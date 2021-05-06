«Люпен», часть вторая: Омар Си против всей полиции Франции

11 июня на Netflix выходит новый сезон авантюрного сериала, вольно основанного на произведениях Мориса Леблана. В главной роли благородного разбойника — Омар Си. О том, как популярное в России шоу иронично осовременивает классику приключенческого жанра и что ждать от его продолжения, рассказывает кинокритик газеты «Коммерсантъ» Юлия Шагельман.



Первые истории про экспроприатора Арсена Люпена, с поразительным изяществом избавляющего аристократов и буржуа от материальных ценностей, нажитых нечестным путем, тоже были сериалом, только литературным: они выходили на страницах журнала Je sais tout с 1905 года. Популярность этого криминального чтива была настолько велика, что через два года придумавший Люпена писатель Морис Леблан принялся сочинять уже полноразмерные романы и продолжал успешно это делать вплоть до конца 1930-х, иногда отвлекаясь на другие жанры (в частности, научную фантастику и литературу для детей). Всего Леблан написал о Люпене 17 романов и 39 повестей, так что у сериала, который в январе стал лидером по просмотрам во Франции и многих других странах, а также первым французским шоу, вошедшим в топ-10 Netflix в США, имеется большой потенциал для продолжения.

Переносить эти истории на киноэкран взялись почти сразу после изобретения кинематографа: первая немая короткометражка была снята еще в 1908 году, а сегодня у этих произведений насчитывается более двух десятков экранизаций, включая полнометражные фильмы, французский сериал 1971—1974 годов, несколько японских адаптаций (там Люпена вообще очень полюбили и рисовали про него манги) и даже такую экзотику, как филиппинское телешоу. Еще раньше пьесы, написанные самим Лебланом, ставили на сцене — к этим спектаклям отсылает заключительная серия второго сезона, кульминация которой разыгрывается в знаменитом парижском театре «Шатле».

Впрочем, для создателей сериала произведения Леблана служат только отправной точкой и предлогом для игры в аллюзии — иногда более удачной, иногда менее. Первый сезон даже носил подзаголовок «В тени Арсена», подчеркивая, что здесь у нас совсем не тот Люпен. Для тех, кто читал книжки, тут найдется много пасхалок (чтобы не пришлось долго копаться в памяти, названия романов, вдохновивших определенный эпизод, произносятся прямым текстом), но, чтобы получить от него удовольствие, знакомство с первоисточником совсем не обязательно.

Однако еще для этого надо принять здешние правила игры. Например, то, что огромного двухметрового афрофранцуза с запоминающимися чертами лица не узнает решительно никто, стоит ему, скажем, надеть шапку или приклеить неубедительную бороду. В соответствии с духом времени протагонист «Люпена» — сын сенегальского иммигранта, его зовут Ассан Диоп (Омар Си). Отец его работал шофером в богатом семействе, но потом был обвинен в краже и покончил с собой в тюрьме, оставив единственное наследство — затрепанный томик Леблана. Вдохновившись приключениями Арсена Люпена, Ассан стал профессиональным вором и аферистом, но, как и его кумир, грабит он только тех, кто этого заслуживает. Так, еще школьником он стащил старинную скрипку у продавца-расиста, который отказался отдать ее под залог подруге Ассана, Клер, увидев рядом с ней чернокожего парня. А когда вырос, изъял у богатой старушки кровавые бриллианты, добытые в Бельгийском Конго.

Неправдоподобные способности Ассана к маскировке — прямое продолжение люпеновских традиций условности: стоило герою снять свой фирменный цилиндр, как он превращался в невидимку. И именно такие детали, бесхитростное нахальство которых прекрасно осознают и сценаристы, и актеры, приносят при просмотре почти детское незамутненное веселье.

Омар Си

Основная сюжетная линия сериала, разбитая на два сезона по пять серий, — это история мести Ассана неправедному богачу Юберу Пеллегрини (Эрве Пьер, который с трудом удерживается от злодейского смеха и подкручивания усов), когда-то подставившему его отца. На нее нанизаны отдельные виньетки, которые позволяют Омару Си продемонстрировать свое природное обаяние и умение хорошо выглядеть в разных костюмах, а операторам — захватывающие дух виды Парижа, особенно прекрасные в нынешнюю эпоху закрытых из-за пандемии границ. В пятом эпизоде к ним прибавились еще и белые скалы Этрета — культового места для всех фанатов Леблана; там разворачивается действие одного из романов, а сам писатель жил неподалеку. Шестая серия (то есть первый эпизод нового сезона) стартует с того же места, и ее события происходят в Нормандии. В программе — гонки по идиллическим сельским дорогам и дуэль на саблях в заброшенном замке.

Первый сезон заканчивался весьма драматичным по меркам этого шоу клиффхэнгером: негодяйский Пеллегрини перешел в наступление и покусился на семью Ассана. Поэтому шестой эпизод поначалу кажется чуточку более серьезным, чем раньше, но потом, по счастью, авторы возвращаются к легкомысленной интонации. Как положено по законам жанра, за неуловимым грабителем гоняется вся парижская полиция, сотрудники которой, по его же словам, либо глупы, либо некомпетентны, либо и то, и другое сразу. За единственным исключением — детективом Юсефом Гедира (Софьян Герраб), еще одним поклонником и знатоком Леблана и Люпена. Во второй части они с Ассаном наконец встретятся лицом к лицу и почти подружатся, так что в будущих сезонах Гедира, по всей видимости, станет в этой вселенной кем-то вроде Лестрейда при Шерлоке Холмсе.

Параллельно продолжает раскручиваться история отношений Ассана с Клер (Людивин Санье) и их общим сыном Раулем (Этан Симон), а также чуть большую роль начинает играть дочка Пеллегрини Жюльетт (Клотильда Эсме), с которой у нашего героя тоже что-то такое было — возобновлению былой связи посвящен целый эпизод. На один пугающий момент может даже показаться, что Ассан, оставаясь вором, перестал быть джентльменом, но это ложная тревога, он по-прежнему благороден, великодушен и (почти) честен. По крайней мере, с женщинами.

Очарованием своим сериал обязан не только мягкой иронии над жанровыми конвенциями и первоисточником. «Люпен» — это такое французское кино в квадрате. Не Годар с Риветтом, конечно, а его витринно-экспортный вариант, специальная Франция для иностранцев — со всеми положенными туристическими видами, музеями, антикварными лавками, бистро и, разумеется, великой культурой, когда даже гопники из предместий читают книжки, а собачку кличут Жаккюз, в честь знаменитой статьи Эмиля Золя «Я обвиняю». При этом экшен здесь выстроен по голливудским заветам, а финал второго сезона отсылает чуть ли не к бондиане (удивительно, но и этот внимательный взгляд через океан — тоже французская традиция, вспомните Бессона или половину фильмографии Жана Дюжардена). А легкость увлекательного сюжета, понятного в любой точке земного шара, усиливается победительной харизмой Омара Си, который наконец нашел вторую идеально скроенную по нему роль после комедии «1+1», тоже когда-то ставшей предметом успешного французского экспорта.