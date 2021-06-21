Садомазодемоны, живые почтовые ящики и боль, много боли в новом эпизоде «Рика и Морти»

Пятая серия «Рика и Морти» не снижает накала. Редактор проекта «Люмос» Марат Шабаев рассказывает, что произошло, и объясняет, почему оно произошло именно так.

Что происходит в серии

Бет нужно бежать на работу, а Джерри отправляется тусить с Риком (что-что?). Поэтому Саммер и Морти остаются вдвоем и приглашают в гости новенького парня из школы — Брюса Чатбека. Увы, но межгалактическое ТВ его не очень впечатлило, и сестре с братом придется придумать что-то поинтереснее.

А что там за мужская туса у Рика и Джерри? Оказывается, они в караоке (оно же Джерри-оке), но не одни, а в компании садомазодемонов, подозрительно похожих на сенобитов из серии фильмов «Восставший из ада». Монстры преследуют свои цели: как и в хорроре Клайва Баркера, они питаются страданиями и получают от этого настоящее удовольствие. А Джерри, как мы знаем из (почти) всех предыдущих серий, — просто бесконечный источник кринжа.

Тем временем Саммер и Морти обманывают космолет Рика и отбывают в убойное путешествие вместе с Брюсом. Они устраивают дестрой на планете живых почтовых ящиков, гоняют с инопланетянами наперегонки в астероидном поле. Но летающая тарелка преследует свои цели: она позволила подросткам сесть за штурвал, чтобы творить те бесчинства, что всегда запрещал Рик. После череды убийств она влюбляется в чейнджбота (антропоморфный робот, притворяющийся человеческой машиной). Разбитое сердце приведет к жуткой резне, но Брюс, Саммер и Морти все-таки успеют вернуться домой до прихода родителей.

А Бет присоединяется к тусовке в караоке и тоже потешается над нелепыми выходками и песнями мужа. Правда, Джерри вскоре узнает, что местные сенобиты питаются кринжем, и в итоге попадет в ад. Бет и Рик отправятся вслед за ним и покажут демонам, что такое настоящая боль.

Что за кожаные демоны из ада?

Сенобитов придумал автор хорроров Клайв Баркер. Они впервые появились в повести «The Hellbound Heart». А культовыми персонажами стали благодаря экранизации «Восставший из ада» (1978), которая была снята самим Баркером. Пародийные демоны из эпизода «Рика и Морти» практически неотличимы от тех, что появлялись в фильмах. В этой серии высмеивают простецкую философию сенобитов («Твоя боль — мое удовольствие»): демоны постоянно пытаются понять, должны ли они чувствовать мучения от того, что им хорошо, так как они наблюдают чужие страдания. Поэтому Рик и придумывает способ победить их: строит машину, которая «меняет боль на боль и снова на боль — мы убьем их искренностью». Кажется, шоураннер Дэн Хармон и сценаристка этого эпизода Энн Лэйн от души развлекались, затеяв эти странные инверсионные языковые игры. А Пинхед (буквально Булавкоголовый), главный сенобит из фильма Баркера, превратился здесь в… Пенхеда (то есть Ручкоголового).

Что еще можно было не заметить

Вердикт

Это очередной эпизод «Рика и Морти», в котором переплетаются две разные сюжетные линии. Одна из них кажется второстепенной — приключения Саммер, Морти и Брюса, сделанные в духе подростковых фильмов (от «Американских граффити» до культовых работ Джона Хьюза). Зато похождения Джерри, Бет и Рика в компании сенобитов явно порадуют фанатов ранних сезонов «Рика и Морти»: эпизод не рассыпается на множество мелких отсылок, а лихо отрабатывает одну главную.