Что смотреть дома: «По наклонной», «Дикая парочка», «Угрюм-река»

Драма братьев Руссо с Томом Холландом, экранизация эпопеи, посвященной золотой лихорадке в Сибири, и продолжение анимационного сериала про полицию — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.
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«По наклонной»
Том Холланд грабит банки
Где смотреть: Apple TV+
Нико Уокер (Холланд) уезжает воевать в Ирак, когда его девушка Эмили (Сиэра Браво из «Уэйна») решает отбыть на учебу в Канаду. Отслужив медиком в горячей точке, он возвращается домой с ПТСР, которое сначала залечивает таблетками, а потом наркотиками. Чтобы достать на них деньги, он решает грабить банки.
Братья Руссо — режиссеры самого прибыльного фильма в истории, «Мстители: Финал» — известны поклонникам сериала «Сообщество» как мастера визуальных трюков и стилизаций. В «По наклонной» они решают доказать большой аудитории, что умеют снимать не только под началом Кевина Файги. Критика фильм громит, но амбиции 140-минутного киноромана, основанного на реальных событиях, и яркий перфоманс Холланда могут вновь разделить прессу и зрителей.
«Угрюм-река», 1-й сезон
Экранизация классического романа о том, как капитал развращает душу
Где смотреть: КиноПоиск HD
Рубеж XIX и XX веков. В сибирском поселении всем заправляет семья Громовых. Петр (Александр Балуев) получил от деда наследство, добытое разбоем, но смог пустить его в мирное русло и стать видным предпринимателем. Однако мрачное прошлое не отпускает Громовых, и кровавые деньги приносят им одну беду за другой.
Впервые сагу Вячеслава Шишкова экранизировали более полувека назад. Новую версию снял Юрий Мороз, режиссер «Братьев Карамазовых» и «Каменской». В ансамбль, достойный бренда «большой русский роман», вошли Юлия Пересильд, Александр Яценко, Роман Мадянов и Евгения Манджиева.
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«Дилер», мини-сериал
Бойкая история о музыканте, торгующем наркотиками
Где смотреть: Netflix
Клипмейкер Франк (Себастьен Убани) по просьбе лейбла едет в трущобы, чтобы запечатлеть повседневную жизнь восходящей рэп-звезды Тони (Абдраман Диакит). Юноша оказывается наркоторговцем, поэтому Франка и его оператора ждут встречи с полицией, знакомство со вспыльчивыми преступниками и даже война банд. Путешествие на край ночи, снятое на трясущуюся репортажную камеру, — такой кинематографический и человеческий опыт предлагает «Дилер» Анжа Бастерги и Николаса Лопеса.
«Дикая парочка»
Джейми Дорнан и Джон Хэмм сражаются за внимание Эмили Блант
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
В Ирландии, как в сказке, живут Розмари (Блант) и Энтони (Дорнан). Они ухаживают за коровами и любят друг друга. Однако молодой человек очень нерешителен, и Розмари постепенно подпадает под очарование Адама (Хэмм) — энергичного гостя из Нью-Йорка.
«Дикая парочка» — ромком, основанный на пьесе режиссера и драматурга Джона Патрика Шэнли («Сомнение» и «Во власти Луны»). На фоне ирландских полей актерское трио разыгрывает его новый текст в компании Кристофера Уокена (вздорный отец Энтони).
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«Королевы Бомбея», 1-й сезон
Пять индийских женщин стремятся к успеху
Где смотреть: Netflix
Мумбаи — город, где исполняются мечты. Пять женщин разного возраста, социального статуса и сексуальной идентичности стремятся преуспеть в жизни и добиться успеха.
Драму, полную интриг и финансовых махинаций, придумала Аланкрита Шривастава, постановщица фильма «Долли Китти и мерцающие звезды». Netflix активно работает с индийской аудиторией, а потому неудивительно, что стриминг заинтересовался многофигурной историей об эмансипации, события которой разворачиваются в мегаполисе.
«Дитя девяностых»
Хроника 1990-х, снятая юной телезвездой
Где смотреть: Hulu
В восемь лет Солейл Мун Фрай получила первую большую роль — Панки Брюстер в одноименном ситкоме 1984 года. История девочки, которую воспитывают приемные родители, стала хитом, и Фрай оказалась в числе детей-звезд, которым во многом и принадлежало телевидение 1990-х (среди них — Бальтазар Гетти и Стивен Дорфф). Они тусовались с Джонни Деппом и получали звонки от Марка Уолберга, устраивали сумасшедшие вечеринки и теряли друзей каждую неделю. Фрай снимала эту безумную одиссею детства на ручную камеру, и вот, 30 лет спустя, пленки послужили основой для ее третьей режиссерской работы — мемуаров о жестокости шоу-бизнеса, в котором не место детям.
«Акеларре»
Испанская драма про охоту на ведьм
Где смотреть: Netflix
1609 год, Страна Басков. Пока все мужчины в море, в местную деревню внезапно нагрянула испанская инквизиция. Вечером 20-летняя Ана (Амайя Аберастури) впервые пошла с подругами танцевать в лесу, а утром их посадили в тюрьму как ведьм. Чтобы спастись, девушки очаровывают и заманивают одного из инквизиторов (Алекс Брендемюль) на настоящий шабаш.
«Акеларре» — новая работа Пабло Агеро, лауреата Канн за короткометражку «Первый снег» и режиссера сновидческой картины «Эва не спит», в которой рассказана история Аргентины после смерти Эвы Перон. В новом фильме он продолжает исследовать, как фанатичная вера влияет на историю.
«Полиция Парадайз», 3-й сезон
Неполиткорректный ситком про копов
Где смотреть: Netflix
Несмотря на райское название, в городе Парадайз с законом не все в порядке. Проблема не только в преступности, но и в самих полицейских: недалекие, развязные, нетерпимые, они без конца попадают в передряги. В новых сериях создатели продолжают шутить на грани фола. Получается то ли самый неуместный мультсериал момента, то ли, напротив, лучший способ выпустить накопившийся пар.
«Последняя возможность: Баскетбол»
Пронзительный док о молодых спортсменах
Где смотреть: Netflix
«Последний шанс» — хитовый документальный сериал, обычно рассказывающий истории игроков в американский футбол. Новый сезон, как следует из названия, посвящен другой игре с мячом и заглядывает в раздевалку студенческой команды из Восточного Лос-Анджелеса. Молодые игроки надеются закрепиться в Калифорнии, попасть в большой спорт или Голливуд, но на пути к цели встанут внутренние демоны, подростковые драмы и жесткая конкуренция. Их тренер сам через это прошел и старается помочь ребятам.
«Голландская жена в пустоши»
Безумное «розовое кино» про месть
Где смотреть: Mubi
Торговец недвижимостью показывает частному детективу видео, на котором бандиты изнасиловали и убили его подругу, и нанимает сыщика, чтобы тот нашел и покарал преступников. В ходе расследования выясняется, что девушка жива.
«Голландская жена» (в другом переводе — «Секс-кукла») Ацуси Яматои — яркий образчик популярного в послевоенной Японии жанра пинку эйга (или «розового фильма»), в котором соединялась эротика и криминал. Фильм Яматои — безбашенная криминальная драма с вызывающими сценами и уймой остроумных находок. В нем полно иронии над героем, бульварным жанром и собственным низкобюджетным несовершенством.
Автор: Алексей Филиппов