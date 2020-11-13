10 находок из топ-250 сериалов КиноПоиска: «Оставленные», «Война и мир» и сериал про убийство Кеннеди

На КиноПоиске теперь есть топ-250 лучших сериалов в истории, который составляется на основе пользовательских оценок. Редакция отобрала несколько не самых знаменитых, но хороших шоу из списка, которые искренне советует посмотреть прямо сейчас.

Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. О всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Невозможно поверить»

Триллер про двух женщин-детективов, которые ищут маньяка.

Где смотреть: Netflix

Девушка по имени Мари заявляет, что ночью в ее комнату проник мужчина в маске, связал и изнасиловал ее. Но полиция находит много нестыковок и странностей в ее рассказе, и детективы фактически вынуждают Мари отказаться от своих показаний. Несколько лет спустя на эту историю натыкаются две женщины-детектива, которые расследуют несколько похожих случаев изнасилований и начинают подозревать, что за всеми этими происшествиями может стоять один человек.

Один из самых сильных (и незаслуженно обойденных вниманием) проектов Netflix за 2019 год с выдающимися актерскими работами Тони Коллетт и Мерритт Уивер (именно они играют детективов). Эта история не столько о женской солидарности, сколько о том, как важны неравнодушие, добросовестность в своей работе и готовность прислушаться к другому человеку (даже если в то, что он говорит, очень сложно поверить), оказалась крайне актуальна не только для США, но и для России.

«Правда о деле Гарри Квеберта»

Писатель помогает своему учителю не сесть в тюрьму за произошедшее 30 лет назад.

Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, Okko, more.tv

Молодого и очень востребованного писателя Маркуса Гольдмана после оглушительного успеха первой книги накрывает страх чистого листа. Он не знает, о чем писать, и не может найти подходящую историю для следующего романа. Для того чтобы пробить эту творческую стену, Гольдман отправляется в гости к своему наставнику и учителю, тоже писателю — Гарри Квеберту, автору популярного романа «Пробуждение зла». Уже на месте он узнает, что Квеберт, когда писал свою знаменитую книгу, встречался с 15-летней Нолой, позже бесследно пропавшей. А после приезда Маркуса труп Нолы вместе с рукописью «Пробуждения зла» случайно выкапывают садовники на участке Квеберта. И теперь Гольдман должен помочь своему ментору доказать, что тот невиновен в убийстве девушки.

Роман Жоэля Диккера, превращенный прославленным режиссером Жан-Жаком Анно в захватывающий детектив, — идеальный сериал на новогодние и любые другие длинные праздники. Эстетика одноэтажной Америки со скелетами в шкафу буквально у каждого героя, рваный, но бойкий ритм, очень стильная картинка (эпизоды в современности похожи на мрачные триллеры Финчера, флешбэки, наоборот, залиты солнечным светом и оптимизмом) и интрига, которая разрешается буквально в финале сериала. Детектив — жанр, который сильно потрепало время. Сегодня найти и в кино, и на телевидении крепкую закрученную криминальную историю довольно сложно. Тем ценнее «Правда о деле Гарри Квеберта» — сериал, который должен понравиться всем поклонникам жанра.

«Оставленные»

Странный и пленительный сериал об утрате близких от создателя «Остаться в живых».

Где смотреть: HBO Max

14 октября 2011 года исчезло 2% населения Земли. Ученые и религиозные деятели не знают, как объяснить случившееся, что уж говорить про обывателей, которые потеряли родных, друзей и возлюбленных. Спустя три года в мире царит все та же тревожная апатия, а духовное лидерство захватывает секта, члены которой носят белое и выразительно курят. Их цель — не дать «оставленным» забыть о произошедшем.

