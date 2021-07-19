Это конец: «Рик и Морти» распрощались с нами, подтвердив все безумные фанатские теории

Пятый сезон «Рика и Морти» завершился показом сдвоенных серий и разбил сердца фанатов. Нет, не только появлением мистера Жопосранчика. В них наконец-то мы узнали тайну происхождения Рика Санчеза. Редактор проекта «Люмос» Марат Шабаев разбирает девятую и десятую серии и объясняет, что же произошло и чем это чревато для сериала.

Что происходит в 9-й серии?

Морти путешествует в одиночку — спасает президента в мире сладостей (операция проходит внутри крайне калорийного Тадж-Махала!), а потом отправляется на помощь обитателям других миров. Вернувшись домой, он обнаруживает, что растратил слишком много портальной жидкости, уровень которой был помечен маркером Рика. Чтобы восполнить недостаток, он использует лаймовую газировку такого же кислотного цвета, попутно пролив немного на ладонь. В результате в теле Морти образуется микропортал, по другую сторону которого — мужчина по имени Ник.

Рик предсказуемо злится и при помощи специального колеса выбирает вещь лучше Морти: новым сайдкиком становится пара обученных воронов. А Морти объединяет усилия с Ником, который оказывается пациентом психбольницы. Их союз временный, потому что Ник не вполне адекватен. В финале серии Рик возвращается домой в компании воронов, чтобы порвать с Морти: ученый понимает, что их отношения были абьюзивными.

А что случилось в 10-й серии?

Рик и вороны объявляются в уютном аниме-городке. Рик одет в стильную черную броню с крыльями и путешествует верхом на робоконе. После небольшой стычки он отправляется в бар, где сидит 40-летний Морти с характерным пивным животом, лысиной и щетиной недельной давности. Бывший сайдкик рассказывает, как дела дома: Джерри заболел, а Саммер вышла замуж за наркомана.

Рик возвращается домой и узнает, что на самом деле ничего не изменилось, просто Морти использовал старящее зелье, чтобы эмоционально шантажировать деда. Они отправляются в Цитадель, где тот его приобрел. Там Рик получает приглашение на ужин от президента Морти. Нетрудно догадаться, что это тот самый Злой Морти, главная фигура всех фанатских теорий. ЗМ рассказывает, что именно Рик, с которым путешествует Морти, помогал строить Цитадель. Злодей планирует разрушить Центральную конечную кривую (Central Finite Curve) — стену, которая отделяет собрание миров, где Рик является самым умным человеком, от остальной мультивселенной. А Морти получает доступ к памяти Рика.

Что мы узнали о прошлом Рика

Флешбэки рассказывают предысторию гениального ученого, подтверждая многие догадки фанатов. Молодой Рик Санчез отказывается сотрудничать с другим Риком, после чего в доме появляется бомба и убивает его жену Дайан и дочь Бет. Изобретатель опускается на дно, знакомится с Птичьей Личностью, много пьет и выслеживает альтернативные версии себя в попытке добраться до убийцы своих родственников, но все тщетно. В итоге Рик все-таки начинает сотрудничать с Советом Риков, помогая построить им Цитадель и Центральную конечную кривую. А однажды он напивается и попадает в мир, где Бет не умерла, а выросла и обзавелась семьей (с этого примерно можно отсчитывать начало всего мультсериала).

Много всего интересного, но отсылки-то были?

Название девятой серии «Забывая Сарику Мортшалл» отсылает к комедии «В пролете» (Forgetting Sarah Marshall), которая рассказывает о расставании влюбленной пары. Название десятой серии «Рикмурай Джек» еще более прозрачно: референсом выступило культовое аниме «Самурай Джек».

Морти упоминает, что однажды Рик заключил его в Матрице.

Десятая серия пародирует аниме-стилистику, включая стереотипные опенинги. А образ Рика напоминает главного героя «D: Охотник на вампиров» (1985).

Рик превращает свой палец в отвертку и сравнивает себя с инспектором Гаджетом.

Рик в образе Стэна Ли напоминает зрителям посмотреть девятую (по другой хронологии, десятую) серию первого сезона («Близкие риконтакты риковой степени»), где мы впервые сталкиваемся с Цитаделью и Советом Риков.

Мистер Жопосранчик возвращается в сцене после титров (не пропустите!).

Вердикт

Финал сезона получился громким, и обсуждать его будут долго. Наверное, логично будет сравнить его с финалом «Локи», в котором герои разрушили Священную временную линию и открыли дверь для мультивселенной. Хотя немного жалко, что проморолики с live-версиями главных героев (их сыграл Кристофер Ллойд и Джейден Мартелл) оказались всего лишь промороликами.

Раскрываются и предыстория Рика, и план Злого Морти, который опять одерживает верх. И даже вновь играет меланхоличная песня «For the Damaged Coda», связанная с самыми интригующими и грустными событиями «Рика и Морти». Что будет с мультсериалом, после того как Центральная конечная кривая оказалась сломана? Увидим ли мы в грядущих сезонах абсолютно новые миры? И как изменятся отношения главных героев, после того как Морти узнал правду? Ждем ответов от Дэна Хармона в шестом сезоне. Точная дата выхода пока неизвестна, но работа над ним началась еще в прошлом году.