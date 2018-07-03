10 главных корейских блокбастеров последних лет, которые стоит посмотреть

В Южной Корее уже два десятилетия самая живая и интересная кинематография в Азии или даже во всем мире. Там не душат фильмы цензурой, и искушенная публика поощряет неожиданные жанровые эксперименты. В прошлом году «Паразиты» Пон Джун-хо получили «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и затем «Оскар» как лучший фильм. При этом у себя на родине это не фестивальное арт-кино, а кассовый блокбастер, продавший больше 10 миллионов билетов. Что еще было популярно в корейском прокате в последние три года?

«Экстремальная работа»

Районный отдел по борьбе с наркотиками, собранный из удивительных неумех, выследил банду наркоторговцев. Чтобы подобраться к злодеям поближе, полицейские на пенсионные сбережения командира купили расположенный по соседству ресторанчик, где продавалась жареная курица. Но сидеть в засаде без дела они не смогли, поэтому им пришлось расчехлять сковородки. Вскоре заведение стало чрезвычайно популярным, а кулинария оттеснила борьбу с криминалом.

Это второй самый кассовый фильм всех времен в южнокорейском прокате (первое место занимает «Битва за Мёнрян» 2014 года. Есть соблазн объяснить причины успеха комедии культурными особенностями, например любовью корейцев к автохтонным рецептам жареной курицы или непереводимыми шутками. В фильме действительно есть непонятные иностранному зрителю моменты: гэги с участием Рю Сын-нёна, который играет предводителя полицейских, эксплуатируют его стандартные амплуа (злодей и звезда семейных комедий одновременно), фильмографию и съемки в корейской рекламе (где он продвигает все — от той же курицы до белорусской онлайн-игры про танки).

Но все-таки в основе картины — универсальные и понятные во всем мире элементы классической немой комедии (падения, остроумные трюки, изобретательные погони и т. п.), усиленные корейским реалистическим боевиком. Хотя экшен-сцены тут смотрятся довольно эксцентрично и даже экзотически — эдакий «Олдбой», переосмысленный Джеки Чаном.

Фильм можно посмотреть на КиноПоиск HD.

«С Богами: Два мира» и «С Богами: Последние 49 дней»

Трагически погибшего на работе пожарного водят по загробному миру три стража в деловых костюмах. Их задача — доказать в каждом круге ада невиновность клиента и так за 49 дней довести его до реинкарнации. В рабочий процесс вмешивается брат пожарного: он некстати погибает во время службы в армии и становится кровожадным привидением.

Судьбе брата и его путешествию посвящен второй фильм франшизы «С Богами: последние 49 дней», который хотя и снимался одновременно с первым, немного отличается по жанру. В нем меньше приключенческого фэнтези с кучей спецэффектов, а больше внимания уделено самим стражам и расследованию того, как они дошли до такой загробной жизни. Сразу понятно, что в ад работать хороших людей не берут, поэтому фильм похож на детектив в духе «Сердца Ангела».

«Смерть — это тоже приключение», — говорил Питер Пэн, и, кажется, именно этот девиз побуждает корейских продюсеров бесконечно вкладываться в замогильные нарративы. Их с каждым днем все больше: от моральных историй про адский суд, как в этой франшизе, до комедий и триллеров про зомби. Хотя, конечно, наполнение потустороннего мира в фильмах и в веб-комиксе «С Богами» сделано не по западным источникам, а по мотивам корейского фольклора и китайской классики вроде «Путешествия на Запад», где достаточно глав о жизни неживых.

У франшизы запланировано продолжение — съемки третьего фильма пока намечены на 2021 год.

«Выход»

Ён Нам не вписался в южнокорейский капитализм: живет с родителями, без постоянной работы. Он до сих пор вспоминает свою первую любовь Ый Чжу, с которой познакомился в университетском кружке скалолазания. Поэтому, когда надо было отметить юбилей матери, Ён Нам бронирует банкетный зал, где работает Ый Чжу. Но во время праздника коварный террорист распылил в Сеуле целую цистерну ядовитого газа. Белый дымок неминуемо поглощает дома этаж за этажом, убивая все живое. Вещество почти добралось до банкетного зала, и Ён Наму приходится применять скалолазные навыки, чтобы сначала вывести семью на крышу здания к спасательному вертолету, а потом вместе с Ый Чжу скакать по центру города в поисках небоскреба повыше.

