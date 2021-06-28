Индейка вместо президента США! «Рик и Морти» открыто выходят на политическую тропу

В шестой серии нового сезона «Рика и Морти» авторы набросились на культовый американский праздник — День благодарения — и разнесли в клочья всю историю Соединенных Штатов. Редактор проекта «Люмос» Марат Шабаев рассказывает, как именно они это сделали.

Что происходит в серии

Рик и Морти в поисках сокровища нации. Они собираются украсть американскую конституцию, но терпят поражение. Лазерная пушка пробивает насквозь статую Линкольна, колокол Свободы и взрывает статую Свободы. Оказывается, последняя скрывала в себе огромного робота-убийцу из Франции (вот такой троянский конь!). Так что День благодарения начинается с небольшой осады: военные окружили дом Смитов, а Рик препирается по телефону с президентом. Сварливый ученый хочет добиться государственного помилования и ради этого придумал мудреный план, который включает превращение в индейку. Впрочем, глава США планирует не менее хитроумную схему с подставными индейками, военными грузовиками и тайными лабораториями.

Простые американские спецназовцы из простой американской идиллии (беременная жена, захолустный бар, пиво и боулинг) садятся в простые американские пикапы и отправляются на работу. В Пентагоне их превращают в специально обученных индеек с пушками наперевес, и они отправляются искать деда с внуком.

Но настоящие Рик и Морти тоже превратили себя в индеек и проникли в грузовик со спецназовцами. Что ж, настало время для трансформации президента. Он без труда вычисляет среди птиц своих врагов и затевает драку с Риком, но случайно выплевывает капсулу-маячок, и она попадает в рот настоящей индейке. Именно ее превратят потом в человека, не заметив подвоха. Президент-индейка превращает обычных индеек в суперсолдат, продает разрушенный Нью-Йорк Франции и повышает зарплаты конгрессменам, пока Рик, Морти и настоящий президент сражаются в подземельях с пауком, который на самом деле… Франклин Рузвельт.

Все окончится грандиозной войной. Герои прибегнут к помощи древних инопланетных воинов, которые сражались с индейками-динозаврами в XV веке (вот такая тайная история США). Президент выбьет дурь из своего птичьего двойника. А Морти подорвет лазером монумент Свободы. Счастливого Дня благодарения!

Что все это значит?

Это не самая богатая на отсылки серия «Рика и Морти», зато шоураннеры играют на политические темы. Президент США — своевольный мачо, который привык разбрасываться словом «террорист». А его «предсмертные» флешбэки состоят в основном из анонсов новых приставок PlayStation. А вся история США — ложь, обман и геноцид (гигантских индеек), прикрытый американской мечтой. Все технологические достижения нации получены от космических пришельцев. И даже бравые спецназовцы, которыми так гордится правительство, не могут получить должного медицинского ухода, после того как угробили здоровье, спасая страну.

Отсылки все-таки были. Какие?

В самом начале серии Рик и Морти явно играют в Николаса Кейджа из «Сокровища нации».

В серии упоминается фокусник Дэвид Блейн.

Президент пытается устранить Рика и вспоминает криптонит (единственное оружие против Супермена) и Фантомную зону из комикс-вселенной DC.

Во время праздничного ужина в доме Смитов показывают новую версию «Волшебника страны Оз», снятую Чарли Кауфманом. Безмозглое пугало в этом фильме, естественно, оказывается героем-сценаристом.

Рик и Морти передвигаются на роботе, напоминающем AT-AT из «Звездных войн».

Вердикт

Политическая тема главная в этом эпизоде, хотя никаких однозначных выводов из него сделать нельзя. Впрочем, это мультсериал, а не острый памфлет! Самое главное, что «Рик и Морти» по-панковски переосмысляют важный американский праздник, уничтожая национальные символы и памятники. И даже критически малое количество отсылок не портит удовольствие от просмотра: абсурдный сюжет про президента-индейку слишком захватывающий, чтобы критиковать его всерьез. Еще благодаря этой серии многие с удивлением узнают, что дикие индейки спят на деревьях.