Мутанты, голова Санты и бластеры: что происходит в рождественском эпизоде «Обратной стороны Земли»

Второй сезон глумливого мультсериала о пришельцах среди нас закончился предновогодним спецвыпуском. Марат Шабаев — о том, каким получилось путешествие пятерых инопланетян по мирам знаменитых рождественских фильмов.



Что было раньше?

«Обратная сторона Земли» — это мультсериал Майка МакМэхана и Джастина Ройланда, делавших «Рика и Морти». Главные герои — инопланетяне, сбежавшие с погибшей планеты Шлорп и приземлившиеся где-то в Америке. Скептик Корво обожает логику и презирает землян, весельчак Терри пытается ассимилироваться, Юмьюлак уменьшает людей и населяет ими импровизированный террариум, а Джесси пытается найти во всем светлую сторону.

Пятый гость из космоса — странное существо по имени Пупа, вроде бы безобидный малыш. Но рано или поздно Пупа подрастет и терраформирует Землю по образу и подобию Шлорпа (в новых условиях человечество, естественно, погибнет). В конце каждого сезона Пупа меняет цвет (сейчас он синий), но пока обещанный апокалипсис так и не случился.

Что происходит в спецэпизоде?

Предновогодняя суета, дети лепят снеговиков, родители спешат в магазины за подарками. Но в доме пришельцев своя атмосфера: Корво украшает дом специальными бластерами, которые стреляют стеклянными шарами для елки и гирляндами. Терри, Юмьюлак и Джесси тоже предвкушают грядущий праздник, но не Пупа, который (которая?) каждый год испаряется аккурат к Рождеству.

Куда же исчезает слизнеобразная масса? Оказывается, Пупа посещает церковь — там собираются те, кто почитает истинный смысл Рождества, а не озабочен капиталистической лихорадкой потребления. Пупе по традиции отведена своя отдельная сюжетная линия: существо помогает консервативному мужчине помириться с сыном, которого он выгнал из дома после каминг-аута.

Тем временем Корво создал устройство под названием «Первому игроку приготовиться», которое позволяет переноситься в виртуальные миры известных фильмов (всё как в фильме Спилберга). Выбор падает на классическую комедию «Подарок на Рождество», но, правда, каждый из четверых пришельцев становится героем Арнольда Шварценеггера.

Увы, довольно унылый сюжет этого кино порядком портит им настроение, которое шлорпианцы пытаются поднять, отправившись в турне по самым известным рождественским фильмам. Впрочем, даже после этого дух Рождества как-то не чувствуется. Видимо, все-таки нужно доиграть сюжет из «Подарка на Рождество» — найти ребенку игрушку, Турбомена. Правда, есть одно но: во вселенной фильма прошло уже 80 лет, и сеттинг сменился с праздничного на постапокалиптический. Санта-Клаус тут превратился в элемент устрашающего декора: бородатые головы в красно-белых колпаках нанизаны на колья чуть ли не в каждом дворе.

Отсылки к поп-культуре

Фирменная черта «Обратной стороны Земли», которая сближает мультсериал с «Риком и Морти», — это пулеметный неймдроппинг. Основной объект пародии спецвыпуска, понятное дело, «Подарок на Рождество» — традиционная праздничная комедия, которую недолюбливают критики. Там вечно занятой клерк (Шварценеггер) решает вернуть любовь семьи, достав сынку желанную игрушку — Турбомена. Правда, Турбомен пользуется огромной популярностью, поэтому герою приходится пуститься в настоящее путешествие по торговым центрам и соревноваться с другими нерадивыми папашами.

Герои попадают не только в комедию со Шварценеггером, но и ненадолго заглядывают в «Эту замечательная жизнь», «Олененка Рудольфа» и «Реальную любовь». Правда, Юмьюлак держит в руках не милое послание с признанием в любви, как герой Эндрю Линкольна, а табличку с надписью «Эпштейн не покончил с собой». Постапокалиптический мир же в мультсериале прямо сравнивают с культовыми «Побегом из Нью-Йорка» и «Дитя человеческим».

Пупу в этой серии называют Гринчем, а повзрослевший Джейми из «Подарка на Рождество» сидит на троне, сделанном из Турбоменов, — явный привет «Игре престолов». Также в эпизоде упоминаются «Сокровище нации», «Детсадовский полицейский», «Дикий, дикий Запад», «Крепкий орешек», «Гремлины», «Академия „Амбрелла“», актрисы Анна Пэкуин и Ширли Темпл, видеоигра «Animal Crossing: New Horizons».

Вердикт

Спецэпизод получился действительно праздничным. Даже привычная открывающая заставка с рассказом о погибающем Шлорпе преобразилась: в украшенную лентой планету врезается не астероид, а Санта на оленьей упряжке. Иисус, кстати, если верить Корво, тоже был инопланетянином и, на самом деле, родился в июле и страдал от аллергии на хвойные деревья.

Частый мотив рождественских историй — утверждение того, что самое ценное время — это время, проведенное с близкими. «Обратная сторона Земли» против духа Рождества не идет (даже доставшая всех и превратившаяся в мем рождественская песня Мэрайи Кэри никуда не исчезла из этого странного мира), только вот семейным тимбилдингом тут становится кровавая битва с мутантами. Жаль, что в этой серии нет отдельного сюжета про микрокосм уменьшенных людей в террариуме (самая уморительная арка, которая обычно проходит почти через все эпизоды «Обратной стороны»), но муравечество точно вернется в следующем сезоне.