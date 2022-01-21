В прокате — драма Озона об эвтаназии. Советуем 8 фильмов об умирании и рассказываем, зачем их вообще смотреть

В кино можно посмотреть фильм Франсуа Озона «Все прошло хорошо». В центре истории — 85-летний Андре (Андре Дюссолье). После инсульта он оказывается парализован и тогда просит дочь (Софи Марсо) помочь ему с эвтаназией. К теме смерти обращался не только Озон. Мы расспросили психолога, зачем смотреть фильмы о смерти и какие проблемы они помогут выявить. Вдобавок выбрали восемь фильмов, где у героев умирает кто-то из близких и они по-разному пытаются это прожить.

Ингмар Бергман, 1963

В гостиничном номере, мучась от духоты и зноя, умирает Эстер (Ингрид Тулин): частые приступы удушья, вызванные туберкулезом, отбирают у нее остатки сил. Свои последние дни она проводит с сестрой Анной (Гуннель Линдблум) и племянником Юханом. Женщины чувствуют друг к другу лишь ненависть, подпитываемую ревностью и давними обидами.

«Молчание» — финальная часть бергмановской «трилогии веры» (к ней также относят «Сквозь темное стекло» и «Причастие»). Символично, что сестры находятся на чужбине во время войны. Не зная местного наречия, они оказываются в пространстве тотального непонимания, вражды и обнуления смыслов. Эти обстоятельства позволяют шведскому классику передать чувство давящей пустоты и богооставленности, которое испытывает человек накануне смерти.

Александр Сокуров, 1997

У молодого героя сильно болеет мама. Она не ходит, постоянно дремлет и еле слышно что-то шепчет сыну. А он столь же тихо пересказывает ей свои сны, зачитывает старые письма и носит на руках на прогулку. Их беседы тонут в шуме ветра и шелесте листвы, но содержание реплик здесь едва ли важно.

«Мать и сын» — это камерная постановка, в которой отсутствуют другие действующие лица. Герои будто остались одни на целом свете, и время для них остановилось. Перед нами идиллия, светлый мираж о духовном единении близких людей, которое наступает лишь перед вечной разлукой.

Алехандро Гонсалес Иньярриту, 2009

Испанец Уксбаль (Хавьер Бардем) живет с двумя детьми в бедных кварталах Барселоны. Ему едва хватает денег на оплату квартиры, а тут еще нужно организовать похороны отца, помочь умирающей с голоду семье депортированного сенегальца, вдобавок бывшая жена просит в долг. Уксбаль торопится как можно скорее закончить все свои дела: он смертельно болен, и жить ему осталось два месяца.

Несмотря на псевдодокументальный стиль съемки, в фильме Иньярриту полно мистических элементов. Уксбаль общается с умершими душами, видит призраков, ощущает присутствие скорой смерти. История героя убеждает, что смерть редко наступает в минуты покоя и безмятежности. Умирание предполагает не столько страх перед неизведанным, сколько острую тревогу за тех, кто остается в мире живых. В первую очередь за детей, которые разделяют эту боязнь будущего.

Хэтти Далтон, 2010

«Мне 29, и тридцати уже не будет», — сообщает Джеймс Кимберли (Бенедикт Камбербэтч) в закадровом вступлении. У него саркома, он с трудом ходит и спасается морфием от приступов боли. В свой день рождения герой просит друзей отправиться с ним в поход к валлийскому мысу Барафандл, где они когда-то отдыхали.

Растеряв по пути почти все свои вещи, в том числе часы и карту, персонажи утрачивают связь с внешним миром. Они словно оказываются в загробном царстве, и даже камера начинает снимать их опосредованно — так, словно они лишились своей материальности. Отныне молодые люди предстают как тени, отбрасываемые костром на стенки палатки, или же как темные силуэты, идущие в ряд по зеленым равнинам. Однако «Третья звезда» примечательна не столько мифическим подтекстом, сколько интонацией. Фильм избегает излишнего драматизма, а пафос бесед о любви к жизни, смысле существования и метафизике смерти нейтрализует юмором.

Михаэль Ханеке, 2012

Жорж (Жан-Луи Трентиньян) и Анна (Эмманюэль Рива) — пожилая супружеская пара. Они живут в Париже, ходят на концерты классической музыки. Вдруг Анна серьезно заболевает, и день ото дня ей становится хуже. Она больше не может самостоятельно есть и передвигаться. Из Лондона к ним приезжает дочь Ева. Она плачет, не узнает мать и осторожно предлагает сдать ее в специализированный приют. Но Жорж стоически игнорирует эти предложения и сам ухаживает за умирающей женой.

«Любовь» получила в Каннах «Золотую пальмовую ветвь» и «Оскар» как лучший иностранный фильм. Ханеке бесстрастно фиксирует приближение смерти, детально показывая немощь тела и постепенный распад сознания. Медленная смерть предстает здесь крайне унизительным опытом, который влечет за собой тяжкий груз вины, стыда и неловкости для близких — от желания помочь и невозможности что-либо сделать для родного человека.

