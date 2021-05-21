«Мейр из Исттауна», «Пищеблок», «Тень и кость»: За что КиноПоиск полюбил эти и другие сериалы весны

Сильные супергероини — к такому мы, слава богу, привыкли. Но в Викторианскую эпоху? Это хороший прием — вывести на первый план тех, у кого тогда не было права голоса, наделить их сверхмощью и посмотреть, что будет с обществом. Женщины в «Невероятных» рубятся друг с другом и со злом и делают это в изумительно стильных нарядах. Ну а финальная серия — это и вовсе один из самых головокружительных сюжетных поворотов за последнее время.