Мы запускаем шоу «Киноколесо»! В первом выпуске Тихон Жизневский признается в любви «Бригаде» и орет в голосину с «1+1»

У нас появилось развлекательное шоу «Киноколесо», которое будет регулярно выходить на YouTube. В нем звезды рассказывают о фильмах и сериалах, которые так или иначе повлияли на них — любимых и ненавистных, вызывающих слезы и смех, самых пересматриваемых и, наоборот, тех, которые никогда не захочется посмотреть еще раз.