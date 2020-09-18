6 российских режиссеров-дебютантов, за которыми стоит следить

Наши фавориты — участники фестиваля короткого метра «Короче», который недавно вновь прошел в Калининграде. Рассказываем, о чем их кино, что вдохновило их на эти сюжеты и каковы их ближайшие планы и творческие амбиции.



«Бродяга Бро»

Антон Рогачев



Чудаковатый парень в огромных наушниках и пуховике (Антон Рогачев) слоняется по площади трех вокзалов и злым улицам районов Москвы, беседуя с бездомными. Он хочет записать с ними альбом — их обрывочные рассказы о жизни тут же накладываются на хип-хоп-минусовку.

«Бродяга Бро» — это антипод «Доктора Лизы». Никакого poverty porn и морализаторства, никаких сверхкрупных планов, слезных признаний и грустной фортепианной музыки на фоне — только честная репортажная съемка и рэп. Это кино без жесткой структуры, полудок, полуигровое, которое проще всего описать набором тегов: прогулка без цели, музыкальный джем, трек в плеере, который задает ритм миру вокруг. Фильм был отмечен на фестивале дипломом жюри.

Петр Тимофеев «Я долго работал фотографом, снимал для глянца. И в какой-то момент понял, что оказался в тупике. Тогда я переключился на движущуюся картинку — как оператор снимал клипы, короткометражки. Потом понял, что мне нужна инициация, режиссерское образование, и выиграл грант, поступил в МШНК. В киношколе нам дали задание снять документалку, и я придумал идею: подъехать к бездомному на микроавтобусе, посадить его внутрь, сделать три круга по Садовому с ним, выслушать его историю и все это записать одним дублем. Потом эта идея немного трансформировалась — так и появился «Бродяга Бро». У людей часто возникают проблемы с тем, чтобы классифицировать наш фильм: это док? Или игровое кино? А для меня это чуть укрощенная документалистика. Меня увлекает околоподростковая тема, когда героям 16+, как рэперу в «Бродяге Бро», и полный метр я тоже хотел бы снять про них».

«Как разжечь потухший огонь»

Кирилл Фролов

Изобретатель Валентин (Кирилл Фролов) мастерит разные страные устройства вроде противоударной защиты для мизинца ноги и крепежа для книг, позволяющего читать на ходу. А затем выкладывает их в свой Instagram. Но его главное изобретение еще в разработке — прибор, с помощью которого можно вернуть ушедшие чувства.

Это, безусловно, зрительское кино, в котором эксцентричный вымысел (довольно безумная фабула, страннейший герой) сочетается с максимальным реализмом. Все в кадре — от календаря с иконой на стене до обшарпанных дверей балкона — узнаваемое и настоящее. Валентин — изобретение самого артиста Фролова. Фильм вырос из его Instagram-проекта «Изобрентин», пародирующего всевозможные DIY-влоги. Не исключено, что Фролов станет новой звездой вроде Лапенко, а пока фильм с ним получил главную награду фестиваля.

Сергей Филатов «Я учился на режиссера драматического театра в Петербурге, какое-то время работал в театре. Но потом ушел и начал снимать клипы — так я подобрался к кино. Как-то мы собрались с Кириллом Фроловым, придумавшим изобретателя Валентина, и оператором Алексеем Ефремовым, и я говорю: «Давайте снимем кино про Валентина!» И они такие: «Давайте!» Я придумал линию с женой изобретателя, и мы общими усилиями сделали этот фильм. Кстати, изобретатель живет в «доме на ножках» у метро «ВДНХ», который появлялся в фильмах Марлена Хуциева и у других советских режиссеров. Именно в этой квартире Кирилл записывал видео для «Изобрентина». История про Валентина по атмосфере очень близка тому, что мне интересно: как режиссер я тяготею к лирической комедии. У меня есть несколько идей, что снимать дальше, но с этой короткометражкой они никак не связаны».

«Инопланетяне среди нас. Леонардо»

Антон Курбатов

Одна из шести новелл мокьюментари-альманаха о пришельцах, живущих на Земле под прикрытием. Ее главный герой, Леонардо (Антон Курбатов) — переехавший в Петербург рептилоид, который записался в драмкружок, чтобы быть больше похожим на людей. Сидя на полу богемной петербургской квартиры и смотря прямо в камеру, он рассказывает о своей расе и на правах наблюдателя делится впечатлениями о людях (главные — они не ценят время и плохо отличают важное от ерунды). В этом ироничном фильме мистическое вырастает из бытового, а как известно всякому любителю хорроров, именно обыденное и есть источник самого таинственного. Приз за лучший сценарий.

Анастасия Завадская «Я окончила Институт кино и телевидения (ГИТР), где училась на режиссера телевидения. Подпольно я снимала игровое кино, что не очень приветствовалось. Изначально мы вместе с моим соавтором Владом Бахановичем собирались провести эксперимент, описанный в начале фильма — расклеить несколько сотен объявлений с призывом к инопланетянам, находящимся на Земле, рассказать о себе и посмотреть, кто на него откликнется. Но у нас не хватило на это бюджета, и мы решили сначала снять игровой сериал, мокьюментари. Я как-то насмотрелась расследований, странных передач, начиталась конспирологических теорий, пару месяцев ходила под впечатлением от этого; до сих пор помню это ощущение вселенской тайны, что все может быть иначе, чем мы себе представляем. Я позволила этой легкой шизофрении случиться и написала сценарий. У меня не было задачи сделать комедию или хохму. Я хотела посмотреть на наш мир глазами инопланетян, отстраниться от него. Но в нашем альманахе не только рассказы о гуманоидах; каждый эпизод — болевая точка, с которой хотелось поработать. Моя любимая новелла называется «Что-то там про смерть», она про космического туриста, который прилетел на Землю в санаторий, чтобы умереть. Кстати, я не отказалась от изначальной идеи ­ — мечтаю продолжить этот проект в виде документального сериала с реальными людьми. У меня есть и несколько других идей, над которыми я сейчас работаю. Одна из них — документальный сериал про поколение журнала Cool, выходившего в 1990-х и в начале 2000-х. Интересно было бы попытаться экранизировать религиозные писания. Я сейчас смотрю сериал по «Махабхарате» — это такой классический Болливуд, 297 серий. Но эта преувеличенная форма подчинена действительно великому содержанию».

