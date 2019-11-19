Мила Сивацкая из «Последнего богатыря» рассказывает о «Борате», «Человеческой многоножке» и лучшем фильме с Джоли. Это новый выпуск «Киноколеса»!

Мы запустили развлекательное YouTube-шоу «Киноколесо». В нем звезды говорят о фильмах и сериалах, которые так или иначе повлияли на них. Что наши герои полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда? Смотрите и узнавайте!
В новом выпуске звезда «Последнего богатыря» Мила Сивацкая рассказывает, как ее впечатлили «Джиа» и «Малышка на миллион», из-за какого фильма она потеряла друзей и в каком сериале лучший саундтрек. А еще предлагает зрителям угадать свой любимый детский фильм и получить приз.
Ниже находится список Милы (он также доступен здесь). Сохраняйте список в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.
Ниже находится список Милы (он также доступен здесь). Сохраняйте список в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.
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