Ён Нама легко записать в неудачники по каким-нибудь стереотипным западным стандартам, но в Корее и он, и Ый Чжу, которая с университетским образованием работает метрдотелем, — типичные представители поколения 20—30-летних (в меритократическом корейском обществе образование — единственный социальный лифт; поэтому выпускники вузов бесконечно ходят по собеседованиям в корпорациях или пытаются сдавать экзамены на чиновников разных разрядов, а в перерывах между экзаменами работают за мизерные деньги где попало). Так что не удивительно, что фильм стал одним из самых кассовых режиссерских дебютов в корейском прокате с 9 миллионами проданных билетов. Но просто попасть темой в целевую аудиторию для успеха недостаточно. Картине помогли и актеры: звезда сериалов Чо Чжон-сок и Юна, бывшая певица из Girls Generation. А еще типично корейские достижения по органичному сплетению жанров, причем как местных, так и голливудских. «Выход» легко трансформируется из семейной комедии в романтический триллер вроде «Скорости» Яна де Бонта и, конечно в горный боевик (очевидный референс тут — ужасно популярный в Корее в 1990-е «Скалолаз»).

«Пеплопад»

В оригинале этот фильм называется просто «Гора Пэкту» по названию священного для всех корейцев вулкана в северной части полуострова. По преданию, именно здесь более 4 000 лет назад медведица родила Тангуна — основателя первого корейского государства. А уже в XX веке, по другой легенде, на склоне горы появился на свет «великий руководитель» КНДР Ким Чен Ир (на самом деле он родился под Хабаровском). В картине вулкан приготовился к массивному извержению, которое грозит полным уничтожением и Северной, и Южной Корее. Ученый предлагает взорвать под горой ядерную боеголовку и так остановить катаклизм. Правда, сначала бомбу надо угнать с секретной базы коммунистов и дотащить ее до вулкана так, чтобы она не попала в руки американского спецназа и китайских бандитов. Задание предстоит выполнить команде южнокорейских саперов, которые всю жизнь резали провода и не умеют метко стрелять, но им может помочь северокорейский шпион, если, конечно, захочет.

«Пеплопад» — образец нетипичного для Кореи голливудского подхода к съемкам блокбастера. В Южной Корее режиссеры обычно сами пишут сценарий. Часто даже в самой беззастенчиво популярной картине, как «Выход» или «С Богами», есть авторские мотивы и социальный комментарий. А этот фильм, скорее, продюсерский проект, у него два режиссера. Он эксплуатирует разделение Кореи, популярность фильмов-катастроф и актуальную на тот момент политическую повестку (осенью 2018 года лидеры Севера и Юга — Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин — как раз посещали гору Пэкту).

Есть у картины и типично корейская блокбастерная специфика: тут одна звезда, как правило, не может привлечь достаточно зрителей в кинотеатры, поэтому кастинг строится на соединении знаменитых актеров в странных сочетаниях и в нетипичных для них ролях. Так, главный крепыш корейского кино Ма Дон-сок играет тут сумасшедшего ученого, и в кадре впервые встречаются суперзвезды Ха Джон-у («С Богами», «1987», «Служанка», «Желтое море») в роли командира саперов и Ли Бён-хон («Я видел дьявола», «РЭД 2», «Терминатор: Генезис») как северный шпион.

«1987»

В 1987 году Южная Корея в результате народных протестов избавилась от диктатуры Чон Ду Хвана и в стране прошли первые всеобщие демократические выборы. Фильм вышел в конце декабря 2017-го, как раз к годовщине выборов-1987. Картина начинается со смерти студента-активиста Пак Чон-чхоля, замученного полицейскими во время допроса в январе 1987-го, и заканчивается фатальным ранением другого студента, Ли Хан-ёля, в июне того же года от попадания гранаты со слезоточивым газом в голову. Между этими событиями — усилия властей скрыть факты полицейских пыток, сопротивление отдельных винтиков репрессивной системы произволу, попытки журналистов и активистов вывести власти на чистую воду и все более многочисленные протесты на улицах Сеула.

Режиссер фильма — Чан Джун-хван, однокашник Пон Джун-хо по Корейской академии киноискусств KAFA, знаменитый прежде всего своим дебютом — невообразимым комедийным хоррором «Спасти Зеленую планету!», к которому, кстати, сейчас сам собирается снять американский ремейк. В «1987» он смог собрать несколько переплетающихся историй в одну по принципу сетевого нарратива или, как назвал его сам автор, эстафеты. Здесь семь главных героев и еще полтора десятка важных второстепенных. Это позволило режиссеру отойти от принципов обычного исторического кино и сосредоточиться не просто на задокументированных событиях, а на процессе трансформации обычных, совершенно аполитичных людей в активистов, выходящих на борьбу с режимом. Такой подход сделал фильм универсальным высказыванием о протестах и демократии вообще. На «1987» ссылались как на источник вдохновения протестующие в Гонконге в прошлом году, и там его показывали на улицах в импровизированных кинотеатрах.