Поначалу экранизация романа Тома Перротты страшно раздражала своей эмоциональной монохромностью, отягощенной музыкой Макса Рихтера и смурными лицами актеров (Джастин Теру, Кэрри Кун, Маргарет Куэлли); сериал о проживании травмы и сам был способен кого угодно травматизировать. Но как только создатель шоу Дэймон Линделоф вышел за пределы литературного первоисточника, с шоу произошло чудесное, беспрецедентное в каком-то смысле преображение. Грозные, грузные, горестные, «Оставленные» задышали, стали игривее, разнообразнее и увлекательнее. Один из самых ненавидимых шоураннеров планеты, который слишком много взял на себя в «Остаться в живых», он и в этот раз, казалось, надорвется, не сможет ответить на вопросы, терзавшие героев и зрителей на протяжении трех сезонов. Но оригинальное драматургическое открытие Линделофа заключается в том, что наибольшее удовольствие нам приносят вовсе не остроумные разгадки, а скорее, какое-то невидимое присутствие в кадре того, что сложнее, непостижимее и больше нас. Возможно, эта спиритическая энергия и делает сериал таким странным и таким поразительным.

«Война и мир»

Еще одна экранизация великого романа Льва Толстого, на сей раз от BBC.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, Amazon Prime

Давайте наконец признаем: классическая экранизация Сергея Бондарчука — полный провал. Да, гениальные батальные сцены, а еще Вячеслав Тихонов — идеальный Андрей Болконский, но в остальном это удивительно тусклое и невнятное кино, несмотря на весь имперский шик и позолоту.

Реабилитировать великий роман Льва Толстого для экрана смогли только в 2016 году англичане, когда сняли живой, динамичный и пронзительный мини-сериал, после которого вдруг с очевидностью видишь, что «Война и мир» — это не скучные дедовские рассуждения о «мысли народной», а более «Игра престолов», чем сама «Игра престолов». У канала BBC получилось передать и масштаб эпоса, и захватывающую драматургию, но, главное, показать всех этих знакомых со школы героев как настоящих живых людей. Особенно выпуклым оказался Пьер Безухов в безукоризненном исполнении Пола Дано, в которого невозможно не влюбиться (пусть он здесь и неканонично стройный). И кто бы мог подумать, сколько персонажей к концу «Войны и мир» погибает: последняя серия — почти безостановочные похороны.

Главной претензией к сериалу принято считать, что сценарист «Гордости и предубеждения» Эндрю Дэвис сделал из Льва Николаевича Джейн Остин и не смог ухватить, что такое «загадочная русская душа». Но кажется, что это как раз не недостаток, а огромное достоинство. Бибисишный сериал позволяет понять и принять людей другой эпохи и найти не различия, но то, что нас всех объединяет, и делает это в современном, максимально доступном формате.

«Полночные откровения»

Анимационный сериал про космического путешественника-подкастера, который делает интервью с обитателями причудливых планет.

Где смотреть: Netflix

Клэнси — розовый кидалт в смешной шляпе — живет на окраине красочной вселенной и ведет свой космоподкаст. Героев Клэнси находит с помощью неисправного симулятора миров, который отправляет его в очень причудливые места, находящиеся на грани уничтожения. Например, на планету, где игрушки-клоуны превращают собакоподобных существ в фарш (что? да!). С обитателями других вселенных Клэнси разговаривает о медитации, психологии, самопознании, смерти, идеях Алистера Кроули, легалайзе и прочем нью-эйдже. Но все не так просто: Клэнси убегает на другие планеты от собственных проблем, решить которые он не в силах.

«Полночные откровения» придумал американский комик и журналист Дункан Трасселл. В основу шоу лег его подкаст, в котором он общался с философами, сценаристами, писателями, коучами и эзотериками. Семь лет назад с Трасселлом связался создатель «Времени приключений» Пендлтон Уорд и предложил превратить подкаст в кислотный мультсериал (в числе референсов были «Космический призрак», «Последний единорог», «Обитатели холмов», «Эон Флакс» 90-х годов и классика канала Adult Swim — ATHF). Трасселл согласился на проект спустя пять лет. Правда, с одним условием. Он хотел, чтобы все выглядело так, как будто диалоги Индианы Джонса заменили на его подкаст. Поэтому «Полночные откровения» работают на контрастах: герои ведут усыпляющие беседы и одновременно с этим пытаются выбраться из немыслимых передряг.

