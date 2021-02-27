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Финчер пил, Стиллер ел, а Пачино заснул: Рассказываем, как удивлял и веселил «Золотой глобус — 2021»

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Минувшей ночью в США состоялась 78-я церемония вручения «Золотых глобусов». Из-за коронавируса мероприятие прошло в гибридном формате: ведущие Тина Фей и Эми Полер вели награждение из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, а победители подключались к трансляции через Zoom.

Рассказываем, чем запомнилась первая крупная церемония Голливуда после начала пандемии COVID-19.

Главные сюрпризы церемонии

Фильм о Голливуде 1930-х «Манк», драма о деменции «Отец» и комедийный триллер «Девушка, подающая надежды» остались без наград, несмотря на большое количество номинаций. Так, статуэтки не достались Дэвиду Финчеру и Гари Олдману, Энтони Хопкинсу и Оливии Колман, Кэри Маллиган и Эмиральд Феннел.

Впрочем, Голливудская ассоциация иностранной прессы все же наградила другую женщину-режиссера, Хлою Чжао. Создательница «Земли кочевников» стала лишь второй женщиной в истории премии, получившей награду за режиссуру (первой была Барбра Стрейзанд еще в 1983-м).

Хлоя Чжао

В номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме» неожиданно победила певица Андра Дэй, сыгравшая джазовую исполнительницу Билли Холидей в байопике «Соединенные Штаты против Билли Холидей».  Хотя фаворитками считались Кэри Маллиган, британка Ванесса Кирби, уже получившая за свою роль во «Фрагментах женщины» премию Венецианского фестиваля, и оскароносные актрисы Фрэнсис МакДорманд и Виола Дэвис. HFPA решила иначе. Причем Дэй, в отличие от соперниц, не была номинирована на премию Гильдии киноактеров США, которая считается важным предвестником побед на «Золотом глобусе» и «Оскаре».

Как и Дэй, на премию Гильдии киноактеров США также не были номинированы Джоди Фостер («Мавританец») и Розамунд Пайк («Аферистка»), что не помешало им победить в номинациях «Лучшая актриса второго плана» и «Лучшая актриса в комедии или мюзикле». При этом «Мавританец» принес Джоди Фостер уже четвертый «Золотой глобус» в карьере: с 1977 года актрису номинировали уже 11 раз, в 2013-м ее даже наградили премией Сесила Б. ДеМилля.

Netflix захватил «Золотые глобусы»

Триумфатором 78-й церемонии стал Netflix, чьи проекты взяли призы в восьми категориях (в общей сложности у стриминга было 42 номинации). Призами отметили сериалы «Корона» и «Ход королевы», а также фильмы «Суд над чикагской семеркой» (за лучший сценарий), «Аферистка» (за лучшую женскую роль в комедии) и «Ма Рейни: Мать блюза» (за лучшую мужскую роль в драме).

«Аферистка»

В доминировании Netflix нет ничего удивительного. Пока большинство студий и каналов были вынуждены замораживать проекты и переносить премьеры из-за коронавируса, стриминг-гигант регулярно выпускал новые релизы.

Проекты Amazon забрали четыре «Золотых глобуса». Стриминг победил в номинациях «Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме» (Джон Бойега за «Голос перемен»), «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» («Борат 2»), «Лучший актер в комедии или мюзикле» (Саша Барон Коэн за «Бората 2») и «Лучший актер в комедийном сериале» (Джейсон Судейкис за «Теда Лассо»).

Стриминг-сервисы Disney+ и Hulu, принадлежащие студии Disney, также не остались без наград. HFPA отметила пиксаровский мультфильм «Душа»  (за лучший анимационный фильм и за музыку) и игру Андры Дэй из «Соединенных Штатов против Билли Холидей».

Яркие моменты

«It's great to be Black — back — at the Golden Globes»

Прежде чем объявить лучшего актера в комедийном сериале, Стерлинг К. Браун произнес фразу «It's great to be Black — back — at the Golden Globes», что в переводе звучит как «Здорово быть черным — вернее, быть снова — на „Золотых глобусах“» (в оригинале есть игра слов: «black» («черный») созвучно «back» — «снова»). Актер пошутил на фоне скандала: перед церемонией движение Time's Up выступило против премии, поскольку среди ее членов нет чернокожих людей. Акцию поддержали Саймон Пегг, Ава ДюВерней, Джадд Апатоу, Эми Шумер и другие звезды — они опубликовали хештег #TimesUpGlobes. После этого Голливудская ассоциация иностранной прессы, которая вручает премию, пообещала пригласить в свой состав чернокожих участников.

