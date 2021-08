«Рик и Морти» глазами Мартина Скорсезе. С гигантскими роботами и инцестом

Новый сезон «Рика и Морти» добрался до седьмой серии. В ней снова появляется плод инцеста Морти и Саммер, а еще роботы-хорьки и отсылки к «Славным парням». Редактор проекта «Люмос» Марат Шабаев разбирает, что же именно произошло.

Что происходит в серии?

Рик, Морти и Саммер летят на планету под названием Мир сисек. Но по пути натыкаются на робота — хорька-готрона. Все, поездка на эротический аттракцион отменяется!

По возвращении домой Саммер заставляет родителей надеть костюмы, чтобы все пятеро членов семьи могли сесть в гигантских роботов, которые выглядят как разноцветные хорьки. Они встречаются на земной орбите и отправляются в галактику Нибблнаг, где их ждет огромный фиолетовый кайдзю-богомол. В лучших традициях жанра хорьки объединяются в одного огромного готрона! Победители возвращаются на Землю, но приключение на этом не заканчивается, ведь Рик вошел во вкус. Ученый приглашает в гости пять версий семьи Смит из разных вселенных, у которых неполные готроны. Рик предлагает дополнить их роботов в обмен на то, чтобы все вместе они могли собраться в еще более крупного меха.

Им удается собрать пять готронов, которые превращаются в ГоГотрона. Морти сомневается в этой затее, так как обижается из-за сорвавшейся поездки в Мир сисек, а еще хорошо знает характер деда. Поэтому правой рукой Рика становится Саммер. Многочисленные Смиты спасают несколько планет от нашествия кайдзю, а на одной из них строят тайный ночной клуб, в котором грустный Морти работает начальником охраны (своего меха у него больше нет). Пьяный Рик объявляет со сцены: он добыл 90 лишних хорьков, и ему нужен еще десяток, чтобы собрать ГоГоГотрона.

Вскоре уволенный Морти отправится домой. Вслед за ним Саммер уволит и родителей. А через пару мгновений приползет в слезах: Рик избавился от внучки и теперь окружен анимешными подростками, которые на самом деле хотят получить ГоГоГотрона и убить ученого. Смиты отправляются на помощь заигравшемуся деду. Верхом на гигантском космическом ребенке, плоде инцеста Саммер и Морти.

Полезай в гребаного робота

Название серии «Гоутрон Джеррисис Риквангелион» (Gotron Jerrysis Rickvangelion) отсылает к культовому аниме «Евангелион» (Neon Genesis Evangelion). Всем непосвященным придется срочно посмотреть наше видеоэссе, иначе рискуете пропустить все пародийные моменты. Впрочем, этот эпизод «Рика и Морти» стоит, скорее, воспринимать как отсылку к жанру меха. Гигантский робот ГоГотрон — пародия на знаменитый клич «Go Go Power Rangers!». А озлобленные владельцы роботов нарисованы как стереотипные подростки. Они даже обвиняют Рика в культурной апроприации. Но и это не всё! В этот раз «Рик и Морти» не просто издевается над одним жанром, но и смешивает его с другим, не менее известным.

Directed by Martin Scorcese

Закадровый голос, секретный ночной клуб, разговоры о семье и криминальные делишки, которые сопровождаются характерным монтажом, — все верно, весь сюжет эпизода, за исключением темы с гигантскими роботами, построен как гангстерский фильм в духе «Славных парней» или «Казино». К тому же Рики из других вселенных явно напоминают культовых героев этого жанра — Вито Корлеоне, Тони Монтану и других. А в финале Рик отстреливается от анимешных злодеев, пародируя ту самую сцену из «Лица со шрамом» де Пальмы, и даже произносит фразу «Say hello to my little me» (в отличие от Монтаны, он использует автомат в форме собственной головы).

А было еще что-то?

«С каких пор в этом доме заботятся о жизнях пришельцев? Мы даже не смотрим британское телевидение», — саркастично замечает Бет. Стандартная американская колкость? Возможно. Но еще это можно принять за отсылку к «Доктору Кто», в котором британцы очень даже заботятся о жизнях пришельцев.

Саммер называет своего ребенка Наруто. Могла придумать что-то пооригинальнее! Кстати, его появление вновь сопровождается симфонической поэмой «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса, которая играла в «Космической одиссее» Кубрика.

Вердикт

Микс из гангстеров и роботов удался: примерно такой фильм мог снять Мартин Скорсезе, если бы ему доверили перезапуск «Могучих рейнджеров». Еще один сюрприз — возвращение гигантского ребенка Саммер и Морти. Казалось, инцестуальная тема останется самым странным моментом эксцентричного четвертого эпизода. Но создатели «Рика и Морти» решили идти до конца. Забавно, но этот странный младенец — единственный персонаж, который может претендовать на звание главной сюжетной арки сезона.