Том Холланд о «По наклонной»: «Только зрители забываются из-за юмора, как мы бьем им по голове кошмаром»

12 марта на Apple TV+ выходит криминальная драма Джо и Энтони Руссо «По наклонной», в основу которой лег полуавтобиографический роман Нико Уокера «Черри». Как и его безымянный герой, писатель вернулся с войны в Ираке с недиагностированным ПТСР, который пытался заглушить опиоидными веществами. Когда деньги на наркотики закончились, Уокер начал грабить банки, за что восемь лет провел в тюрьме, где и написал бестселлер.

Играть главную роль в экранизации «Черри» братья Руссо позвали Тома Холланда, которого шесть лет назад утвердили на роль Человека-паука в киновселенной Marvel. 24-летний британец, которого все привыкли видеть в роли правильного школьника-супергероя, продемонстрировал широкий диапазон актерских способностей. Его неоднозначный герой, которого зритель знает лишь по кличке Черри, проходит путь от влюбленного студента и перепуганного новобранца до потерявшего человеческий облик наркозависимого преступника и вставшего на путь исправления заключенного.

Поговорили с актером об определенной тенденции в фильмографиях Людей-пауков, о подготовке к сложной роли и режиссерских амбициях.

— Признайтесь, что за памятку Marvel выдает исполнителям роли Человека-паука?

— В смысле?

— Ну, смотрите: Тоби Магуайру после «Человека-паука 3» досталась роль бывшего солдата с ПТСР в «Братьях», а Эндрю Гарфилд, сняв красно-синий костюм, сыграл военного медика в «По соображениям совести». Вы явно решили обойти их обоих и взялись за роль бывшего военного медика не только с ПСТР, но и с опиоидной зависимостью, который к тому же грабит банки.

«Братья» «По соображениям совести»

— (Смеется.) Да, какая-то последовательность точно есть! Но я о ней раньше не задумывался, спасибо! Думаю, в Disney, наоборот, есть несколько людей, которые недовольны братьями Руссо из-за того, что они превратили их 17-летнего ребенка-супергероя Человека-паука в наркозависимого грабителя. Гарантирую: никаких памяток мне не давали!

— Убедили! Тем не менее «По наклонной» ознаменовал ваш переход к взрослым ролям.

— Не могу сказать, что мой подход к роли как-то изменился. В конце концов, я актер, и изображать людей вне зависимости от их возраста, места жительства и времени действия — моя работа. На самом деле мне пришлось довериться братьям Руссо и выложиться на полную. Я разочаровался бы в себе, если бы после съемок не чувствовал, что сделал все что мог.

— А как вы готовились к роли?

— Долго и тщательно. С точки зрения физической подготовки нужно было похудеть как можно сильнее. Для начала мне было важно почувствовать, что я могу выглядеть как человек, который страдает от ПТСР и наркозависимости. А самой масштабной частью подготовки были создание психологической достоверности и сбор информации. Я мало что знал об опиоидной эпидемии в США, так что мне нужно было посильнее погрузиться в эту тему. Наверное, я опросил как минимум 30 ветеранов, которые сталкивались с ПТСР и зависимостями, вели криминальный образ жизни и часто жили в стыде. Мой герой родился из их разговоров. Джо Руссо правильно говорит, что история Черри — это история не одного человека, а миллионов людей по всему миру.

— Как думаете, статус звезды Marvel помогал вам разговорить людей?

— Мне не кажется, что моя фильмография влияла на их желание делиться информацией. Некоторые люди были открыты и активно рассказывали свои истории, другие не были готовы с ними расставаться, хоть и попытались это сделать. Эти люди помогли сделать фильм максимально правдивым. У этих людей были реально ужасные истории. Надеюсь, они уже находятся на пути к выздоровлению.

— А с прототипом вашего героя и автором книги Нико Уокером встречались?

— К сожалению, нет. Мои агенты все еще пытаются организовать нам встречу. С годами мне все легче и легче показывать людям свои фильмы. Теперь я рад любой реакции, положительной или отрицательной. Но из-за реакции Нико я действительно переживаю, потому что эта история — огромная часть его жизни. Мне хотелось честно рассказать ее на экране, чтобы он гордился тем, как смог изменить свою жизнь и превратить ее в книгу, по которой мы сняли фильм. Жду не дождусь, чтобы узнать его мнение. Уверен, что встреча с ним откроет мне глаза на многие вещи.

— Ваши друзья-Мстители уже видели фильм?

— Пока только Крис Хемсворт. Написал мне, кстати, очень лестное сообщение. А еще фильм видели Зендея, Джейкоб Баталон, Джон Уоттс и Эми Паскаль — люди, с которыми я сейчас работаю над «Человеком-пауком 3». Они все очень гордятся мной. Правда, их шокировала всякая жесть, которой я занимаюсь в этом фильме.

— Сегодня 25-летний юбилей «На игле» — главного британского фильма о наркозависимости. Вспоминали его, пока работали над «По наклонной»?

— Обожаю «На игле», но мы с Джо и Энтони, скорее, ориентировались на «Дневники баскетболиста» и «Реквием по мечте». Для нас было крайне важно не романтизировать войну и наркотики. Разумеется, мы оглядывались на те фильмы, чьим создателям это удалось.

— Тем не менее в «По наклонной» немало юмора.

— Мы не старались никого рассмешить намеренно, все смешные ситуации появлялись естественно. Много юмора уже было в диалогах. Сценарий Анджелы Руссо и Джессики Голдберг лучший, который я когда-либо читал. Меня поразило, что он одновременно предоставлял мне свободу и четкие указания. Юмор очень важен, потому что мы хотели снять развлекательный фильм, чтобы зрители не только узнали об опиоидной эпидемии, но и хорошо провели время. Юмор позволяет зрителям расслабиться и забыться, прежде чем мы ударим им по голове очередным кошмаром.

— Слышал, что вы планируете заняться режиссурой вместе с младшим братом Гарри?

— Мы с Гарри уже написали сценарий и очень им гордимся. Сейчас мы думаем, какой студии или стриминг-сервису его отнесем. Наша цель — поставить его в ближайшие пять лет, и, думаю, мы ее добьемся. Пока не хочу рассказывать детали, но анонс проекта обещает стать большой новостью.

Автор: Михаил Моркин