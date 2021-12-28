Продюсер «Орел и решка. Кино» Нателла Крапивина отвечает на неудобные вопросы про хейт, деньги, ЛГБТ и вкус

— При этом коммерческий успех для вас имеет значение? Как вообще строятся ваши отношения с деньгами?

— Да, это очень важно, очень! В юности одним из моих приоритетов была финансовая независимость от отца. Если вы спросите моих друзей, то большей транжиры, чем я, не найти. Мой ребенок моим приятелям говорит, что проблема его мамы в том, что она не знает, сколько у нее денег. Я правда не знаю, просто трачу… Я обожаю делать подарки друзьям, обожаю делать подарки дочери. У меня «Мерседес» — это хорошая машина. Я могу ездить на «Роллс-Ройсе», но у меня нет в этом необходимости. Живу в доме, скажем, в несколько раз меньшем, чем могла бы себе позволить. Такие вещи меня не заводят.

— А какую самую экстравагантную покупку вы себе позволили?

— Могу сказать по секрету: 23 декабря я купила квартиру на Патриках, и это самая дорогая моя покупка. Большая часть моей жизни сосредоточена именно там. Там все встречи, а офиса до сих пор у меня нет. Я буквально один раз ее посмотрела. Она небольшая, но это Патрики, и меня это очень вдохновляет. Знаю, что это звучит немного провинциально, но мне плевать. Мне нравится быть там, где жизнь бьет ключом.

— Ну хорошо, у вас нет потребности участвовать в скачках с кинопродюсерами, и личные амбиции удовлетворены, но потребность вступать в полемику осталась. Например, записать обращение к Филиппу Киркорову — это было зачем?

— Во-первых, обращение к Филиппу Киркорову было ответом на его обращение ко мне. Я уже говорила о том, что не горжусь своим комментарием, с которого все началось, но лично к Филиппу он не имел никакого отношения. Сегодня сотни тысяч комментариев в день вываливаются, все друг друга комментируют. Я хотела сказать, что терпеть не могу паразитов, они меня раздражают. И мой коммент был адресован не Филиппу. Я очень не люблю халтурщиков, вот и всё. Что касается моих резких высказываний, то, конечно, такой грешок за мной водится.

— Вы жалеете, что так вот резко поступили?

— Я сожалею, что доставила беспокойство людям, которые меня окружают. Меня беспокоило то, что это коснулось моего артиста, которого я очень люблю, мне это было неприятно. И то, что я оскорбила чувства людей, которые интерпретировали мой комментарий неверно. Но, господи, мы сегодня все очень импульсивны, иногда бываем не в настроении, и соцсети предполагают, что ты можешь нечто подобное в порыве эмоций озвучить. Многие на этом себе карьеру построили. Да, я человек импульсивный, и я стараюсь над этим работать. Конечно, если сравнить меня 10 лет назад и сегодня, то я гораздо спокойнее.

— В России в этом году происходит очередной виток обострения вокруг темы ЛГБТ: в РКН выступают с инициативой новых ограничений для платформ, и в их документах однополые отношения идут через запятую с сексуальными извращениями. В медиа были бесконечные инсинуации по поводу ваших отношений со Светланой Лободой, а после скандала с Киркоровым вас объявили гомофобкой. Так или иначе, игнорировать эту тему невозможно. Как вы относитесь к возможным ограничениям?

— Я понимаю, что это, наверное, кому-то нужно, но не могу давать этому оценку, потому что я не политик и никак не могу на это повлиять. Мне, конечно, хотелось бы жить в идеальном мире, где все люди свободны, могут жить полноценной жизнью и не думать о том, что им за это что-то будет. Ну, не очень хорошо я отношусь к ограничениям в принципе, я их презираю и считаю, что все должны иметь право в первую очередь на личную жизнь и на свободу высказываний. А так я не люблю пропаганду.

— А что вы считаете пропагандой? Например, может ли вас зацепить история про однополую пару? Решитесь ли вы сделать такое кино?

— Я понимаю, что мне сегодня никто не даст этого сделать. Но, например, давайте вспомним фильм «Назови меня своим именем» — это же не фильм про однополые отношения, это фильм про любовь. Все-таки есть грань между демонстрацией желания каким-то образом выделиться на общем фоне, продемонстрировать свою инаковость и тем, чтобы рассказать историю любви. Мне кажется, что сегодня эти ограничения в России стимулируют желание людей эту инаковость демонстрировать. Мне очень сложно формулировать, потому что сегодня за каждое неправильно сказанное слово тебя могут распять. Могу сказать, что мне хочется, чтобы все могли любить свободно. Потому что, когда человек влюблен, он не способен к агрессии. При этом мне не нравится, когда я вижу, что из этого делается какой-то спектакль, причем такой довольно-таки дешевый, некрасивый. Можно о том же самом сообщать, но очень красиво.

— А кто определяет, красиво это или нет? Это же тоже субъективно. И вы можете считать, что у вас хороший вкус, а кто-то может считать, что у Нателлы Крапивиной вообще нет вкуса.

— Я говорю свое мнение и никого не призываю к нему прислушиваться. Для меня красиво — это Том Форд со своим мужчиной, с которым он прожил всю свою жизнь. Для меня красива Сара Полсон со своей женщиной, с которой они вместе много лет, которая на много лет ее старше. И это не пропаганда, а жизнь; это осознанный выбор людей, это их любовь и отношения. Я не могу это оценивать с точки зрения морали. Мне трудно сказать, хорошо это или плохо, что это видит мой ребенок и как она к этому относится. Она, например, абсолютно девочка традиционная и многие мои взгляды не разделяет. Но при этом она всегда росла в окружении людей, которые свободу всячески демонстрировали. Поэтому, я считаю, чем больше свободы с самого детства даешь почувствовать ребенку, тем менее он ангажирован будет какими-то соблазнами. А по поводу вкуса — ну конечно, у каждого свой вкус. И вполне может быть, что кому-то кажется, будто у меня его нет.

— По какому критерию вы будете оценивать успех «Орла и решки»?

— Отношение критиков и профессионального сообщества к картине меня не беспокоит. Но мне очень важно, какое количество людей посмотрит этот фильм. Я очень хочу, чтобы они остались довольны результатами. Нам нужно, чтобы миллионы людей его посмотрели. Вот это для меня и будет хорошим результатом.