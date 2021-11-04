Что смотреть дома: «Веном 2», «Соколиный Глаз», «Вечер с Адель»

Самый кассовый фильм года в России, сериал Disney про одного из Мстителей, возвращение знаменитой британской певицы — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Веном 2»
У обаятельного симбиота новый враг
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
Серийный убийца Клетус Кэссиди (Вуди Харрельсон) решает перед казнью дать интервью Эдди Броку (Том Харди), который учится жить в ладу с собой и инопланетным симбиотом Веномом. Когда Кэссиди сбегает из тюрьмы, именно Брок и его паразит попытаются остановить злодея.
Несмотря на разгромную критику, первый «Веном» стал народным хитом. Вторую часть снимал Энди Серкис, и в сиквеле, как полагается, всего в два раза больше: симбиотов, гэгов и насилия с ограничением PG-13.
Подробнее о фильме
«Соколиный Глаз», 1-й сезон
Хейли Стайнфелд готовится сменить Джереми Реннера
Где смотреть: Disney+
Клинт Бартон (Реннер) готов повесить лук на гвоздь, но прежде он должен найти преемника. На эту роль претендует Кейт Бишоп (Стайнфелд), которая делает первые шаги на пути самопровозглашенной защитницы Нью-Йорка.
Мягким перезапуском Соколиного Глаза занялся Джонатан Игла — продюсер «Бриджертонов» и один из сценаристов «Безумцев». Сюжет мини-сериала удачно вписан в декорации Рождества: Бартон мечтает спокойно провести праздники с семьей, но вынужден бороться с призраками прошлого и воспитывать наследницу. Соколиный Глаз научит Бишоп, как не терять веру в себя, когда рядом Халк и Железный человек, а у тебя в руках только лук и стрелы.
«Вечер с Адель»
Концерт и интервью в честь нового альбома
Где смотреть: Кинопоиск, Okko
Релиз первого за шесть лет альбома Адель обставлен с огромной помпой. В поддержку «30» на CBS вышло двухчасовое шоу, в котором Адель дает Опре Уинфри откровенное интервью о разводе, творчестве, родительстве и здоровье ну и, конечно, поет. Звучат как новые композиции, так и хорошо знакомые хиты вроде «Rolling In the Deep» и «Skyfall».
«Обратная сторона Земли», специальный эпизод
Инопланетяне спасают Рождество
Где смотреть: Кинопоиск
Семейство инопланетян, чей корабль потерпел крушение на Земле, почти освоилось среди людей, но не все традиции им пока понятны. Еще вчера Корво не знал, что такое Рождество, а уже сегодня он вместе с внеземными товарищами должен его спасти. В первом рождественском эпизоде сценарист Джастин Ройланд заготовил целый мешок гэгов о главном католическом торжестве — от шуток про мертвые елки до цитат из «Этой замечательной жизни» и прочей новогодней классики.
«Полезные советы от Джона Уилсона», 2-й сезон
Уморительные уроки жизни в пандемию
Где смотреть: Амедиатека — с 27 ноября
Документалист Джон Уилсон продолжает беспристрастно и с обезоруживающим любопытством изучать жизнь простых ньюйоркцев. Каждый эпизод отвечает на простой вопрос — например, как правильно утилизировать батарейки? Однако в ходе расследования Уилсон знакомится с удивительными людьми, наблюдает и снимает странные ситуации, которые нарочно не придумаешь, а заодно фиксирует быт большого города во времена пандемии.
The Beatles: Get Back, мини-сериал
Документальная трилогия Питера Джексона о ливерпульской четверке
Где смотреть: Disney+
В 1970 году вышел документальный фильм «Пусть будет так», посвященный записи альбома «Let It Be» (1969) и прощальному концерту The Beatles на крыше Apple Records. 50 лет спустя Питер Джексон снял док о легендарной группе. Как и в случае с картиной о Первой мировой «Они никогда не станут старше», режиссер обратился к архивному материалу. За основу взято 57 часов, снятых в 1969-м, но будут и свежие интервью с живыми участниками событий.
