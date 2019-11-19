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Мила Сивацкая из «Последнего богатыря» рассказывает о «Борате», «Человеческой многоножке» и лучшем фильме с Джоли. Это новый выпуск «Киноколеса»!

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Мы запустили развлекательное YouTube-шоу «Киноколесо». В нем звезды говорят о фильмах и сериалах, которые так или иначе повлияли на них. Что наши герои полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда? Смотрите и узнавайте!

В новом выпуске звезда «Последнего богатыря» Мила Сивацкая рассказывает, как ее впечатлили «Джиа» и «Малышка на миллион», из-за какого фильма она потеряла друзей и в каком сериале лучший саундтрек. А еще предлагает зрителям угадать свой любимый детский фильм и получить приз.

Ниже находится список Милы (он также доступен здесь). Сохраняйте список в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.

Фильм, в котором стыдно за главного героя

«Борат»

🤦🏻‍♀️

Самый любимый фильм

«Малышка на миллион»

🥰

Guilty pleasure фильм

«Сумерки»

🤫

Фильм, который никогда в жизни

не будет пересматривать

«Человеческая многоножка»

🙅🏻‍♀️

Сериал, который смотрела подростком

«Сплетница»

👧🏻

Фильм, над которым плакала

«Джиа»

😭

Фильм с лучшим саундтреком

«Величайший шоумен», «Конец ***го мира»

🎶

Любимый сериал

«Дрянь»

❤️

Ниже находится список Милы (он также доступен здесь). Сохраняйте список в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.

Фильм, в котором стыдно за главного героя

«Борат»

🤦🏻‍♀️

Самый любимый фильм

«Малышка на миллион»

🥰

Guilty pleasure фильм

«Сумерки»

🤫

Фильм, который никогда в жизни не будет пересматривать

«Человеческая многоножка»

🙅🏻‍♀️

Сериал, который смотрела подростком

«Сплетница»

👧🏻

Фильм, над которым плакала

«Джиа»

😭

Фильм с лучшим саундтреком

«Величайший шоумен», «Конец ***го мира»

🎶

Любимый сериал

«Дрянь»

❤️

Подписывайтесь на наш новый YouTube-канал КиноПоиск Шоу, чтобы не пропускать выпуски «Киноколеса».

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Молодой и перспективный бизнесмен из Подмосковья открывает ивент-агентство на деньги от сделки с КиноПоиском
В главных ролях:Владимир Канухин, Ирина Чипиженко, Наталья Тетенова, Алексей Шуплецов
Режиссер:Никита Тамаров
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