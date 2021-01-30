YouTube исполнилось 16 лет. А мы выбрали 16 лучших видеоэссе нашего канала

14 февраля YouTube исполняется 16 лет. В честь этого мы показываем 16 лучших видеоэссе с YouTube-канала КиноПоиска и напоминаем, какие рубрики и форматы там есть.

Как снимает

В этой рубрике мы разбираем авторский почерк культовых режиссеров и в доступной форме знакомим зрителей с главными приметами их стиля — от драматургии и основных тем до визуальных приемов и цитат в своих фильмах. Если вы хотите больше узнать про любимых авторов, познакомиться с историей кино и вспомнить любимые картины, то эта серия видеоэссе может служить почти что энциклопедией кино последних десятилетий.

Как Тарантино снимает диалоги

От «Лё Биг-Мака» до эсэсовца с молоком — как режиссер «Криминального чтива» и «Бесславных ублюдков» снимает бесконечно говорящих людей и не дает при этом заскучать.

Как снимает Хаяо Миядзаки

Что делает аниме-фильмы сооснователя студии Ghibli уникальными? Правда ли, что они нарисованы акварелью? Почему Миядзаки работает над ними без сценариев? Как он сочетает в своем творчестве экологический активизм с любовью к авиации и технике в целом? Ищем ответы в «Моем соседе Тоторо», «Унесенных призраками», «Принцессе Мононоке» и других работах мастера.

Как снимает Ларс фон Триер

Лучший режиссер в мире или никчемный провокатор? Тонкий знаток человеческой природы или сексист, садист и нацист? Гений или самовлюбленный нарцисс? Можно не любить Ларса фон Триера, ненавидеть его, называть бессовестным манипулятором, но игнорировать его вклад в кинематограф невозможно.

В главной роли

В этой рубрике мы рассказываем биографии популярных актеров и показываем, что помогло им в карьере и какие фильмы с их участием стоит посмотреть. Первые роли, странные хобби и влияние личной жизни на путь в профессии — полноценный путеводитель по жизни любимых актеров и актрис.

Как Джим Керри стал «королем комедии» и почему перестал шутить

Эйс Вентура и Труман Бербанк, застенчивый меланхолик Джоэл в «Вечном сиянии чистого разума» и неудержимое зеленолицее торнадо в «Маске». Джим Керри — поистине культовый актер, которому одинаково удаются и яркие комедийные образы, и сложные драматические роли. Как трудное детство подтолкнуло юного Джима заняться стендапом? Каким был его путь к славе и многомиллионным гонорарам? Как актер справляется с депрессией? И в чем секрет его удивительного комедийного дара?

Почему Скарлетт Йоханссон — главная актриса десятилетия

Черная Вдова и Мария Болейн, киборг в Японии будущего и голос операционной системы — актерский диапазон Скарлетт Йоханссон безграничен, и она по праву считается одной из главных звезд современного кино. Рассказываем, с чего началась карьера актрисы, как ей удалось избавиться от образа роковой красавицы из костюмных фильмов и почему участие в киновселенной Marvel было риском.

Разборы фильмов и сериалов

В этой рубрике мы разбираем выдающиеся фильмы и сериалы. Посмотрев наши видеоэссе, можно узнать, как любимое кино детства устроено с точки зрения сценария, какие революционные приемы использовали режиссеры и как фильмы и сериалы повлияли на последующую традицию. Мы не делаем простые обзоры, где есть только эмоции и субъективное мнение. Наша задача — максимально внятно и глубоко проанализировать великое кино и дать инструментарий, набор наблюдений, с которым смотреть фильмы и сериалы будет гораздо интереснее, ведь вы будете понимать, как они сделаны.

Как снят «1917» и в чем секрет бесконечного кадра

Как устроена операторская работа в фильме «1917»? Почему режиссер Сэм Мендес решил снимать фильм о Первой мировой войне так, чтобы создавалось ощущение одного непрерывного кадра? Как в кино использовался длинный кадр и какие задачи он выполняет в «1917»? И почему фильм оказался не просто технически совершенным творением оператора Роджера Дикинса, а очень личным и гуманистическим высказыванием?

Почему «Брат» стал культовым

Разбираемся, в чем причина популярности «Брата» Алексея Балабанова, почему Данила Багров стал главным русским супергероем и какое значение для его образа имеет чеченская война.

«Шерлок»: что пошло не так?