Победа Чедвика Боузмана

Лучшим актером в драматическом фильме стал Чедвик Боузман. Звезду «Черной Пантеры» наградили посмертно за байопик «Ма Рейни: Мать блюза». Вдова Боузмана, Тейлор Симон Ледвард, выступила на церемонии с эмоциональной речью: «Он бы сказал что-то яркое и вдохновляющее, что-то, что усилило бы тот тихий голос внутри нас, который говорит: „Ты сможешь“».

Пламенная речь Джейн Фонды

Джейн Фонда, получившая почетную премию Сесила Б. ДеМилля, призвала Голливуд к единению и повышению разнообразия среди киносообщества. «Есть история про нас с вами, которую мы боялись увидеть и услышать. История о том, какие голоса мы уважаем и продвигаем, а какие игнорируем; о том, кого приглашают за стол, а кого не пускают в комнаты, где принимаются решения, — сказала актриса. — Давайте сделаем все, чтобы расширить эту палатку, чтобы все встали и получили шанс быть увиденными и услышанными».

Чествование Нормана Лира

Еще одну почетную награду, премию им. Кэрол Бёрнетт за достижения в области телевидения, получил 98-летний Норман Лир. Прежде чем дать слово продюсеру и сценаристу, ведущие представили нарезку кадров из его главных работ. Среди них — сериалы «Все в семье», «Добрые времена», «Джефферсоны» и «Живем сегодняшним днем».

Благодарственная речь Беверли Джекфрут и Франсуа Жан-Руди

Звезды Saturday Night Live Майя Рудольф и Кенан Томпсон разыграли скетч, в котором получили «Золотой глобус» за «самую неоригинальную песню для телефильма, драмеди или комы». Их персонажи — то ли муж и жена, то ли брат и сестра Беверли Джекфрут и Франсуа Жан-Руди — несут чудесную околесицу, отрицая COVID-19 и на ходу сочиняя тему для «Короны» и «Суда над чикагской семеркой».

Дэвид Финчер пьет за победу Аарона Соркина

Когда покойный сценарист «Манка» Джек Финчер проиграл Аарону Соркину в сценарной номинации, его сын Дэвид Финчер улыбнулся и опрокинул рюмку в честь отца. Соркин и Финчер вместе работали над «Социальной сетью» , и постановщик не раз говорил, что то, что он смог экранизировать текст отца, для него важнее любых наград. 

Банановый «Глобус» Бена Стиллера

Один из самых забавных моментов церемонии — выступление Бена Стиллера, который вышел на сцену с банановым хлебом в форме «Золотого глобуса». Актер пошутил, что многому научился во время изоляции, в том числе выпечке: «Я полностью понял, как устроена криптовалюта. Я прочел одну книгу и наконец-то покрасил волосы в седой. А еще, как и многие стойкие американцы, я научился печь».

Кейли Куоко до и после

Кейли Куоко претендовала на «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в комедийном сериале» за роль в «Бортпроводнице». Куоко приготовилась получать награду в роскошном платье.

Однако приз в итоге достался Кэтрин О’Хара за роль в сериале «Шиттс Крик». Куоко ничего не осталось, кроме как заедать поражение. «Я бы хотела поблагодарить… неважно!» — написала актриса.

Реакции соцсетей

Спящий Аль Пачино

Из-за продолжающейся в Штатах пандемии коронавируса, большинство звезд приняли участие в церемонии удаленно. В том числе и 80-летний Аль Пачино, номинированный за роль в сериале «Охотники». Актера явно мало интересовала церемония и в какой-то момент он будто бы вообще задремал.

«Вот надо вам было разбудить Аль Пачино, да?»

В сети его сразу же сравнили с режиссером «Ирландца» Мартином Скорсезе, который на церемонии «Оскара» решил прикрыть глаза во время выступления Эминема.

«Выберите своего бойца: спящий Аль Пачино против спящего Мартина Скорсезе».