«Марс 0037»

Еще одно мокьюментари; научная фантастика, будто снятая в 1990-е на VHS-камеру. В недалеком будущем Земля разрушена, несколько переселенцев укрылись во временном лагере на Марсе, похожем на заброшку на окраине, — в общем, в перспективе человечество ждет сценарий не «Соляриса», а «Сталкера». Колонисты с пропитыми лицами и явными ментальными проблемами сетуют на плохие коммунальные условия, общую непригодность планеты для жизни: чтобы выжить в ядовитой атмосфере, им постоянно приходится употреблять алкоголь. Такой вот экспериментальный оммаж «Району № 9» и новостным сводкам из лагерей беженцев одновременно.

Мария Пиотровская «Я училась на режиссера анимации в КиТ, но на третьем курсе бросила и пошла работать художником анимации на студию «Мельница». Затем я поступила в СПбШНК в экспериментальную лабораторию и начала снимать; это мой дебютный фильм. У меня не было оформленного по всем правилам сценария. «Марс 0037» — отчасти импровизация. Все началось несколько лет назад с новостей о мигрантских лагерях в Европе. Я заинтересовалась этой темой, начала изучать ее и задумалась: а что будет, если все человечество окажется мигрантами и попадет в лагерь переселенцев к более развитой цивилизации? Потом появился сеттинг — колония на Марсе (мы снимали ее в районе станции «Приморская» в Петербурге, где все дальше засыпают залив и застраивают новую территорию домами). Затем возникли персонажи, все они так или иначе деформированы Марсом. Я решила снимать мокьюментари; мне импонирует то, что в этих фильмах камера — еще один персонаж. Я всегда любила делать подделки, здесь подделка под VHS, под найденную пленку. Поэтому я специально снимала в низком качестве, с разрешением 640×480. Я хочу снимать игровое кино, слегка экспериментальное. Сейчас я работаю над сценарием полного метра, жанр которого можно определить как «северная сказка». Речь о современном мире, где есть магия, но самая маленькая ее толика, которая только может существовать. Это не городское фэнтези, не фольклор, а что-то едва уловимое; даже непонятно, это магия или чьи-то фантазии».

«Авако»

Максим Некрасов и Маша Лобанова

Родители уезжают и оставляют 13-летнюю Аню (Маша Лобанова) на день с соседом — 17-летним панком Арсением (Максим Некрасов). Он нехотя соглашается взять ее в свою компанию, вместо приветствия в ней принято кричать «Авако!». Вместе с другими ребятами они идут гулять, кататься на велосипедах и купаться в реке, но это не обычный беззаботный день каникул: еще утром Аня говорит Сене, что давно в него влюблена.

Эта летняя зарисовка с сильным ностальгическим привкусом — считайте, экранизация мема «Верните мне мой 2007-й». Действие и правда происходит в 2007-м, в эпоху популярности эмо, слипонов в шашечку и песни «Три полоски». Субкультуры в фильме есть, а секса, мата и наркотиков — нет, но у Ксении Пчелинцевой получается показать драму взросления и без них. Антон Дорушенков получил за «Авако» приз за лучшую операторскую работу.

Ксения Пчелинцева «Работа над фильмом началась в разгар пандемии. Мы очень быстро, за три дня, написали сценарий вместе с моим постоянным соавтором Андреем Гаряжем. Это отчасти автобиографический проект. Компания друзей, которые называли друг друга «Авако», действительно существовала в Краснокаменске — это воспоминания Андрея. А моя история про субкультуры… Как и главная героиня, я дружила с такими ребятами, мой брат был панком. Сейчас в кино подростки матерятся, курят и пьют. А мы хотели показать ребят, которых объединяет что-то другое, общая идея и дружба. Были и такие компании. Я хотела сделать фильм-наблюдение, игровое кино, снятое как документальное. И больше всего меня вдохновляли «Американская милашка» Арнольд, «Американские граффити» Лукаса и «Июльский дождь» Хуциева — ностальгическое, очень плавное кино про подростков. Я хочу снять полный метр — уже есть сценарий, который я написала вместе с Андреем, мы участвуем с ним в питчингах. Это фильм под рабочим названием «Фанатка» — история про девочек, фанаток рок-группы. В каком-то смысле это расширение мира «Авако»: тоже кино про 2007 год, субкультуры — эмо, панков, скейтеров, неформалов, готов. Опять же отчасти автобиографическое».

»…змеи в унитазе»

Короткая хулиганская анимация: змея падает в унитаз и уползает в канализацию. По радужным трубам под психоделическую музыку она путешествует из одной квартиры в другую и знакомится с их обитателями — например, голой лысой черной женщиной. С технической стороны сделано грубовато, рисунку не хватает проработки, но общее впечатление это не портит.