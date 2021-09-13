Что смотреть дома: 2-й сезон «Проекта „Анна Николаевна“», продолжение «Сексуального просвещения», «Никто»

Начальника РОВД Галузо (Сергей Гармаш) и его подопечных (Антон Филипенко, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров) переводят в Москву. Там их ждут испытания понтами, депутатами и любовью, а еще встреча с настоящей Анной Николаевной Королькевич (Зоя Бербер), послужившей прототипом печально известного киборга.

«Проект „Анна Николаевна“» набирает обороты и увеличивает мощности, а к уже известным героям добавляется Мария Горбань в роли бывшей невесты Пожарского. На режиссерском посту замена: второй сезон снимал Александр Карпиловский (трилогия «Частное пионерское»).