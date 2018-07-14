Все, что вы хотели знать о Вуди Аллене, его неврозах, фильмах и любви к русской кухне

В его фильмах постоянно разговаривают. Их герои — богема, интеллектуалы, а декорацией почти всегда выступает Нью-Йорк. Может показаться, что в этом рецепте популярности мало собственно кино, что тягомотные разглагольствования интеллигентов не становятся интереснее со временем и что если видел один фильм Вуди Аллена, то значит, видел все.

Но это не так. Вклад Аллена в кинокультуру куда значительнее, чем пара смешных монологов. О центральных темах, тотальном влиянии Бергмана, роли Нью-Йорка и женщин в его кино рассказывает Никита Смирнов.

