Мила Сивацкая из «Последнего богатыря» рассказывает о «Борате», «Человеческой многоножке» и лучшем фильме с Джоли. Это новый выпуск «Киноколеса»!

Мы запустили развлекательное YouTube-шоу «Киноколесо». В нем звезды говорят о фильмах и сериалах, которые так или иначе повлияли на них. Что наши герои полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда? Смотрите и узнавайте!