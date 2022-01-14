Фильм недели. «King's man: Начало». Рэйф Файнс сражается с Распутиным

С неподобающим джентльмену двухгодичным опозданием до экранов добрался приквел шпионской дилогии «Kingsman», над которым работал бессменный режиссер франшизы Мэттью Вон. Место Тэрона Эджертона и Колина Фёрта заняли Харрис Дикинсон и Рэйф Файнс. Фильм переносит зрителей в разгар Первой мировой войны, когда и возникла секретная организация. О том, как Мэттью Вон объединил бондиану, мендесовский «1917» и исторические факты, устроив бенефис Рэйфу Файнсу, рассказывает Михаил Моркин.

Про что это

1902 год. Разочаровавшийся в колониальной политике Англии герцог Орландо Оксфордский (Рэйф Файнс) работает на Красный Крест. Под конец Второй англо-бурской войны британский аристократ отправляется с женой Эмили и маленьким сыном Конрадом в гуманитарную миссию в концлагерь в Южной Африке. Там от шальной пули бура погибает Эмили. Перед смертью она просит мужа поклясться, что он никогда не позволит их сыну Конраду воевать.

Спустя 12 лет террористическая организация под руководством загадочного Пастыря (его личность раскроют лишь в финале, но разгадать ее несложно) пытается развязать войну между британцами, русскими и немцами. Некоторые члены секты вхожи в королевские дома и пытаются повлиять на правителей. Ясновидящий-шарлатан Эрик Ян Хануссен (Даниэль Брюль) контролирует Вильгельма II (Том Холландер) в Германской империи, а безумный монах Григорий Распутин (Рис Иванс) кормит опиумом Николая II (тоже Том Холландер, правители стран ведь родственники). Еще среди приспешников Пастыря есть сербский националист Гаврило Принцип и немецкая шпионка Мата Хари.

Рис Иванс

Военачальник Герберт Китченер (Чарльз Дэнс) просит Орландо Оксфорда съездить в Сараево на охоту со своим другом Францем Фердинандом, чтобы предупредить об опасности. Там жаждущий записаться в гренадеры Конрад (Харрис Дикинсон) срывает попытку Гаврилы Принципа взорвать австро-венгерского престолонаследника. Впрочем, спустя пять минут того все-таки застрелят, и Оксфорды окажутся втянутыми в международную шпионскую игру.

Как это снято?

Франшизу «Kingsman» полюбили за черный юмор, бодрый стилизованный экшен, обаятельных героев-джентльменов и шпионские глупости в духе бондианы времен Роджера Мура или Пирса Броснана. В принципе все это есть и в приквеле, но не в равных пропорциях и с добавлением совершенно нового жанрового ингредиента — альтернативной истории. Мэттью Вон обращается с реальными фактами столь же легко, как Квентин Тарантино в «Бесславных ублюдках», Пэтти Дженкинс в первой «Чудо-женщине» или Марюс Вайсберг в «Гитлер, капут!». Исторические шутки и камео реальных знаменательных фигур прошлого — это едва ли не главное развлечение Вона. Том Холландер играет сразу трех монархов-кузенов, которые тайно презирают друг друга. Над немецким кайзером подшучивают из-за недоразвитой руки и комплексов, над русским царем — из-за доверчивости, а британский король Георг V, понятное дело, образец рассудительности. Особенно по сравнению с американским президентом Вудро Вильсоном, глуповатым развратником. Всеми силами Вон, чей настоящий отец, на минуточку, был аристократом и крестником сына вышеупомянутого Георга V, демонстрирует, что никаким политикам доверять нельзя: те в лучшем случае дураки, в худшем — маньяки.

Воспитанием зрителя режиссер продолжает заниматься в диалогах. Порой кажется, что разговоры ведутся лишь о сути настоящего мужества и истинном благородстве. «Джентльменство — клеймо обреченного». — «В смерти за свою страну нет чести». — «Репутация — это то, что о тебе думают, а характер — вот твоя суть». Убежденный пацифист Орландо учит жизни сына, который стесняется своего привилегированного происхождения.

Харрис Дикинсон

К счастью, ближе к середине Вон вспоминает, что снимает улетный блокбастер, а не «Аббатство Даунтоун», и на первый план выходит удивительная трансформация исполнителя роли Оксфорда. Если в первых сериях режиссер «онисонил» звезду ромкомов и мелодрам Колина Фёрта, то в приквеле делает то же с Рэйфом Файнсом! Это на заре карьеры он снимался в фантастике Джеймса Кэмерона, а в последние двадцать лет в лучшем случае следил по монитору за полевой работой 007 да махал палочкой перед носом у Гарри Поттера. У Вона же он выпадает из самолета, прыгает по турам среди Кавказских гор и проламывает лицом парочку стен. А его лучшая драка в «Начале» — со «смердом несчастным» Распутиным, любителем сдобной выпечки и сладких юношей. Играть сексуально озабоченного русского Рису Ивансу явно гораздо веселее, чем Ящера в «Новом Человеке-пауке». Ведь его Григорий извергает из желудка яблочно-цианидовый пирог, предлагает совокупиться Оксфорду-младшему, облизывает простреленное бедро Оксфорду-старшему и после долгих прелюдий сходится с обоими в схватке-танце на мечах под увертюру Чайковского «1812 год». Такого гомосексуального напряжения в шпионском кино не было, даже когда Хавьер Бардем трогал за коленки Дэниэла Крэйга!

Но не весь кастинг настолько удачен: Харрис Дикинсон из сериала «Траст» — слабая замена харизматичному и самоуверенному Тэрону Эджертону. Ему требуется изображать наивного, но храброго юношу-патриота, и все его сцены с легкостью крадет Файнс. Правда, у Дикинсона есть яркий экшен-эпизод на поле боя, в котором Вон включает Сэма Мендеса и заставляет актера носиться среди траншей и рвущихся снарядов, совсем как это делал Джордж Маккей в духоподъемном военном эпике «1917».

Вердикт

Харрис Дикинсон и Рэйф Файнс

Приквел о том, как ателье для высшего общества превратилось в тайную шпионскую организацию, можно смело смотреть в отрыве от предыдущих фильмов (фан-сервис присутствует в минимальных дозах). Безусловно, это развесистая клюква в сахаре, но аккуратно расфасованная в разные коробочки, любовно подписанные: «драма о родительской гиперопеке», «военный боевик», «исторический триллер», «шпионский фильм», «политическая сатира». Когда верзилам в прыжке отрубают головы, вся эта мешанина смотрится задорно. Когда Николай II отказывается от престола под комично нетерпеливым взглядом Владимира Ильича (да, вождь мирового пролетариата тоже работает на Пастыря) — смешно и неловко. Когда все подолгу разговаривают и расшифровывают телеграмму Циммермана — откровенно скучно. Но все же Вону удалось объединить на экране главных британских экспортных киногероев — шпионов, королей, аристократов и слуг, — и за это его уже можно смело посвящать в рыцари.

Автор: Михаил Моркин