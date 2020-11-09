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Разбираем новую серию «Мандалорца». Оказывается, Малыш Йода не такой безобидный, как кажется (но все еще милый!)

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Продолжаем смотреть второй сезон «Мандалорца», стартовавший 30 октября на Disney+. В новой серии, которую снял режиссер «Человека-муравья» Пейтон Рид, — прожорливый Малыш Йода, ледяная пустыня и знакомые лица.

Что происходит в серии

Мандо едет по татуинским пустошам в Мос-Эйсли. Поездку прерывает засада, организованная неопытными бандитами. Не без усилий Мандо с ними разбирается, но до Мос-Эйсли приходится идти пешком — спидер разбился.

В кантине «Чалмуна» его ждет механик Пели Мотто, играющая в карточную игру сабакк. Ее противник, огромное насекомое по имени Доктор Мандибл, обещает помочь с поисками других мандалорцев. В итоге к Мандо и Мотто отправляют Леди-лягушку, муж которой видел мандалорцев в соседней системе. За эту подсказку Мандо должен отвезти ее на луну Траск, но без использования гипердвигателя. Дело в том, что у Лягушки с собой большая банка с яйцами, которые нужно оплодотворить как можно быстрее, а сверхзвуковые скорости убьют потомство. Если это не произойдет раньше — Малыш Йода жадными глазами смотрит на контейнер и втихую подъедает детей Леди-лягушки.

Медленное путешествие без гипердрайва прерывает появление двух истребителей X-wing — дэпээсники Новой Республики требуют, чтобы Мандо включил маячок. После чего узнают, что его корабль «Лезвие бритвы» был зарегистрирован рядом с кораблем-тюрьмой (см. шестую серию прошлого сезона). Мандо устремляется к ближайшей планете, ледяной пустоши Малдо-Крейс, и отрывается от истребителей, но тут его корабль проваливается в подземную пещеру.

Ужасный холод беспокоит Леди-лягушку, которая не говорит на языке мандалорца. Поэтому она активирует дроида Q9-0 и при помощи голоса Ричарда Айоади рассказывает Мандо, что если не доставить яйца в самое ближайшее время, то все ее потомство погибнет. Мандо сначала игнорирует ее, но после укоризненного взгляда Малыша Йоды все же отправляется латать корабль, пока Дитя продолжает сокращать будущее потомство Леди-лягушки.

Вскоре Лягушка исчезает, и Мандо находит ее в глубине пещеры в теплом источнике. Там же Малыш находит себе другое лакомство — яйца неизвестного вида. Пока он жадно пожирает одно из них, из других вылупляется куча маленьких паучков вида крикна. Из глубины пещеры выходят пауки крупнее, а затем и огромная самка. Мандо, Дитя и Лягушка бегут к кораблю и запираются в кабине — единственном уцелевшем помещении, но и тут пауки настигают их. На помощь приходят те же X-wing Новой Республики. Мандо герметизирует кабину «Лезвия бритвы» (заделать дыру в боку корабля он не в состоянии) и отправляется на луну Траск.

Пасхалки и факты

  • Пилотов истребителей X-wing сыграли Дэйв Филони и Пол Ли. Филони, один из продюсеров и режиссеров «Мандалорца» и создатель мультсериала «Звездные войны: Войны клонов», уже появлялся ранее в роли пилота. А вот Ли в «Мандалорце» впервые. Канадский актер корейского происхождения, звезда ситкома «Ассимиляция Кимов», является большим поклонником саги Джорджа Лукаса. Он увлекается косплеем и сам создает костюмы штурмовиков из «Звездных войн». Полюбоваться на это великолепие можно в его Instagram.
  • Пауки-крикны ранее появлялись в мультсериале «Звездные войны: Повстанцы». Их внешний вид отсылает к концепт-артам Ральфа МакКуорри для фильма «Империя наносит ответный удар». На основе этих же рисунков были придуманы узловатые белые пауки, обитающие на планете Дагоба и упоминавшиеся в нескольких романах по вселенной.
  • Леди-лягушку сыграла актриса и каскадер Мисти Росас (она же была Куиилом из первого сезона «Мандалорца»), а озвучил ее ветеран франшизы Ди Брэдли Бейкер, чьим голосом говорили клоны в мультсериале «Звездные войны: Войны клонов».
  • Кантина «Чалмуна» в Мос-Эйсли впервые появилась в фильме «Новая надежда» — именно здесь Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби впервые встречают Хана Соло и Чубакку.
  • Доктор Мандибл уже мелькал в прошлом сезоне «Мандалорца» (как и Леди-лягушка, героев можно заметить в 5-м эпизоде первого сезона). В этой серии огромное насекомое появилось неслучайно. Кажется, это намек на режиссера эпизода: его снял Пейтон Рид, известный по дилогии «Человек-муравей».
  • Пели Мотто выигрывает партию в сабакк при помощи комбинации карт, называемой «расклад идиота» (Idiot’s Array). Она упоминается в нескольких романах по вселенной и в фильме про молодого Хана Соло, также в ее честь назван один из эпизодов мультсериала «Звездные войны: Повстанцы».
  • Дроиды поджаривают мясо крайт-дракона, используя тепловые выхлопы двигателя. Подобной фишкой может похвастаться тематическая зона Disney’s Galaxy’s Edge, расположенная в Диснейленде в Анахайме.

Вердикт

Новый эпизод «Мандалорца» — стопроцентный филлер, необязательная серия, которую можно пропустить и сразу переходить к следующей. В историю «Звездных войн» он войдет лишь благодаря забавным и одновременно с этим жутким сценам, в которых Малыш с удовольствием пожирает яйца Леди-лягушки, а Мандо пытается его приструнить. Хотя догадаться о его гастрономических предпочтениях можно было еще в прошлом сезоне, когда он позарился на целую лягушку. Ждем новых мемов с Малышом.

Перевод: «Две его любимые вещи в одном флаконе».

Появление Бобы Фетты, заявленное в финале первой серии, видимо, состоится позднее. На данный момент кажется, что это был лишь тизер потенциального мини-сериала о легендарном охотнике за головами, слухи о котором появились на этой неделе. А пока что создатели сериала показывают фанатам только в меру эффектную гонку между пилотами Новой Республики и Мандо — самый бодрый момент эпизода. Поклонников «Чужого» и читателей Лавкрафта порадуют хоррор-моменты с крикнами (арахнофобам этот эпизод лучше не смотреть). Если продолжать сравнение сериала с видеоигрой, то серия «Пассажир» оказывается побочным и довольно скучным квестом, пока главный герой так и не приступил к выполнению своего основного задания. Хотя есть и другое мнение, согласно которому «Мандалорец» нужно рассматривать не как сериал с главной сюжетной аркой, а как ряд мелких приключений, и тогда все эти претензии сразу становятся беспочвенными.

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