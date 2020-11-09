Разбираем новую серию «Мандалорца». Оказывается, Малыш Йода не такой безобидный, как кажется (но все еще милый!)

Продолжаем смотреть второй сезон «Мандалорца», стартовавший 30 октября на Disney+. В новой серии, которую снял режиссер «Человека-муравья» Пейтон Рид, — прожорливый Малыш Йода, ледяная пустыня и знакомые лица.

Что происходит в серии

Мандо едет по татуинским пустошам в Мос-Эйсли. Поездку прерывает засада, организованная неопытными бандитами. Не без усилий Мандо с ними разбирается, но до Мос-Эйсли приходится идти пешком — спидер разбился.

В кантине «Чалмуна» его ждет механик Пели Мотто, играющая в карточную игру сабакк. Ее противник, огромное насекомое по имени Доктор Мандибл, обещает помочь с поисками других мандалорцев. В итоге к Мандо и Мотто отправляют Леди-лягушку, муж которой видел мандалорцев в соседней системе. За эту подсказку Мандо должен отвезти ее на луну Траск, но без использования гипердвигателя. Дело в том, что у Лягушки с собой большая банка с яйцами, которые нужно оплодотворить как можно быстрее, а сверхзвуковые скорости убьют потомство. Если это не произойдет раньше — Малыш Йода жадными глазами смотрит на контейнер и втихую подъедает детей Леди-лягушки.

Медленное путешествие без гипердрайва прерывает появление двух истребителей X-wing — дэпээсники Новой Республики требуют, чтобы Мандо включил маячок. После чего узнают, что его корабль «Лезвие бритвы» был зарегистрирован рядом с кораблем-тюрьмой (см. шестую серию прошлого сезона). Мандо устремляется к ближайшей планете, ледяной пустоши Малдо-Крейс, и отрывается от истребителей, но тут его корабль проваливается в подземную пещеру.

Ужасный холод беспокоит Леди-лягушку, которая не говорит на языке мандалорца. Поэтому она активирует дроида Q9-0 и при помощи голоса Ричарда Айоади рассказывает Мандо, что если не доставить яйца в самое ближайшее время, то все ее потомство погибнет. Мандо сначала игнорирует ее, но после укоризненного взгляда Малыша Йоды все же отправляется латать корабль, пока Дитя продолжает сокращать будущее потомство Леди-лягушки.

Вскоре Лягушка исчезает, и Мандо находит ее в глубине пещеры в теплом источнике. Там же Малыш находит себе другое лакомство — яйца неизвестного вида. Пока он жадно пожирает одно из них, из других вылупляется куча маленьких паучков вида крикна. Из глубины пещеры выходят пауки крупнее, а затем и огромная самка. Мандо, Дитя и Лягушка бегут к кораблю и запираются в кабине — единственном уцелевшем помещении, но и тут пауки настигают их. На помощь приходят те же X-wing Новой Республики. Мандо герметизирует кабину «Лезвия бритвы» (заделать дыру в боку корабля он не в состоянии) и отправляется на луну Траск.

Пасхалки и факты

Вердикт

Новый эпизод «Мандалорца» — стопроцентный филлер, необязательная серия, которую можно пропустить и сразу переходить к следующей. В историю «Звездных войн» он войдет лишь благодаря забавным и одновременно с этим жутким сценам, в которых Малыш с удовольствием пожирает яйца Леди-лягушки, а Мандо пытается его приструнить. Хотя догадаться о его гастрономических предпочтениях можно было еще в прошлом сезоне, когда он позарился на целую лягушку. Ждем новых мемов с Малышом.

Перевод: «Две его любимые вещи в одном флаконе».

Появление Бобы Фетты, заявленное в финале первой серии, видимо, состоится позднее. На данный момент кажется, что это был лишь тизер потенциального мини-сериала о легендарном охотнике за головами, слухи о котором появились на этой неделе. А пока что создатели сериала показывают фанатам только в меру эффектную гонку между пилотами Новой Республики и Мандо — самый бодрый момент эпизода. Поклонников «Чужого» и читателей Лавкрафта порадуют хоррор-моменты с крикнами (арахнофобам этот эпизод лучше не смотреть). Если продолжать сравнение сериала с видеоигрой, то серия «Пассажир» оказывается побочным и довольно скучным квестом, пока главный герой так и не приступил к выполнению своего основного задания. Хотя есть и другое мнение, согласно которому «Мандалорец» нужно рассматривать не как сериал с главной сюжетной аркой, а как ряд мелких приключений, и тогда все эти претензии сразу становятся беспочвенными.