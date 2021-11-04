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Что смотреть дома: «Веном 2», «Соколиный Глаз», «Вечер с Адель»

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Самый кассовый фильм года в России, сериал Disney про одного из Мстителей, возвращение знаменитой британской певицы — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Веном 2»

У обаятельного симбиота новый враг

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

Серийный убийца Клетус Кэссиди (Вуди Харрельсон) решает перед казнью дать интервью Эдди Броку (Том Харди), который учится жить в ладу с собой и инопланетным симбиотом Веномом. Когда Кэссиди сбегает из тюрьмы, именно Брок и его паразит попытаются остановить злодея.

Несмотря на разгромную критику, первый «Веном» стал народным хитом. Вторую часть снимал Энди Серкис, и в сиквеле, как полагается, всего в два раза больше: симбиотов, гэгов и насилия с ограничением PG-13.

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«Соколиный Глаз», 1-й сезон

Хейли Стайнфелд готовится сменить Джереми Реннера

Где смотреть: Disney+

Клинт Бартон (Реннер) готов повесить лук на гвоздь, но прежде он должен найти преемника. На эту роль претендует Кейт Бишоп (Стайнфелд), которая делает первые шаги на пути самопровозглашенной защитницы Нью-Йорка.

Мягким перезапуском Соколиного Глаза занялся Джонатан Игла — продюсер «Бриджертонов» и один из сценаристов «Безумцев». Сюжет мини-сериала удачно вписан в декорации Рождества: Бартон мечтает спокойно провести праздники с семьей, но вынужден бороться с призраками прошлого и воспитывать наследницу. Соколиный Глаз научит Бишоп, как не терять веру в себя, когда рядом Халк и Железный человек, а у тебя в руках только лук и стрелы.

«Вечер с Адель»

Концерт и интервью в честь нового альбома

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

Релиз первого за шесть лет альбома Адель обставлен с огромной помпой. В поддержку «30» на CBS вышло двухчасовое шоу, в котором Адель дает Опре Уинфри откровенное интервью о разводе, творчестве, родительстве и здоровье ну и, конечно, поет. Звучат как новые композиции, так и хорошо знакомые хиты вроде «Rolling In the Deep» и «Skyfall».

Смотрите «Вечер с Адель» на Кинопоиске в Плюсе

«Обратная сторона Земли», специальный эпизод

Инопланетяне спасают Рождество

Где смотреть: Кинопоиск

Семейство инопланетян, чей корабль потерпел крушение на Земле, почти освоилось среди людей, но не все традиции им пока понятны. Еще вчера Корво не знал, что такое Рождество, а уже сегодня он вместе с внеземными товарищами должен его спасти. В первом рождественском эпизоде сценарист Джастин Ройланд заготовил целый мешок гэгов о главном католическом торжестве — от шуток про мертвые елки до цитат из «Этой замечательной жизни» и прочей новогодней классики.

Подробнее о спецвыпуске

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе

«Полезные советы от Джона Уилсона», 2-й сезон

Уморительные уроки жизни в пандемию

Где смотреть: Амедиатека — с 27 ноября

Документалист Джон Уилсон продолжает беспристрастно и с обезоруживающим любопытством изучать жизнь простых ньюйоркцев. Каждый эпизод отвечает на простой вопрос — например, как правильно утилизировать батарейки? Однако в ходе расследования Уилсон знакомится с удивительными людьми, наблюдает и снимает странные ситуации, которые нарочно не придумаешь, а заодно фиксирует быт большого города во времена пандемии.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой с 27 ноября

The Beatles: Get Back, мини-сериал

Документальная трилогия Питера Джексона о ливерпульской четверке

Где смотреть: Disney+

В 1970 году вышел документальный фильм «Пусть будет так», посвященный записи альбома «Let It Be» (1969) и прощальному концерту The Beatles на крыше Apple Records. 50 лет спустя Питер Джексон снял док о легендарной группе. Как и в случае с картиной о Первой мировой «Они никогда не станут старше», режиссер обратился к архивному материалу. За основу взято 57 часов, снятых в 1969-м, но будут и свежие интервью с живыми участниками событий.