«11.22.63»

Экранизация популярного романа Стивена Кинга про убийство Кеннеди.

Где смотреть: Okko, Hulu

Учитель английского языка Джейк Эппинг преподает язык иммигрантам, переживает недавнюю смерть отца и рефлексирует из-за того, что бросил литературу — словом, живет вполне себе обычной жизнью хорошего американского парня. Пока умирающий от рака приятель, владелец кафе, не заводит его в свою кладовку, а в ней оказывается чудесный переход во времени, аккурат в 21 октября 1960 года. Теперь перед Джейком маячит великая миссия — пробраться в прошлое, предотвратить убийство Джона Ф. Кеннеди, а следом изменить историю. Останется в живых 35-й президент США — глядишь, и его брата Роберта не грохнут в отеле «Амбассадор», да и война во Вьетнаме не случится. Но время имеет свойство ожесточенно сопротивляться такому вмешательству.

«11.22.63» — экранизация одноименной книжки Стивена Кинга, в которой он выходит за рамки предсказуемых амплуа (например, «короля ужаса» или «короля триллера») и оказывается меньше всего похож на того, кем его обычно маркируют. Здесь он предстает большим фантастом, рассуждающим о самом громком убийстве века в духе «Квантового скачка» и «Назад в будущее». Типично кинговских качеств, в том числе мистики, тут, конечно же, через край. Но на первом плане все равно обаяние 1960-х, ностальгическое повествование и интрига.

«Вечность»

Ироничный детектив про патологоанатома, который не может умереть 200 лет.

Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, Okko, Amazon Prime

Генри Морган вот уже 200 лет не может умереть. Причина неизвестна: в XIX веке его, корабельного доктора, застрелили и сбросили в море, но Генри выжил, вернулся домой, где его уже, конечно, не ждали. С тех пор ему никак не удается умереть. Герой пытается отыскать разгадку собственного бессмертия и заодно приспособиться к жизни в разных эпохах. В начале сериала мы встречаем его в Нью-Йорке, где он работает патологоанатомом, который удивительно точно определяет причины смерти потерпевших. Еще бы, ведь Генри испытал на себе почти все ее виды.

Казалось бы, «Вечность» — проходной наследник «Горца». Но есть несколько моментов, сделавших ее уютной и очаровательной историей, выныривать из которой нет никакого желания. Во-первых, Йоан Гриффит — Englishman in New York, в костюмах с иголочки и с безукоризненными манерами, проницательный, как Шерлок, но, в отличие от высокоактивного социопата, вежливый, обаятельный и с тонким чувством юмора. Его Генри вызывает бурю чувств — от «обнять и дать борща» до самых эротических. Во-вторых, «Вечность» удачно использует бессмертие героя, который старается не только трагически страдать от одиночества и тлена, но и приносить пользу обществу. В-третьих, помимо детективных сюжетов, на каждую серию есть и сквозная линия — собственно, то, что случилось с Морганом и кто в этом виноват.

Жаль, что ответа на этот вопрос так и не существует: «Вечность» постигла та же участь, что и «Светлячка». Несмотря на любовь зрителей, сериал внезапно закрыли через два дня после окончания первого сезона.

«Дарреллы»

Обаятельный сериал про британскую семью, которая в преддверии Второй мировой переезжает на остров Корфу.

Где смотреть: КиноПоиск HD

Одинокая мать Луиза Даррелл, устав от сурового климата и чопорных жителей британской провинции, решается на авантюру — переехать всей семьей на теплый остров, издалека кажущийся раем на земле. В 1935 году Дарреллы прибывают на абсолютно нетуристический и почти не тронутый цивилизацией Корфу. Они поселяются в огромном ветхом доме без электричества и канализации. Именно там Джерри, будущий писатель, постепенно превращается из ребенка в подростка и полностью окунается в мир природы.

