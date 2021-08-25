Что смотреть дома: 11-й сезон «Ходячих мертвецов», «Ведьмак: Кошмар волка», «Чепелуэйт»

Продолжения сразу двух популярных сериалов 2010-х, спин-офф флагманского проекта Netflix и новая экранизация Стивена Кинга — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов.
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«Ходячие мертвецы», 11-й сезон
Зомби-сага близится к концу
Где смотреть: КиноПоиск HD
Группа выживших прошла через несколько изматывающих войн — с тираном Ниганом (Джеффри Дин Морган) и Шепчущимися (людьми, маскирующимися под зомби). Остался последний рывок — наладить контакт с «Содружеством», крупной сетью общин, которые не только помогают друг другу, но и обладают запасом оружия и оборудования. При этом отношения внутри становятся все запутаннее: Ниган по-прежнему жив, а в строй возвращается Мэгги (Лорен Кохэн), чей муж погиб от биты негодяя. У руля сериала в третий раз за его долгую историю оказалась сценаристка Анджела Кенг.
«Ведьмак: Кошмар волка»
Анимационный фильм об учителе Геральта
Где смотреть: Netflix
Весемир — наставник Геральта из Ривии и старейший ведьмак Континента. В детстве он прошел суровую муштру Школы волка, а затем стал беспечным охотником на нечисть, которого не волнует ничего, кроме звона монет. Однако молодому Весемиру предстоит столкнуться с тьмой — внешней и внутренней.
«Кошмар волка» — один из спин-оффов «Ведьмака». Сценарий писал Бо ДеМайо (автор третьего эпизода первого сезона), а за производство отвечала южнокорейская студия Mir, известная по анимационным шоу «Легенда о Корре» и «DOTA: Кровь дракона».
«Чепелуэйт», 1-й сезон
Эдриан Броуди в экранизации Стивена Кинга
Где смотреть: Амедиатека
Середина XIX века. Овдовевший капитан китобойного судна Чарльз Бун (Броуди) с детьми переезжает в доставшийся ему от родственника фамильный особняк в штате Мэн. Местные жители недолюбливают Бунов и считают их проклятыми, и тут самому Чарльзу начинает мерещиться всякая чертовщина.
Новой экранизацией Стивена Кинга занимался его давний поклонник Питер Филарди (вместе с братом Джейсоном). Из небольшого рассказа в письмах они сделали 10-серийное шоу — формальный приквел «Участи Салема» (его Филарди адаптировал для телевидения в 2004-м).
Подробнее о сериале
«Американская история ужасов: Двойной сеанс»
Новый сезон хоррор-антологии Райана Мёрфи
Где смотреть: FX
Писатель Гарри Гарднер (Финн Уиттрок) вместе с женой Дорис (Лили Рэйб) и дочерью Альмой (Райан Кира Армстронг) решает провести зиму в изолированном прибрежном городке Провинстаун. Местные жители убеждают Гарри, что здесь он сможет преодолеть писательский кризис, но с гостями вдруг начинают твориться жуткие вещи. В десятом сезоне сериала Мёрфи и Брэда Фалчука будет сразу все: ждем инопланетян, вампиров, демонических Эвана Питерса и Фрэнсис Конрой, взлохмаченную Сару Полсон, бритого Маколея Калкина и мертвых президентов.
«Красотка»
Драма о здоровом образе жизни и одиночестве в Сети
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko
Сильвия (Магдалена Колесник) — звезда Instagram и воплощение ЗОЖа. Она ведет популярные фитнес-тренинги, а за ее жизнью с восторгом и завистью следят миллионы подписчиков. Но однажды девушка записывает видео, в котором плачет и жалуется на одиночество. Ее тут же начинают таскать по интервью и телешоу, а возле подъезда в машине теперь дежурит сталкер.
Шесть лет назад Магнус фон Хорн дебютировал драмой «Будущая жизнь», в которой бывший заключенный терял надежду вновь стать полноправным членом общества. Давление на фитнес-звезду, как выясняется, тоже огромное: никого не волнует, что скрывается за фасадом счастливой жизни, — даже родителей.
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«Открой глаза», 1-й сезон
Польский психологический триллер
Где смотреть: Netflix
После гибели семьи Юлька (Мария Вавренюк) попала с амнезией в специальный медицинский центр. Ее пытаются лечить нетрадиционными методами, отчего девушке снятся странные сны, и Юлька начинает подозревать, что она не там, где думает. От мини-сериала Анны Ядовской и Адриана Панека стоит ждать не только напряженной интриги, но и регулярной смены жанров — от триллера к подростковой драме.
«Государство комаров»
Боди-хоррор про кровососов с Уолл-стрит
Где смотреть: Shudder
2007 год, Ричард (Бо Напп) — высококлассный финансовый аналитик с Уолл-стрит. Однажды в его квартире заводятся комары, поведение которых удивляет мужчину не меньше, чем то, что он видит на мониторе с рыночными сводками.
Боди-хоррор об экономическом кризисе Филиппа Яна Рымши сравнивают с романами Кафки и фильмами Дэвида Кроненберга, а интерес к картине проявили одновременно два больших фестиваля — остросоциальная Венеция и остросюжетный Ситжес. На первом он получил приз за операторскую работу, на втором — за визуальные эффекты.
«Боб Росс: Счастливые случайности, предательство и жадность»
Скандальный док о добром художнике
Где смотреть: Netflix
Интригующее название и туманный 30-секундный трейлер наверняка всполошили поклонников художника Боба Росса, который много лет учит американских детей рисовать. Неужели очередной кумир детства оказался меркантильным обманщиком?
Джошуа Рофе, у которого несколько месяцев назад на Hulu вышел мини-сериал «Бигфут», нашел сильную историю. Сам Боб Росс, к счастью, ни при чем — речь о семействе Ковальски, которое заправляет брендом покойного, не отчисляя ни цента его семье. Об этом Рофе и пытается рассказать, несмотря на трудности с доступом к материалу и спикерами (многие отказывались, опасаясь исков).
«Три кроны для моряка»
Приключенческий роман о путешествии на тот свет
Где смотреть: Mubi
Студент (Филипп Депланш) убивает наставника-антиквара и пытается сбежать. Помочь ему может загадочный и порядком выпивший матрос (Жан-Бернар Гийярд), чьи условия — заплатить три кроны и выслушать его рассказ. Студент согласен, но даже не подозревает, чем может закончиться это странное путешествие.
«Три кроны для моряка» — один из самых известных фильмов чилийца Рауля Руиса, которого недаром сравнивают с Борхесом и Маркесом. В его фильмах сны смешиваются с воспоминаниями, а магический реализм — с поэзией приключений.
«Нулевой Эдем», 1-й сезон
Мальчик с планеты роботов ищет друзей
Где смотреть: Netflix
Шики вырос на планете Гранбелл, где обитают только роботы. Его скучную жизнь меняет внезапная встреча с блогершей Ребеккой и ее котом Хэппи, с которыми он отправляется на поиски космических приключений и новых друзей.
«Нулевой Эдем» — экранизация манги Хиро Масимы, автора хитового фэнтези «Хвост феи». Его новая работа — практически то же самое, но в космосе: это история на стыке фэнтези и научной фантастики, в которой действует похожее заглавное трио (даже кота зовут так же).
Автор: Алексей Филиппов