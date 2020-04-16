Что смотреть в кино: «Капоне. Лицо со шрамом», «Хандра» и «Честный кандидат»

Том Харди превращается в Аль Капоне, Стив Карелл помогает Крису Куперу стать мэром, а Жан Рено пытается украсть подлинник Рембрандта.
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«Капоне. Лицо со шрамом»
Последний год жизни самого известного в мире гангстера.
Великий некогда мафиози Аль Капоне (Том Харди, скрытый пластическим гримом), от одного взгляда которого дрожал весь Чикаго, постепенно превращается в овощ. Несколько лет назад его выпустили из тюрьмы, и теперь он медленно умирает у себя дома, страдая от деменции и последней стадии сифилиса. Тем не менее агенты ФБР продолжают за ним следить: они уверены, что их подопечный скрывает крупную сумму денег. Но, к сожалению, найти ее не может и сам Капоне, чья личность распадается на глазах. Он курит морковку вместо сигары, забывает самые простые слова и писается в постель, пугая жену (Линда Карделлини).
Факты о фильме
- Режиссером и сценаристом фильма стал Джош Транк, вложивший в запуск личные сбережения — 150 тыс. долларов. По меркам кинопроизводства сумма незначительная, но для режиссера это были последние деньги: после провала предыдущей картины («Фантастическая четверка») он практически разорился.
- Работая над сценарием, Джош Транк ориентировался на воспоминания членов семьи Капоне. К примеру, несколько сцен было позаимствовано из книги внучатой племянницы гангстера — Дейдры Мэри Капоне.
- Доказательств тому, что к умирающему Капоне был приставлен агент ФБР, не существует. Как нет и свидетельств того, что личный врач гангстера сотрудничал с полицейскими.
- Из-за занятости Тома Харди съемки пришлось отложить почти на год: актер снимался в «Веноме», а никого другого Джош Транк в роли Аль Капоне не видел.
«Честный кандидат»
Предвыборные баталии в фермерском захолустье.
2016 год. В штабе Демократической партии США траур: ее кандидат (Хиллари Клинтон) проиграла президентские выборы. Разбираясь в причинах этой катастрофы, главный политтехнолог демократов Гари Зиммер (Стив Карелл) натыкается на вирусный ролик отставного полковника Джека Хестингса (Крис Купер) — жителя крохотного городка Оленье озеро (штат Висконсин). В этом ролике Хестингс так проникновенно рассуждает о проблемах современного общества, что Гари понимает: главная беда демократов в наплевательском отношении к сельскому электорату. Он отправляется в Оленье озеро, чтобы лично уговорить Джека баллотироваться на пост местного мэра. Узнав об этом, республиканцы высылают в городок свою тяжелую артиллерию — гуру пиар-технологий Фэйт Брюстер (Роуз Бирн), которая должна укрепить позиции республиканского кандидата.
Факты о фильме
- «Честный кандидат» — вторая режиссерская работа телеведущего Джона Стюарта, который сделал себе имя благодаря сатирической программе The Daily Show (1999—2015).
- На решение Стюарта взяться за этот фильм повлияли выборы 2017 года в одном из округов Джорджии, где на предвыборную гонку было потрачено более 55 млн долларов. Тем не менее все события «Честного кандидата» полностью вымышлены.
- Джон Стюарт и Стив Карелл работали вместе много лет: Карелл был корреспондентом в The Daily Show с 1999-го по 2005-й. Кстати, роль Гари Зиммера Стюарт писал специально под него, хотя о своих планах снять «Честного кандидата» он актеру не говорил.
- Стив Карелл обожает импровизировать на съемочной площадке, о чем режиссер хорошо знал и решил дать актеру карт-бланш. В результате большая часть шуточных реплик, которые выдает Зиммер, — импровизации Карелла.
- «Честный кандидат» появился благодаря поддержке Брэда Питта: фильм снимала его кинокомпания Plan B Entertainment.
«Хандра»
Московские приключения трех богемных бездельников.
