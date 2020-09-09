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Что смотреть дома: «Сестра Рэтчед», «Комната», «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

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Клаустрофобный триллер, который принес Бри Ларсон «Оскар», анимационный «Мир Юрского периода» и документальный фильм про молодых рок-музыкантов — рассказываем о самых примечательных новинках российских и зарубежных стримингов.

«Сестра Рэтчед»

Приквел «Пролетая над гнездом кукушки» с Сарой Полсон.

Где смотреть: Netflix

Одна из самых неочевидных затей этой осени — предыстория Милдред Рэтчед, которая железной рукой наводила порядок в «Пролетая над гнездом кукушки». Сериал Эвана Романски и Райана Мёрфи расскажет о том, как обычная медсестра превратилась в символ карательной психиатрии. Изображать эту трансформацию в течение как минимум двух сезонов предстоит королеве «Американской истории ужасов» Саре Полсон (к слову, во втором сезоне знаменитой хоррор-антологии ее героиня Лана Уинтерс сама оказалась в застенках лечебницы).

«Поезд в Пусан 2: Полуостров»

Продолжение успешного корейского зомби-хоррора.

Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi

Зомби на каждую неделю: вслед за нетфликсовским «#выжить» до стримингов добрался и сиквел «Поезда в Пусан», который месяц назад вышел в посткарантинный прокат. Трилогия Ён Сан-хо (есть еще анимационный приквел «Станция „Сеул“») отличается разнородностью — техник, локаций, интонаций. События третьей части разворачиваются в портовом городе Инчхон, куда потерявший семью военный (Кан Дон-вон) отправляется на поиски золота для гонконгской мафии. Кажется, «Полуостров» уступает «Поезду» по всем статьям, но свои эффектные погони и социальные комментарии найдутся и тут.

Подкаст «Крупным планом»

Фильм можно посмотреть на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

«Спираль»

Мистический триллер о гомофобии.

Где смотреть: Shudder

Хоррор-стриминг Shudder продолжает поставлять невротичный контент, теперь на тему предрассудков. Супруги Малик (Джеффри Бауэр-Чепман из «Нереального холостяка») и Аарон (Эри Коэн) вместе с дочерью Кайлой (Дженнифер Лапорте) переезжают в уютный пригород, который кажется им более подходящим местом для воспитания 16-летней девушки, чем шумный мегаполис. Однако дружелюбные на вид соседи странно на них косятся, отпускают завуалированные гомофобные комментарии, а вскоре семейство начинает подозревать, что здесь практикуют жертвоприношения. «Спираль» сравнивают с фильмами Романа Поланского и Джордана Пила — аванс, конечно, но, скорее, заслуженный.

«Комната»

Камерный триллер о похищении от режиссера «Нормальных людей».

Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, Okko, Wink

Пять лет назад «Комната» принесла Бри Ларсон «Оскар» за лучшую женскую роль и познакомила американскую и международную публику с ирландским режиссером Леонардом Абрахамсоном. Клаустрофобическая история Джой (Ларсон), которая семь лет жила в каморке у похитившего ее насильника и растила рожденного от него сына, фокусируется не только на ужасах насилия и заточения, но и на жутком таланте человека адаптироваться к любым условиям. Джой учит пятилетнего Джека, что мир за окном нереален, в отличие от их комнатушки, но вскоре ей самой предстоит понять, пригоден ли он для жизни.

Фильм можно купить или взять в аренду на КиноПоиск HD.

«Страсбург 1518»

Психоделический мюзикл Джонатана Глейзера.

Где смотреть: Mubi

Mubi продолжает радовать эксклюзивами: теперь на синефильском стриминге можно посмотреть десятиминутный фильм Джонатана Глейзера («Сексуальная тварь», «Рождение», «Побудь в моей шкуре»), посвященный танцевальной чуме 1518 года. Тогда около 400 человек в Страсбурге плясали без остановки, многие до смерти. Глейзер перенес действие в голые комнаты современного Страсбурга, а самую распространенную трактовку событий передал визуально: вероятно, жители отравились спорыньей (она вызывает галлюцинации), которая в тот год поразила урожай.

«Остаток»

Инди-драма о начинающем режиссере, который не узнает свой район.

Где смотреть: Netflix

Режиссер-дебютант Джей (Обинна Нвачукву) возвращается в Нью-Йорк после долго отсутствия и не узнает родные места: все благоустроили, друзья держат дистанцию, любовь прошла, а будущее туманно. Джей с невероятной остротой чувствует отчуждение и потерянность, словно оказался в незнакомом месте с незнакомыми людьми. Дебют Мерави Герима при помощи камеры показывает быстротечность времени и переменчивость всего — от ландшафта и отношений с комьюнити до видеотехники (детские воспоминания Джея сняты «шумной» ручной камерой, а современность — чуткой цифровой).

«Общественная библиотека»

Нашпигованная звездами трагикомедия про бродяг в храме чтения.

Где смотреть: Peacock

Эмилио Эстевес — сын Мартина Шина и брат Чарли Шина — уже давно не парнишка в синей майке из «Клуба „Завтрак“», а 30 лет как режиссер. Его седьмой фильм посвящен общественной библиотеке в Цинциннати, куда с приходом холодов стекаются люди, которым больше некуда пойти, а сердобольные сотрудники оказывают им социальную и психологическую помощь. Но это, правда, не нравится властям. В противостоянии человека и закона приняли участие Алек Болдуин, Джеффри Райт, Тейлор Шиллинг, Джена Мэлоун, Майкл Кеннет Уильямс, Кристиан Слэйтер и другие.

«Руки Орлака»

Второй главный фильм Роберта Вине, снявшего «Кабинет доктора Калигари».

Где смотреть: Mubi

Через пять лет после легендарного «Кабинета доктора Калигари» архангел немецкого экспрессионизма Роберт Вине, знающий толк в страхах индустриального общества, поставил «Руки Орлака». Это история пианиста, которому пришили ладони убийцы. Операция превратила героя в кровожадного монстра. Занятно, что при всей экспрессии и мистике «Руки» более натуралистичны, чем «Кабинет».

«Мир юрского периода: Лагерь мелового периода»

Мультсериал, в котором дети спасаются от динозавров.

Где смотреть: Netflix

«Мир юрского периода» для самых маленьких: студия Universal решила расширить франшизу про парк с динозаврами, взяв в оборот зрителей помладше. В итоге на Netflix выходит мультсериал, в котором шесть подростков пытаются выжить на острове, где ученым удалось возродить десятки видов опасных хищников. События мультсериала разворачиваются параллельно с фильмом «Мир юрского периода». Ребята просто приехали посмотреть на диплодоков — и тут началось.

«Про рок»

Документальный хит о музыке и лузерах.

Где смотреть: Nonfiction.film, Okko, ivi

«Привет, Женя Григорьев. У нас все хорошо, мы пьем алкогольные напитки», — эта фраза из документальной картины Евгения Григорьева стала локальным мемом после фестивальных и кинотеатральных показов «Про рок». Фильм об уральской рок-сцене, где еще живы идеалы групп «Чайф» и «Смысловые галлюцинации», должен был рассказать о пути к славе трех молодых коллективов — «Городка чекистов», Cosmic LATTE и «Сам себе Джо». Карьеры ребят забуксовали, сам фильм по ходу дела стал разваливаться, но Григорьев не растерялся и собрал куда более пронзительный сюжет, чем путь к стадионным выступлениям или преемственность поколений. «Про рок» — это история о вечно преследующих неудачах, об их ценности и о вреде диктатуры успеха.

Автор: Алексей Филиппов

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