«Тот, кто рядом»

В 2020 году, несмотря на коронавирус, корейские кинотеатры не закрывались, но пандемия равно подкосила кинобизнес. Ни один из вышедших в это время фильмов не преодолел планку в 5 миллионов билетов, хотя в тройке лучших оказались только корейские ленты.

На первом месте — этот политический триллер об убийстве диктатора Пак Чон Хи в 1979 году главой корейской разведки. Автор фильма У Мин-хо несколько лет назад эффектно обновил жанр многофигурным триллером «Инсайдеры», после которого появилось множество подражаний. Теперь он добавил еще историческую перспективу. Формально фильм рассказывает о последних 40 днях президента Пака, но он на самом деле не о диктаторе, а о его убийце. Гибель президента — одна самых темных страниц истории Южной Кореи, мотивы разведчика до сих пор точно неизвестны: хотел он спасти страну, застрелил начальника из ревности или был агентом коммунистов?

В картине убийцу президента зовут Ким Гу Пхён (в действительности директора спецслужбы звали Ким Чжэ Гю — в корейском кино о новейшей истории часто переименовывают реальных персонажей), а играет его Ли Бён-хон. Трансформация его героя из верного солдата режима в своеобразного борца за свободу уже заработала актеру приз Ассоциации корейских кинокритиков и номинацию на престижную корейскую кинонаграду «Голубой дракон». Сам фильм выдвинут Южной Кореей на «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм».

«Избави нас от лукавого»

«Избави нас от лукавого» — боевик о противостоянии типичного для жанра благородного киллера и злобного бандита-расчленителя. Картина вовсю эксплуатирует актерский дуэт великой корейской гангстерской драмы «Новый мир» — Хван Чжон-мина в роли киллера и Ли Джон-джэ, который в «Новом мире» был полицейским, а здесь, наоборот, злодей. Талантливые артисты и изнурительный экшен небезуспешно пытались отвлечь зрителя от того, что больше тут нет ничего особенного: фильм занимает вторую позицию в годовом топе корейского бокс-офиса.

«Поезд в Пусан 2: Полуостров»

Третий по кассе в этом году проект — продолжение «Поезда в Пусан», «Поезд в Пусан 2: Полуостров», выходивший и в российский прокат. Фильм обманул ожидания многих зрителей и критиков, которые надеялись увидеть очередной эффектный триллер о зомби в транспорте. Вместо этого режиссер Ён Сан-хо завершил авторскую эпопею о живых мертвецах, скорее, в духе формального начала трилогии — полнометражного мультфильма «Станция „Сеул“». Это была камерная драма о том, что зомби — это продукт капитализма и социального расслоения. В «Полуострове» он развил тему социального недоверия и отчуждения и методов борьбы с ними, но зрителям, кажется, был нужен еще один скоростной апокалипсис.

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«#выжить»

Тему корейских зомби, кроме «Полуострова» и второго сезона сериала «Королевство», в этом году также продолжил триллер «#выжить» с Ю А-ином из «Пылающего» в главной роли. В фильме он играет геймера, который переживает нашествие зомби в самоизоляции у себя в квартире. Несмотря на отыгрывание обычных штампов жанра, например настойчивой морали «живые могут быть страшнее мертвых», картине удалось немного поменять правила игры в зомби-апокалипсис. Главная проблема героя тут не полчища ходячих трупов или соседи-оппортунисты, а неразрешимые вроде бы экзистенциальные вопросы: как справиться с одиночеством; зачем жить дальше?

Поиски ответов занимают у персонажа Ю А-ина едва ли не больше экранного времени, чем практическая борьба за существование. Именно это обстоятельство и придает фильму про зомби убедительную реалистическую интонацию. Фильм умело сыграл на чувствах зрителей из тех стран, где во время пандемии граждан рассаживали по домам, так что неудивительно, что «#выжить» стал первым международным хитом из Кореи на Netflix. У себя на родине, где строгого локдауна не было, фильм хоть и окупился в прокате, до статуса блокбастера не дотянул.