу и Черной Вдове, уже доступны на основных стриминговых платформах. В свою очередь, Warner Bros. готовит подкаст для Spotify по вселенной DC Comics. Первым проектом будет Batman Unburied.

Кроме того, иногда телесериалы стилизуются под подкасты. Яркий пример — мистический триллер «Тревожный звонок» от Apple TV+, чьи 12-минутные эпизоды состоят из разговоров людей по мобильным телефонам и минималистичного визуального ряда, который рисует звуковые волны.

Какие телеадаптации скоро появятся?

В прессе то и дело появляются новости, что та или иная компания приобрела права на адаптацию подкаста и дала зеленый свет подготовительным работам. Однако в большинстве случаев дело ограничивается только анонсами. Была информация о том, что Sony Pictures Television адаптирует для FX Welcome to the Night Vale — известный подкаст, стилизованный под радиосводки из вымышленного городка, где происходят всякие паранормальные чудеса.

Gaslit

Если же говорить про стопроцентные релизы, то в первую очередь нужно упомянуть политический триллер об Уотергейте Gaslit с Джулией Робертс и Шоном Пенном. Шоу основано на первом сезоне крайне популярного в Apple Podcasts проекта Slow Burn. У сериала уже есть трейлер и дата релиза — 24 апреля на платформе Starz. Кроме того, студия QCode совместно с продакшен-компанией Automatik работает над адаптацией двух аудиошоу. Первый из них — триллер Edge of Sleep — повествует о ночном стороже, который возвращается с очередной смены домой и обнаруживает, что все уснувшие скончались. Теперь он, сопротивляясь сну, вместе с группой выживших пытается разгадать тайну мировой эпидемии. Второй сериал основан на мистической истории Gaslight, в ее центре — молодая Дэнни, которая объявляется спустя несколько лет после своего исчезновения. По информации Variety, съемки обоих проектов завершились летом 2021 года.

Будут ли экранизироваться подкасты в России?

Илья Стюарт Продюсер, сооснователь компании Hype Film

Нашей студии несколько раз предлагали купить права на подкасты. В основном эти предложения приходят от агентов в США, чей фокус — поиск интеллектуальной собственности для экранизаций. А в прошлом году нам предложили несколько российских оригинальных аудиошоу, и я был очень впечатлен уровнем некоторых из них. Не могу раскрывать детали, но скажу: да, мы в Hype Film в данный момент разрабатываем сериалы на основе и западных и российских подкастов. Пока эти проекты на совсем ранних стадиях.

Лика Кремер Основательница студии подкастов «Либо/либо»

На отечественном аудиорынке качественных документальных историй мало, поскольку журналистика в России практически уничтожена. У нас, в отличие от Америки, подкасты — пока еще молодой рынок, растущий. Если вы откроете топ Яндекса, то там в основном ток-шоу, иногда очень обаятельные, но мощной журналистской работы за ними не стоит, по ним сериал не снимешь. В лучшем случае из этого можно сделать стрим. Что касается фикшен-проектов, они довольно вторичны, поскольку в сценарной индустрии есть нехватка талантливых кадров, нет хорошей школы. Поэтому предложений со стороны подкастов мало, но главное, что есть спрос от продюсеров. Подкаст для них — это дешевый способ обкатать идею, он стоит гораздо дешевле пилота. Так что как только появится хорошая история, за нее сразу возьмутся. Но в лучшем случае это массово начнется лет через пять. Кроме того, сейчас заметна миграция шоу из подкастов в YouTube — так они расширяют свою аудиторию. Возможно, для российских авторов это будет промежуточная остановка перед кино и сериальным производством.

Константин Мильчин Шеф-редактор сервиса Storytel

На отечественном рынке есть отличные аудиосериалы, которые годятся для адаптаций. Например, мистический триллер «Обряд» или криминальная история о вымышленном тру-крайм-расследовании «Перед рассветом» от петербургского автора Валентины Назаровой. Такие проекты легко экранизировать, поскольку у них есть зачин, развитие действия и финал. Подобные примеры есть, хотя, может, и не так много, поскольку подкасты в России — довольно новое явление относительно Америки. Это модный рынок, где работают люди из современной культуры. Может, пока никому не известные, но у них есть шанс заявить о себе.