Подробнее об отношениях The Beatles и кино

«Удары»

Режиссерский дебют Холли Берри

Где смотреть: Netflix

Бывшая звезда MMA Джеки Джастис (Берри) работает уборщицей. Однажды дождливой ночью в ее жизнь возвращается сын, которого она отдала в приемную семью шесть лет назад. Чтобы обеспечить себя и ребенка, Джеки начинает участвовать в подпольных боях.

Жанровая формула «Ударов» наследует «Рокки»: поединки на ринге отражают и дополняют борьбу за жизнь. Режиссерскому дебюту Холли Берри тоже пришлось побороться: изначально сценарий Мишель Розенфарб планировал ставить Ник Кассаветис с Блейк Лайвли.

«Каролина» — «Вашингтон»

Новая встреча Александра Овечкина и Андрея Свечникова

Где смотреть: Кинопоиск, Яндекс.Спорт — 28 ноября, 21:00 (Мск)

Главный матч недели в НХЛ, но не только потому, что играют лидеры Восточной конференции. Русские игроки НХЛ нечасто дерутся между собой, но Овечкин и Свечников схлестнулись в плей-офф в 2019 году. Бой выиграл звездный ветеран, но «Каролина» Свечникова прошла дальше. Повторение легендарной серии (и, возможно, громкого боя) — в воскресенье вечером.

Смотрите матч в Яндекс.Спорте и в приложении Кинопоиска на Smart TV

«8-битное Рождество»

Очень рождественские дела с Нилом Патриком Харрисом

Где смотреть: Амедиатека

В 1988 году для американских подростков не было подарка ценнее, чем Nintendo Entertainment System (NES). В канун Рождества Джек Дойл (Уинслоу Фегли) и его друзья проворачивают целую операцию, чтобы заполучить заветную приставку. Во всяком случае, так годы спустя Джек (Харрис) рассказывает дочери Энни (София Рид-Ганцерт).

«8-битное Рождество» — ностальгическая комедия режиссера Майкла Дауса, который снял «Дружбу и никакого секса» с Дэниэлом Рэдклиффом и Зои Казан. Смутное обаяние NES, знакомого российским детям 1990-х под видом «Денди», дух семейных комедий Джона Хьюза ну и, конечно, шутки о разнице поколений («В 1980-е все ездили на велосипеде только в шлемах»).

Смотрите этот фильм в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Суперзлодеи», 1-й сезон

Фильм-ограбление от автора «Пипца» и «Kingsman: Секретная служба»

Где смотреть: Netflix

Неудачливый суперзлодей Джонни Болт устал проигрывать американским супергероям и убедил нескольких коллег ограбить казино в Испании, где людей со сверхсилами, кажется, нет. Правда, цель команды принадлежит самому лютому из злодеев.

В последнее время на Netflix бум фильмов-ограблений, взять хотя бы «Армию мертвецов» и «Армию воров». Прошлый супергеройский проект Марка Миллара на стриминге («Наследие Юпитер») провалился, но «Суперзлодеи» лучше вписываются в жанровую матрицу платформы. Вдобавок это аниме — за режиссуру отвечает Мотонобу Хори, уже делавший для Netflix «Кэрол и Тьюздей», а продюсирует проект студия Bones, известная «Моей геройской академией».

ПСЖ — «Сент-Этьен»

Второй за неделю матч парижского супертрио

Где смотреть: Кинопоиск, Яндекс.Спорт — 28 ноября, 15:00 (Мск)

В Париж к Месси, Неймару и Мбаппе приедет скромный «Сент-Этьен». Лидер и гегемон против одной из худших команд чемпионата — афиша как будто неброская, но не дайте себя обмануть. У аутсайдера две победы подряд, а ПСЖ выйдет на игру после поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Смотрите матч в Яндекс.Спорте и в приложении Кинопоиска на Smart TV

Автор: Алексей Филиппов, Илья Ельчанинов

Фото: Joel Marklund / Bildbyran via ZUMA Press / ТАСС, Simon Stacpoole / Offside via Getty Images

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