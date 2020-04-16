Что смотреть в кино: «Капоне. Лицо со шрамом», «Хандра» и «Честный кандидат»

Великий некогда мафиози Аль Капоне (Том Харди, скрытый пластическим гримом), от одного взгляда которого дрожал весь Чикаго, постепенно превращается в овощ. Несколько лет назад его выпустили из тюрьмы, и теперь он медленно умирает у себя дома, страдая от деменции и последней стадии сифилиса. Тем не менее агенты ФБР продолжают за ним следить: они уверены, что их подопечный скрывает крупную сумму денег. Но, к сожалению, найти ее не может и сам Капоне, чья личность распадается на глазах. Он курит морковку вместо сигары, забывает самые простые слова и писается в постель, пугая жену (Линда Карделлини).