Что смотреть дома: 2-й сезон «Проекта „Анна Николаевна“», продолжение «Сексуального просвещения», «Никто»

Возвращение сериала про андроида-полицейскую, новые приключения юного секс-терапевта, боевик Ильи Найшуллера — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Проект „Анна Николаевна“», 2-й сезон
Невероятные приключения провинциальных полицейских в Москве
Где смотреть: КиноПоиск
Начальника РОВД Галузо (Сергей Гармаш) и его подопечных (Антон Филипенко, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров) переводят в Москву. Там их ждут испытания понтами, депутатами и любовью, а еще встреча с настоящей Анной Николаевной Королькевич (Зоя Бербер), послужившей прототипом печально известного киборга.
«Проект „Анна Николаевна“» набирает обороты и увеличивает мощности, а к уже известным героям добавляется Мария Горбань в роли бывшей невесты Пожарского. На режиссерском посту замена: второй сезон снимал Александр Карпиловский (трилогия «Частное пионерское»).
«Сексуальное просвещение», 3-й сезон
Половое воспитание продолжается
Где смотреть: Netflix
В Мурдейле перемены. В школе появляются новая директриса (Джемайма Кёрк), новая ученица-бунтарка (Дуа Салех) и брат бывшего директора (Джейсон Айзекс). Но тон повествованию по-прежнему будет задавать центральное трио: Отис (Эйса Баттерфилд), Мэйв (Эмма Маккей) и Эрик (Ншути Гатва).
«Никто»
Народный боевик с Бобом Оденкёрком
Где смотреть: КиноПоиск, Okko, ivi
Аудитор Хитч (Оденкёрк) погряз в рабочей рутине и быте. Однажды в его дом вламываются грабители и, помимо прочего, забирают браслет дочери. Скромный клерк отправляется на поиски виноватых, но переходит дорогу русским гангстерам.
«Никто» — голливудский дебют клипмейкера и музыканта Ильи Найшуллера, снятый по сценарию автора «Джона Уика». Фильм стал хитом в прокате и по-новому раскрыл таланты звезды «Лучше звоните Солу». В роли мафиози Юлиана Кузнецова отметился Алексей Серебряков, а его брата сыграл Александр Паль.
«Сцены из супружеской жизни», мини-сериал
Ремейк Бергмана с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком
Где смотреть: Амедиатека
После десяти лет брака Мира (Честейн) и Джонатан (Айзек) решают разойтись, но вскоре понимают, что не могут жить друг без друга. Амбициозную затею — перенести оригинальный мини-сериал Ингмара Бергмана 1973 года в современную Америку — придумал Хагай Леви. Автор сериалов «Любовники» и «Пациенты», он считается одним из главных сегодняшних специалистов по мучительным семейным теледрамам.
«Узники страны призраков»
Николас Кейдж устраивает большой переполох
Где смотреть: КиноПоиск
Пропала внучка Губернатора (Билл Моусли), и на ее поиски отправляется Герой (Кейдж) — бывший гангстер, который отбывает срок. На Герое костюм со взрывчаткой: в случае неудачи его разнесет на части, заряды закреплены по всему телу, даже между ног.
«Узники страны призраков» — кроссовер, который мы не заслужили; это уходящий в отрыв кейджсплотейшен, снятый Сионом Соно. Японский режиссер известен эксцентричным и даже провокативным стилем — например, один из его фильмов посвящен волосам-убийцам. В «Узниках» также появляется Ник Кассаветис в роли Психа, а внучку Губернатора играет София Бутелла.
«Утреннее шоу», 2-й сезон
Возвращение драмы о закулисье телевидения
Где смотреть: Apple TV+
В финале первого сезона телеведущие Алекс (Дженнифер Энистон) и Брэдли (Риз Уизерспун) разоблачили руководство канала, замалчивавшее сексуальное насилие на рабочих местах. Теперь на повестке вопросы репрезентации на телевидении и работа медиа в условиях коронавируса.
Новый сезон хитового шоу Apple TV+ задержался в производстве, зато выходит с поправкой на события прошлого года — пандемию и борьбу с расовой дискриминацией. Место уволенного ведущего-абьюзера занял Эрик (Хасан Минхадж), но и Митч (Стив Карелл) не пропал с горизонта.
«Вертинский», 1-й сезон
Биография знаменитого шансонье от Авдотьи Смирновой
Где смотреть: KION
Сериал о жизни Александра Вертинского (Алексей Филимонов) охватывает почти 30 лет. Начинающий поэт в 1915-м, в начале 1940-х главный герой — исполнитель с мировым именем, который мечтает вернуться на родину.
Сценарий «Вертинского» Авдотья Смирнова писала с Анной Пармас и Джоном Шемякиным. В больших и малых ролях — Паулина Андреева (Вера Холодная) и Виктория Исакова (Марлен Дитрих), а также Павел Ерлыков (Иван Мозжухин), Степан Девонин (Александр Осьмёркин) и многие другие.
Подробнее о сериале
«Харперы», 1-й сезон
Комедийная анимация про американскую семью
Где смотреть: more.tv
Харперы — это Симпсоны наоборот. Во главе семьи — пробивная Дебби, ее муж-домосед Фредди занят бытом, вместе они растят близнецов Олли и Тодда. После увольнения Дебби Харперы переезжают в доставшийся по наследству заброшенный готический особняк. «Харперов» придумал Брэд Нили, озвучивавший во «Времени приключений» Зеленого рыцаря, а снял Брайан Шисли, работавший над «Обычным шоу», «Шоу Рена и Стимпи» и несколькими эпизодами «Футурамы».
Смотрите этот сериал на more.tv и на КиноПоиске в Плюсе с more.tv с 17 сентября
«Шумахер»
Портрет великого гонщика
Где смотреть: Netflix
Первый, как сообщает Netflix, фильм о Михаэле Шумахере, одобренный его родными и снабженный видео из семейного архива. 112 минут материалов посвящено превращению юноши из Северного Рейна-Вестфалии в человека, который стал синонимом слова «скорость». Можно спорить, получилось ли исчерпывающее жизнеописание Шумахера (стриминг настаивает на слове «ультимативный»), но это все равно важное событие для поклонников легенды Ferrari.
«Y. Последний мужчина», 1-й сезон
На Земле выжили только женщины и Йорик
Где смотреть: Hulu
Неожиданно все обладатели Y-хромосомы — люди и животные — скончались от неизвестной хвори. Женщины начинают восстанавливать инфраструктуру государств, некоторые образуют собственные. На этом фоне разворачивается путешествие единственного выжившего юноши Йорика (Бен Шнетцер), которого сопровождает обезьяна-капуцин (тоже мальчик). Сначала он хочет разыскать маму-сенаторшу, а затем отправиться к возлюбленной в Австралию.
В основе сериала — хитовый комикс Брайана К. Вона, выходивший в начале нулевых и уже тогда готовившийся к экранизации (главную роль могли сыграть Шайа ЛаБаф и Барри Кеоган). Проект удалось запустить Элизе Кларк («По волчьим законам»), которая, в частности, учла гендерное разнообразие общества (в сериальной версии трансмужчины выжили).
Автор: Алексей Филиппов