Подробнее об отношениях The Beatles и кино
«Удары»
Режиссерский дебют Холли Берри
Где смотреть: Netflix
Бывшая звезда MMA Джеки Джастис (Берри) работает уборщицей. Однажды дождливой ночью в ее жизнь возвращается сын, которого она отдала в приемную семью шесть лет назад. Чтобы обеспечить себя и ребенка, Джеки начинает участвовать в подпольных боях.
Жанровая формула «Ударов» наследует «Рокки»: поединки на ринге отражают и дополняют борьбу за жизнь. Режиссерскому дебюту Холли Берри тоже пришлось побороться: изначально сценарий Мишель Розенфарб планировал ставить Ник Кассаветис с Блейк Лайвли.
«Каролина» — «Вашингтон»
Новая встреча Александра Овечкина и Андрея Свечникова
Где смотреть: Кинопоиск, Яндекс.Спорт — 28 ноября, 21:00 (Мск)
Главный матч недели в НХЛ, но не только потому, что играют лидеры Восточной конференции. Русские игроки НХЛ нечасто дерутся между собой, но Овечкин и Свечников схлестнулись в плей-офф в 2019 году. Бой выиграл звездный ветеран, но «Каролина» Свечникова прошла дальше. Повторение легендарной серии (и, возможно, громкого боя) — в воскресенье вечером.
«8-битное Рождество»
Очень рождественские дела с Нилом Патриком Харрисом
Где смотреть: Амедиатека
В 1988 году для американских подростков не было подарка ценнее, чем Nintendo Entertainment System (NES). В канун Рождества Джек Дойл (Уинслоу Фегли) и его друзья проворачивают целую операцию, чтобы заполучить заветную приставку. Во всяком случае, так годы спустя Джек (Харрис) рассказывает дочери Энни (София Рид-Ганцерт).
«8-битное Рождество» — ностальгическая комедия режиссера Майкла Дауса, который снял «Дружбу и никакого секса» с Дэниэлом Рэдклиффом и Зои Казан. Смутное обаяние NES, знакомого российским детям 1990-х под видом «Денди», дух семейных комедий Джона Хьюза ну и, конечно, шутки о разнице поколений («В 1980-е все ездили на велосипеде только в шлемах»).
«Суперзлодеи», 1-й сезон
Фильм-ограбление от автора «Пипца» и «Kingsman: Секретная служба»
Где смотреть: Netflix
Неудачливый суперзлодей Джонни Болт устал проигрывать американским супергероям и убедил нескольких коллег ограбить казино в Испании, где людей со сверхсилами, кажется, нет. Правда, цель команды принадлежит самому лютому из злодеев.
В последнее время на Netflix бум фильмов-ограблений, взять хотя бы «Армию мертвецов» и «Армию воров». Прошлый супергеройский проект Марка Миллара на стриминге («Наследие Юпитер») провалился, но «Суперзлодеи» лучше вписываются в жанровую матрицу платформы. Вдобавок это аниме — за режиссуру отвечает Мотонобу Хори, уже делавший для Netflix «Кэрол и Тьюздей», а продюсирует проект студия Bones, известная «Моей геройской академией».
ПСЖ — «Сент-Этьен»
Второй за неделю матч парижского супертрио
Где смотреть: Кинопоиск, Яндекс.Спорт — 28 ноября, 15:00 (Мск)
В Париж к Месси, Неймару и Мбаппе приедет скромный «Сент-Этьен». Лидер и гегемон против одной из худших команд чемпионата — афиша как будто неброская, но не дайте себя обмануть. У аутсайдера две победы подряд, а ПСЖ выйдет на игру после поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Автор: Алексей Филиппов, Илья Ельчанинов
Фото: Joel Marklund / Bildbyran via ZUMA Press / ТАСС, Simon Stacpoole / Offside via Getty Images