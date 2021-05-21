«Мейр из Исттауна», «Пищеблок», «Тень и кость»: За что КиноПоиск полюбил эти и другие сериалы весны

Как и прежде, в начале каждого сезона редакция КиноПоиска проводит ревизию сериальных достижений предыдущего. Мы рассказываем, за что редакторы полюбили истории о немолодой полицейской из Филадельфии, о детях из лагеря «Буревестник», о серийном убийце на фоне азиатской диско-экзотики и других героев весенних сериалов. Мини-спойлер: наш фаворит в списке идет последним.
«Подземная железная дорога»
«За взгляд на историю США как на бесконечную антиутопию»
Василий Корецкий, старший редактор
Когда-то всякий американский журналист мечтал написать Большой Американский Роман. Барри Дженкинс берет за основу такую попытку — книгу Колсона Уайтхеда — и на базе сериального формата пытается снять свой Великий Американский Фильм. Получается неровно: где-то он скатывается в шершавый агитпроп (ближайший аналог — остросюжетная советская продукция об ужасах нацистской оккупации), где-то — в сентиментальный театр, но иногда и поднимается до высот Джона Форда. Как и великого белого предшественника, его мучит вопрос: что такое Америка? Земля обетованная или ад на земле? Но ответ на него никак не может быть простым.
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«Сокол и Зимний Солдат»
«За ипотеку, которую не одобрили Соколу»
Ольга Белик, старший редактор
Помимо типичного для Marvel лихого экшена, в сериале есть несколько выдающихся моментов. В том числе совершенно гениальная сцена в банке, в которой Соколу — ветерану межгалактических войн и спасителю Вселенной — отказывают в кредите. Зато Баки наконец-то находит искупление. Вместе с этим новый Капитан Америка, обагривший легендарный щит кровью, служит пронзительным напоминанием, что незаменимые все-таки есть.
«Секреты семейной жизни»
«За отличную визуализацию кровавых фантазий и семейное счастье, приравненное к соучастию в преступлении»
Андрей Захарьев, редактор витрин КиноПоиск HD
Надо прорваться через первые сцены, чтобы увидеть, как с виду предсказуемый рассказ о столичной парочке на грани развода перетекает в редкий для России жанр черной комедии. Кровь в «Секретах» резко и струями вырывает из лощеного быта, и это не единственная неожиданность. Особая благодарность за образ следователя (Федор Лавров), который ведет блог и время от времени сыплет сатирическими остротами на тему правосудия и угроз государственному строю.
«Тень и кость»
«За альтернативную Российскую империю и Черного Ловеласа из „Смешариков“»
Ольга Белик, старший редактор
Этот мир основан на Российской империи XIX века, что ужасно смешно и очаровательно. Гриши-маги, пуленепробиваемые кафтаны, квас и селедка на обед, двуглавые орлы и барочная роскошь, Бен Барнс, старательно выговаривающий по-русски «moya tsaritsa», — восторг! Кстати, его герой Дарклинг, весь в черном, очень хорош, этакий микс Джона Сноу и героя эротических кошмаров Нюши. Но его задача тут — только быть красивым и зловеще ходить туда-сюда. Гораздо интереснее основной сюжетной линии об Избранной следить в сериале за судьбами второстепенных героев-ловкачей (как, собственно, и книги о них).
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Happy End
«Не за трусы, а за простые слова и смущенные улыбки»
Василий Корецкий, старший редактор
Вопроса «Зачем нужен сериал про вебкам, если есть вебкам?» тут не возникает: новая и интересная, так сказать, профессия главной героини тут не цель и не ядро контента, а современное обстоятельство, на фоне которого разворачивается эдакий неореализм. Очарование Happy End в живой речи, в том, как непринужденно герои движутся по тесной съемной двушке и как стеснены поначалу их движения перед камерой. В неловкой улыбке Дениса Власенко и дерзко-смущенном взгляде Лены Трониной больше правды о времени и поколении, чем в ста журнальных колонках.
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«Невероятные»
«За Железного человека и Тора, превращенных в женщин в Лондоне 1890-х»
Ольга Белик, старший редактор
Сильные супергероини — к такому мы, слава богу, привыкли. Но в Викторианскую эпоху? Это хороший прием — вывести на первый план тех, у кого тогда не было права голоса, наделить их сверхмощью и посмотреть, что будет с обществом. Женщины в «Невероятных» рубятся друг с другом и со злом и делают это в изумительно стильных нарядах. Ну а финальная серия — это и вовсе один из самых головокружительных сюжетных поворотов за последнее время.