Джон Уэллс, 2013

От Виолет (Мэрил Стрип), сварливой женщины, измученной химиотерапией, сбегает тихий муж Беверли (Сэм Шепард). На поиски пропавшего старика приезжает большое семейство: его взрослые дочери, бывшие и будущие зятья, свояк с женой и племянник (среди артистов — Джулия Робертс, Юэн Макгрегор, Бенедикт Камбербэтч, Крис Купер). Давно не видев друг друга, герои не находят общего языка и начинают ссориться, обвиняя близких в равнодушии и поломанных судьбах.

«Август» — адаптация одноименной пьесы драматурга Трейси Леттса, получившего за нее Пулитцеровскую премию в 2008 году. Выходец из Оклахомы (там же разворачивается действие драмы), автор исследует одну из самых болезненных тем для консервативного Американского Юга: распад большой клановой семьи и кризис семьи малой, состоящей из ребенка и родителей.

Роджер Мишелл, 2019

На летний уик-энд собирается большое семейство: строгая Дженнифер (Кейт Уинслет) с мужем и сыном, ее младшая сестра Анна (Миа Васиковска) с любовницей, а также подруга семьи Лиз (Линдси Дункан). Во главе стола — пожилые родители, Пол (Сэм Нил) и Лили (Сьюзен Сарандон), которая вдруг предлагает справить Рождество. У нее неизлечимая болезнь, она знает, что не доживет до зимы. Более того, она давно решилась на эвтаназию. Все близкие знают о ее планах, они приехали прощаться. Однако праздник не ладится: герои сознаются в грехах, давних обидах, обмениваются обвинениями, и расставание перерастает в скандал.

Несмотря на конфликтные ситуации, «Черный дрозд» не оставляет тяжелого впечатления. Ведь смерть в фильме способствует не только ссорам, но и примирению, милосердию. История умирания оборачивается жизнеутверждающим высказыванием о необходимости внимания, доверия и открытости друг другу.

Бенжамин Клири, 2021

Америка, недалекое будущее. Кэмерон Тернер (Махершала Али) — востребованный коммерческий иллюстратор, живет с маленьким сыном и беременной женой Поппи (Наоми Харрис). Герой убежден, что не увидит рождение второго ребенка. У Кэмерона рак, он регулярно теряет сознание и чувствует усталость. Близкие пока не подозревают о его болезни. Чтобы уберечь их от горя, Кэмерон втайне соглашается на эксперимент: на основе его ДНК ученые создают клона и ставят его на место героя. Сам Кэмерон сидит в больничной палате и смотрит через линзы своего альтер эго на счастливую, нисколько не изменившуюся жизнь семьи.

«Лебединую песню» написал и поставил Бенджамин Клири для Apple TV+. В фильме он исследует один из главных страхов, сопутствующий смерти: наше отсутствие не оставит ощутимого следа в жизни родных. Кэмерон видит эту пессимистическую картину воочию, что заставляет его сомневаться в своем решении.

Чем просмотр фильмов о смерти может помочь с точки зрения психологии?

Светлана Елакова Семейный психолог, психотравматолог, ведет сеансы кинотерапии с 2016 года

Кинотерапия — это мини-тренинг с просмотром и анализом фильмов. Анализ фильма помогает извлечь уроки из чужих ошибок, не совершая их в своей жизни. Проекция — психологический процесс, который происходит при просмотре фильма: «мое видение реальности зависит от моего внутреннего состояния». Когда проблема персонажа в фильме сходна с нашей проблемой, мы чувствуем отклик внутри. Благодаря кинотерапии каждый из нас с вами может получить из фильма какие-то важные для себя ресурсы: обнаружить и взять на вооружение новый способ поведения в проблемной ситуации, взглянуть на проблему под другим углом, осознать проблему.

Если говорить про горе (потерю близкого человека), то подготовиться к нему нельзя. Все равно острое горевание запустится. Другой момент, когда человек понимает, что мы все невечны, что он не может повлиять на то, чтобы его родители жили 150 лет. Здесь возникает вопрос сепарации ребенка от родителей. Сепарация — это тот процесс, через который наша психика проходит в течение всей жизни. Если первые процессы сепарации не были пройдены конструктивно, остается сильное слияние с родителями на уровне психоэмоциональной связи. В таком случае смерть родителей пережить очень сложно.

Если сепарационные процессы были не пройдены или утрата происходит преждевременно, психика может застрять на этапах непрожитого горя, это так называемое отсроченное горевание. Если вы вовремя не смогли прожить эти процессы, тогда не связанные с вами сюжеты (например, новость о крушении самолета или сцены из фильмов) помогут выявить это. Подобные новости или сцены могут вызвать слезы, истерику, головную боль.

Просмотр фильмов помогает в том числе укрепить свою внутреннюю взрослую часть. У нас есть интроекты: внутренний ребенок, внутренний родитель, внутренний взрослый. По идее взрослый человек в большинстве своем должен жить интроектом взрослого. А у некоторых бывает так, что в большинстве своем — во взгляде на мир, на отношения — лидирует интроект ребенка. Кинотерапия — это проективная методика. Человек смотрит фильм, и это помогает ему укрепить интроект взрослого. Через фильмы мы можем соединиться со своими непрожитыми утратами. И если в будущем у нас происходит утрата, то наша психика уже подготовлена. Мы можем воспроизвести только то, с чем у нас уже есть опыт. То есть если у вас уже есть опыт проживания утраты, то тогда вы знаете, как с этим справляться. Это не выбьет вас из привычного образа жизни.