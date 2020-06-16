Королева спермы и кони-каннибалы. Что? Да! «Рик и Морти» продолжают не разочаровывать

Четвертую серию «Рика и Морти» называет отвратительной даже сценарист сериала. Редактор проекта «Люмос» Марат Шабаев разбирает эпизод и объясняет почему.

Что происходит в серии

Морти собирается с мамой на новый марвеловский блокбастер, но вынужден ждать, пока она закончит свои дела в лошадином госпитале. Его внимание привлекает футуристический аппарат для получения конского семени — настолько, что он решает стать «волонтером». Через неделю довольный жизнью Морти замечает Рика, который катит огромную бочку конской семенной жидкости в гараж для своих экспериментов. Увы, парень не признается в том, что содержимое бочки несколько отличается от надписи на ней. Итог: по городу летают огромные злобные сперматозоиды.

Рик уверяет Бет, что он ни при чем, а это очередное нашествие из космоса. Вскоре семью Смит спасает вертолет, посланный президентом США. Оказывается, летающая сперма должна рвануть к Большому каньону, поэтому туда отправляется военная миссия во главе с Риком, Морти и крутым парнем по имени Блейзин. Семенные войска атакуют вертолет при помощи катапульты («требушета», поправляет Рик). Герои в опасности, но их спасает Липко (Sticky) — милый сперматозоид, признавший в Морти папу. Правда, вскоре Блейзин умрет глупейшим образом, разочаровав Рика, а дед с внуком попадут в плен к Королеве спермы, которая собирается при помощи того самого конского аппарата и похотливого Морти наделать новых воинов. На помощь вновь приходит Липко.

Семенная орда направляется к Вегасу, где президент презентует огромную яйцеклетку (как еще приманить сперматозоидов?). Кстати, это была идея Саммер, но все лавры достаются неопрятному ученому. Впрочем, все к лучшему, ведь в этот момент Морти делает шокирующее признание: злобные хвостатые создания — его «дети». Увы, яйцеклетка принадлежит Саммер… Остановить инцест пытаются американские войска, вставшие на границе Вегаса. И неожиданная подмога приходит из земных недр, где живут кони-каннибалы. У их короля давняя вражда с Риком, который переспал с его дочерью Поньетой. Но она беременна, поэтому «конибалам» придется помочь людям.

В финале Липко помогает победить Королеву спермы, но сам проникает в огромную яйцеклетку, и президент мешает Саммер прервать инцест гигантских масштабов, ведь «слышит сердцебиение» (подкол в сторону противников абортов в США). Космический корабль с будущим ребенком отправляется в космос, а Поньета рожает синеволосого жеребенка. Вот такой хеппи-энд.

При чем тут «конибалы»?!

Это отсылка к фантастическому хоррору «К.Г.П.О.» (1984), который расшифровывается как «Каннибалы-гуманоиды из подземелий» (в оригинале C.H.U.D. — Cannibalistic Humanoid Underground Dweller). Он рассказывает о мутировавших бездомных, которые живут в катакомбах Нью-Йорка и похищают людей. Несмотря на разгромные рецензии (29% «свежести» на Rotten Tomatoes), фильм приобрел культовый статус — на него ссылаются «Симпсоны» и «Арчер». Эпизод «Рика и Морти» тоже отдает дань уважения «К.Г.П.О.», сохранив аббревиатуру, но заменив людей на коней.

Что еще можно было не заметить:

Название «Спрей Рикависимости» — переделанный «День независимости» (1996). В эпизоде «Рика и Морти» тоже есть сражения американцев с «инопланетянами» (пусть и фейковыми) и Большой каньон.

Сразу несколько отсылок к реальным знаменитостям в Вегасе. В серии появляются фокусник Удивительный Джонатан (Amazing Johnathan) и модель Кэти Айрленд, звезда обложек журнала Sports Illustrated. А отбивать атаку сперматазоидов помогают гимнасты из кабаре-шоу «Зуманити» Cirque du Soleil.

Рика замораживают в куске льда, как Хана Соло в карбоните в пятом и шестом эпизодах «Звездных войн».

Сцена после титров напоминает рассказ «Космонавт» Рэя Брэдбери, главный герой которого разрывается между семьей и космическими путешествиями. И, конечно, не обошлось без отсылки к «Космической одиссее»: на фоне земного шара в сопровождении симфонической поэмы «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса парит огромный ребенок Саммер и Морти.

Неочевидная самоотсылка — Джерри находит свое призвание, подливая воду в стакан президенту. Напомним, что раньше «Рик и Морти» уже намекали, что неуклюжий мужчина мечтает быть доставщиком воды.

Вердикт

Кажется, что Дэн Хармон и Джастин Ройланд решили экранизировать самые дикие фанфики по «Рику и Морти». Во-первых, любовная связь Рика с Поньетой — прямой намек на субкультуру фурри, которая строится на особом интересе к антропоморфным зверям. Во-вторых, тема с инцестом, вокруг которой крутится вся вторая половина серии. Даже сценарист эпизода Николас Рутерфорд (Saturday Night Live) признает: получилось «отвратительно и безвкусно». «Спрей Рикависимости» действительно причиняет дискомфорт, вряд ли этот сюжет можно будет пересказать на ужине с друзьями, которые никогда не видели «Рика и Морти».