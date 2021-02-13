КиноПоиск
Попробовать Плюс

Мы запускаем шоу «Киноколесо»! В первом выпуске Тихон Жизневский признается в любви «Бригаде» и орет в голосину с «1+1»

Обсудить0

У нас появилось развлекательное шоу «Киноколесо», которое будет регулярно выходить на YouTube. В нем звезды рассказывают о фильмах и сериалах, которые так или иначе повлияли на них — любимых и ненавистных, вызывающих слезы и смех, самых пересматриваемых и, наоборот, тех, которые никогда не захочется посмотреть еще раз.

Гостем первого выпуска стал актер Тихон Жизневский. Звезда сериала «Топи», блокбастеров «Огонь» и «Майор Гром: Чумной Доктор» признался в любви «Бригаде» и «Брату 2», объяснил, как надо готовиться к «Сталкеру», и пытался вспомнить, что смотрел в старшей школе, кроме эротики.

Ниже находится список Тихона (он также доступен здесь). Сохраняйте список в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые он советует.

Самый страшный фильм

«Париж: Город мертвых», «Иди и смотри»

😨

Любимый сериал

«Во все тяжкие»

🥰

Фильм, который чаще всего смотрел в старшей школе

«Матрица»

🎒

Самый красивый фильм

«Куда приводят мечты», «Фанни и Александр»

👁

Сериал, который смотрел подростком

«Бригада»

🍦

Лучший фильм любимого режиссера

«Сталкер», Андрей Тарковский

❤️

Лучший фильм любимого актера

«Крейцерова соната»Олег Янковский

🤩

Любимый российский фильм

«Брат 2»

🇷🇺

Фильм с самым неожиданным финалом

«Семь»

🤯

Любимая комедия

«1+1»

😊

Подписывайтесь на наш новый YouTube-канал КиноПоиск Шоу, чтобы не пропускать выпуски «Киноколеса».

Обсудить

Смотрите также

Тихон Жизневский о фильме «Майор Гром: Чумной Доктор»: «Шавуха, конечно, главное действующее лицо»
Интервью

Тихон Жизневский о фильме «Майор Гром: Чумной Доктор»: «Шавуха, конечно, главное действующее лицо»

14 апреля16
Кто такой майор Гром?

Кто такой майор Гром?

30 марта59
Снимать «Огонь» было действительно страшно! Иван Янковский и Тихон Жизневский рассказали о жарких съемках

Снимать «Огонь» было действительно страшно! Иван Янковский и Тихон Жизневский рассказали о жарких съемках

25 февраля17
Что посмотреть: «Топи» — мистический сериал по Глуховскому
КиноПоиск HD

ВидеоЧто посмотреть: «Топи» — мистический сериал по Глуховскому

13 февраля19

Главное сегодня

Мы запускаем шоу «Киноколесо»! В первом выпуске Тихон Жизневский признается в любви «Бригаде» и орет в голосину с «1+1»

Сегодня8
Мы запускаем шоу «Киноколесо»! В первом выпуске Тихон Жизневский признается в любви «Бригаде» и орет в голосину с «1+1»
«Бендер: Начало». Почему Остапу не стать новым «Гоголем»

«Бендер: Начало». Почему Остапу не стать новым «Гоголем»

Вчера10
В чем обаяние «Мимино» и феномен кинематографа Георгия Данелии
Крупным планом

ПодкастВ чем обаяние «Мимино» и феномен кинематографа Георгия Данелии

Вчера7
«Рик и Морти» продолжают издеваться над фанатами. Вереница смертей и богоборчество — и это еще не все!

«Рик и Морти» продолжают издеваться над фанатами. Вереница смертей и богоборчество — и это еще не все!

Вчера13
Как Николас Кейдж превратился из прекрасного актера в мем
Портрет героя

ВидеоКак Николас Кейдж превратился из прекрасного актера в мем

26 июня26
13 лучших трейлеров недели: Марго Робби дерется с морской звездой, а Адам Драйвер перерезает пуповину

13 лучших трейлеров недели: Марго Робби дерется с морской звездой, а Адам Драйвер перерезает пуповину

25 июня7
КиноПоиск HD и Московская школа кино объявляют конкурс на обучение по программе «Шоураннер»

КиноПоиск HD и Московская школа кино объявляют конкурс на обучение по программе «Шоураннер»

25 июня3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт