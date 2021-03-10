Что смотреть дома: «По наклонной», «Дикая парочка», «Угрюм-река»

Нико Уокер (Холланд) уезжает воевать в Ирак, когда его девушка Эмили (Сиэра Браво из «Уэйна») решает отбыть на учебу в Канаду. Отслужив медиком в горячей точке, он возвращается домой с ПТСР, которое сначала залечивает таблетками, а потом наркотиками. Чтобы достать на них деньги, он решает грабить банки.

Братья Руссо — режиссеры самого прибыльного фильма в истории, «Мстители: Финал» — известны поклонникам сериала «Сообщество» как мастера визуальных трюков и стилизаций. В «По наклонной» они решают доказать большой аудитории, что умеют снимать не только под началом Кевина Файги. Критика фильм громит, но амбиции 140-минутного киноромана, основанного на реальных событиях, и яркий перфоманс Холланда могут вновь разделить прессу и зрителей.