Как создатели британского сериала «Шерлок» Стивен Моффат и Марк Гэтисс осовременили образ знаменитого сыщика? Почему история культового героя в исполнении Бенедикта Камбербэтча логично завершилась на четвертом сезоне? Какие визуальные приемы передают ход мыслей гениального детектива? И почему «Шерлок» к финальным сериям перестал удивлять?

Крош, Джармуш, рок-н-ролл: как устроены «Смешарики»

Как «Смешарики» завоевали всемирную популярность? Какие важные темы затрагивает мультсериал? Какие визуальные приемы использовали создатели «Смешариков» и как в мультфильме работает драматургия? И для чего в некоторых сериях можно встретить отсылки к «Красоте по-американски», Альфреду Хичкоку и Джиму Джармушу?

Теория и история кино

Чтобы понимать кино, важно знать, как устроены разные жанры, как работают аудиовизуальные приемы и эволюционируют культовые персонажи и почему появились те или иные стили и течения. Своеобразным видеоучебником как раз можно считать две наши рубрики — «КиноПоиск: Теория» и «КиноПоиск: История».

История российского кино от рождения до революции за 28 минут

Каким было отечественное кино до революции 1917 года, то есть до Эйзенштейна, Вертова и Кулешова? Итак, в кадре: царские кинохроники и Лев Толстой. Первые игровые фильмы: ревнивый Стенька Разин убивает княжну, а ревнивый Алеко убивает цыганку Азу. Первый полнометражный блокбастер — «Оборона Севастополя». Первые суперзвезды — Иван Мозжухин и Вера Холодная. Первая чернуха — «Дочь купца Башкирова». Первые спецэффекты — исчезающие люди, джампскейры, полет на черте и оживающий портрет. Первый кинокритик — Максим Горький. И многое другое. Ведь все было впервые.

История космоса в кино за 23 минуты

Как так вышло, что уже в 1902 году Жорж Мельес показал первый цветной фильм про космос? Сколько лет понадобилось кинематографу, чтобы после его «Путешествия на Луну» вновь отправиться за пределы Земли? Как «Космическая одиссея» Кубрика и «Солярис» Тарковского углубили космические поиски? Кто и как до Тарковского экранизировал другой роман Станислава Лема? И можно ли в XXI веке снять отличное космическое кино всего за 5 млн долларов?

Что такое кадр, план и ракурс

Из чего состоит кино? Без каких элементов не может обойтись ни один фильм? Каким образом длина кадра помогает создать напряжение? И как режиссеры используют простейшие визуальные приемы, чтобы показать, что чувствуют персонажи? На примерах из «Мстителей», «Гарри Поттера», «Шерлока» и «Очень странных дел» объясняем, что такое кадр, план и ракурс, и показываем, как авторы фильмов их используют. Наше видеоэссе поможет тем, кто хочет научиться понимать кино, но не знает, с чего начать и на что обратить внимание.

Как пугают хорроры

Как общественные страхи влияли на вид монстров в фильмах ужасов? Что такое саспенс и скример? Как музыка вызывает чувство страха и беспокойства? И почему переживание ужаса во время просмотра хоррора так притягательно? В этом видеоэссе мы разбираем, почему нам так страшно смотреть фильмы ужасов и с помощью каких приемов пугают зрителя создатели хорроров.

Французская новая волна за 20 минут

В этом видеоэссе разбираем, как Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Эрик Ромер, Аньес Варда, Ален Рене, Крис Маркер, Клод Шаброль и другие режиссеры французской новой волны изменили кино на рубеже 1950—1960-х годов.

Что посмотреть

А еще у нас есть рубрика «Что посмотреть» — в ней мы без спойлеров рассказываем о хороших фильмах и сериалах, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD.

Что посмотреть: «По ту сторону изгороди»

В этом видеоэссе рассказываем про мультфильм «По ту сторону изгороди» — готическую сказку о приключениях двух братьев в заколдованном лесу. Как сериалу удается балансировать между пугающим хоррором и милым мюзиклом? Чем «По ту сторону изгороди» похож на «Время приключений» — предыдущий проект сценариста Патрика МакХэйла? Как аниматоры цитируют Хаяо Миядзаки, Юрия Норштейна, «Алису в Стране чудес» и американский фольклор?

Что посмотреть: «Убийство на пляже»

Почему «Убийство на пляже» не только эталонный английский детектив, но и напряженная социальная драма? Какие известные британские актеры, кроме Дэвида Теннанта и Оливии Колман, в нем снялись? И с помощью каких визуальных приемов создатели сериала передают одиночество, разобщенность и тревогу героев?

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