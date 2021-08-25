Что смотреть дома: 11-й сезон «Ходячих мертвецов», «Ведьмак: Кошмар волка», «Чепелуэйт»

Середина XIX века. Овдовевший капитан китобойного судна Чарльз Бун (Броуди) с детьми переезжает в доставшийся ему от родственника фамильный особняк в штате Мэн. Местные жители недолюбливают Бунов и считают их проклятыми, и тут самому Чарльзу начинает мерещиться всякая чертовщина.

Новой экранизацией Стивена Кинга занимался его давний поклонник Питер Филарди (вместе с братом Джейсоном). Из небольшого рассказа в письмах они сделали 10-серийное шоу — формальный приквел «Участи Салема» (его Филарди адаптировал для телевидения в 2004-м).