«Змей»
«За финальный титр „Всем смелым, кто жил большой мечтой, но не вернулся домой“»
Ксения Прохоренко, редактор соцсетей
Не будем хвалить эту историю про серийного убийцу Чарльза Собраджа и его напарницу за документальность и фокусы с таймлайнами. Превознести «Змея» стоит за яркую атмосферу Юго-Восточной Азии 1970-х и завораживающую актерскую игру. Я смотрела на этих красивых людей, творящих страшные дела, и не могла отделаться от неуютной мысли: я бы тоже им поверила.
«Слишком близко»
«За демонстрацию того, что судебная психиатрия может быть не только карательной, но и спасительной»
Филипп Миронов, шеф-редактор
«Психическая» — скажут обыватели, прочитав в газете о главной героине «Слишком близко», которая решила утопить в реке машину с двумя детьми и собой за рулем. Однако этот британский мини-сериал буквально вынимает и запихивает обратно душу, заставляя сострадать и ей, и Эмили Уотсон (в роли судмедэкспертки). Она распутывает мотивы психоза и оказывается такой же ненадежной и заклеванной жизнью рассказчицей, как и та, в чьей жизни ей приходится разбираться.
«Я не шучу»
«За репрезентацию Кузьминок в жизни женщины средних лет»
Надя Вайнер, выпускающий редактор
Россия в кино — это либо хтоническая глушь, либо внутренности Бульварного кольца, а между ними нет даже захудалого магазина с прокладками и пивом. «Я не шучу» наносит на это белое поле неожиданную точку — Кузьминки, где живет неожиданная героиня, стендаперка Лена, 49 лет. Когда сериал только вышел, многим он показался несмешным, но ведь Лена шутит про себя и про нас, а жизнь в анекдоте, как известно, грустная.
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«Пищеблок»
«За воссоздание страшно захватывающей атмосферы детства»
Алик Кемалов, руководитель соцсетей КиноПоиска
Если вы ездили в лагерь в детстве, то помните страшилки, которые рассказывали друг другу в палате после отбоя. У кого-то была Зеленая рука и гроб на колесиках, у кого-то — Горбач, который похищает детей по ночам. Если смотреть «Пищеблок» как киноадаптацию детских переживаний и страхов и припомнить, кто шагает дружно в ряд, то сериал работает как омолаживающая машина.
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«Родители года», 2-й сезон
«За то, что все так и есть на самом деле!»
Катя Рогожникова, редактор детской витрины КиноПоиск HD
Мартин Фриман и его соавторы зашивают в остроумную британскую комедию все более серьезные испытания родительства. Герой Фримана рос, когда о чувствах не думали и дети делали «что велено», поэтому разрыв между его ожиданиями от своих детей и реальностью растет с каждым сезоном. Итог: одновременно хохочем и страдаем за героев и — чего уж там — за собственные родительские ошибки.
«Вампиры средней полосы»
«За упыризацию России и нежное обращение с наследием группы „Сектор газа“»
Аня Шпильковская, креативный редактор
Скромные российские упыри, отчаянно защищающие честь и клан, за восемь серий стали совсем родными — как заснеженный обшарпанный городок, в котором они обитают; как пословицы и поговорки, которыми сыплет дед Слава; как переговоры с коммунальщиками и собесом, которые по сюжету следят за кровопийцами; как песня «Укус вампира» группы «Сектор газа», которую пьяный мент орет в караоке. Могла ли западная вампирская традиция более удачно приземлиться на российскую почву? Возможно. Но показали ли бы тогда так тепло и правдиво российскую семью? Точно нет.
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«Любовь. Смерть. Роботы», 2-й сезон
«За то, что это веселый, динамичный и незамысловатый шоурил достижений современной анимации»
Михаил Моркин, руководитель отдела коротких форматов
Второй сезон уступает первому по оригинальности и разнообразию тем, однако это по-прежнему подборка крепких жанровых историй. Тут встречается комедия с восстанием машин, антиутопический триллер про демографическую политику, боевик о наемнике, рождественский хоррор и философская притча про мертвого Гулливера — каждый фанат взрослой анимации в духе «Тяжелого металла» найдет что-то для себя.
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«Мейр из Исттауна»
«За убедительное превращение неспешного телеромана в захватывающий триллер»
Игорь Кириенков, шеф-редактор КиноПоиск HD
Самая поразительная трансформация сезона: стартовав как многофигурная драма из провинциальной жизни, «Мейр из Исттауна» закончилась как «Молчание ягнят» и не растеряла на этом пути пути ни ума, ни юмора, ни житейской правды. С героинями Кейт Уинслет и Джин Смарт хочется познакомиться в реальной жизни.
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