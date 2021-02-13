Мы запускаем шоу «Киноколесо»! В первом выпуске Тихон Жизневский признается в любви «Бригаде» и орет в голосину с «1+1»

У нас появилось развлекательное шоу «Киноколесо», которое будет регулярно выходить на YouTube. В нем звезды рассказывают о фильмах и сериалах, которые так или иначе повлияли на них — любимых и ненавистных, вызывающих слезы и смех, самых пересматриваемых и, наоборот, тех, которые никогда не захочется посмотреть еще раз.
Гостем первого выпуска стал актер Тихон Жизневский. Звезда сериала «Топи», блокбастеров «Огонь» и «Майор Гром: Чумной Доктор» признался в любви «Бригаде» и «Брату 2», объяснил, как надо готовиться к «Сталкеру», и пытался вспомнить, что смотрел в старшей школе, кроме эротики.
Ниже находится список Тихона (он также доступен здесь). Сохраняйте список в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые он советует.
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