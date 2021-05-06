Фильмы о Великой Отечественной войне в обзорах, видео и подкастах КиноПоиска

24 советских и российских фильма о войне, разбитые на 12 тем

«В бой идут одни старики!»

В этом обширном гиде редакторы и авторы КиноПоиска выделили ключевые темы и героев кино о войне: предвоенная жизнь, фигура Сталина, Сталинградская битва, блокада Ленинграда, летчики, танкисты, разведчики, партизаны, подростки, геноцид, проживание травмы и фильмы, связанные с фигурой Алексея Германа. К каждой теме они выбрали по две картины. Одна — знаменитая, которую вы, возможно, смотрели; в этой категории проходят «Дылда» Кантемира Балагова, «В бой идут одни „старики“», танковый хит «Т-34» и эпические до предела «Утомленные солнцем 2». Вторая категория — это тихие шедевры, которые ценят киноведы, или странные фильмы; здесь фигурируют снятый в 1985 году фильм «Порох» Виктора Аристова, работавшего у Авербаха и Германа, и «Сыны отечества», кино студии «Узбекфильм». В нем женщина узнает своего пропавшего мужа на выставке жутких рисунков из лагеря Шпильхаузен и едет искать его в ФРГ. Читать.

10 фильмов, которые расходятся с официозными представлениями о Великой Отечественной войне

«Иваново детство»

Вопрос о том, что можно и что нельзя показывать в российском военном кино, вызывает ожесточенные споры, а в качестве самопровозглашенных цензоров часто выступают депутаты Госдумы и обеспокоенные граждане, готовые оскорбиться любым сюжетом, не укладывающимся в каноны. Оказывается, что советские фильмы были смелее и честнее говорили о войне, чем современные (хотя зачастую оказывались на полке). Мы выбрали десять таких картин на неудобные темы — от веселья в блокадном Ленинграде до конфликтов Красной армии с советским народом. Читать.

9 картин, в которых женщины сражаются за Родину

«А зори здесь тихие»

Марина Ладынина, жена режиссера Пырьева, была эталонной Родиной-матерью, оберегавшей мужа-солдата и готовой к исполнению долга, а Надежда Румянцева выступила в комическом амплуа возмутительницы спокойствия и оглушала немцев поварешкой. КиноПоиск собрал фильмы, демонстрирующие эволюцию образа женщины на войне в нашем кинематографе — Великой Отечественной, 1812 года и Гражданской. Читать.

Как показывают концлагеря в кино

«Ночь и туман»



Самые жуткие страницы войны связаны с концентрационными лагерями, и понятно, что первые приближения кинематографа к теме были сделаны на материале хроник. В 1945 году по заказу американского правительства автор «В джазе только девушки» Билли Уайлдер смонтировал 22-минутную картину «Жернова смерти». Метод документального свидетельства использовал также Клод Ланзман, снявший монументальный 9-часовой «Шоа», но у большинства зрителей фильмы о концлагерях ассоциируются со спилберговским «Списком Шиндлера» или «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи. Исторические хроники, комедии, картины с Мэрил Стрип и Ванессой Редгрейв, «Собибор» Хабенского и «Аустерлиц» Лозницы — в этом материале мы разобрали, как режиссерам удавалось показывать бесчеловечное насилие и надежду на человечность. Читать.

Почему музыка Таривердиева — такой же герой «Семнадцати мгновений весны», как и Штирлиц Вокалист британской группы The Real Tuesday Weld Стивен Коутс, который никогда не видел сериал Татьяны Лиозновой, услышал музыку Микаэла Таривердиева в московском кафе, влюбился в нее и переиздал на Западе. Автор подкаста «Шум и яркость» Лев Ганкин объясняет, почему этот саундтрек производит такое мощное впечатление, и разбирает, как музыка помогает нам чувствовать напряжение фильма и еще сильнее переживать за героя.

Посмотрите видео КиноПоиска, если уже посмотрели «Иди и смотри»

Апофеоз жестокости в советском военном кино — фильм Элема Климова о мальчике Флере (Алексей Кравченко) в захваченной фашистами Беларуси 1943 года. Спустя 35 лет он производит такое же жуткое впечатление, как и в 1980-е, и справляется с задачей быть прививкой от милитаризма, возложенной на него авторами. Сегодня фильм можно увидеть не только на КиноПоиске, но и в кино — ко Дню Победы его выпустили в прокат.

«Летят журавли»: видеоэссе о советском шедевре

Фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах в 1958 году и предложивший новую интонацию в разговоре о войне, стал одним из символов оттепели. В ролике, выпущенном КиноПоиском к 60-летию ленты, рассказывается, как Михаил Калатозов незаметными деталями создает ощущение тревоги и выстраивает многомерные образы своих героев.