В московской съемной квартире живут трое парней: диджей-бородач Виталик (Данила Якушев), музыкант Деня (Михаил Тройник) и режиссер-неудачник Лешка (Кирилл Ковбас). В один прекрасный день на них разом сваливаются беды: двухметрового диджея колотит его подруга Ленка (Ксения Зуева) и выбрасывает сумку с деньгами на аренду, к музыканту заявляется бывшая девушка Фима (Екатерина Агеева) и говорит, что беременна, а режиссер попадает в лапы к полусумасшедшему продюсеру (Валерий Гаркалин), который ставит перед ним задачу снять мегапатриотичный спортивный блокбастер с Тимофеем Трибунцевым в роли боксера. Дальше в жизни трех товарищей возникают омоновцы, банда киргизских грабителей, заказчик рекламного фильма о кондиционерах, и над всем этим каким-то образом реет молодой Тарковский (Иван Янковский) из снов начинающего режиссера.
Факты о фильме
- Режиссер Алексей Камынин снял «Хандру» о себе и своих друзьях. Почти все истории в фильме случились на самом деле, а у каждого персонажа есть реальные прототипы. В частности, режиссер из фильма — сам Камынин.
- Слоган «Хандры» — «Я шатаюсь по Москве». Это отсылка к классическому советскому фильму Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» с Никитой Михалковым в главной роли.
- Тарковский, который снится Лешке, в сценарии значится как «Не Тарковский» — это комедийная версия великого режиссера. Сыгравший его Иван Янковский настолько серьезно подошел к роли, что между дублями консультировался с отцом Филиппом Янковским. Тот в детстве снимался в фильме Тарковского «Зеркало», а дедушка Ивана Олег Янковский сыграл у Тарковского в «Ностальгии».
«Малышка с характером»
Девушка-морпех делает карьеру швейцара.
Военная служба в морской пехоте для Али (Руби Роуз) осталась в прошлом: во время очередной боевой операции она получила травму и теперь вынуждена приспосабливаться к мирной жизни на берегу. Найти приличную работу не получилось, и девушка соглашается стать швейцаром в элитной многоэтажке. Многоэтажка, правда, оказывается с сюрпризом: в ее стенах спрятаны подлинники Рембрандта. Никто об этом не знает, до тех пор пока в дом не наведываются грабители. Руководит бандитами Виктор (Жан Рено), и сопротивления со стороны жильцов дома он не ждет. Но бывших морпехов не бывает, поэтому Али сделает все возможное, чтобы остановить преступников.
Факты о фильме
- Роль Али могла сыграть Кэти Холмс, однако вскоре ее место заняла Руби Роуз — звезда сериалов «Бэтвумен» и «Оранжевый — хит сезона».
- Режиссер Рюхэй Китамура снимал этот триллер как женскую версию «Крепкого орешка».
- На момент съемок Жану Рено было уже за семьдесят, однако скидок на возраст он для себя не требовал и со всеми экшен-сценами справлялся сам.
«Ловец снов»
Хоррор о коварстве индейского амулета и о мальчике с топором.
Мама Джоша (Финлэй Войтак-Хиссонг) умерла страшной смертью: ее зарубил в коттедже топором соседский мальчишка. Когда отец Джоша, Люк (Генри Томас), начал встречаться с детским психологом Гейл (Рада Митчелл), он решил вместе с ней и с сыном на несколько дней отправиться в тот самый коттедж. Внезапно Люку приходится вернуться в город и оставить Джоша и Гейл вдвоем. В первую же ночь мальчика навещает во сне погибшая мама, требуя от него поквитаться с будущей мачехой. Пытаясь избавиться от кошмаров, тот крадет у соседки (Лин Шэй) «ловца снов» — индейский амулет, отпугивающий злых духов. Но демоны становятся только сильнее.
Факты о фильме
- «Ловец снов» — полнометражный режиссерский дебют актера Керри Харриса. Его удивило, что популярному индейскому амулету посвящено слишком мало фильмов, и он решил снять собственный.
- Готовясь к роли детского психолога, Рада Митчелл изучала бихевиоральную психотерапию. Еще она взяла в аренду небольшой домик в лесу и прожила там четыре дня в полной самоизоляции, отключив интернет и телефон.
- Съемки эпизода, в котором Гейл отталкивает от себя героиню Лин Шэй, чуть не закончились серьезной травмой. Рада Митчелл не рассчитала силы, и Шэй отлетела в другой угол комнаты, сильно ударившись головой о пианино. К счастью, единственным последствием этого инцидента стала большая шишка.
Автор: Вера Аленушкина