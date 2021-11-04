Что смотреть дома: «Веном 2», «Соколиный Глаз», «Вечер с Адель»

Серийный убийца Клетус Кэссиди (Вуди Харрельсон) решает перед казнью дать интервью Эдди Броку (Том Харди), который учится жить в ладу с собой и инопланетным симбиотом Веномом. Когда Кэссиди сбегает из тюрьмы, именно Брок и его паразит попытаются остановить злодея.

Несмотря на разгромную критику, первый «Веном» стал народным хитом. Вторую часть снимал Энди Серкис, и в сиквеле, как полагается, всего в два раза больше: симбиотов, гэгов и насилия с ограничением PG-13.