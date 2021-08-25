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Что смотреть дома: 11-й сезон «Ходячих мертвецов», «Ведьмак: Кошмар волка», «Чепелуэйт»

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Продолжения сразу двух популярных сериалов 2010-х, спин-офф флагманского проекта Netflix и новая экранизация Стивена Кинга — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Ходячие мертвецы», 11-й сезон

Зомби-сага близится к концу

Где смотреть: КиноПоиск HD

Группа выживших прошла через несколько изматывающих войн — с тираном Ниганом (Джеффри Дин Морган) и Шепчущимися (людьми, маскирующимися под зомби). Остался последний рывок — наладить контакт с «Содружеством», крупной сетью общин, которые не только помогают друг другу, но и обладают запасом оружия и оборудования. При этом отношения внутри становятся все запутаннее: Ниган по-прежнему жив, а в строй возвращается Мэгги (Лорен Кохэн), чей муж погиб от биты негодяя. У руля сериала в третий раз за его долгую историю оказалась сценаристка Анджела Кенг.

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«Ведьмак: Кошмар волка»

Анимационный фильм об учителе Геральта

Где смотреть: Netflix

Весемир — наставник Геральта из Ривии и старейший ведьмак Континента. В детстве он прошел суровую муштру Школы волка, а затем стал беспечным охотником на нечисть, которого не волнует ничего, кроме звона монет. Однако молодому Весемиру предстоит столкнуться с тьмой — внешней и внутренней.

«Кошмар волка» — один из спин-оффов «Ведьмака». Сценарий писал Бо ДеМайо (автор третьего эпизода первого сезона), а за производство отвечала южнокорейская студия Mir, известная по анимационным шоу «Легенда о Корре» и «DOTA: Кровь дракона».

«Чепелуэйт», 1-й сезон

Эдриан Броуди в экранизации Стивена Кинга

Где смотреть: Амедиатека

Середина XIX века. Овдовевший капитан китобойного судна Чарльз Бун (Броуди) с детьми переезжает в доставшийся ему от родственника фамильный особняк в штате Мэн. Местные жители недолюбливают Бунов и считают их проклятыми, и тут самому Чарльзу начинает мерещиться всякая чертовщина.

Новой экранизацией Стивена Кинга занимался его давний поклонник Питер Филарди (вместе с братом Джейсоном). Из небольшого рассказа в письмах они сделали 10-серийное шоу — формальный приквел «Участи Салема» (его Филарди адаптировал для телевидения в 2004-м).

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«Американская история ужасов: Двойной сеанс»

Новый сезон хоррор-антологии Райана Мёрфи

Где смотреть: FX

Писатель Гарри Гарднер (Финн Уиттрок) вместе с женой Дорис (Лили Рэйб) и дочерью Альмой (Райан Кира Армстронг) решает провести зиму в изолированном прибрежном городке Провинстаун. Местные жители убеждают Гарри, что здесь он сможет преодолеть писательский кризис, но с гостями вдруг начинают твориться жуткие вещи. В десятом сезоне сериала Мёрфи и Брэда Фалчука будет сразу все: ждем инопланетян, вампиров, демонических Эвана Питерса и Фрэнсис Конрой, взлохмаченную Сару Полсон, бритого Маколея Калкина и мертвых президентов.

«Красотка»

Драма о здоровом образе жизни и одиночестве в Сети

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko

Сильвия (Магдалена Колесник) — звезда Instagram и воплощение ЗОЖа. Она ведет популярные фитнес-тренинги, а за ее жизнью с восторгом и завистью следят миллионы подписчиков. Но однажды девушка записывает видео, в котором плачет и жалуется на одиночество. Ее тут же начинают таскать по интервью и телешоу, а возле подъезда в машине теперь дежурит сталкер.

Шесть лет назад Магнус фон Хорн дебютировал драмой «Будущая жизнь», в которой бывший заключенный терял надежду вновь стать полноправным членом общества. Давление на фитнес-звезду, как выясняется, тоже огромное: никого не волнует, что скрывается за фасадом счастливой жизни, — даже родителей.

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«Открой глаза», 1-й сезон

Польский психологический триллер

Где смотреть: Netflix

После гибели семьи Юлька (Мария Вавренюк) попала с амнезией в специальный медицинский центр. Ее пытаются лечить нетрадиционными методами, отчего девушке снятся странные сны, и Юлька начинает подозревать, что она не там, где думает. От мини-сериала Анны Ядовской и Адриана Панека стоит ждать не только напряженной интриги, но и регулярной смены жанров — от триллера к подростковой драме.

«Государство комаров»

Боди-хоррор про кровососов с Уолл-стрит

Где смотреть: Shudder

2007 год, Ричард (Бо Напп) — высококлассный финансовый аналитик с Уолл-стрит. Однажды в его квартире заводятся комары, поведение которых удивляет мужчину не меньше, чем то, что он видит на мониторе с рыночными сводками.

Боди-хоррор об экономическом кризисе Филиппа Яна Рымши сравнивают с романами Кафки и фильмами Дэвида Кроненберга, а интерес к картине проявили одновременно два больших фестиваля — остросоциальная Венеция и остросюжетный Ситжес. На первом он получил приз за операторскую работу, на втором — за визуальные эффекты.

«Боб Росс: Счастливые случайности, предательство и жадность»

Скандальный док о добром художнике

Где смотреть: Netflix

Интригующее название и туманный 30-секундный трейлер наверняка всполошили поклонников художника Боба Росса, который много лет учит американских детей рисовать. Неужели очередной кумир детства оказался меркантильным обманщиком?

Джошуа Рофе, у которого несколько месяцев назад на Hulu вышел мини-сериал «Бигфут», нашел сильную историю. Сам Боб Росс, к счастью, ни при чем — речь о семействе Ковальски, которое заправляет брендом покойного, не отчисляя ни цента его семье. Об этом Рофе и пытается рассказать, несмотря на трудности с доступом к материалу и спикерами (многие отказывались, опасаясь исков).

«Три кроны для моряка»

Приключенческий роман о путешествии на тот свет

Где смотреть: Mubi

Студент (Филипп Депланш) убивает наставника-антиквара и пытается сбежать. Помочь ему может загадочный и порядком выпивший матрос (Жан-Бернар Гийярд), чьи условия — заплатить три кроны и выслушать его рассказ. Студент согласен, но даже не подозревает, чем может закончиться это странное путешествие.

«Три кроны для моряка» — один из самых известных фильмов чилийца Рауля Руиса, которого недаром сравнивают с Борхесом и Маркесом. В его фильмах сны смешиваются с воспоминаниями, а магический реализм — с поэзией приключений.

«Нулевой Эдем», 1-й сезон

Мальчик с планеты роботов ищет друзей

Где смотреть: Netflix

Шики вырос на планете Гранбелл, где обитают только роботы. Его скучную жизнь меняет внезапная встреча с блогершей Ребеккой и ее котом Хэппи, с которыми он отправляется на поиски космических приключений и новых друзей.

«Нулевой Эдем» — экранизация манги Хиро Масимы, автора хитового фэнтези «Хвост феи». Его новая работа — практически то же самое, но в космосе: это история на стыке фэнтези и научной фантастики, в которой действует похожее заглавное трио (даже кота зовут так же).

Автор: Алексей Филиппов

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Трое приятелей пытаются спасти родной город от экологической катастрофы. Сериал о дружбе в токсичной среде
В главных ролях:Илья Маланин, Филипп Ершов, Василий Копейкин, Вероника Мохирева, Григорий Сиятвинда
Режиссер:Федор Балванович
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