Джефф Дэниелс среди дверей

Аль Пачино не единственный, кто не стал придавать церемонии большого значения. В отличие от других звезд, выбравших дорогие платья и костюмы, Джефф Дэниелс, номинированный за мини-сериал «Правило Коми», подключился к трансляции в обычной клетчатой рубашке. Сидел в проходной комнате, где было очень много дверей. В сети пришли в восторг.

«Джефф Дэниелс подключился из комнаты, где он хранит все свои двери».

«Дом Джеффа Дэниелса — это просто двери и стенные шкафы».

«Я уважаю Джеффа Дэниэлса, который буквально только что встал из-за ужина, включил Zoom и теперь собирается вернуться, чтобы продолжить есть».

«Бьюсь об заклад Джефф Дэниэлс даже не сказал жене, что его номинировали.

„Куда ты пошел?“

„Небольшая встреча в Zoom по работе, скоро вернусь“».

«Джеффа Дэниелса стоит уважать за соответствующий уровень безразличия для онлайн-трансляции награждения».

«Джефф Дэниелс на „Золотых глобусах“ — звезда моды».

Цветок Джареда Лето (а также неудача с хлопушкой)

Несмотря на поражение в номинации «Лучший актер второго плана», Джаред Лето просто был рад принять участие в церемонии. Он улыбался и общался с Джейн Линч, но внимание зрителей было приковано к гигантской броши-цветку на костюме актера. В сети пошутили, что Лето просто спрятал пятно от хумуса, как и Фиби в «Друзьях», и сравнили украшение с демогоргоном из «Очень странных дел».

«Джаред Лето явно просто поставил себе пятно хумусом».

«Значит, никто не скажет Джареду Лето, что к его костюму прилип демогоргон?»

«Если Джаред Лето не будет брызгать людям в лицо водой из этого цветка, мы восстанем».

Когда объявили, что приз ушел Дэниэлу Калуе, Лето попытался отметить это конфетти, но хлопушка его подвела и не поддалась.

«ДЖАРЕД ЛЕТО, КОТОРЫЙ ПЫТАЕТСЯ ОТПРАЗДНОВАТЬ С КОНФЕТТИ, — МОЕ НОВОЕ ВСЕ».

Дон Чидл против Джейсона Судейкиса

Джейсона Судейкиса наградили за главную роль в комедийном сериале «Тед Лассо». Актер сейчас занят на съемках второго сезона и предпочел не одеваться для церемонии. Вместо этого он появился в ярком худи с логотипом танцевальной студии его сестры. Во время благодарственной речи Судейкис рассказал, что читает сыну книгу Льва Толстого «Три вопроса», и признался, что ему не нравится идея считать себя лучшим актером, так как «лучший актер — это тот, с кем ты играешь». Он продолжил нахваливать актеров «Теда Лассо», пока Дон Чидл, номинированный за роль в сериале «Черный понедельник», жестоко не указал ему поторопиться.

Джейсон Судейкис победил в номинации «Лучший актер в комедийном сериале».

*Сохраняет для следующей Zoom-встречи, которая длится слишком долго*

Судейкис не обиделся на Чидла и назвал это «любовью из Канзас-Сити». Оба актера — выходцы из одного города в Миссури. «Если кто и скажет мне, что делать, то он знает, что я его послушаю. Большинство людей не знают, что он не только звезда американского актерского мастерства, но и потрясающий ассистент режиссера».

Сексуальный Бен Стиллер и банановый хлеб

Новая прическа и банановый хлеб Бена Стиллера тоже вызвали бурную реакцию.

«Бен Стиллер с „Золотым глобусом“ из бананового хлеба — это настроение 2021 года».

«Так кто-нибудь еще подумал, что Бен Стиллер выглядел сексуально на „Золотых глобусах“?»

«Ммм... седой Бен Стиллер на „Золотых глобусах“».

«Ух ты, Бен Стиллер выглядит потрясающе».

Бонус: Кристофер Мелони, представляющий номинантов в категории «Лучшая актриса второго плана»

«Бесспорно, лучший момент „Золотых глобусов“».

Номинанты и лауреаты «Золотого глобуса» доступны для просмотра на КиноПоиск HD

Фото: Getty Images, Peter Kramer / NBC / Handout Via USA TODAY NETWORK / Sipa USA / «Легион-Медиа»

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В главных ролях:Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон
Режиссер:Кристофер Нолан
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