Cемья Даррелл прожила на греческом острове Корфу всего пять лет, прямо перед Второй мировой войной. Совершенное блаженство наблюдать за жизнью членов этого горе-семейства на выцветшем от солнца острове — одетых в британские курортные одежды, обменивающихся блестящими колкими репликами. Дети один другого краше. Никто из них как будто не планирует в будущем стать ответственным взрослым, все только ищут себя. Мать иногда бунтует и пытается их воспитывать, но любовь и принятие быстро перевешивают. «Дарреллы» уже закончились, и их можно посмотреть за один присест. Это непередаваемое удовольствие: в холодное время года заварить чаю, завернуться в плед и окунуться на долгие часы в этот солнечный ироничный мир. В четырех сезонах всего 26 серий, но почему-то в финале с героями прощаешься в слезах, как со старыми друзьями.

«Почти человек»

Боевик про будущее, где полиция при помощи андроидов борется с преступностью.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, Amazon Prime, FOX

«Почти человек» — сериал о мире будущего, в котором полиция ведет борьбу с преступностью при помощи роботов-андроидов. Они надежные, логичные и беспристрастные, но, к сожалению, люди и машины в работе не всегда находят общий язык. У детектива Джона Кеннекса (Карл Урбан), например, есть все основания их ненавидеть. Но начальство в порядке эксперимента приставляет к нему в качестве напарника андроида устаревшей модели DRN, которых вывели из обращения из-за того, что в работе они позволяли себе лишние эмоции.

Entertainment Weekly метко назвало «Почти человек» «бромантичным „Бегущим по лезвию“», и в этом вся прелесть шоу. Отчасти за счет смены привычных ролей: эмоции здесь выдает андроид, а детектив Кеннекс, наоборот, предельно безэмоционален. В тот год эта пара была одним из самых ярких и свежих мужских дуэтов на телевидении, за их отношениями в сериале было наблюдать даже интереснее, чем за детективными историями и общим сюжетом. В 2013 году, когда «Почти человек» дебютировал на канале FOX, все в голос твердили, что это очень добротный сериал с огромным потенциалом. Но, увы, авторы так и не смогли выдержать весь сезон впечатляющий темп первых серий, и к последним эпизодам, в которых раскрывалась сюжетная арка, рейтинги «Почти человека» упали, а сериал закрыли.

«Бесконечный поезд»

Анимационный сериал про девочку-программистку, которая мечтает сделать собственную игру.

Где смотреть: Cartoon Network, HBO Max

Девочка Тюлип увлекается программированием, пытается сделать собственную игру и мечтает съездить в лагерь программистов. Однако планы рушатся из-за родителей, и девочка решается отправиться сама. По пути ей встречается странный поезд, который идет прямо до места назначения. Оказавшись внутри, Тюлип понимает, что попала в Бесконечный поезд, где каждый вагон — самостоятельный странный мир, полный причудливых персонажей. Вдобавок на ее руке появляются странные зеленые цифры. Тюлип решает разобраться в ситуации и отправляется в начало поезда к загадочному Кондуктору.

Бесконечный поезд, по сути, метафора психотерапии. Чтобы выбраться из него, человек должен стать лучше, разобраться в своих проблемах. Тюлип должна смириться с идеей, что ее родители больше не любят друг друга и она бессильна это изменить. Для этого ей предстоит посетить множество вагонов, встретить милого круглого робота, хитрую говорящую кошку и гордого короля корги. Во втором сезоне появляется олень по имени Алан Дракула, обладающий бесконечным списком суперспособностей. Во многом мультсериал напоминает «Доктора Кто»: герои путешествуют по причудливым мирам, а с проблемами разбираются не с помощью насилия, но благодаря собственной смекалке.