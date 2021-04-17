Как прошла церемония «Оскара-2021» и о чем говорят ее сценарий и призеры

Василий Степанов комментирует выбор академиков, речи выступавших и общее настроение самого расслабленного «Оскара» в истории.



Совсем немного осталось «Оскару» до столетия, и вот он, словно Бенджамин Баттон из фильма Дэвида Финчера, съеживается на глазах изумленных зрителей. Церемония 2021 года, спродюсированная Стивеном Содербергом, скорее всего, войдет в историю как самая малолюдная в истории наград Американской киноакадемии. 170 человек в режиме ротации. Даже в далеком 1929-м столики стояли кучнее, а людей в нарядных платьях и костюмах было больше, хотя еще недавно фотографии с того светского события поражали привыкших к кинотеатру Dolby Theatre киноманов скромностью мероприятия.

Правда, и в этом году местом встречи номинантов стало здание, не лишенное известного кинематографического флера: красные дорожки раскатали на лос-анджелесском вокзале Union Station. Кто-то вспомнит классический одноименный нуар Рудольфа Мате, кто-то — «Бегущего по лезвию» (здесь Ридли Скотт разместил полицейский участок). По этой причине о своей классической роли заговорил и Харрисон Форд, объявлявший номинацию «Лучший монтаж». У него был отличный стендап о пометках монтажеров «Бегущего по лезвию», урок всем: кино — искусство коллективное, одни люди продюсируют, другие снимают и снимаются; есть и те, кто улучшает или ухудшает отснятый материал в ходе монтажно-тонировочного периода — тут как повезет.

Хлоя Чжао (лучший режиссер), оператор Джошуа Джеймс Ричардс и Фрэнсис МакДорманд (лучшая актриса) на съемках «Земли кочевников» (лучший фильм)

Дух соборности определит церемонию 2021 года в истории. На сцену, убранную синим бархатом, приглашенные и трижды проверенные на ковид кинематографисты выходили группами. Звукорежиссеры «Звука металла» впятером, гримеры и парикмахеры «Ма Рейни» — втроем. Мастеров по визуальным эффектам «Довода» было четверо. Трое из них — по видеосвязи из Лондона. Джентльмены поднялись с красных кресел в едва заполненном зале Британского киноинститута. Пон Джун-хо — лауреат, собравший четыре статуэтки в феврале 2020-го — объявлял номинантов на режиссерскую награду из Сеула и на корейском. Весь мир собрался воедино: помимо Сеула и Лондона, были включения из Стокгольма и Парижа, откуда говорил свою речь драматург Флориан Зеллер; был Саша Барон Коэн на фоне внушительного моста — все придало премии небывалый глобальный характер. В прошлом году, комментируя церемонию, было принято удивляться корейским победителям. В этом разнообразием гендеров, национальностей и языков уже было не удивить. Лучший режиссер — Хлоя Чжао (в КНР вспомнили про ее китайский паспорт). За монтаж «Звука металла» свою статуэтку получил датчанин Миккел И. Г. Нилсен. За роль в «Минари» удостоилась премии прекрасная Юн Ё-джон из Кореи (она ушла за кулисы под руку с Брэдом Питтом). Немецкий оператор Эрик Мессершмидт взял «Оскар» за «Манка». Над мероприятием витал дух «Радужной коалиции», о которой говорил с трибуны главный герой «Иуды и черного мессии» Фред Хэмптон (Дэниэл Калуя тоже с «Оскаром»): «Черные, белые, желтые, красные должны быть вместе».

«Иуда и черный мессия»

То ли чудо, то ли великолепная подготовка помогли Содербергу и его коллегам-продюсерам Стейси Шер и Джесси Коллинзу показать на практике, как оживляют мир идеи разнообразия. По крайней мере, после того как Гленн Клоуз станцевала под композицию «Da’Butt» из фильма Спайка Ли «Школьные годы чудесные», трудно всерьез противиться переменам.

Увы, огневых моментов вроде хип-хоп-танца в исполнении восьмикратной оскаровской номинантки на церемонии этого года было немного. Слишком уж веселиться в обстоятельствах продолжающейся пандемии и ослабленной киноиндустрии было бы некорректно. Однако чувствовалось, что организаторы пытались превратить происходящее в лаунж-вечеринку, хоть и под присмотром эпидемиологов: нежные диваны и замысловатые ковры в предбаннике, лианы и кусты, свисающие на людей с микрофонами, блестки, расплывающиеся в мягком фокусе, полосатые носки и белые кеды на сцене, Questlove из The Roots за диджейским пультом, Лора Дерн в очках и перьях, загадочная улыбка Брэда Питта, курьезные лампы с силуэтами желанных статуэток. Золотой «Оскар» теперь отливает всеми цветами радуги не только в оформлении церемонии — он и по своему духу, скорее, беспечен, танцует диско.

Оттенял этот комфортный вайб постапокалипсиса разве что грозный проход Брайана Крэнстона по опустошенному театру Dolby, где вручали гуманитарную награду Джина Хершолта. В этом году их было аж две: одну дали Благотворительному фонду игрового кино и телевидения, которым Хершолт руководил 18 лет, другую получил Тайлер Перри.

Несмотря на скудный набор альтернатив и общую усталость индустрии от событий последнего года, а также явную зацикленность на душноватом политизированном ретро (чемпионом по номинациям стал «Манк», а «Одна ночь в Майами», «Иуда и черный мессия», «Суд над чикагской семеркой» вообще складываются чуть ли не в сериал), «Оскар-2021» все-таки умудрился удивить скептиков некоторыми наградами. Разве не удивительно, что мертвый Чедвик Боузман не смог одолеть живого Энтони Хопкинса? Хотя ведь это правильно: и главная роль в «Отце» великолепна, и у старости в великом кинематографическом разнообразии должно быть достойное место.

«Отец»

Или награда за лучший полнометражный документальный фильм? В этом году она на удивление аполитична — «Мой учитель-осьминог», который годами снимался в атлантических водах у Капского полуострова. Жаль, конечно, что головоногий моллюск не встретился в номинации со свинкой Виктора Косаковского. И все же в обеих победах — важный урок поиска компромисса, выстраивания базиса для общения хоть с бумером, хоть с осьминогом. Вот она, суть нынешнего «Оскара». «Хватит ненависти!» — звучали со сцены и такие слова.

«Мой учитель-осьминог»

Глава комитета по восстановлению кинопроизводства в Голливуде после COVID-19 не был бы главой данного комитета, если бы не напомнил о том, что большое кино пока все-таки невозможно без большого кинопроката. Да, в номинантах этого года превалировала продукция больших стриминговых платформ, но все же три большие награды этого года — «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская главная роль» — у призера Венецианского кинофестиваля. Фрэнсис МакДорманд в своей речи, как продюсер фильма-победителя этого года — «Земли кочевников», попросила зрителей смотреть фильм Хлои Чжао на самом большом из доступных экранов. Спустя год после начала пандемии размер имеет значение.

«Земля кочевников»

Звездные мемуары о визитах в кинозал были встроены и в сценарий церемонии: Стивен Ян, вручая премию за лучшие визуальные эффекты, вспоминал о том, как мама водила его на «Терминатора 2», а Лора Дерн делилась своими детскими впечатлениями от увиденной в кино «Дороги» Феллини. Намек понятен: если вернется прокат, то, скорее всего, вернется и церемония в Dolby Theatre, а «Оскар-2021» будут вспоминать как небывалое в своей скромности событие, ровным счетом никого не возмутившее, всем угодившее и скрасившее тягостное ожидание светлого будущего.